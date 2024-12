90. Fazit:

Ein bitterer Abend für den TSV 1860 München endet mit einer deutlichen 0:4-Heimniederlage gegen den SC Verl. Die Partie begann ereignisarm und wurde durch die Rote Karte für Kozuki in der 30. Minute entscheidend geprägt. Nach diesem Einschnitt gerieten die Löwen nicht nur personell ins Hintertreffen. Kurz vor der Halbzeit nutzte Verl die Überzahl erstmals aus. Steczyk brachte die Gäste in Führung. Im zweiten Durchgang passierte abermals lange Zeit nicht viel ehe der SC Verl zum Spielende die Räume konsequent zu nutzen wusste. Lokotsch erhöhte in der 76. Minute auf 0:2, ehe Stark nur wenig später nach einem weiteren starken Steckpass von Taz das dritte Tor erzielte. Spätestens mit dem 0:3 war der Widerstand der Löwen gebrochen. Das Eigentor von Kwadwo in der 85. Minute besiegelte schließlich einen desaströsen Abend für die Hausherren, die sich defensiv in der Schlussphase zunehmend auflösten. Verl zeigte sich über 90 Minuten als abgeklärter und spielstärker, während 1860 weder in der Offensive noch in der Defensive Zugriff auf das Spiel fand.

90. Spielende

89. Schiedsrichter Felix Bickel hat wohl ein Nachsehen mit den Münchener Löwen und wird überpünktlich abpfeifen.

86. Zu einem ohnehin schon gebrauchten Tag für die Löwen gesellt sich nun also noch ein Eigentor dazu.

85. Leroy Kwadwo 1860 Tooor für SC Verl, 0:4 durch Leroy Kwadwo (Eigentor)

Erneut ist der nach seiner Einwechslung sehr auffällige Onuoha direkt beteiligt. Der junge Spieler wird auf links in Szene gesetzt und flankt scharf in die Mitte, wo Kwadwo zu allem Überfluss ins eigene Tor abfälscht.

83. Auch bei den Gästen setzt es nochmal einen Doppelwechsel. Unter anderem Torschütze Lokotsch verlässt den Platz unter tosendem Beifall der Gästebank.

82. Konstantin Gerhardt Verl Einwechslung bei SC Verl: Konstantin Gerhardt

82. Tom Baack Verl Auswechslung bei SC Verl: Tom Baack

82. Max Scholze Verl Einwechslung bei SC Verl: Max Scholze

82. Lars Lokotsch Verl Auswechslung bei SC Verl: Lars Lokotsch

82. Dieser Dreierwechsel bei den Löwen hat allemal kosmetiktechnischen Mehrwert.

81. Fabian Schubert 1860 Einwechslung bei TSV 1860 München: Fabian Schubert

81. Julian Guttau 1860 Auswechslung bei TSV 1860 München: Julian Guttau

81. Florian Bähr 1860 Einwechslung bei TSV 1860 München: Florian Bähr

81. Sean Dulic 1860 Auswechslung bei TSV 1860 München: Sean Dulic

81. Lukas Reich 1860 Einwechslung bei TSV 1860 München: Lukas Reich

81. Morris Schröter 1860 Auswechslung bei TSV 1860 München: Morris Schröter

78. Das wird es wohl endgültig gewesen sein. Ganz bittere Pille für die Löwen, die hintenraus einzubrechen scheinen.

77. Julian Stark Verl Tooor für SC Verl, 0:3 durch Julian Stark

Der eingewechselte Onuoha macht einen langen Ball gut fest und legt im Anschluss auf links auf Taz ab. Der Spielmacher macht seiner Position erneut alle Ehren und bedient Stark wunderbar per Steckpass, der per Picke ins kurze Eck einnetzt.

77. Das wird es wohl gewesen sein mit der Überzahl im Rücken.

76. Lars Lokotsch Verl Tooor für SC Verl, 0:2 durch Lars Lokotsch

Über die rechte Seite landet die Kugel schließlich auf links bei Taz. Der Spielmacher passt anschließend überlegt flach auf den kurzen Pfosten, wo Lokotsch eingelaufen kommt und aus kurzer Distanz an Keeper Hiller vorbei ins Tor schießt.

74. Starten die Löwen hier trotz Unterzahl noch die Schlussoffensive oder macht Verl den Sack gar zu? Aktuell gibt das Spielgeschehen auf dem Platz weder das Eine noch das Andere her.

71. Nachdem Onuoha auf der linken Seite mit dem ersten Ballkontakt noch Probleme hat, setzt er im Anschluss zum Hackentrick an und kommt damit spielerisch am Gegenspieler vorbei. Seine anschließende Flanke wird von Hiller abgefangen. Sei es drum, das war zumindest ein optisches Highlight in einer ansonsten dürftigen Partie.

70. Tunay Deniz 1860 Gelbe Karte für Tunay Deniz (TSV 1860 München)

Der Abwehrspieler kommt zu spät in den Zweikampf und sieht dafür die Gelbe Karte. Im Anschluss wird standesgemäß abgewunken, die Entscheidung ist jedoch allemal richtig.

68. Der SC Verl bringt mit Mikic und Onuoha nochmal frische Kräfte für die letzten gut zwanzig Minuten.

68. Chilohem Onuoha Verl Einwechslung bei SC Verl: Chilohem Onuoha

68. Dominik Steczyk Verl Auswechslung bei SC Verl: Dominik Steczyk

68. Daniel Mikic Verl Einwechslung bei SC Verl: Daniel Mikic

68. Fynn Otto Verl Auswechslung bei SC Verl: Fynn Otto

65. Von einem fußballerischen Leckerbissen sind wir meilenweit entfernt. Den Löwen wird es egal sein. So langsam muss man den Druck erhöhen, um hier irgendwie noch zum ersehnten Ausgleichstreffer zu kommen. Insbesondere in Unterzahl darf nicht mit großer Fußballkunst gerechnet werden.

63. Yari Otto Verl Gelbe Karte für Yari Otto (SC Verl)

Otto kommt im Zweikampf deutlich zu spät gegen seinen Gegenspieler und sieht dafür die Gelbe Karte.

61. Nach und nach kommen frische Beine aufs Feld. Dem insgesamt sehr zähen Spielgeschehen kann jede Form von frischen Impulsen nur guttun.

59. Julian Stark Verl Einwechslung bei SC Verl: Julian Stark

59. Timur Gayret Verl Auswechslung bei SC Verl: Timur Gayret

58. Nach einem Ballverlust von Taz am eigenen Sechzehner nimmt Deniz den Ball auf und nimmt sich aus der zweiten Reihe ein Herz. Sein Linksschuss geht allerdings ein gutes Stück am Kasten vorbei. Ein junger 1860-Supporter freut sich indes über das gefangene Spielgerät.

57. David Philipp 1860 Einwechslung bei TSV 1860 München: David Philipp

57. Marlon Frey 1860 Auswechslung bei TSV 1860 München: Marlon Frey

56. Aus neutraler Perspektive bleibt es dabei, dass dieses Spiel nicht sonderlich ansehnlich ist. Den Löwen fällt wenig bis gar nichts ein in dieser Phase der Partie, während der SC Verl vorerst auf Verwaltungsmodus geschaltet hat.

53. Die Münchener Löwen tun sich ungemein schwer überhaupt mal eine Art Kombinationsspiel zu forcieren. In dieser Situation geht es über mehrere Stationen in Richtung Sechzehner der Gäste. Am Ende der Fahnenstange setzt es aber ein ungenauen Zuspiel von Kapitän Jacobsen, welches schließlich im Toraus landet.

50. Auf der linken Seite wird Kijewski freigespielt. Der Linksverteidiger vom SC Verl hat reichlich Zeit und noch mehr Platz, jagt die Flanke aber dennoch ins Toraus.

49. Die ersten Minuten des zweiten Durchgangs sind ein Spiegelbild der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Der Sportclub aus Verl lässt Ball und Gegner laufen, während 1860 noch nach Lösungen sucht, das mittelschwere Fußballwunder in Unterzahl zu schaffen.

46. Ohne Wechsel geht es in den zweiten Durchgang.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Bis zur 30. Minute war die Partie im Grünwalder Stadion ein weitgehend ereignisloses Unterfangen. Beide Teams neutralisierten sich im Mittelfeld, wobei Verl mehr Ballbesitz verzeichnete, jedoch kaum Durchschlagskraft entwickeln konnte. Die Partie nahm dann jedoch eine entscheidende Wendung: In der 30. Minute verlor Kozuki den Ball im Mittelfeld und ging im Versuch, ihn zurückzuerobern, mit gestrecktem Bein in den Zweikampf. Schiedsrichter Felix Bickel zeigte ohne Zögern die Rote Karte. Für die Löwen bedeutete das nicht nur den Verlust eines Spielers, sondern auch eine schwere Hypothek für den Rest der Partie. Verl nutzte die Überzahl nur wenige Minuten später aus. Nach einem Vorstoß über die linke Seite fälschte ein Verteidiger einen Abschluss unglücklich ab, wodurch der Ball perfekt für Steczyk am zweiten Pfosten landete. Der Stürmer hatte keine Mühe, aus kurzer Distanz zum 0:1 einzuschieben (43.). Die Münchener müssen sich in der Kabine neu sortieren und trotz Unterzahl mutiger agieren, um im zweiten Durchgang den Rückstand auszugleichen.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +2 In der dreiminütigen Nachspielzeit stellen beide Mannschaft auf Verwaltungsmodus. 1860 wird sich neu sortieren müssen, während Verl in Überzahl Ball und Gegner laufen lässt.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

44. Tunay Deniz 1860 Gelbe Karte für Tunay Deniz (TSV 1860 München)



44. Unfassbar bitter für die Löwen. Neben dem Platzverweis geht es nun wohl kurz vor der Halbzeit noch mit einem Rückstand in die Katakomben.

43. Dominik Steczyk Verl Tooor für SC Verl, 0:1 durch Dominik Steczyk

Erneut ist es Taz, der antreibt und letztlich an der linken Sechzehnerkante Lokotsch bedient. Der Abschluss des Stürmers wird von einer eingesprungenen Grätsche eines Verteidigers zur mustergültigen Vorlage abgefälscht. Am zweiten Pfosten steht Steczyk goldrichtig und muss aus kürzester Distanz lediglich ins leere Tor einschieben.

42. Kurz vor dem Halbzeitpfiff sind die Münchener zunehmend mit Abwehrarbeit beschäftigt. Bis hierhin macht die neu formierte Dreierkette ihre Sache aber äußerst souverän. Kwadwo unterbindet einen Passversuch per Grätsche, im Anschluss knallt Dulic die Kugel aus der Gefahrenzone.

39. Häufig geht es bei den Gästen aus Verl über Taz. Der spielfreudige Spielmacher treibt das Spiel aus dem Zentrum heraus immer wieder an. In dieser Situation sucht er aus gut 25 Metern Torentfernung selbst den Abschluss. Sein Linksschuss geht allerdings ein gutes Stück am Kasten vorbei.

36. 1860 jagt einen Freistoß aus der eigenen Hälfte in Richtung Elfmeterpunkt. Schulze kommt aus seinem Kasten und hat die Kugel sicher. Im Anschluss will der Keeper das Spiel schnell machen, allein die gute Grundordnung der in Unterzahl spielenden Löwen unterbindet sein Vorhaben.

33. Damit spielen die Münchener Löwen eine komplette Stunde über in Unterzahl, womit Kozuki seiner Mannschaft natürlich einen ordentlichen Bärendienst erweist.

31. Dem Japaner ist in dieser Situation keine böse Absicht zu unterstellen, allemal das Timing seiner Zweikampfführung war katastrophal.

30. Soichiro Kozuki 1860 Rote Karte für Soichiro Kozuki (TSV 1860 München)

Kozuki verliert sich im Mittelfeld im Dribbling und vergisst den Ball. Beim anschließenden Versuch der Ballrückeroberung geht Kozuki mit der offenen Sohle in den Knöchel seines Gegenspielers. Schiedsrichter Felix Bickel steht direkt daneben und entscheidet direkt auf die Rote Karte.

27. Auf der Gegenseite kombiniert sich Verl über die eigene rechte Seite bis zur Grundlinie. Die anschließende Flanke landet wiederum in den Armen von Löwen-Keeper Hiller.

24. Die Gäste vom Sportclub Verl haben hinsichtlich Ballbesitz und Eckballverhältnis klar Oberwasser. Allein die Torchancen bleiben bis hierhin aus. 1860 konzentriert sich auf Umschaltsituationen. In dieser Situation schickt Schröter eine Flanke von rechts auf den kurzen Pfosten. Schulze ist da und hat das Leder sicher.

21. Das Team aus der ostwestfälischen Stadt Verl hat nach einem sehr aktiven Beginn zumindest mal einen Gang heraus genommen. Das liegt vor allem daran, dass die Löwen mittlerweile deutlich kontrollierter mitspielen. Insbesondere die Schienenspieler bieten immer wieder Anspielstationen für ein kontrolliertes Aufbauspiel aus der neu formierten Dreierkette heraus.

18. Angefeuert von der ersten eigenen Offensivaktion des Spiels gehen die Löwen nun deutlich früher auf Ball und Gegner. Häufig geht es über die rechte Seite, wo sich Frey aus dem zentralen Mittelfeld heraus immer wieder einschaltet und versucht das Spiel anzukurbeln.

15. Dreifacher Abschlussversuch! 1860 kommt über die rechte Seite im Zuge einer Flanke aus dem Halbfeld in den Sechzehner, wo zunächst Hobsch mit seinem Linksschuss an der vielbeinigen Verler Verteidigung scheitert. Am Ende haut Jacobsen die Kugel im dritten Versuch über den Querbalken.

12. Bis hierhin sind die Münchener ausschließlich mit Abwehrarbeit beschäftigt. Frey unterbindet an der Grundlinie per Grätsche eine mögliche Flanke in die Gefahrenzone. Dafür gibt es Szenenapplaus, da es zusätzlich mit eigenem Abstoß weitergeht.

9. Sean Dulic 1860 Gelbe Karte für Sean Dulic (TSV 1860 München)

Der soeben angesprochene Dulic geht mit der offenen Sohle in den Zweikampf und sieht dafür in seinem Startelf-Debüt früh die Gelbe Karte.

7. Aufgrund der fehlenden Stamm-Innenverteidigung um Kapitän Verlaat setzt Löwen-Trainer Argirios Giannikis auf eine Dreierkette. Der junge Dulic gibt dabei sein Startelfdebüt. Bisher steht die neu formierte Abwehrreihe sicher.

4. In den Anfangsminuten übernimmt der SC Verl erst einmal die Spielkontrolle und setzt sich um den Sechzehner der Löwen fest. Zwei frühe Eckstöße sind die Folge, die aber jeweils keine Gefahr einbringen.

2. Die Münchener Löwen spielen traditionell in hellblauen Trikots, während die Gäste aus Verl in schwarzen Jerseys auflaufen.

1. Los geht's! Schiedsrichter Felix Bickel gibt das Spielgerät frei.

1. Spielbeginn

Der SC Verl hingegen reist mit einer deutlich besseren Auswärtsbilanz an. Drei Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen auf fremdem Platz machen die Ostwestfalen zu einem unangenehmen Gegner. Nach einem 1:1 gegen Saarbrücken am vergangenen Wochenende will Verl im Grünwalder Stadion nachlegen, um weiter Abstand zu den Abstiegsplätzen zu gewinnen.

Die Löwen aus München präsentierten sich zuletzt in stabiler Form. Drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen – darunter ein überzeugendes 3:0 bei Rot-Weiss Essen – geben Anlass zu Optimismus. Doch die Heimschwäche bleibt das Sorgenkind der Giesinger. Nur zwei Siege aus acht Heimspielen und der vorletzte Platz im Heimklassement sprechen eine klare Sprache.

Beide Teams trennen lediglich zwei Punkte – 1860 rangiert mit 24 Zählern auf Platz 12, Verl folgt mit 22 Punkten auf Platz 14. Für beide Mannschaften geht es darum, sich weiter von den Abstiegsrängen abzusetzen und den Anschluss ans Tabellenmittelfeld zu halten.

Alexander Ende vertraut seiner Elf und verzichtet nach dem 1:1-Unentschieden gegen Saarbrücken gleich gänzlich auf etwaige Wechsel in der gewohnten 4-3-1-2-Formation.

Löwen-Coach Argirios Giannikis wechselt sein Team nach dem 3:0-Auswärtssieg bei RW Essen auf zwei Positionen. Frey und Dulic beginnen anstelle von Reich und Schifferl. Wolfram nimmt nach einer Gelbsperre zunächst auf der Bank Platz, während Kapitän Verlaat weiterhin verletzungsbedingt fehlt. Systemtechnisch sehen wir eine 4-2-3-1-Formation.