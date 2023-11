38. Der Unparteiische Schulz hat bislang alles im Griff, aber er muss aufpassen, dass er den beiden Teams nicht zu viel durchgehen lässt. Immer wieder entgehen ihm Nickligkeiten, was die Gemüter teilweise hochkochen lässt.

37. Sebastian Mai Duisburg Gelbe Karte für Sebastian Mai (MSV Duisburg)

Der Duisburger Kapitän sieht völlig berechtigt die erste Gelbe Karte des Spiels. Er geht im Luftzweikampf nur in seinen Gegenspieler und schaut gar nicht erst nach dem Ball. Wieso er sich danach beschwert, bleibt sein Geheimnis.

35. Zwischenzeitlich spielt sich hier eine Begegnung auf Augenhöhe ab, da der MSV sich gut reingekämpft hat.

31. Naifi nimmt sich der Sache an. Er visiert aus halblinker Position und 17 Metern das rechte Toreck an und knallt den Ball deutlich zentral drüber. Daraus kann man auch mehr machen.

30. Aber erstmal muss Bitter Civeja an der eigenen Strafraumkante zu Boden bringen. Das gibt Freistoß aus einer sehr gefährlichen Position!

28. Verleihen diese Aktionen dem MSV nun etwas Aufwind?

27. Kurz vor der linken Seitenauslinie aus knapp 18 Metern bringt Pledl den nächsten Ball in die Box. Das Schlitzohr zieht die Kugel direkt auf das Tor. Die Kugel wird lang und länger. Tim Schreiber muss erneut eingreifen und das Leder mit viel Mühe über das Tor lenken.

26. Die Duisburger mit einer kleinen Offensivwelle. Pledl flankt von rechts und sucht damit Köther am langen Pfosten. Er findet ihn und er holt den ersten Eckball für seine Farben heraus. Aus diesem entsteht jedoch nichts gefährliches.

24. Erster Abschluss vom MSV! Nach einem Pusch-Freistoß aus dem Mittelfeld, faustet Schreiber, unter Bedrängnis von einem Mitspieler, die Kugel nur bis kurz vor den Strafraum. Dort kommt Pledl an die Kugel und zieht direkt ab. Er verzieht sehr deutlich.

23. Und der war nicht ungefährlich! Am langen Pfosten kommt Bjarne Thoelke aus 13 Metern nahezu ohne Bedrängnis zum Schuss. Zuvor war er jedoch mit der Hand am Ball und der Referee unterbricht das Spiel. Glück für die Gäste von der Wedau!

22. Es folgt der nächste Eckball für den FCS. Diesen bringt Marcel Gaus voll links in die Box.

20. Schommers gibt deutliche Anweisungen an seine Jungs auf dem Platz, da die Zebras kaum mehr Zugriff zum Spiel finden.

17. Die Saarländer werden nun besser. Rizzuto sucht per Steckpass Kai Brünker in der Spitze. Doch die Kugel ist etwas zu steil für den Torjäger. Der MSV ist zu passiv im Moment.

14. Civeja und Naifi kombinieren sich auf engstem Raum im rechten Halbfeld in Richtung Strafraum. In der Mitte steht Brünker komplett blank, was Civeja auch erkennt. Er versucht, die Kugel zum Stürmer durchzustecken, doch dabei fährt ihm Naifi in die Aktion. Er hält aus Versehen seinen Fuß dazwischen, sodass der Ball zu Keeper Müller geht. Pech für den FCS, aber kein Vorwurf an Naifi.

13. Feltscher startet ein kleines Solo, zieht im Mittelfeld an mehreren Gegenspielern vorbei. Doch bei Sontheimer ist Endstation. Der Saarbrücker trennt Feltscher sauber vom Ball, auch wenn der MSV-Verteidiger das anders sieht.

12. Außer der Rizzuto-Aktion ist noch nicht viel spannendes passiert im Ludwigspark. Der FCS hat viel Ball, während der MSV tief steht und abwartet. So ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben.

9. Rizzuto mit der ersten etwas gefährlicheren Hereingabe von seiner rechten Seite. Er sucht damit Naifi vor dem Tor, doch der ist einen Tick zu spät und erreicht den Ball nicht.

7. Diesen bringt Civeja an den kurzen Pfosten, wo Bakalorz als erster am Ball ist und diesen klären kann.

6. Amine Naifi muss kurze Zeit am Spielfeldrand behandelt werden. Er scheint etwas im Auge zu haben. Nach einiger Zeit kommt er zurück ins Spiel und holt den ersten Eckball der Partie für seine Farben heraus.

5. Spielerisch darf heute kein Leckerbissen erwartet werden. Das zeigen diese ersten Minuten bereits, da auf dem tiefen und echt schlechtem Rasen kaum sauberer Fußball möglich zu sein scheint.

2. Es geht direkt hart umkämpft zur Sache. Bakalorz wird im Mittelfeld von Kerber unterlaufen, wodurch der MSV-Spieler hart auf dem Boden aufkommt.

1. Jetzt rollt der Ball endlich! Mit etwas Verspätung stößt der MSV, in ungewohnten grünen Trikots, an.

1. Spielbeginn

Es ist ein Loch in einem der beiden Tornetze gefunden worden. Das muss nun erstmal geflickt werden, ehe es los gehen kann.

Geleitet wird die Partie von Timon Schulz. Er führt die Teams gleich, gemeinsam mit seinen Assistenten, raus ins ungemütliche Stadion. Bei einem Grad und vorausgesagtem Schneefall wird der bereits jetzt schwierig zu bespielende Rasen wohl nicht besser. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an die miesen Bedingungen vor einigen Wochen, als die Bayern hier im DFB-Pokal zu Gast waren.

Der MSV-Chefcoach stellt beim Startpersonal gleich viermal um: Mogultay, Jander (Adduktorenprobleme), Robin Müller und Stierlin werden ersetzt durch Bakalorz, Castaneda, Pusch und Köther. Innenverteidiger Josh Bitter wurde nach seiner Hüft- und Oberschenkelprellung aus dem letzten Spiel in Sandhausen noch rechtzeitig fit.

So langsam müssen die Jungs von der Wedau anfangen, Punkte einzusammeln. Die Situation für das Gründungsmitglied der Bundesliga ist mehr als bedrohlich. Ein Sieg aus 15 Spielen, dazu die schwächste Offensive der ganzen Liga mit mageren neun erzielten Toren. Macht den letzten Tabellenplatz mit bereits neun Punkten Rückstand auf das rettende Ufer. Auch der Trainer wurde bereits von Torsten Ziegner zu Boris Schommers gewechselt. Doch auch der gebürtige Leverkusener konnte die Trendwende noch nicht einleiten. Seine Bilanz aus fünf Ligaspielen: ein Punkt. Wieso er glaubt, das Ruder doch noch herumreißen zu können? Er fordert, dass sein Team seine Hausaufgaben macht und an das glaubt, was sie können. Zudem solle sich die Mannschaft nicht von Rückschlägen zurückwerfen lassen, so der Coach auf der Spieltags-PK. Einfacher gesagt als getan. Dass mit dem 1. FC Saarbrücken heute ein Gegner wartet, der komplett im Aufwind ist, ist denkbar ungünstig. Das stellte Schommers auch fest.

Bei den Blau-Schwarzen sah es vor einigen Wochen noch düster aus. Das Team aus dem Saarland war mittendrin im Abstiegskampf und weit weg von da, wo man eigentlich hinmöchte: nämlich in den Aufstiegskampf! Dann folgten zuletzt zwei Siege gegen den damaligen Spitzenreiter Dresden und Halle und schon hat das Team von Trainer Rüdiger Ziehl heute die Chance, mit einem weiteren Dreier den Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz auf drei Zähler zu verkürzen. Doch der Übungsleiter warnt vor dem heutigen Gegner und der Schwere der Aufgabe. Er erwartet „ein hartes Stück Arbeit“. Außerdem: „Wir müssen so konzentriert verteidigen wie zuletzt und sicherlich auch die nötige Geduld aufbringen.“ Der MSV sei einfach nicht gut in die Saison gekommen und habe viele Rückschläge hinnehmen müssen, weiß der Cheftrainer. Er muss heute auf Kasim Rabihic (Probleme am Hüftbeuger) verzichten. Der wird durch Tim Civeja in der Startformation ersetzt. Zudem ist Marcel Gaus nach Gelbsperre wieder in der Startelf für Di Michele Sanchez.

Bei eisigen Temperaturen rollt gleich der Ball im Saarbrücker Ludwigspark um den 11. Spieltag abzurunden. Die Partie gegen die Zebras hätte ursprünglich am 15.10. stattfinden sollen, also während der Länderspielpause. Da jedoch MSV-Mittelfeldspieler Caspar Jandar für die deutsche U20-Nationalmannschaft abgestellt werden musste, konnte der MSV einen Antrag auf Spielverlegung stellen. Diesem kam der DFB nach. Deswegen treffen sich beide Teams am heutigen Mittwochabend. Für die Gastgeber geht es darum, den dritten Sieg in Folge einzufahren und um weiter Richtung Aufstiegsränge zu klettern. Auf der anderen Seite hingegen müssen die Duisburger endlich dreifach punkten, um aus dem Tabellenkeller zu kommen. Die Aufgabe heute wird aber sicherlich keine einfache werden.