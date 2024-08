45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Selina Ostermeier Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 1:2 durch Selina Ostermeier



44. Giftig spritzt Kristin Kögel in ein ungenaues Zuspiel, kommt an den Ball und erkämpft sich einen Freistoß nahe der Mittellinie.

43. Kurz vor der Pause erarbeiten sich die B04-Frauen vermehrt Kontermöglichkeiten. Synne Skinnes Hansen und Janou Levels suchen kontinuierlich den Weg mit nach vorne und schaffen die nötige Breite. Jedoch fehlt bislang die Präzision im letzten Zuspiel.

40. Die Leverkusenerinnen starten im Anschluss an diesen Ausgleichstreffer einen Konter. Karólína Vilhjálmsdóttir schleppt die Kugel über das halbe Feld und legt im letzten Drittel auf die rechte Seite heraus, wo die mitgelaufene Synne Skinnes Hansen ihre nächste Flanke schlägt. Nach kurzem Hin und Her im Sechzehner folgt eine Ecke der Werkself, die aber per Kopf geklärt wird.

37. Janou Levels Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 1:1 durch Janou Levels

Ein erster gelungener Angriff der Werkself mündet im wunderschönen Ausgleichstreffer von Janou Levels. Caroline Kehrer hat sich auf die linke Außenbahn verzogen, und spielt einen Flachpass ins Zentrum. Karólína Vilhjálmsdóttir legt den Ball perfekt zurück und findet Janou Levels, dessen Schuss mit der rechten Innenseite aus gut 18 Metern in einer sinkenden Flugbahn im linken oberen Eck einschlägt.

36. Um Überzahl in der ersten Aufbau-Linie zu erzeugen, lässt sich Katharina Piljic daraufhin immer häufiger zwischen die Innenverteidigerinnen fallen. Deutlich mehr Sicherheit erlangen die B04-Frauen dadurch bisher nicht.

34. Die SCF-Frauen lassen keine Drangphase der Gäste zu. Sie verlagern das Pressing jetzt in die gegnerische Hälfte und stören den Spielaufbau der Werkself empfindlich durch ihre hohe Intensität in den Zweikämpfen.

31. In diesem Fall arbeitet Shekiera Martinez etwas zu robust und eröffnet der Pätzold-Elf einen Freistoß aus dem linken Halbfeld.

29. Die Trinkpause hat den Leverkusenerinnen gut getan. Synne Skinnes Hansen startet von der rechten Seite einen Flankenlauf, bringt das Leder zielgenau in den Strafraum und findet dort Janou Levels. Die Außenverteidigerin kommt vor ihrer Gegenspielerin an den Ball, kann diesen aber nicht auf das Tor drücken. Mit der rechten Innenseite schiebt sie die Kugel einen Meter am Pfosten vorbei ins Toraus.

28. Eine Serie von Einwürfen endet für die Gäste erfolglos. Immer wieder wirftJanou Levels das Leder von der linken Seite in den Strafraum, findet aber keine Abnehmerin.

25. Den Spielerinnen wird eine kurze Trinkpause gewährt. Das gibt Roberto Pätzold Zeit, seine Mannschaft neu zu sortieren.

24. Viele Angriffe der Gastgeberinnen werden über die rechte Seite aufgezogen. Ein ums andere Mal löst sich Alicia-Sophie Gudorf von ihrer Bewacherin und spurtet mit dem Ball am Fuß auf die letzte Kette. Nicht selten wimmelt sie ihre erste Gegenspielerin im Zweikampf ab und hat dann sogar den Blick für das Zentrum.

22. Die Freiburgerinnen gehen an der linken Außenbahn ins Gegenpressing und forcieren einen Eckball. Annabel Schasching wählt einen kurzen Pass an den Fünfmeterraum. Dort kann Shekiera Martinez den Ball verarbeiten und an die Strafraumkante zurücklegen. Jedoch sind die B04-Frauen in dieser Szene hellwach und sind frühzeitig zur Stelle.

20. Den Leverkusenerinnen setzt der frühe Rückschlag zu. Lilla Turányi treibt das Leder aus der letzten Linie ins Mittelfeld, spielt den folgenden Pass auf die linke Außenbahn jedoch deutlich zu weit.

18. Beflügelt von dieser 1:0-Führung drücken die Gastgeberinnen weiterhin aufs Gaspedal. Shekiera Martinez gelangt mit dem Rücken zum Tor in Sechzehner-Nähe an die Kugel und legt das Spielgerät in den Rückraum. Von dort fliegt ein Fernschuss jedoch deutlich über das Gehäuse von Repohl.

15. Annabel Schasching Freiburg Tooor für SC Freiburg, 1:0 durch Annabel Schasching

Im ersten Anlauf scheitert Schasching noch an B04-Torhüterin Friederike Repohl, doch der Elfmeter wird wiederholt, da Repohl nicht mit beiden Füßen auf der Linie stand. Somit darf Schasching erneut antreten, wählt zum zweiten Mal die rechte Ecke. Dieses Mal schiebt sie die Kugel mit dem rechten Innenrist souverän zur 1:0-Führung ein.

15. Es gibt Elfmeter für die Gastgeberinnen! Nach einem langen Ball in den Strafraum, verlängertSamantha Steuerwald den Ball mit den Kopf weiter auf Lisa Karl, die auf ihrem Weg zum Ball zu Fall gebracht wird.

13. Sobald die Leverkusenerinnen in ihren organisierten Spielaufbau gehen, formieren sich die SCF-Frauen in einer 4-4-2 Formation nahe der Mittellinie und verdichten das Zentrum. Bisher fehlt der Pätzold-Elf noch die zündende Idee, um dieses Bollwerk zu durchbrechen.

11. Erhält Shekiera Martinez den Ball, ist sie für die B04-Frauen bisher nur äußerst schwer von der Kugel zu trennen. Immer wieder macht die Mittelstürmerin das Leder fest, stellt sich zwischen Ball und Gegnerin, bis ihre Mitspielerinnen die Wege in die Tiefe suchen.

9. Die erste Phase dieser Partie dient auf beiden Seiten noch der Eingewöhnung. Viele Zweikämpfe werden geführt, aber von Ungenauigkeiten im Passspiel abgelöst.

7. Souverän läuft Lilla Turányi einen zu weit geratenen Pass von Lisa Karl ab und klärt den Ball aus der Drehung ins Seitenaus.

4. Die Leverkusenerinnen kommen über Caroline Kehrer zum ersten Abschluss. Nach einem Steck-Pass von Synne Skinnes Hansen drückt die neue Nummer Neun der B04-Frauen vom rechten Strafraumrand ab. Ihr Schuss ist allerdings zu unplatziert und landet sicher in den Armen von Rafaela Borggräfe.

1. Die Gastgeberinnen geben sofort Gas, erkämpfen sich einen ersten Eckball und sorgen unmittelbar für Unruhe im Sechzehner der Werkself. Selina Vobian bringt den Standard von der rechten Seite in den Strafraum. Mehrfach stochern Spielerinnen auf beiden Seiten in Richtung Ball, ehe das Leder aus der Gefahrenzone geklärt werden kann.

1. Der Ball rollt und somit beginnt auch für die Freiburgerinnen und die B04-Frauen die neue Spielzeit.

1. Spielbeginn

Nach dem Abgang von Elisa Senß ging das Kapitänsamt an Torhüterin Friederike Repohl, die heute ihr 50. Spiel im Dress der Leverkusenerinnen bestreitet.

Die Werkself beendete die vergangene Saison auf dem sechsten Tabellenplatz und damit drei Positionen vor den Gastgeberinnen. Vor dieser Spielzeit sprach B04-Trainer Pätzold über die Ziele für die neue Spielzeit. "Wir wollen mindestens genauso gut abschließen wie in der vergangenen Saison und im Idealfall den Abstand nach oben weiter verkürzen."

Normalerweise sollte an der Seitenlinie der Breisgauerinnen Theresa Merk stehen. Sie befindet sich derzeit allerdings im Mutterschutz und wird vorerst von Co-Trainer Niko Schneck vertreten, der nach ihrer Rückkehr dem Trainerstab der SCF-Frauen erhalten bleibt.

Die Freiburgerinnen erlitten in der Vorbereitungen einen großen Rückschlag. Kapitänin Hasret Kayikci riss sich im Testspiel gegen die TSG-Frauen das Kreuzband. Besonders bitter: Für die 32-jährige Offensivspielerin ist es bereits der dritte Kreuzbandriss.

Im Dreisamstadion gibt Roberto Pätzold sein Pflichtspiel-Debüt als Trainer der B04-Frauen. Über den Sommer gab es viele Änderungen im Kader der Werkself. Auf sieben Abgänge folgten sechs Neuzugänge. Das befeuerte in der Vorbereitung laut Pätzold den Konkurrenzkampf: "Man merkt, dass es auf dem Platz noch lauter ist als sonst, bei den Spielerinnen sind der Fokus und der Anspruch an sich selbst, aber auch an die Mitspielerinnen noch höher."