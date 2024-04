Nennenswerte Torchancen bleiben in dieser Begegnung bisher die Seltenheit. Beiden Mannschaften fehlt es im letzen Spieldrittel an Zielstrebigkeit. Die Abschlüsse sind bisher allesamt zu schwach.

Mit einer halbhohen Flanke findet Louis Oppie am Elfmeterpunkt Fabian Klos. Der Angreifer steht mit dem Rücken zum Tor und sucht aus der Drehung den Abschluss. Dabei bekommt er nicht genügend Kraft in den Schuss, sodass Nikolai Rehnen den Ball festhält.

Der Ball wird lang in Richtung Markus Pink geschickt. Am Ende ist der Flugball etwas zu schnell für den Stürmer.

Merveille Biankadi setzt sich von der linken Strafraumkante in Richtung Zentrum stark durch. Den Ball spitzelt er schließlich auf Leandro Putaro in der rechten Strafraumhälfte. Dessen Schuss begräbt SVS-Keeper Nikolai Rehnen unter sich.

Drei Spiele in Folge war der SV Sandhausen mit zwei Siegen und einem Remis ungeschlagen. Am vergangenen Wochenende beendete der Aufstiegskonkurrent aus Saarbrücken die Serie. Nach der Führung durch Patrick Greil in der 43. Minute verlor der FCS noch mit 1:4. Darauf reagiert Jens Keller mit sechs Veränderungen. Lediglich Torhüter Nikolai Rehnen sowie Christoph Ehlich, Luca Zander, Alexander Mühling und Patrick Greil verbleibten in der Startelf.