45. +4 Ende 1. Halbzeit

45. +3 El-Faouzi kommt nochmal über den linken Flügel und zieht mit Tempo in den Strafraum, wo ihm aber der Ball verspringt. Er trifft den Ball dadurch nicht richtig und die Kugel landet weit neben dem Tor.

45. +3 Gerade gibt es wenig Spielfluss und einige Ballverluste. Es scheint mit dem 0:1 in die Pause zu gehen.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45. Die Partie hat wieder ein wenig an Tempo verloren und es gab in den letzten Minuten kaum noch Torraumszenen zu verzeichnen. Stuttgart ruht sich ein wenig auf der Führung aus und überlässt Aachen mehr den Ball.

42. Scepanik bringt einen Freistoß aus dem Halbfeld vor das Tor der Gäste, aber Seimen kann den Ball ohne Probleme abfangen.

39. Es gibt eine kleine Rudelbildung nach einem Zweikampf zwischen Goden und Di Benedetto. Der Alemanne steigt dem Stuttgarter auf den Fuß und ist mit dessen zu Boden gehen anschließend nicht einverstanden. Der Stuttgarter muss danach kurz behandelt werden.

38. War das ein Wachmacher für die Hausherren? Die Schwarz-Gelben haben jetzt wieder mehr Spielanteile und werden mutiger nach vorne.

35. Riesenchance für Gaudino! Die Alemannia kombiniert sich zum ersten Mal richtig gut durch das Mittelfeld: Gaudino leitet den Angriff selber ein und wird dann tief geschickt. Vor Keeper Seimen entscheidet er sich aber zu spät und läuft in den Schlussmann hinein, der den Ball aufnehmen kann.

32. Die Alemannia tut sich aus dem Spiel heraus schwer in der Offensive. Gefahr gibt es wenn überhaupt bisher nur über Flanken. Die Doppelspitze aus Goden und Töpken ist aber noch nicht richtig im Spiel.

31. Thilo Töpken Aachen Gelbe Karte für Thilo Töpken (Alemannia Aachen)

Töpken trifft seinen Gegenspieler leicht mit dem Ellenbogen im Gesicht und sieht Gelb. Harte Entscheidung!

28. Groiß hatte bei der strittigen Szene im Strafraum (22.) wohl noch den Ball gespielt, weshalb die Entscheidung des Schiedsrichters keinen Elfmeter zu geben in Ordnung geht!

27. Der bereits mit Gelb verwarnte Reichardt zieht Gaudino im Mittelfeld. Wohl aber zu wenig für eine Gelb-Rote Karte.

24. Auf der anderen Seite wieder eine Möglichkeit für die Schwaben: Bujupi wird in die Tiefe geschickt und taucht vor Johnen auf, der seinen zu zentralen Abschluss aber abwehren kann. Kein Doppelpack für den Joker!

22. Aachen will einen Elfmeter!Groiß verspringt der Ball im eigenen Aufbauspiel und El-Faouzi klaut ihm den Ball. Der Innenverteidiger räumt den Aachener danach ab, aber Schiedsrichter Exuzidis lässt weiterspielen.

20. Erste Ecke für die Domstädter: Gaudinos Flanke kann zunächst von Seimen gefaustet werden und die zweite Hereingabe erwischt Strujic nicht richtig, weshalb sein Kopfball deutlich neben das Tor geht.

18. Leon Reichardt VfB II Gelbe Karte für Leon Reichardt (VfB Stuttgart II)

Reichardt sieht seine vierte Gelbe Karte in dieser Spielzeit. Er unterbindet einen Konter der Aachener durch Halten.

17. Die jungen Schwaben sind nach dem Führungstreffer die bessere Mannschaft und haben die Spielkontrolle übernommen. Sie setzen die Alemannen früh unter Druck und spielen weiter mutig nach vorne.

14. Amaniampong kommt nach einer gefährlichen Halbfeldflanke von Reichardt nicht mehr richtig an den Ball und kann die Kugel unter Bedrängnis nicht aufs Tor bringen.

11. Bentley Bahn Aachen Gelbe Karte für Bentley Bahn (Alemannia Aachen)



11. Wie reagieren die Schwarz-Gelben auf den frühen Schock? Die Hausherren waren bis dahin besser im Spiel und müssen sich jetzt neu sortieren.

8. Eliot Bujupi VfB II Tooor für VfB Stuttgart II, 0:1 durch Eliot Bujupi

Der VfB geht mit der ersten Offensivaktion in Führung: Der gerade erst eingewechselte Bujupi schiebt den Ball aus fünf Metern ins rechte untere Eck, nachdem Münst über die rechte Seite durchgekommen war und einen guten Querpass gespielt hatte.

6. Die erste gute Chance für die Hausherren! Strujic bringt eine Flanke von der Eckfahne auf den zweiten Pfosten wo Töpken sich durchsetzt und zum Kopfball kommt. Seimen reagiert stark und wehrt den Ball im unteren rechten Eck ab.

4. Für ihn kommt Eliot Bujupi in die Partie.

4. Eliot Bujupi VfB II Einwechslung bei VfB Stuttgart II: Eliot Bujupi

4. Wahid Faghir VfB II Auswechslung bei VfB Stuttgart II: Wahid Faghir

3. Aachen kontrolliert die ersten Minuten im eigenen Ballbesitz. Beim VfB gibt es schon den ersten Verletzten: Wahid Faghir sitzt am Boden und kann nicht weitermachen.

1. Keine 20 Sekunden gespielt und Nothnagel stoppt direkt einen Aachener Konter per Foul und hat Glück, dass er hier noch nicht Gelb sieht.

1. Spielbeginn

Auf dem Tivoli werden heute 23.000 Zuschauer erwartet. Dementsprechend gut ist die Atmosphäre bei den Fans, die heute endlich wieder auf einen Sieg hoffen.

Bei den Gästen fehlt Mack mit einer Gelb-Rot-Sperre. Er wird heute von Faghir ersetzt. Kurios: Erstmals im Kader bei den Schwaben steht heute Efe Korkut der Sohn des ehemaligen Alemannia Trainers Tayfun Korkut.

Bei den Gastgebern fehlen mit Jan-Luca Rumpf und Lamar Yarbrough zwei Innenverteidiger gelbgesperrt. Für Yarbrough rückt Felix Meyer in die Innenverteidigung und im Sturmzentrum setzt Trainer Backhaus heute auf Thilo Töpken, der den zuletzt glücklosen Anton Heinz ersetzt. Anas Bakhat zog sich im Training eine Oberschenkelzerrung zu und sitzt deshalb heute erstmal nur auf der Bank. Für ihn beginnt der schnelle Goden in der Offensive. Außerdem kehrt Gianluca Gaudino nach Rotsperre zurück in die Startelf. Dafür bleibt Heister draußen.

Die beiden Teams trafen zweimal in der Saison 2012/2013 aufeinander. Damals ebenfalls in Liga drei. Im Hinspiel siegten die Stuttgarter mit 2:1 und im Rückspiel konnten sich die Schwarz-Gelben mit 4:2 gegen die Zweitvertretung des VfB revanchieren. Die Kaiserstädter haben mit nur 15 Treffern die derzeit schwächste Offensive der Liga, mussten auf der anderen Seite aber auch erst 19 Gegentore hinnehmen. Kurioserweise gab es schon acht Unentschieden für die Alemannia und davon drei Mal 0:0. Diese Statistik bestätigt auch wie eng es aktuell in der dritthöchsten Spielklasse zugeht. Kurios auf Seiten der Schwaben ist, dass diese Saison noch keiner nomineller Stürmer im Kader getroffen hat. Bester Torjäger ist Mittelfeldspieler Boakye mit vier Treffern.

Am Aachener Tivoli trifft der 15. (20 Punkte) auf die Zweitvertretung des VfB Stuttgart, die derzeit 16. in der dritten Liga (19 Punkte) sind. Die Alemannen konnten im November keinen Sieg einfahren und warten seit dem 23. Oktober auf einen Dreier. Zuletzt gab es zweimal ein 1:1 in Osnabrück und gegen 1860 München. Die Schwaben konnten aus den letzten drei Partien sieben Punkte mitnehmen und sind nach zuvor fünf Niederlagen in sechs Spielen wieder im Aufwärtstrend.