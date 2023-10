48. Weil nach vorne alle Wege blockiert sind, versucht es Antonios Papadopoulos nach einem Pass von Ted Tattermusch aus etwa 35 Metern mit einem Weitschuss - klar auf das Hintertornetz.

46. Weiter geht's! Ohne personelle Wechsel gehen wir in den zweiten Durchgang.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +4 Halbzeitfazit:

Die Antwort ist 42, hieß es einst in Douglas Adams' "Per Anhalter durch die Galaxis" - und ebenso viele Sekunden hat es gedauert, bis Julian Hettwer die Mission "Weiße Weste" der Hausherren zunichte machte und total desorganisierte Mannheimer in Rückstand brachte. Nach einer Viertelstunde erhöhten die spielfreudigen Dortmunder sogar durch einen sehenswerten Fernschuss von Falko Michel auf 2:0, vom Traditionsverein aus der Kurpfalz war bis dahin nichts zu sehen. Nach und nach kam dann aber auch der ehemalige Bundesligist ins Spiel und agierte in der letzten Viertelstunde auf Augenhöhe. Karbstein (27.) brachte die Gastgeber zurück ins Spiel und der SVW zeigt, dass man diese Partie noch nicht aufgegeben hat. Insgesamt geht der Spielstand aber in Ordnung, weil der SVW in den ersten 15 Minuten schlichtweg desolat agiert hat.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +3 Nochmal die Hausherren: Jans versucht, im Sechzehner einen Ball noch von der Grundlinie nach innen zu geben, aber der war dann doch deutlich im Toraus. Das war es mit dieser Halbzeit!

45. +1 Von diesen drei Minuten Nachspielzeit ist die erste jetzt gespielt. Passiert hier noch etwas, bevor es den Pausentee gibt?

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45. Malte Karbstein SV Waldhof Gelbe Karte für Malte Karbstein (Waldhof Mannheim)

Für sein übermotiviertes Einsteigen in der Bewegung nach vorne gegen Hendry Blank sieht der Torschütze zum Anschlusstreffer den gelbfarbenen Karton!

43. Die BVB-Reserve hat das Tempo in den letzten Minuten etwas rausgenommen und mauert gerade, um sich die Kräfte einzuteilen. Nach der Anfangsviertelstunde, in der die Hausherren totale Unsicherheit ausstrahlten, ist das jetzt ein Spiel auf Augenhöhe.

41. Mannheim drückt auf den Ausgleich! Vom rechten Strafraumeck wird Pascal Sohms Torschuss zu einer Hereingabe in die Mitte, wo Charles-Jesaja Herrmann mit seinem Kopfball dann doch deutlich neben das Tor zielt.

39. Laurent Jans ist bis zur Grundlinie gestartet und sieht, dass in der Mitte gleich drei Mitspieler seine Flanke verwerten können. Dazu kommt es aber nicht, denn die Pille kommt viel zu hoch und geht auf der anderen Seite ins Seitenaus. Da muss er mehr draus machen!

36. Diesmal haben sich die Mannheimer für den zweiten Pfosten entschieden: Dort steht nach einer Hereingabe von Laurent Jans Julian Riedel, der mit seinem Kopfball aber völlig verzieht - Abstoß.

36. Samuel Abifade tritt zum Freistoß an und hat sich für die kurze Ecke entschieden. Von der Flugbahn wäre der auch sicher nicht ungefährlich gekommen, wäre die Mauer nicht dazwischen gewesen. So gibt es aber immerhin einen Eckball für den SVW!

35. Es wird zunehmend ruppiger: Nur durch das Ziehen am Jersey kann Bueno am rechten Strafraumeck Herrmann stoppen und es geht mit Freistoß weiter. Aus dieser Position könnte was gehen!

32. Falko Michel Dortmund II Gelbe Karte für Falko Michel (Borussia Dortmund II)

Weil Falko Michel einen Ball nicht mehr erreicht und anschließend aus dem Seitenaus frustriert wegschlägt, gibt es die Verwarnung für den Torschützen zum 0:2, der zuvor mit einer provokativen Geste in Richtung des Mannheimer Fanblocks aufgefallen war.

31. Es macht Peng! Michael Eberwein sieht die Lücke in der Mitte und schickt mit einem Chipball zunächst Elongo-Yombo, der sofort zu Julian Hettwer weiterspitzelt. Der Torschütze zum 1:0 schließt am rechten Fünfereck ab und trifft aus fast unmöglicher Position den Pfosten!

29. Das Stadion steht - die Fans waren zunächst sehr wütend, sehen jetzt aber, dass dieser Käse noch lange nicht gegessen ist, denn in den letzten Minuten setzen die Gastgeber die Schwarz-Gelben unter Druck.

27. Malte Karbstein SV Waldhof Tooor für Waldhof Mannheim, 1:2 durch Malte Karbstein

Der Waldhof ist wieder da! Nach der zunächst geklärten Ecke bleiben die Blau-Schwarzen am Ball und Kelvin Arase setzt auf der rechten Seite nach einem weiten Ball nahe des Mittelkreises zum Sprint an. Er wagt eine halbhohe Hereingabe in Richtung des zweiten Pfostens. Das Leder geht an Freund und Feind vorbei zu Karbstein, der links in den Ball reingerätscht und verkürzt!

27. Lockl führt die Ecke gegen die bei Standards anfälligen Dortmunder aus - ungefährlich.

26. Wieder versucht Mannheim es über links: Sechelmann geht auf der linken Seite im Strafraum ins Dribbling gegen Papadopoulos, der zum Eckstoß klären muss.

24. Nach einer halbhohen Seitenverlagerung nach links sucht Sechelmann die Gelegenheit zur Flanke, wird dann aber von Eberwein, der hier und da mal als Linksverteidiger aushilft, erfolgreich gestellt.

23. Geht doch, Waldhof Mannheim! Die Ecke kommt scharf in den Sechzehner und Charles-Jesaja Herrmann steigt am höchsten. Er köpft auf den Kasten und zielt einen knappen Meter links vorbei.

22. Das Spiel ist kurz unterbrochen, nachdem Franz Pfanne einen Ellbogen an der Mittellinie ohne Absicht ins Gesicht bekommen hatte. Zuvor hatten die Mannheimer eine Ecke von der rechten Seite herausgeholt, sodass Dortmund jetzt erstmal in Unterzahl ist, weil Pfanne zum Behandeln raus muss.

17. Immer wieder versucht Waldhof, sich hinten raus zu befreien und mal für Entlastung zu sorgen, aber die Dortmunder pressen sehr provokativ und versuchen, Fehlpässe zu erzwingen. Es braucht einiges an Sicherheitsgewinn beim Tabellen-16. der dritten Liga!

15. Die Stimmung in Mannheim kippt. Während die BVB-Reserve Lust am Spiel hat und das auch zeigt, sind sowohl die Fans als auch die Spieler der Hausherren bedient.

14. Falko Michel Dortmund II Tooor für Borussia Dortmund II, 0:2 durch Falko Michel

Ein absoluter Sonntagsschuss! 30 Meter vor dem Kasten wagt Michel nach einem Zuspiel von Pohlmann von links einen satten Schlenzer, trifft den Ball perfekt und haut das Leder unhaltbar für Jan-Christoph Bartels rechts oben in den Winkel!

13. Poah! Nach einer eigentlich ungefährlichen Flanke von Sechelmann aus der Nähe der linken Eckfahne flutscht Marcel Lotka der Ball in der Mitte durch die Hand. Fast kann Kelvin Arase noch drankommen, aber im zweiten Anlauf hat der Keeper den Ball.

10. Das geht zu einfach! Nach einem leichtfertigen Ballverlust der Mannheimer auf der linken Abwehrseite startet Rodney Elongo-Yombo nach vorne, überläuft einen Gegenspieler und will in die Mitte zu Eberwein spielen, der dann aber bei der Ballannahme Probleme hat und sonst in perfekter Position gewesen wäre. Er kann gerade noch mit der Hacke zu Pohlmann ablegen, da ist dann aber schon die Mannheimer Abwehr zur Stelle.

9. Hendry Blank Dortmund II Gelbe Karte für Hendry Blank (Borussia Dortmund II)

Aua: Nur mit einer wuchtigen Grätsche weiß sich Hendry Blank in der Nähe des Mittelkreises gegen Kelvin Arase zu helfen. Dafür gibt's folgerichtig Gelb.

6. Die erste Offensivaktion der Kurpfälzer: Charles-Jesaja Herrmann haut 20 Meter zentral vor dem Tor einfach mal verzweifelt drauf. In der Schussbahn beendet schließlich das Bein eines Dortmunder Abwehrspielers diesen Versuch einer Torgelegenheit.

5. Das Ziel, endlich mal zu Null zu spielen, hat der SV Waldhof Mannheim damit nach nicht mal einer Minute schon verfehlt. Die Mannschaft von Rüdiger Rehm wirkt sichtbar verunsichert, was die jungen Wilden des BVB auf dem Platz spüren.

3. Diese Ecke kommt nicht ungefährlich: Am ersten Pfosten haut Michel die Kugel aus einer schwierigen Position ans Außennetz.

2. Und da gibt's auch gleich fast das 2:0 hinterher! Nur um Haaresbreite verfehlt Rodney Elongo-Yombo nach einem schnellen Umschalten 15 Meter vor dem Tor mit einem Flachschuss aus spitzem Winkel den zweiten Pfosten. Schlussmann Bartels ist mit den Spitzen noch dran und klärt Eckball!

1. Julian Hettwer Dortmund II Tooor für Borussia Dortmund II, 0:1 durch Julian Hettwer

Was für ein Start für den BVB! 42 Sekunden dauert es, bis der Ball im Netz zappelt. Dortmund läuft früh an und im Fünfmeterraum läuft Hettwer sich geschickt frei, sodass er nach einem Steckpass des pfeilschnellen Michel von der linken Seite nur noch lässig einlochen muss!

1. Tom Bauer ist der Mann, der heute auf dem Rasen für die Durchsetzung des Regelwerks verantwortlich ist.

1. Der Ball rollt! Die gelben Gäste eröffnen die Partie und spielen erstmal von rechts nach links in Richtung des Waldhof-Blocks.

1. Spielbeginn

Jetzt noch kurz zu den wichtigen Dingen: Es wird kurz für die Opfer der aktuellen Auseinandersetzungen im Nahen Osten geschwiegen und damit auch ein Zeichen gegen jeglichen Antisemitismus, der sich leider in den letzten Tagen sehr breit gemacht hat, gesetzt.

Heute Abend zeigt der SV Waldhof seine soziale Ader: Statt der üblichen Einlaufkinder werden die Teams heute von Klienten und Klientinnen der örtlichen Lebenshilfe auf den Rasen begleitet.

Die Spannung steigt! Vom Auftakt des 12. Spieltags berichtet Samuel Dick. An dieser Stelle ein herzliches Hallo und viel Spaß euch!

Jan Zimmermann (Trainer Borussia Dortmund II): "Sieben Gegentore nach Standards sind definitiv zu viel und wir haben auch zu viele Standards zugelassen. Wir brauchen eine andere Robustheit und Bereitschaft in Kopfballduellen und Zweikämpfen. Heute haben wir eine sehr, sehr junge Mannschaft auf dem Rasen und gehen davon aus, dass Mannheim mit vielen langen Bällen und Pressing spielt. Da wollen wir gewappnet sein."

Rüdiger Rehm (Trainer Waldhof Mannheim) bei den Kollegen von MagentaSport am Mikrofon: "Es ist unsere Aufgabe, dass wir es schaffen, Gegentore zu verhindern. Wir sind jetzt wieder relativ komplett und hoffen, dass wir hinten Stabilität reinbekommen. [...] Taktisch wollen wir sehen, was der Gegner macht und zwischen Vierer- und Fünferkette flexibel umschalten. Dortmund ist ebenso eine flexible Mannschaft, deswegen ist es wichtig, dass wir das auch sind. Die Jungs sind heiß und wir hoffen, das auf den Platz zu bringen."

Vier Aufeinandertreffen gab es zwischen den beiden Teams in der dritten Liga. Nur eines davon konnte der SV Waldhof siegreich bestreiten, beim letzten Mal setzte es eine 0:4-Klatsche im Ruhrgebiet. Ist das für die krisengebeutelten Kurpfälzer ein schlechtes Omen?

Auch die U23 des BVB reagiert auf die Niederlage in der Vorwoche und ändert die Startformation auf vier Positionen. Jan Zimmermann schenkt heute Hendry Blank, Ted Tattermusch, Ole Pohlmann und Franz Pfanne das Vertrauen von Beginn an. Neben dem verletzten Justin Butler müssen dafür Ayman Azhil, Patrick Göbel und Bjarne Pudel weichen.

Die Aufstellungen haben uns erreicht! Vier Änderungen nimmt Waldhof-Trainer Rüdiger Rehm im Vergleich zum Bielefeld-Spiel vor. Er lässt zunächst Minos Gouras, Jalen Hawkins und Marcel Seegert auf der Bank. Zudem muss er den verletzten und gesperrten Fridolin Wagner ersetzen. Die freigewordenen Positionen nehmen Laurent Jans, Julian Rieckmann, Pascal Sohm und Samuel Abifade ein.

Die Borussen dagegen verloren nach einer Serie von fünf ungeschlagenen Spielen im Derby gegen Rot-Weiss Essen mit 1:2 und finden sich gesichert auf Rang sieben der Tabelle wieder. Nach unten hin hat man genug Luft, sodass man sich momentan keine Abstiegssorgen machen muss.

Beginnen wir mit einem Rückblick auf die vergangene Woche. Die lief für beide Teams nämlich eher suboptimal, denn der Waldhof gab gegen Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld eine 1:0-Halbzeitführung aus der Hand und unterlag mit 1:3. Die Konsequenz ist, dass die Kurpfälzer nun auf Rang 16 über dem Strich liegen. Aber da die Tabellenlandschaft in Liga drei sehr dicht besiedelt ist, kann sich das mit einem Sieg im heutigen Spiel auch wieder ändern.