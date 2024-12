76. Marcus Müller Osnabrück Einwechslung bei VfL Osnabrück: Marcus Müller

76. Erik Engelhardt Osnabrück Auswechslung bei VfL Osnabrück: Erik Engelhardt

75. Das Bemühen kann man den Gästen nicht absprechen, insgesamt kommt dabei aber viel zu wenig nach vorne. Der VfL ist harmlos, muss nun aber eigentlich schon viel Risiko gehen, um noch etwas mitnehmen zu können.

74. Eine Flanke aus dem rechten Halbfeld von Ajdini kommt an den Elfmeterpunkt. Dort hat Handle eigentlich alle Zeit, um das Spielgerät zu klären, allerdings rutscht es ihm über den Schlappen und wird so zu einem Eckstoß. Dieser bringt dann aber keine Gefahr, Glück für Handle.

71. Nun wechselt auch Janßen das erste Mal. Güler und El Mala werden durch Vrenezi und Sticker ersetzt.

69. Gleich mehrere Hereingaben segeln in den Kölnder Strafraum, doch alle sind zu ungenau. Der VfL ist einfach zu harmlos.

67. Die Kölner bekommen nun Raum für Konter. Links wird El Mala in den Sechzehner geschickt, sein Schlenzer aus elf Metern geht jedoch weit über den Kasten. Aus so einer Drei-gegen-Drei-Situation kann man auch mal mehr machen, Lobinger und Güler waren mitgelaufen.

65. Eine flache Hereingabe von rechts von der Grundlinie von Gymafi bekommt Zwarts nicht kontrolliert. Dudu kann sich auf das Leder werfen.

64. Im Mittelfeld macht Henning Meter und will dann links für Güler durchstecken. Der Pass ist jedoch etwas zu lange und so kann Jonsson aufnehmen.

62. Die Gastgeber haben hier alles im Griff, sind wirklich wie verwandelt aus der Kabine gekommen. Der VfL, das muss man so hart sagen, braucht nun schon fast ein Wunder, um noch etwas Zählbares mitzunehmen.

60. Die Gäste müssen etwas unternehmen und Reimers wechselt dreifach. Simakala, Zwarts und Tesche sollen die Wende bringen, Kayo, Amoako und Wulff gehen runter.

60. Joël Zwarts Osnabrück Einwechslung bei VfL Osnabrück: Joël Zwarts

60. Bryang Kayo Osnabrück Auswechslung bei VfL Osnabrück: Bryang Kayo

60. Kofi Amoako Osnabrück Auswechslung bei VfL Osnabrück: Kofi Amoako

60. Robert Tesche Osnabrück Einwechslung bei VfL Osnabrück: Robert Tesche

60. Jannes Wulff Osnabrück Auswechslung bei VfL Osnabrück: Jannes Wulff

57. Das muss das dritte Tor sein! Von links gibt El Mala flach an den zweiten Pfosten, wo Güler eingelaufen ist. Aus fünf Metern schießt er das Spielgerät jedoch über den sich reinwerfenden Jonsson und die Latte hinweg drüber, den muss er eigentlich unterbringen.

56. Das ist nun doch schon ein dickes Brett für den VfL, was war das für ein bitterer Fehler von Jonsson. Den Treffer haben sich die Gastgeber jedoch durch eine aktivere Herangehensweise auch irgendwie erarbeitet.

54. Dave Gnaase Osnabrück Tooor für Viktoria Köln, 2:0 durch Dave Gnaase (Eigentor)

Die Osnabrücker legen sich ein Ei ins Nest. Jonsson spielt einen fatalen Fehlpass in die Füße von Lobinger, der aus halbrechter Position sofort in die Mitte passt. Dort rutscht Gnaase rein und versenkt das Leder somit im eigenen Netz, dahinter wäre jedoch auch Güler einschussbereit gewesen.

52. Bryan Henning Vikt. Köln Gelbe Karte für Bryan Henning (Viktoria Köln)

Der anschließende Strafraum bringt keine Gefahr, Henning will den gegnerischen Konter dann im Keim ersticken und macht den Trikotest. Dafür sieht er die Gelbe Karte.

51. Rechts am eigenen Sechzehner vertändelt Gyamfi das Leder gegen El Mala und bringt diesen anschließend zu Fall. Eine unnötige Aktion des Verteidigers.

48. Die Gastgeber kommen mit Schwung. Aus zweiter Reihe halblinker Position zieht May ab. Der stramme Versuch geht zwar direkt auf Jonsson, aufgrund der Härte hat dieser aber dennoch Probleme und lässt nach vorne klatschen. Dann bereinigt seine Hintermannschaft.

46. Am Sechzehner legt Lobinger von halbrechts zu Handle rüber, der aus zentraler Position den Abschluss sucht. Sein Versuch kann geblockt werden.

46. Das Spiel läuft wieder. Beide Mannschaften sind unverändert aus der Kabine gekommen.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Dann ist Pause, Viktoria Köln führt gegen Osnabrück mit 1:0. Die Gäste sind die aktivere Mannschaft, wenngleich sie Probleme haben, sich große Chancen zu erspielen. Der Rückstand kam dann aus dem Nichts durch einen unglücklichen, wenn nicht unberechtigten, Handelfmeter zustande. Die Gastgeber wiederum haben solide verteidigt, mehr aber auch nicht. Kurz vor der Pause hat die Viktoria dann aber doch mal gezeigt, dass man auch gut kombinieren kann. Im zweiten Durchgang muss nun unbedingt etwas vom VfL kommen, der hier dringend Punkte braucht. Wir dürfen uns auf eine spannende zweite Hälfte freuen, bis gleich.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Eine Minute gibt es noch obendrauf. Köln hat vor dem Seitenwechsel nun nochmal das Tempo angezogen.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44. Da ist fast das 2:0! Rechts im Sechzehner steckt Henning einen Ball klasse durch zu Güler, der aus sieben Metern halbrechter Position zum Abschluss kommt. Das Leder geht hauchzart links vorbei, Jonsson wäre da nicht mehr hingekommen.

43. Amoako unterschätzt einen langen Ball und so kommt Güler in halblinker Position an das Leder. Der Angreifer setzt aus 30 Metern zum Lupfer an, weil Jonsson weit vor seinem Kasten steht, trifft das Spielgerät jedoch nicht richtig. Somit kann der zurückgeeilte Keeper noch relativ locker klären, wenngleich er dabei Standprobleme hat.

42. Durch eine gute Seitenverlagerung bekommt El Mala links das Eins-gegen-Eins gegen Ajdini, bleibt jedoch am Verteidiger hängen. Das sind eigentlich die Situationen, die der Außenbahnspieler möchte, doch das war ziemlich harmlos.

40. Die Partie hatte zu Beginn doch ein gutes Tempo, ist nun zur Halbzeit hin jedoch arg verflacht. Von Torraumszenen sind wird aktuell weit entfernt. Die Zweikämpfe werden dabei ruppiger.

37. Nach wie vor sind die Gäste hier die wesentlich aktivere Mannschaft. So richtig große Möglichkeiten können sich die Osnabrücker jedoch nicht erarbeiten.

35. Amoako darf sich aus 18 Metern zentraler Position an dem Freistoß versuchen, jagd diesen jedoch direkt in die Mauer. Aus so einer Position kann, wenn nicht muss, man mehr machen.

34. Die Gäste gewinnen im Mittelfeld den Ball und sofort geht es schnell. Zentral am Strafraum wird Kayo von Greger zu Fall gebracht, das ist eine gute Freistoßposition für den VfL.

31. Es gibt gleich die nächste Ecke, dieses Mal von rechts. Ajdini findet am Elfmeterpunkt Wiemann, der an den zweiten Pfosten verlängert. Dort kommt Engelhardt zum Kopfball, kann diesen unter Bedrängnis jedoch nicht Richtung Kasten bringen.

30. Eine Ecke von links bringt Niehoff gefährlich in den Fünfmeterraum. Dort klärt Dietz in höchster Not per Kopf.

29. Die Reaktion der Gäste auf den erneuten Nackenschlag ist gut, man zeigt sich keinesfalls geschockt. Der Rückstand kam komplett aus dem Nichts, der VfL versucht nun natürlich, noch vor der Pause zurückzukommen.

27. Nach einer Ecke kommt Amoako aus 23 Metern halbrechter Position zum Abschluss. Der Versuch ist stramm, geht jedoch direkt auf Dudu, der sicher zupacken kann.

24. Lex-Tyger Lobinger Vikt. Köln Tooor für Viktoria Köln, 1:0 durch Lex-Tyger Lobinger

Lobinger nimmt sich den Ball und bleibt eiskalt. Der Angreifer schickt Jonsson in die falsche Ecke und schiebt locker rechts unten ein. Aus dem Nichts ist Viktoria vorne.

23. Elfmeter für Köln! Mit einem guten Steilpass wird Lobinger links in den Sechzehner geschickt und geht zur Grundlinie. Von dort gibt er in die Mitte und trifft Amoako an der Seite. Unverständlicherweise zeigt Bartnitzki auf den Punkt, das ist viel Glück für die Gastgeber.

20. Über mehrere Stationen kombiniert sich Osnabrück nach vorne, Wulff schickt Engelhardt dann links in den Sechzehner. Seinen anschließenden Schuss aus acht Metern und doch sehr spitzem Winkel kann Dudu ohne Probleme über die Latte lenken. Die anschließende Ecke bringt keine Gefahr.

18. Dietz geht in der hintersten Reihe viel Risiko, verliert beinahe den Ball an Engelhardt. Im letzten Moment kann er das Ganze aber noch bereinigen, da hat der Innenverteidiger durchaus Glück gehabt.

17. Auf der linken Seite kann sich El Mala mit einem Dribbling Raum verschaffen. Der anschließende Steilpass auf Güler ist jedoch zu lange, Jonsson kann das Spielgerät in Ruhe aufnehmen.

14. Noch hat sich die Umstellung der Gastgeber auf Viererkette nicht wirklich ausgezahlt, der Aufbau ist doch eher starr. Lofolomo lässt sich zudem öfter zwischen Greger und Dietz fallen, wodurch hinten kaum Raumgewinn erzielt werden kann.

11. Diese wird von Ajdini von links hereingebracht, doch gefährlich wird ddas Ganze nicht. Trotz der Negativserie macht der VfL hier einen guten Eindruck bislang.

10. Die Gäste sind aktiver in dieser Anfangsphase. Ajdini bedient Engelhardt mit einem kurzen Pass am Sechzehner, der Schuss des Angreifers kann dann zur Ecke geblockt werden.

7. Das ist die erste gute Gelegenheit der Partie! Wiemann flankt von links in den Sechzehner, zwölf Meter zentral vor dem Kasten nimmt der eingelaufene Engelhardt das Leder per Dropkick direkt. Das Spielgerät geht nur knapp rechts daneben, Dudu wäre da nicht mehr hingekommen.

5. Gnaase zieht von rechts noch in der eigenen Hälfte bis an den gegnerischen Sechzehner, das war ein gutes Dribbling. Anschließend gibt er nach links zu Niehoff raus, dessen Hereingabe wiederum jedoch von Engelhardt geklärt werden kann.

3. Beide Teams versuchen sich über Ballbesitz Sicherheit zu holen, lassen das Leder in den eigenen Reihen laufen. Ein langer Ball von Gyamfi landet direkt bei Dudu.

1. Dann rollt der Ball auch schon. Osnabrück hat angestoßen.

1. Spielbeginn

Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichter Daniel Bartnitzki den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen. Es gibt übrigens ein Novum im deutschen Profifußball: Olaf Janßen wird heute verkabelt sein, man kann demnach mithören, was der Trainer der Kölner über die 90 Minuten hinweg alles an Anweisungen gibt.

Und dann kommt auch noch die Statistik dazu für Osnabrück. Denn bei bisher vier Duellen in Liga drei hat Köln noch keines gewinnen können, lediglich einmal gab es ein Unentschieden. In der letzten Spielzeit gab es ein 3:1 sowie hier in Köln ein 2:0 für den VfL. Mit diesem Gedanken an wesentlich bessere Zeiten lässt sich eventuell auch heute was mitnehmen, auf jeden Fall dürfen wir uns aber auf einen spannenden Kampf freuen.

Der 6. Oktober ist ein Datum, dass man aktuell in Osnabrück nämlich noch in guter Erinnerung hat. Damals holte man sich den letzten Sieg in Liga drei, danach gab es sieben Spiele ohne Dreier und das doch schon sehr trostlose Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz. Mit nur elf Zählern hat der VfL schon … Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Wenn man bei den Gästen etwas Positives finden will, dann dass man zumindest in der letzten Partie gegen Aachen einen glücklichen Punkt geholt hat. Vielleicht kann man darauf heute aufbauen.

Wer kann die Negativspirale durchbrechen? Das ist die Überschrift dieses Spiels. Denn die Viktoria hat die vergangenen drei Partien in der Liga verloren, sowieso gab es in den letzten acht Spielen nur einen Sieg. Zuletzt unterlag Köln Wehen Wiesbaden mit 1:3. Durch diese Serie im negativen Sinne sind die Gastgeber auf Platz 14 abgerutscht und haben nun auch nur noch zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Ein Dreier heute ist damit fast Pflicht, vor allem, wenn man sich die noch gruseligere Serie des Gegners anschaut.

Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei Köln beruft Trainer Olaf Janßen mit Dietz, Henning, Güler und Handle vier Neue im Vergleich zum letzten Spiel in die Startelf. Für sie müssen Pytlik, Lopes Cabral, Sticker und Vrenezi weichen. Mit Velasco, Keita und ebenjenem Lopes Cabral fallen einige Akteure verletzt aus. Auf der anderen Seite rotiert auch Osnabrück-Coach Pit Reimers. Ajdini, Gnaase und Wulff ersetzen Semić, Tesche und Müller in der Anfangsformation. Beermann fehlt noch wegen seiner Rotsperre, Wulff und Conus sind nach Krankheit rechtzeitig wieder fit.