39. Immerhin mal ein Abschluss der Gäste. Said El Mala bleibt an der linken Grundlinie erst an Maxwell Gyamfi hängen, schnappt sich die Kugel aber wieder und hält aus spitzem Winkel drauf. Aus dem Winkel ist das aber mehr eine Aufwärmübung für Lukas Jonsson.

36. Beflügelt von den eigenen Fans spielen die Hausherren nun noch deutlich befreiter auf und legen ein großes Selbstvertrauen an den Tag. Mit einem weiten Ball aus dem eigenen Sechzehner leitet Maxwell Gyamfi die nächste Umschaltgelegenheit ein.

34. Vielleicht geht per Freistoß mal was für die Gäste. Doch obwohl eine große Spielertraube im gegnerischen Sechzehner lauert, spielt Albion Vrenezi erst einmal hinten herum und die Domstädter laufen sogleich in den nächsten Konter.

32. Marcus Müller Osnabrück Tooor für VfL Osnabrück, 2:0 durch Marcus Müller

Die Führung geht auch in der Höhe in Ordnung! Wieder ist ein Fehler von Lars Dietz der Ausgangspunkt, der in der eigenen Hälfte genau in den Lauf von Lars Kehl passt. Der frühere Freiburger steckt durch zu Marcus Müller, der aus halbrechter Position präzise in das lange Eck trifft und sein erstes Heimtor an der Bremer Brücke erzielt!

29. Was machen die denn da? Viktoria spielt im eigneen Strafraum klein-klein. Marcus Müller riecht den Braten und versucht, Keeper Dudu die Kugel vom Fuß zu grätschen. Der Ball entwischt gerade noch der Gefahrenzone.

27. Viktoria Köln tritt hier bislang nicht wie eine Mannschaft auf, die sich noch ernsthafte Hoffnungen auf den Aufstieg macht. Auch der verunglückte Klärungsversuch von Lars Dietz war fahrlässig.

25. Einen großen Verdienst am Führungstreffer hat allerdings auch Niklas Wiemann, der die erste Ecke mit einem schnellen Antritt erst herausgeholt hatte.

24. Maxwell Gyamfi Osnabrück Tooor für VfL Osnabrück, 1:0 durch Maxwell Gyamfi

Der zweite Eckball bringt den Hausherren die verdiente Führung! Die Entstehung ist allerdings mehr als kurios. Der Standard wird kurz ausgeführt und zentral von Lars Kehl hineingebracht. Lars Dietz will auf der Linie klären, schießt dabei aber den direkt vor ihm postierten Maxwell Gyamfi an! Vom gebürtigen Dortmunder prallt die Kugel in die Maschen - solch ein einfaches Tor hat er wohl noch nie erzielt.

23. Der VfL setzt sich mit zwei Ecken in Folge im gegnerischen Drittel fest.

21. Marco Antwerpen schaut sich das Geschehen aus dem Oberrang über der Pressetribüne an. Auch er hatte Viktoria Köln schon einmal trainiert, verpasste 2017 jedoch trotz der Regionalliga-Meisterschaft den Aufstieg.

19. Nach längerer Zeit mal wieder ein verheißungsvoller Angriff! Erneut ist es Niklas Kölle, der über die linke Flanke bis zur Grundlinie vordringt. Seine Hereingabe kann am ersten Pfosten nur mit Mühe, letztlich aber erfolgreich geklärt werden.

16. Wieder ist Gyamfi in ein Laufduell verwickelt, diesmal holt er sich aber den Schubser von Said El Mala ab. Spielerisch hat diese erste Viertelstunde leider noch nicht viel zu bieten.

14. Maxwell Gyamfi macht auf seiner rechten Außenbahn noch nicht den souveränsten Eindruck. Gerade kann er Niklas May nur mit einem Trikotzupfer stoppen - zu einem anderen Zeitpunkt der Partie hätte es für das taktische Foul wohl Gelb gegeben.

12. Der anfängliche Druck der Gastgeber ist mittlerweile ein wenig abgeflacht. Das bedeutet allerdings nicht, dass Viktoria Köln offensiv gefährlich werden würde.

9. Die Viktoria schafft es zum ersten Mal in die gegnerische Hälfte. Doch unglaublicher hätte dieser Ausflug kaum laufen können, aufgrund eines falschen Einwurfs wechselt der Ballbesitz.

8. Nun könnte mal der Konter der Gäste rollen, doch Said El Mala wird doch noch vom leicht weggerutschten Maxwell Gyamfi eingeholt und muss stoppen. Erneut verpufft der Angriff noch vor der Mittellinie.

6. Bislang spielen hier nur die Hausherren. Lex-Tyger Lobinger, der in einem kurzen und erfolglosen Intermezzo in der Rückrunde der vergangenen Saison für den VfL auflief, muss weit nach hinten arbeiten und bekommt nur mit Glück das Foul nicht gepfiffen.

4. Lila-Weiß stimmt heute übrigens nicht ganz, der VfL tritt in dunklen Sondertrikots unter dem Motto "Friedensstadt" auf. 1648 wurde in Osnabrück der Westfälische Friede geschlossen.

3. Die Lila-Weißen pressen früh und preschen das erste Mal über die linke Außenbahn und Niklas Kölle vor. Die Hereingabe findet aber keinen Abnehmer.

1. Flutlichtatmosphäre will an der Bremer Brücke noch nicht aufkommen, dazu ist es einfach noch zu hell und sonnig. Die Stimmung ist mit über 13.000 erwarteten Zuschauern trotzdem hervorragend!

1. Spielbeginn

Auch wenn es nicht für den Aufstieg der Domstädter reichen sollte, so könnte diese Saison dennoch zur erfolgreichsten Spielzeit der Vereinsgeschichte werden. Sollten die Rechtsrheiner heute gewinnen, hätten sie ihren bisherigen Punktrekord von 55 Zählern aus der Saison 22/23 übertroffen.

Obwohl sich Viktoria Köln am vergangenen Wochenende auf dem Höhenberg mit 2:0 gegen Wehen Wiesbaden durchsetzte, nimmt auch Olaf Janßen vier personelle Änderungen vor. Keita, Lofolomo, May sowie Vrenezi rotieren für Eisenhuth, Sticker, Velasco und Pöpperl in die Startelf.

Heute müssen die Lila-Weißen allerdings ohne ihren Chefcoach auskommen, denn Marco Antwerpen holte sich bei der 0:1-Niederlage in Aachen einen Platzverweis ab und fehlt heute gesperrt. Co-Trainer Frithjof Hansen gibt im Vergleich zur Auswärtsniederlage vier neuen Akteuren eine Chance, so dürfen Wiemann, Kölle, Niehoff und Gnaase für den erkrankten Kayo, Badjie, Tesche und Conus ran.

Auch auf Osnabrücker Seite muss im Saisonfinale der Taschenrechner her. Auch mit einem heutigen Heimsieg könnte der mathematische Klassenerhalt tatsächlich noch nicht eingetütet werden, möglicherweise könnte man aber morgen auf dem Sofa feiern. Die aktuelle Lage ist umso erstaunlicher, da Osnabrück zur Winterpause noch tief in der Abstiegszone steckte. Mit der Amtsübernahme von Marco Antwerpen ging es jedoch steil bergauf - berücksichtigt man nur die letzten 15 Saisonpartien, würde man sogar um den Aufstieg mitspielen.

Am Ende der aktuellen Spielzeit werden sich die Wege trennen - als mittlerweile dienstältester Trainer der 3. Liga wird Olaf Janßen die Viktoria auf eigenen Wunsch verlassen und das Zepter an seinen bisherigen Co-Trainer Marian Wilhelm übergeben. Was wäre das für eine Geschichte, wenn am Ende seiner mehr als vier Jahre langen Amtszeit gar der Aufstieg in die 2. Bundesliga stehen würde! Bei drei ausstehenden Spielen und sechs Punkten Rückstand auf den von Cottbus belegten Relegationsplatz sind zumindest die mathematischen Chancen noch intakt.

Vier Jahre ist es her, dass sich Osnabrück und Viktoria Köln zu ihrem ersten Pflichtspiel in der 3. Liga begegneten. Auch damals spielten beide Teams bei Flutlicht an der Bremer Brücke, wobei die Beleuchtung kurioserweise kurz vor der Halbzeit streikte. Der VfL hatte in jenem September 2019 mit einem 3:0-Heimerfolg das bessere Ende für sich, Marc Heider schnürte einen Doppelpack. Bemerkenswert ist jedoch, dass Viktoria Köln schon damals von Olaf Janßen trainiert wurde und auch einige Akteure wie Christoph Greger, Niklas May und Simon Handle weiterhin dem Kader zugehören.