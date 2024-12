90. +3 Freude kommt beim BVB trotz des Ausgleichs nicht so richtig auf. Wenn man 70 Minuten in Überzahl spielt, muss eigentlich ein klarer Sieg her!

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90. António Fóti Dortmund II Tooor für Borussia Dortmund II, 2:2 durch António Fóti

Dortmund gleicht doch noch aus! Butlers Flanke von rechts wird von Elongo-Yombo an der Strafraumgrenze gut festgemacht. Der Stürmer legt ab für Hoti, der mit viel Gefühl aus 16 Metern mit links flach im langen Eck versenkt!

89. Das Spiel gleicht in den letzten Minuten einer Einbahnstraße, doch der BVB kommt einfach durch! Wiesbaden wirft defensiv alles rein und muss nur noch wenige Minuten bis zum Auswärtssieg überstehen.

85. Die Schlussphase läuft! Dortmund bringt per Doppelwechsel mehr Offensivkräfte aufs Feld, Wiesbaden hingegen verstärkt die Arbeit gegen den Ball mit zwei frischen Spielern.

83. Justin Butler Dortmund II Einwechslung bei Borussia Dortmund II: Justin Butler

83. Kjell Wätjen Dortmund II Auswechslung bei Borussia Dortmund II: Kjell Wätjen

83. Baran Mogultay Dortmund II Auswechslung bei Borussia Dortmund II: Baran Mogultay

82. Emanuel Taffertshofer Wiesbaden Einwechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Emanuel Taffertshofer

82. Fatih Kaya Wiesbaden Auswechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Fatih Kaya

82. Gino Fechner Wiesbaden Einwechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Gino Fechner

82. Orestis Kiomourtzoglou Wiesbaden Auswechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Orestis Kiomourtzoglou

81. Kjell Wätjen Dortmund II Gelbe Karte für Kjell Wätjen (Borussia Dortmund II)

Wätjen zieht gegen Greilinger das taktische Foul und schubst den Wiesbadener von hinten, damit der Konter unterbunden wird.

80. Natürlich lassen sich die Gäste bei Einwürfen und ruhenden Bällen viel Zeit - dem BVB rennt diese trotz einem Mann mehr auf dem Feld so langsam davon!

77. Dortmund versucht es nun vermehrt mit hohen Flanken, die verteidigt die Abwehr des SV Wehen bis dato aber sehr souverän oder aber es gibt keinen Abnehmer in schwarz-gelb.

75. Die Wiesbadener Führung ist nicht unverdient, denn trotz Unterzahl können die Gäste in der zweiten Hälfte besser eigene Akzente in der Offensive setzen. Der BVB hingegen tut sich schwer, eine Niederlage trotz 70 Minuten in Überzahl wäre fatal!

73. Charalampos Drakas Dortmund II Einwechslung bei Borussia Dortmund II: Charalampos Drakas

73. Cole Campbell Dortmund II Auswechslung bei Borussia Dortmund II: Cole Campbell

72. Fatih Kaya Wiesbaden Tooor für SV Wehen Wiesbaden, 1:2 durch Fatih Kaya

Was für ein Tor von Kaya! Dortmunds Mogultay will es gegen drei Wiesbadener aufnehmen, scheitert jedoch im Dribbling. Mockenhaupt schaltet nach Ballgewinn am schnellsten, spielt tief auf Kaya und was der Stürmer dann macht, ist erstklassig: Kurze Ballannahme und dann bringt er das Leder mit einem strammen Schuss im linken Winkel unter. Lotka ist noch dran, kann den Rückstand trotzdem nicht mehr verhindern.

69. Campbell setzt den Ball vorbei! Hoti sucht aus der zweiten Reihen den Abschluss, der Abpraller landet rechts im Fünfmeterraum beim US-Amerikaner. Etwas überrascht trifft der Außenspieler das Leder nicht richtig, setzt es am Pfosten vorbei.

67. Ryan Johansson Wiesbaden Einwechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Ryan Johansson

67. Tarik Gözüsirin Wiesbaden Auswechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Tarik Gözüsirin

67. Ben Nink Wiesbaden Einwechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Ben Nink

67. Thijmen Goppel Wiesbaden Auswechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Thijmen Goppel

65. Auf beiden Seiten sind die Bälle aktuell schnell weg, dadurch ist das Spielfluss nicht richtig gegeben. Von Dortmunds Überzahl ist aktuell nur wenig zu merken!

62. Das Spiel wird zunehmend hitziger! Wiesbadens Bank fordert nach einem hart geführten Zweikampf in Dortmunds Strafraum einen Foulelfmeter, der Pfiff des Schiedsrichters bleibt jedoch aus.

59. BVB-Kapitän Roggow führt den ruhenden Ball rund 23 Meter vom Tor entfernt aus, doch er verzieht doch deutlich. Stritzel muss nicht eingreifen, weil das Leder links vorbeifliegt.

58. Thijmen Goppel Wiesbaden Gelbe Karte für Thijmen Goppel (SV Wehen Wiesbaden)

Goppel und Hettwer gehen beide zum Ball, doch der Niederländer im Trikot des SV Wehen kommt deutlich zu spät und tritt dem Dortmunder auf den Fuß.

56. Hettwer scheitert an Stritzel! Plötzlich wird es auf der anderen Seite gefährlich, weil Wätjen von rechts hoch nach innen flankt. Dortmunds Stürmer nimmt das Leder technisch anspruchsvoll an und schließt mit dem zweiten Kontakt aus fünf Metern ab - Stritzel wirft sich rein und pariert per Kopf.

53. Lotka verhindert den Dortmunder Rückstand! Wiesbaden schaltet nach einem gegnerischen Eckball richtig stark um. Gözüsirin wird an der Strafraumgrenze angespielt, lässt den Pass aber sehr clever weiterrollen zu Carstens. Der vorgerückte Abwehrspieler schlenzt das Leder flach in Richtung langes Eck, doch BVB-Keeper Lotka ist hellwach und schnell genug unten, um mit den Fingerspitzen zu klären.

50. Campbell ist einer der auffälligsten Dortmunder, in diesem Fall läuft er rechts aber über die Grundlinie und schafft es erst dann nach innen zu spielen. Abstoß Wiesbaden!

48. Es geht weiter wie vor dem Seitenwechsel: Dortmund drückt Wiesbaden in Überzahl in die Hälfte der Gäste. Entlastung gibt es nur durch lange Bälle des SV Wehen.

46. Personell unverändert geht es weiter mit dem zweiten Durchgang!

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Die Zweitvertretung des BVB und Wehen Wiesbaden verabschieden sich mit einem 1:1 in die Kabine. Die Anfangsphase war sehr unterhaltsam, weil die Gäste mit der ersten Torchance in Führung ging: Kiomourtzoglou köpfte nach einer Ecke ein (8.), doch der BVB brauchte nicht lange für die Antwort und kam durch Paulinas Tor zum Ausgleich (16.). Wenig später musste Wiesbaden einen weiteren Rückschlag hinnehmen, weil Jacobsen Paulina als letzter Mann zu Fall brachte und für diese Notbremse die Rote Karte sah (21.). Danach war Dortmund sehr dominant, klare Torchancen gab es jedoch kaum, weil die Gäste sich um den eigenen Strafraum versammelten und keine Lücken rissen.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Hoti lässt eine gute Chance liegen! Erneut ist es Campbell, der im Dribbling nicht zu stoppen ist. Der 18-Jährige zieht von rechts in den Strafraum und steckt unter Gegnerdruck durch auf Hoti. Der Mittelfeldmann trifft das Leder nicht richtig und es kommt nur ein Schüsschen dabei heraus.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45. Dem schwarz-gelben Nachwuchs fällt offensiv nur wenig ein! Da muss sich der BVB in Überzahl nach dem Seitenwechsel steigern, um drei Punkte einzufahren.

42. Dortmund setzt sich mit dem Ball am Fuß fast permanent mit allen Feldspielern in Wiesbadens Hälfte fest, doch die Abwehr der Gäste hält stand.

38. Campbell ist rechts an der Grundlinie von zwei Verteidigern nicht zu stoppen, zieht in den Strafraum ein und sucht den Abschluss. Doch der US-Amerikaner bekommt nicht genug Druck hinter den Ball, sodass Stritzel im kurzen Eck sicher zupackt.

36. Hier und da schleichen sich beim BVB Ungenauigkeiten im Passspiel ein, das wird Dortmunds Trainer Jan Zimmermann sicher nerven. Wiesbaden hält defensiv alles zusammen, aber können die Gäste auch offensiv Akzente setzen?

33. Sowohl beim Ballbesitz als auch den gewonnenen Zweikämpfen liegt Schwarz-Gelb vorn, an der Führung schnuppern die Borussen aktuell dennoch nicht. Dortmund verwaltet den Ball, findet gegen tiefstehende Wiesbadener aber keine Lücken im letzten Drittel.

29. Die Gäste haben sich in Unterzahl gut organisiert, mit Flotho wurde die einzige nominelle Spitze nun auch ausgewechselt. Bisher kann Dortmund den Vorteil nicht ausspielen, Szenen im Strafraum sind bisher selten.

27. Sascha Mockenhaupt Wiesbaden Einwechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Sascha Mockenhaupt

27. Moritz Flotho Wiesbaden Auswechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Moritz Flotho

24. Das 1:1 ist zu diesem Zeitpunkt verdient, mit nun einem Mann mehr auf dem Feld hat Borussia Dortmund aber die deutlich besseren Karten in der Hand. Bei Wiesbaden wird bereits ein Wechsel vorbereitet!

21. Bjarke Jacobsen Wiesbaden Rote Karte für Bjarke Jacobsen (SV Wehen Wiesbaden)

Wiesbaden spielt ab sofort in Unterzahl! Dortmund setzt zum schnellen Konter an und Foti hebt einen halbhohen Ball perfekt in den Lauf von Paulina. Jacobsen nimmt die Verfolgung auf und bringt den Dortmunder von hinten als letzter Mann kurz vor dem Strafraum zu Fall.

21. Bitter für den BVB! Bei Routinier Eberwein geht es nicht weiter und er wird durch Paschke ersetzt.

21. Felix Paschke Dortmund II Einwechslung bei Borussia Dortmund II: Felix Paschke

21. Michael Eberwein Dortmund II Auswechslung bei Borussia Dortmund II: Michael Eberwein

19. Die unterhaltsame Anfangsphase inklusive zwei Toren wird erstmals unterbrochen, weil Eberwein nach einem Schuss ins Gesicht aus kürzester Distanz behandelt werden muss. Beide Trainer nutzen die Zeit und geben ihren Spielern an der Seitenlinie neue Anweisungen.

16. Jordi Paulina Dortmund II Tooor für Borussia Dortmund II, 1:1 durch Jordi Paulina

Dortmund gleicht aus! Eberwein schickt Campbell auf der rechten Seite auf die Reise, der Borusse entwischt Luckeneder und spielt das Leder scharf auf den ersten Pfosten. Paulina hat den richtigen Riecher, rutscht in die Hereingabe und spitzelt das Spielgerät mit der Fußspitze über Wiesbadens Stritzel.

14. Kaya braucht zu lange! Erneut ist es ein hoher Ball, bei dem Dortmunds Abwehr nicht gut aussieht: Eine Flanke von rechts gelangt in den halblinken Rückraum, wo Wiesbadens Stürmer frei steht. Kaya braucht einen Moment zu lang für den Abschluss, der dann letztlich noch von Krevsun geblockt wird.

11. Der BVB steckt den Gegentreffer vermeintlich schnell weg, geht gegen den Ball wieder ins hohe Pressing. Dadurch hat Wiesbaden durchaus Probleme, doch die erfahrenen Gäste ziehen hier und da clever ein taktisches Foul gegen sich.

8. Orestis Kiomourtzoglou Wiesbaden Tooor für SV Wehen Wiesbaden, 0:1 durch Orestis Kiomourtzoglou

Wiesbaden nutzt den ersten Standard! Eine Ecke von Gözüsirin wird am ersten Pfosten verlängert und findet am zweiten Pfosten den komplett freistehenden Kiomourtzoglou. Per Kopf muss der Mittelfeldspieler die Kugel nur noch über die Linie drücken.

6. Dortmund nähert sich durch eine hohe Flanke von Paulina erstmals an, doch der Rückraum ist von keinem Borussen besetzt und dadurch kommt Wiesbaden recht entspannt an den Ball.

4. Die Gastgeber sind in der Anfangsphase spielbestimmend, versuchen die Partie mit viel eigenem Ballbesitz zu eröffnen und verlagern immer wieder gut über die eigene Viererkette.

1. Der Ball in Dortmund rollt!

1. Spielbeginn

Für Borussia Dortmund spricht in dieser Saison die enorme Heimstärke: 16 von 21 Punkten holte Schwarz-Gelb im Stadion Rote Erde! Mit Wiesbaden reist jedoch eine Mannschaft ins Ruhrgebiet, die auswärts in dieser Spielzeit erst zwei Mal unterlegen war. In 12 Spielen trafen der BVB II und Wehen Wiesbaden aufeinander, nur eines konnte die Borussia für sich entscheiden. Zuletzt spielten die beiden Teams in der Drittligasaison 22/23 gegeneinander, Wiesbaden blieb durch ein 1:1 und 1:0 gegen Dortmund ungeschlagen und stieg am Ende der Spielzeit auch auf.

Wiesbaden machte am letzten Spieltag gegen Viktoria Köln seine Hausausgaben und besiegte die Rheinländer mit 3:1, holte nach Ende Oktober endlich mal wieder einen Heimsieg. Obwohl Hübner, Rieble und Wegmann verletzt fehlen, haben die Gäste einen breiten Kader zur Verfügung. Im Vergleich zur letzten Woche gibt es daher nur einen Wechsel, weil Kiomourtzoglou heute den Vorzug gegenüber Taffertshofer (Bank) bekommt. Offensiv darf also wieder das Duo Flotho/Kaya wirbeln - gemeinsam haben sie 15 der insgesamt 26 Wiesbadener Treffer erzielt!

Bei Dortmunds Nachwuchs gibt es im Vergleich zum Gastspiel in Niedersachsen drei Anpassungen, eine davon muss Coach Jan Zimmermann gezwungenermaßen vornehmen: Hüning darf wegen seiner Gelb-Roten Karte gegen Hannover heute nicht mitspielen, Lührs und Göbel sind heute ebenfalls nicht im Kader. Die drei Neuen in der Startelf des BVB heißen Lelle, Campbell und Krevsun. Hettwer ist mit neun Saisontoren in 15 Einsätze in Dortmunds Offensive klar gesetzt!

Nachdem der BVB zwischenzeitlich drei Spiele in Folge ungeschlagen war, verloren die Schwarz-Gelben zuletzt bei Hannover 96 II und blieben beim 0:2 erstmals nach vier Partien mal wieder ohne eigenen Treffer. Die Gäste aus Wiesbaden haben aus den letzten zwei Partien vier Punkte geholt und konnten sich damit auf Rang sechs positioniert. Der heutige Gegner liegt mit fünf Zählern weniger auf Tabellenplatz elf.