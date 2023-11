90. +2 Die Breisgauer werfen sich jetzt natürlich in jeden einzelnen Zweikampf. Man sieht, was dieser Sieg den Gastgebern bedeuten würde. Drei Minuten muss das Team von Thomas Stamm noch überstehen.

90. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

89. Die Gastgeber sind dem ersten Heimsieg der Saison ganz nahe. Von Münster geht in dieser zweiten Hälfte weiterhin zu wenig Gefahr aus. Das Team von Sascha Hildmann ist bemüht, dringt aber nicht in die entscheidenden Räume vor.

89. Joel Bichsel Freiburg II Einwechslung bei SC Freiburg II: Joel Bichsel

89. Philip Fahrner Freiburg II Auswechslung bei SC Freiburg II: Philip Fahrner

86. Yassine Bouchama Pr. Münster Gelbe Karte für Yassine Bouchama (Preußen Münster)

Der eingewechselte Mittelfeldmann tritt dem am Boden liegenden Gabriel Pellegrino mit der offenen Sohle auf das Schienbein. Das hätte gut und gerne auch Rot sein können.

83. Philip Fahrner Freiburg II Tooor für SC Freiburg II, 2:1 durch Philip Fahrner

Die Freiburger sind wieder vorne! Der eingewechselte Breunig wird links im Strafraum durchgeschickt und umkurvt den herauseilenden Keeper Johannes Schenk. Im Fallen bringt der Freiburger die Kugel per sehenswerter Rabona-Flanke an den zweiten Pfosten, wo Phillip Fahrner keinen Mühen mehr hat, die Kugel über die Linie zu drücken.

82. Andrew Wooten mit der Gelegenheit! Nach einer punktgenauen Hereingabe aus dem Halbfeld vom eingewechselten Gerrit Wegkamp pflückt Wooten die Kugel gut runter und legt sie sich zentral vor dem Strafraum zurecht. Beim Abschluss trifft er den Ball aber nicht richtig, sodass die Kugel in die Arme von Benjamin Uphoff kullert.

81. Allerdings sind Torraumszenen seit dem Ausgleichstreffer durch Grodowski wieder Mangelware geworden. Auf beiden Seiten stehen die Defensivreihen ordentlich, während die Angreifer nicht zielstrebig genug agieren.

78. Sascha Hildmann geht all in. Mit Andrew Wooten steht nun der insgesamt dritte Stürmer bei den Gästen auf dem Feld. Ein Unentschieden ist für die Preußen hier offensichtlich zu wenig.

75. Das Spiel hat in den letzten Minuten ordentlich an Fahrt aufgenommen. Die angeknockten Gäste sind jetzt wieder zurück im Spiel und drängen auf den Führungstreffer. Das wird eine interessante Schlussviertelstunde.

72. Joel Grodowski Pr. Münster Tooor für Preußen Münster, 1:1 durch Joel Grodowski

Münster antwortet prompt! Nach einem gewonnenen Kopfballduell kommt Joel Grodowski in zentraler Position etwa 20 Meter vor dem Kasten der Freiburger an den Ball. Der Doppeltorschütze von letzter Woche zieht auf, legt sich den Ball auf den linken Fuß und jagt ihn unhaltbar für Benjamin Uphoff in die untere linke Ecke - die Preußen sind wieder da!

69. Gabriel Pellegrino Freiburg II Tooor für SC Freiburg II, 1:0 durch Gabriel Pellegrino

Die Gastgeber gehen in Führung! Nach einer guten Spielverlagerung hat Ryan Johansson am linken Strafraumeck viel Platz. Der eingewechselte Berkay Yilmaz hinterläuft und wird im richtigen Moment mit einem Steilpass bedient. Kurz vor der Grundlinie bringt er die flache Hereingabe an den Elfmeterpunkt. Dort kann der ebenfalls eingewechselte Gabriel Pellegrino unbedingt mit der rechten Innenseite zu seinem ersten Saisontor einnetzen - völlig überraschen führt das Team von Thomas Stamm!

68. Marco Wörner Freiburg II Einwechslung bei SC Freiburg II: Marco Wörner

68. Franci Bouebari Freiburg II Auswechslung bei SC Freiburg II: Franci Bouebari

68. Mit Wegkamp und Bouchama stehen auf Seiten der Gäste nun zwei weitere Kräfte für die Offensive auf dem Feld. Sascha Hildmann will sich hier nicht mit dem Unentschieden zufriedengeben und fordert mehr Schwung in der Offensive.

65. Die zweite Halbzeit der Partie gleicht bislang ehrlicherweise nicht gerade einem fußballerischen Leckerbissen. Auf beiden Seiten häufen sich im Angriffsspiel die technischen Unzulänglichkeiten, sodass es kaum zu Torgefahr kommt.

62. Münster hat nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte mal wieder Platz. Grodowski treibt die Kugel stark nach vorne und spielt seinen Stürmerkollegen Batmaz frei. Der will für Kyerewaa in den Strafraum durchstecken, allerdings ist der Pass deutlich zu ungenau. Münster spielt es teilweise schlampig.

60. Maximilian Breunig Freiburg II Einwechslung bei SC Freiburg II: Maximilian Breunig

59. Im zweiten Durchgang findet das Spiel aktuell noch zwischen den beiden Strafräumen statt. Auf keiner der beiden Seiten gibt es in der Offensive nennenswerte Aktionen zu verbuchen - die Partie verläuft derzeit recht ausgeglichen.

56. Sascha Hildmann sieht an der Seitenlinie recht unzufrieden aus. Seine Mannschaft findet hier seit Wiederanpfiff noch kaum in die entscheidenden Räume und hat auch noch keine wirkliche Torchance zu verbuchen. Das ist einerseits dem guten Stellungsspiel der Gastgeber geschuldet, allerdings muss da auch von den Preußen wieder mehr kommen.

53. Julian Stark Freiburg II Gelbe Karte für Julian Stark (SC Freiburg II)

Julian Stark springt seinem Gegenspieler Malik Batmaz im Kopfballduell mit voller Wucht in den Rücken. Schiedsrichter Leonidas Exuzidis steht direkt daneben und zückt die zweite Gelbe Karte der Partie.

52. Freiburg beginnt den zweiten Durchgang im Vergleich zur ersten Hälfte wesentlich konzentrierter. Scheinbar hat Trainer Thomas Stamm in der Kabine die richtigen Worte gefunden. Auch wenn es in der Offensive weiterhin an konkreten Toraktionen fehlt, haben die Gastgeber deutlich mehr Kontrolle.

49. Für den 18-jährigen Berkay Yilmaz ist es im Übrigen der erste Drittliga-Einsatz seiner Karriere. Erst letzte Woche war Luca Marino in Dresden zu seinem Debüt gekommen, nun steht also der nächste Youngster auf dem Rasen.

46. Weiter gehts in Freiburg! Thomas Stamm muss reagieren und bringt Yilmaz und Pellegrino für Lienhard und Fallmann. Die Gäste hingegen kommen unverändert aus der Kabine.

46. Gabriel Pellegrino Freiburg II Einwechslung bei SC Freiburg II: Gabriel Pellegrino

46. Pascal Fallmann Freiburg II Auswechslung bei SC Freiburg II: Pascal Fallmann

46. Berkay Yılmaz Freiburg II Einwechslung bei SC Freiburg II: Berkay Yılmaz

46. Patrick Lienhard Freiburg II Auswechslung bei SC Freiburg II: Patrick Lienhard

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Pause im Dreisamstadion, zwischen der Zweitvertretung des SC Freiburg und Preußen Münster steht es nach 45 Minuten 0:0! Die Gäste erwischten besonders in den ersten 20 Minuten den deutlich besseren Start in die Partie und kauften den teilweise überforderten Breisgauern in jederlei Hinsicht den Schneid ab. Lediglich die mangelnde Chancenverwertung hat sich das Team von Sascha Hildmann anzukreiden. Mit zunehmender Spieldauer kamen die Gastgeber zwar etwas besser in der Partie, konnten aber in der Offensive nur wenige Akzente setzen. Dementsprechend kann die Mannschaft von Thomas Stamm heilfroh sein, dass es hier noch Unentschieden steht. Im zweiten Durchgang muss von den Freiburgern definitiv mehr kommen, wenn sie die siebte Niederlage im achten Spiel abwenden wollen.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44. Die Hintermannschaft der Breisgauer hat inzwischen deutlich mehr Zugriff als noch in der Anfangsphase. Zu Beginn der Partie waren die Abstände noch viel zu groß, jetzt ist die Raumaufteilung bei Freiburgs Zweitvertretung um einiges organisierter.

41. Einzig und allein die Effektivität lässt die Mannschaft von Sascha Hildmann bislang vermissen. Die Gäste hatten hier zahlreiche Möglichkeiten, in Führung zu gehen, waren aber im Abschluss noch zu unsauber. So steht es kurz vor der Pause immer noch Unentschieden.

38. Da fehlte nicht viel! Nach der anschließenden Ecke kommt Simon Scherder am kurzen Pfosten zum Kopfball und verfehlt die lange Ecke um Haaresbreite. Beinahe wäre Joel Grodowski auch noch an die Kugel gekommen!

37. Rico Preißinger fasst sich ein Herz und zieht aus gut und gerne 25 Metern in zentraler Position mit dem linken Vollspann ab. Hamadi Al Ghaddioui fälscht noch leicht ab, die Kugel fliegt mittig über den Kasten ins Toraus.

34. Auch die zweiten Bälle landen aktuell alle bei den Gästen. Freiburg bekommt die vielen Hereingaben meist nur unsauber geklärt und bringt sich damit selbst in Schwierigkeiten. Allerdings ist der Offensivdruck der Preußen nicht mehr ganz so groß wie noch in den Anfangsminuten.

31. Daniel Kyerewaa versucht es kurz vor dem Strafraum in zentraler Position per Dropkick mit dem linken Vollspann. Allerdings geht der stramme Schuss deutlich über den Kasten von Benjamin Uphoff. Wieder einmal hatte Rico Preißinger stark vorgelegt.

30. Aktuell fehlt es bei den Gastgebern aber besonders im Angriff noch an Zielstrebigkeit und Durchsetzungsvermögen. Nicht umsonst stellen die Breisgauer die schwächste Offensive der Liga und wartet seit mittlerweile über drei Partien auf einen eigenen Treffer.

28. Das Tabellen-Schlusslicht kommt in den letzten Minuten etwas besser in die Partie. Die Freiburger verzeichnen erstmals längere eigene Ballbesitzphasen und halten die Kugel ein wenig weiter vom eigenen Sechzehner entfernt.

25. 9:1 Torschüsse sprechen bislang eine deutliche Sprache hier im Dreisamstadion. Die Gäste sind hier auf dem Vormarsch und hätten sich den Führungstreffer lange schon verdient. Freiburg kommt nur selten zu Entlastungsangriffen und wird zumeist weit in die eigene Hälfte gedrängt.

22. Innenverteidiger Niko Koulis schraubt sich nach einer Ecke, die Marc Lorenz von der linken Seite an den zweiten Pfosten schlägt hoch und kommt zum Kopfball. Allerdings bekommt er nicht genug Druck hinter die Kugel und Benjamin Uphoff kann den Aufsetzer locker aufnehmen.

20. Nach den erste zwanzig Minuten können die Gastgeber mächtig froh sein, dass es hier noch 0:0 steht. Die Preußen sind in Sachen Torgefahr haushoch überlegen und drängen hier von der ersten Minute an auf den Führungstreffer. Das kann Thomas Stamm bislang nicht gefallen.

17. Den anschließenden Freistoß aus etwa 25 Metern in zentraler Position legt sich Marc Lorenz zurecht. Der Mittelfeldmann der Preußen visiert die obere rechte Ecke an. Der in der Mauer stehende Lukáš Ambros fälscht die Kugel noch leicht ab, der Ball fliegt nur knapp am Tor vorbei. Die anschließende Ecke bringt nichts ein.

16. Franci Bouebari Freiburg II Gelbe Karte für Franci Bouebari (SC Freiburg II)

Bouebari holt Grodowski direkt vor den Augen von Schiedsrichter Exuzidis von den Beinen und sieht dafür zu Recht die Verwarnung.

15. Batmaz vergibt kläglich! Nach einem tollen Steilpass von Preißinger taucht Münsters Topstürmer halblinks im Strafraum alleine vor Uphoff auf. Allerdings überlegt der Offensivmann, der inzwischen seit vier Spielen nicht mehr getroffen hat, etwas zu lang und verzieht den anschließenden Linksschuss so deutlich, dass der Richtung Seitenaus kullert.

14. Freiburg meldet sich in der Offensive an! Nach einer schönen Kombination schlägt Philip Fahrner rechts im Strafraum eine tolle Flanke von der Grundlinie an den zweiten Pfosten in Richtung Lukáš Ambros. Der Tscheche nimmt die Kugel mit dem linken Fuß direkt aus der Luft, jagt den Ball aber am linken oberen Eck vorbei - da hätten die Gastgeber den Spielverlauf beinahe auf den Kopf gestellt!

12. Joel Grodowski fällt im Strafraum nach einem Stoß von Julian Stark. Der Innenverteidger läuft dem Angreifer der Preußen sogar ein wenig in die Hacken, doch die Pfeife von Leonidas Exuzidis bleibt stumm. Da hätte es durchaus auch Elfmeter geben können, die Trainerbank der Gäste äußert ihren Unmut beim vierten Offiziellen.

11. Die Gastgeber bekommen hier noch keinen Fuß auf den Platz. Die Verunsicherung der letzten Wochen ist den Breisgauern anzumerken. Besonders in der Defensive und im Aufbauspiel hapert es beim Team von Thomas Stamm.

8. Die Preußen mit dem nächsten Abschluss! Die Gäste laufen die Freiburger hoch an, Preißinger erobert die Kugel kurz vor dem Sechzehner mit einem klasse Tackling. Grodowski legt zentral vor dem Tor für Kyerewaa ab, dessen Vollspanschuss verfehlt die rechte Ecke aber um etwa einen Meter.

7. Schon in den ersten Minuten scheint der Sportclub hier in der Defensive recht überfordert. Die Breisgauer wirken unkonzentriert und kommen bei den Offensivaktionen der Gäste noch überhaupt nicht hinterher. Das Team von Thomas Stamm kann froh sein, noch nicht in Rückstand zu liegen.

4. Und die Ecke ist auch nicht schlecht! Lorenz schlägt den Ball von der rechten Seite an den zweiten Pfosten. Dort kommt der mit aufgerückte Koulis aus kurzer Distanz zum Abschluss, verfehlt mit seiner Direktabnahme per Innenseite aber die linke Ecke um etwa einen Meter.

3. Marc Lorenz tritt einen Freistoß von der linken Seite in den Strafraum. Dort landet ein Abpraller zentral vor dem Tor auf dem Fuß von Rico Preißinger. Dessen Flachschuss kann allerdings zur Ecke geklärt werden.

1. Dreißig Sekunden sind gespielt und gleich die erste Riesenchance für Münster! Uphoff leistet sich nach einem Rückpass einen völligen Aussetzer und säbelt am Ball vorbei. Kyerewaa ist zur Stelle und legt an den Sechzehner ab. Dort kommt Basmaz zum Abschluss, aber Müller rettet kurz vor der Linie - Freiburgs Schlussmann im Tiefschlaf!

1. Los gehts! Schiedsrichter Leonidas Exuzidis gibt den Ball frei und eröffnet die Partie zwischen der zweiten Mannschaft des SC Freiburg und Preußen Münster.

1. Spielbeginn

Die Breisgauer stehen allmählich mit dem Rücken zur Wand. Die Zweitvertretung des SC Freiburg hat sechs der letzten sieben Spiele verloren und zuletzt drei Pleiten in Folge kassiert. Ob das Team von Thomas Stamm heute die Kehrtwende schaffen kann bleibt abzuwarten. In jedem Fall geht der Gast aus Münster aber als Favorit in die Partie.

Bei den Gästen aus Münster gibt es aufgrund des jüngsten Erfolges beim starken Heimauftritt gegen Mit-Aufsteiger Ulm wenig Anlass zur Rotation. Dementsprechend wechselt Trainer Sascha Hildmann auch lediglich auf einer Position. Yassine Bouchama muss zunächst auf der Bank Platz nehmen, für ihn startet Rico Preißinger im Mittelfeld. Ansonsten ist bei den Gästen alles wie gehabt, auch das gewohnte 3-1-4-2-System wird beibehalten. Die Preußen wollen den Schwung des letzten Spiels mitnehmen und hier in Freiburg den zweiten Sieg in Folge einfahren.

Die Gastgeber treten heute im gewohnten 4-1-4-1-System an. Trainer Thomas Stamm wechselt im Vergleich zur Niederlage bei Dynamo Dresden auf zwei Positionen: Im Mittelfeld fehlt Fabian Rüdlin heute wegen einer Gelbsperre und wird von Philip Fahrner ersetzt. Außerdem steht Mika Baur heute nicht zur Verfügung und wird auf der rechten Außenbahn von Patrick Lienhard vertreten. Ob es heute etwas mit dem ersten Heimsieg der Saison wird? Dafür muss vor allem im Offensivspiel mehr passieren als noch zuletzt. In den vergangenen fünf Partien erzielten die Freiburger gerade mal ein einziges Tor.

Es ist das Duell zweier Aufsteiger mitten im Schwarzwald. Die Gäste aus Münster konnten, nach zwei Niederlagen gegen die Spitzenteams aus Dresden und Regensburg, letzte Woche einen doch recht überraschenden Heimsieg gegen den SSV Ulm feiern. Damit steht das Team von Sascha Hildmann aktuell auf Tabellenplatz dreizehn, könnte mit einem Sieg im heutigen Duell aber bis auf Rang sechs vorrücken. Und wo, wenn nicht hier? Die Freiburger bilden nämlich aktuell das Schlusslicht der Tabelle und warten im eigenen Stadion in dieser Spielzeit noch immer auf den ersten Sieg. Die Breisgauer drohen derzeit den Anschluss zu verlieren: sechs Punkte sind es schon bis auf Platz 15, das rettende Ufer. Das ist eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass der SCF in dieser Saison erst acht Zähler geholt hat.