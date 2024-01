11. Die Gäste fordern einen Handelfmeter! Niklas Kölle bleibt mit seinem Dribbling am gegnerischen Sechzehner unter anderem am Arm von Innenverteidiger Jesper Verlaat hängen. Die Pfeife des Schiedsrichters bleibt allerdings stumm. Eine vertretbare Entscheidung, zumal das vermeintliche Handspiel außerhalb des Strafraums stattgefunden hatte.

9. Die beiden Offensivabteilungen geben in den Anfangsminuten Vollgas. Nach einer Ecke von der rechten Seite landet ein Abpraller in zentraler Position vor dem Strafraum der Duisburger. Schröter bleibt zunächst hängen und auch der Nachschuss von Steinhart fliegt deutlich über das gegnerische Tor hinweg.

8. Thomas Pledl sucht in halblinker Position kurz vor dem gegnerischen Strafraum den Abschluss und versucht sich mit einem Schlenzer auf die lange Ecke. Der Versuch hat allerdings deutlich zu wenig Zug und landet geradewegs in den Armen von Marco Hiller.

7. Lakenmacher nimmt einen hohen Ball von der linken Seite mit dem Rücken zum Tor am Sechzehner gut an und legt anschließend für Frey ab. Der Sechser lässt sich nicht zweimal bitten und hält direkt mit dem linken Vollspann dran. Sein Abschluss verfehlt den Kasten der Gäste aber deutlich.

6. Schon in den Anfangsminuten wird klar, dass heute so Einiges über den Kampf entschieden werden könnte. Beide Teams liefern sich hier schon zu Beginn intensive Duelle im Mittelfeld, um in Besitz des Balles zu gelangen. Lange abwarten will hier offensichtlich niemand.

3. Duisburg wird ein erstes Mal gefährlich! Auf der linken Seite hat Joshua Bitter zu viel Platz und schlägt eine Hereingabe flach vors Tor der Hausherren. Aber sowohl Thomas Pledl, als auch Alexander Esswein am zweiten Pfosten fehlen ein paar Zentimeter.

1. Der Ball rollt im Stadion an der Grünwalder Straße! Schiedsrichter Eric Weisbach gibt den Ball frei und eröffnet damit die Partie zwischen 1860 München und dem MSV Duisburg.

1. Spielbeginn

Die Ergebnisse aus den vorherigen Partien an diesem 21. Spieltag verleihen dem heutigen Duell zusätzliche Brisanz. Sowohl Halle als auch Lübeck konnten einen Sieg feiern und sich tabellarisch fortbewegen. Dementsprechend rutscht 1860 in der Tabelle auf Rang 16 ab und ist nun punktgleich mit den beiden Verfolgern aus Mannheim und Lübeck. Auch für Duisburg macht das die Lage auf dem vorletzten Tabellenplatz nicht gerade erträglicher. Dass beide Teams heute auf Sieg spielen werden, wird spätestens nach Betrachtung der jüngsten Ergebnisse der Konkurrenz klar...

Auch die Gäste aus Duisburg treten heute in einem 4-2-3-1-System an. Im Vergleich zum Sieg über die Zweitvertretung des SCF wechselt Trainer Boris Schommers aber insgesamt fünfmal. In der Innenverteidigung kommen Senger und Feltscher für Knoll und Fleckstein in die Partie. Stierlin ersetzt auf der Doppelsechs den gelbgesperrten Jander. In der Offensive beginnt außerdem Esswein für Pusch. Und zu guter letzt, kommt heute der Neuzugang, der der Offensive der Zebras wieder Leben einhauchen soll, zu seinem Debüt für den neuen Klub. Daniel Ginczek, in der Winterpause aus Düsseldorf gekommen, rückt in die Sturmspitze und ersetzt damit Sebastian Mai.

Es muss sich etwas tun bei den Gastgebern, die heute in einem 4-2-3-1-System erwartet werden. Der neue Coach nimmt im Vergleich zur Niederlage bei Waldhof Mannheim vor der Winterpause insgesamt vier Veränderungen vor. Hiller kehrt zwischen den Pfosten zurück und verdrängt somit Richter auf die Bank. In der Abwehr kommt Rieder für Greilinger und tauscht die Position mit Steinhart. An dessen Seite auf der Doppelsechs rückt Frey für Starke in die Startelf. Außerdem steht Vrenezi heute nicht im Kader und wird auf dem linken Flügel von Sulejmani vertreten. Können die Münchner Löwen das Ruder heute schon rumreißen? Vier Spiele in Folge sind die heutigen Gastgeber mittlerweile ohne eigenen Treffer geblieben. Zumindest das heute zu ändern, wäre ein erster Schritt.

Vor Beginn der Partie einen Favoriten auszumachen, gestaltet sich alles andere als einfach. Die Münchner kommen mit nur einem Sieg aus den letzten sieben Spielen sowie vier Pleiten am Stück aus der Winterpause. Schon im Dezember letzten Jahres hatte der Verein die Reißleine gezogen und Trainer Jacobacci entlassen. Nachdem Frank Schmöller als Interims-Coach übernahm, steht heute der 43-jährige Argirios Grannikis an der Seitenlinie der Münchner und gibt damit sein Debüt. Die Gäste stehen zwar ebenfalls mit dem Rücken zur Wand, konnten aber zumindest in den letzten Zügen des vergangenen Jahres ein wenig auftrumpfen. Von den letzten fünf Partien ging nur eine verloren, außerdem besiegten die Zebras direkte Konkurrenten wie etwa Lübeck oder die zweite Mannschaft des SC Freiburg. Auswärts ist das Team von Boris Schommers in dieser Spielzeit aber noch ohne Sieg geblieben. Sollte sich das heute ändern, rücken die Zebras bis auf einen Punkt an 1860 heran.

Die Winterpause ist vorbei - und direkt zum Jahresauftakt steht ein waschechter Abstiegskrimi bevor. Denn sowohl die Gastgeber als auch der MSV Duisburg haben eine Hinrunde zum Vergessen hinter sich. Die Zebras stehen vor dem Spieltag mit 16 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz, während Sechzig mit nur vier Punkten mehr von Rang 15 grüßt. Für beide Teams bedeutet das: Alarmstufe rot! Im zweiten Saisonabschnitt muss sich schleunigst etwas tun, wenn man nicht den Gang in die Regionalliga antreten möchte. Ein Sieg wäre somit für beide Mannschaften von enormer Bedeutung für die Mission Klassenerhalt, was dem Duell zusätzliche Spannung verleiht.