65. Marcus Müller Osnabrück Einwechslung bei VfL Osnabrück: Marcus Müller

65. Erik Engelhardt Osnabrück Auswechslung bei VfL Osnabrück: Erik Engelhardt

65. Joël Zwarts Osnabrück Einwechslung bei VfL Osnabrück: Joël Zwarts

63. Es geht zwischen den beiden Strafräumen zwar durchaus mit Tempo hin und her, aber klare Torgelegenheiten bleiben in dieser Begegnung weiterhin die Seltenheit. Bei Osnabrück macht sich frisches Personal bereit.

59. Für den fälligen Freistoß tritt Ba-Muaka Simakala aus etwa 18 Metern halbrechter Position an. Mit einer schönen Flugeinlage wehrt Jakob Golz den Standard aber zur Seite ab.

58. Tom Moustier RW Essen Gelbe Karte für Tom Moustier (Rot-Weiss Essen)

Tom Moustier fährt den Ellenbogen gegen Lars Kehl aus. Dafür sieht er den gelben Karton.

55. Nur wenige Meter vom linken Strafraumeck entfernt legt sich RWE den Ball für einen Freistoß zurecht. Die Hereingabe von Lucas Brumme ist druckvoll und präzise. All seine Mitspieler kommen aber nicht an das Leder.

52. Rot-Weiss Essen bestimmt nach dem Seitenwechsel das Spiel. Die Gäste sind da aktivere Team und suchen konsequent den Weg nach vorne. Der VfL hat Schwierigkeiten offensive Akzente zu setzen.

48. Joseph Boyamba steckt den Ball stark halbrechts in den Strafraum durch. Dort ist Niklas Niehoff einen kleinen Augenblick vor Ramien Safi an der Kugel.

47. Ba-Muaka Simakala Osnabrück Gelbe Karte für Ba-Muaka Simakala (VfL Osnabrück)

Für eine Grätsche gegen Tom Moustier sieht Ba-Muaka Simakala die Gelbe Karte.

46. Ohne personelle Veränderungen startet der zweite Durchgang!

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Nach den ersten 45 Minuten führt der VfL Osnabrück mit 1:0 gegen Rot-Weiss Essen. Die Gäste haben zwar deutlich mehr Ballbesitz, aber kreiieren daraus zu wenige Torgelegenheiten. Das Team von Marco Antwerpen hingegen zeigt in der Defensive eine solide Leistung und ist in der Offensive effektiv. Nach Vorarbeit von Niklas Niehoff versenkte Dave Gnaase in der 16. Minute den Ball zur Führung im Tor.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Ein letzter Eckball von der linken Seite findet in der Box Erik Engelhardt, der die Kugel gefährlich auf das Tor köpft. Kurz vor der Linie gelingt es Jimmy Kaparos den Ball zu klären.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

42. Die erste Halbzeit nähert sich dem Ende. Gibt es vor der Halbzeitpause noch eine Torchance?

39. Joseph Boyamba rutscht seine Flanke aus dem rechten Halbfeld etwas vom Schlappen. Der Ball fliegt direkt auf das Tor, aber Lukas Jonsson fängt das Spielgerät sicher ab.

36. Erik Engelhardt Osnabrück Gelbe Karte für Erik Engelhardt (VfL Osnabrück)

Erik Engelhardt beschwert sich nach einem vermeintlichen Essener Handspiel im Mittelfeld lautstark. Dafür sieht er die Gelbe Karte.

32. Einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld bringt Thomas Eisfeld butterweich in den Strafraum. Dort steigt Leonardo Vonić am höchsten, aber mit seinem Kopfball aus zwölf Metern verfehlt er das Gehäuse knapp.

30. Mit einem wunderschönen Heber setzt Julian Eitschberger an der rechten Strafraumgrenze Ramien Safi in Szene. Der sucht aus spitzem Winkel mit einem harten Schuss den Abschluss. Lukas Jonsson pariert den Schuss, aber kann den Ball nicht festhalten.

27. Joseph Boyamba bringt den Ball von der rechten Seite halbhoch in den Sechzehner. Die harte Hereingabe wird aber bereits am Fünfmeterraum abgefangen.

23. Nach einer RWE-Ecke gewinnt der VfL Osnabrück den Ball. Auf dem rechten Flügel wird Ba-Muaka Simakala auf die Reise geschickt. Torhüter Jakob Golz ist aber wachsam und klärt den Ball weit vor seinem Tor.

21. Niklas Niehoff und Jimmy Kaparos krachen in einem Zweikampf kräftig zusammen. Beide bleiben zunächst am Boden liegen, aber können schließlich ohne Behandlung die Begegnung fortsetzen.

17. Wie reagieren die Gäste auf den Rückstand?

16. Dave Gnaase Osnabrück Tooor für VfL Osnabrück, 1:0 durch Dave Gnaase

Drin ist das Ding! Nach einem Einwurf macht Erik Engelhardt den Ball stark am linken Strafraumeck fest. Anschließend bedient er auf der Außenbahn Niklas Niehoff, der den Ball in die Box flankt. Dort bringt Dave Gnaase das Leder unter Kontrolle und setzt es mit voller Kraft aus fünf Metern unter die Latte.

14. Rechtsverteidiger Julian Eitschberger rückt weit mit nach vorne. Vom Flügel bringt er den Ball flach und scharf auf den ersten Pfosten. Ein Vertediger grätscht jedoch rechtzeitig dazwischen.

10. Mit einer risikoreichen Grätsche nimmt Mustafa Kourouma im Strafraum Bashkim Ajdini das Leder vom Fuß. Die Osnabrücker Fans fordern einen Elfmeter, aber Schiedsrichter Christian Ballweg zeigt sofort an, dass der Ball gespielt wurde.

9. Auf der linken Seite legt sich Thomas Eisfeld den Ball für den fälligen Standard zurecht. Seine Hereingabe wird von Lukas Jonsson aber ebenfalls mit beiden Fäusten geklärt. Dieses Mal weit aus der Gefahrenzone.

8. Von der rechten Seite bringt Lucas Brumme einen Eckball hoch in den Strafraum. Mit beiden Fäusten klärt Lukas Jonsson die Hereingabe ins Toraus. Es gibt den nächsten Eckstoß.

4. Ein Fehlpass von Maxwell Gyamfi leitet einen RWE-Konter ein. Ramien Safi treibt das Leder zunächst nach vorne, bevor er das Spiel auf die linke Seite verlagert. Joseph Boyamba setzt mit einem Steckpass Thomas Eisfeld in Szene, dessen Torschuss aus spitzem Winkel von Lukas Jonsson pariert wird.

1. Der Ball rollt! Welcher Trainer erwischt den besseren Einstand beim neuen Club?

1. Spielbeginn

Wozu die Essener fähig sind, zeigten sie Anfang November beim 4:0-Erfolg über Tabellenführer Energie Cottbus. In den vier darauffolgenden Spielen gab es jedoch lediglich einen weiteren Zähler durch das 1:1 im Heimspiel gegen Sandhausen hinzu. Die beiden Spiele im Dezember gegen den 1. FC Saarbrücken (0:1) und den TSV 1860 München (0:3) gingen zuletzt verloren. Der neue Trainer nimmt im Vergleich zur Vorwoche fünf Veränderungen vor. Michael Schultz, Jimmy Kaparos, Mustafa Kourouma, Joseph Boyamba und Tom Moustier rücken in die Startaufstellung.

Die Osnabrücker lechzen nach einem Sieg. Erst zweimal gingen die Lila-Weißen in der laufenden Saison als Gewinner vom Platz. Zuletzt Anfang Oktober gegen die Zweitvertretung des VfB Stuttgart (1:0). Seither gab es lediglich drei Punkte dazu. In der vergangenen Woche gab es eine 0:2-Niederlage gegen Viktoria Köln. In der Startelf beginnen Robert Tesche, Lars Kehl und Ba-Muaka Simakala für Kofi Amoako, Jannes Wulff und Bryang Kayo.

Außerdem ist es das Duell der neuen Trainer. Die Gastgeber haben unter der Woche Marco Antwerpen als neuen Coach vorgestellt. Bei den Essenern hat am Donnerstag Uwe Koschinat das Ruder übernommen. Antwerpen trifft damit auf einen seiner Vorgänger: Koschinat hatte die Osnabrücker bis zu seiner Freistellung im September trainiert.

Zwischen Osnabrück (20.) und Essen (18.) steht ein echtes Abstiegsduell an. Beide Teams brauchen die Punkte im Kampf um den Klassenerhalt dringend. Die Gäste reisen mit fünf Zählern mehr im Gepäck an und könnten mit einem Sieg sogar auf einen Nicht-Abstiegsplatz klettern. Für die Hausherren geht es hingegen darum, den Anschluss an die Konkurrenz nicht endgültig zu verlieren.