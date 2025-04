58. David Kopacz Ingolstadt Einwechslung bei FC Ingolstadt 04: David Kopacz

58. Benjamin Kanurić Ingolstadt Auswechslung bei FC Ingolstadt 04: Benjamin Kanurić

54. Nach einer Keidel-Flanke aus dem linken Halbfeld ins Nichts gibt es zaghafte Pfiffe. Ingolstadt ist durchaus bemüht, aber findet einfach keine Mittel.

51. Sabrina Wittmann scheint in der Pause passende Worte gefunden zu haben. Die Heimelf ist seit dem Seitenwechsel deutlich griffiger und kann sich vermehrt in der DSC-Hälfte festsetzen. Es bleibt aber weiterhin dabei, dass ihnen die Ideen fehlen, um sich wirklich gute Möglichkeiten zu erspielen.

48. Die Latte verhindert das 3:0! Bielefeld zeigt sich auch nach dem Wiederanpfiff spielfreudig. Joel Grodowski weicht dabei immer wieder auf die Außenbahnen aus und taucht dadurch jetzt links neben dem Sechzehner auf. Von dort visiert der 27-Jährige ganz frech das lange Eck an. Boevink ist aber noch mit den Fingerspitzen dran und lenkt den Ball noch irgendwie an den Querbalken. Da haben die Schanzer wirklich Glück.

46. Weiter geht's! Beide Teams verzichten zunächst auf personelle Veränderungen.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Arminia Bielefeld ist weiter nicht aufzuhalten und führt zur Pause mit 2:0 in Ingolstadt. Den Gästen glückte mit der Führung in der dritten Minute der perfekte Start. Im Anschluss waren sie über weite Strecken die bessere Mannschaft, aber kamen meist nur im Ansatz gefährlich vor das FCI-Tor. Kurz vor dem Gang in die Kabinen glückte es den Ostwestfalen dann aber doch noch den zweiten Treffer nachzulegen. Die Ingolstädter zeigten sich bemüht und zweikampfstark. Trotzdem hatten sie deutlich weniger Spielanteile und fanden im Angriff zu wenige Lösungen. Der zweitbesten Offensive der Liga fehlt aktuell einfach die nötige Durchschlagskraft.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +1 60 Sekunden kommen im ersten Durchgang oben drauf. Da es kaum Unterbrechungen gab, ist das auch vollkommen ausreichend. Die reichen aber noch für die beste FCI-Chance. Max Besuschkow setzt einen Schlenzer zentral von der Strafraumlinie aber knapp rechts neben das Tor.

45. +1 Nachspielzeit: Es werden 1 Minuten nachgespielt.

44. Noah Sarenren Bazee Bielefeld Tooor für Arminia Bielefeld, 0:2 durch Noah Sarenren Bazee

Bielefeld legt noch vor der Pause den zweiten Treffer nach! Corboz setzt auf dem linken Flügel den mitgelaufenen Oppie in Szene. Der 22-Jährige hebt den Ball anschließend aus vollem Lauf hoch an den zweiten Pfosten. Dort kommt Sarenren Bazee per Flugkopfball angeflogen und nickt den Ball gegen die Laufrichtung von Boevink in das linke Eck.

41. Schreck bringt den Ball vom rechten Flügel flach an die vordere Fünferecke. Dort lässt Grodowski mit dem Rücken zum Tor stehend clever für Wörl klatschen. Der 21-Jährige sucht daraufhin den Abschluss, aber scheitert im kurzen Eck am aufmerksamen Boevink.

39. Eine DSC-Flanke von der rechten Seite landet ganz hinten im Strafraum bei Maël Corboz. Der Kapitän probiert es direkt. Allerdings erwischt der Amerikaner bei seinem Volleyversuch den Ball nicht optimal und verfehlt das Ziel deswegen deutlich.

37. Nach dem Einwurf löst sich Christensen links in der eigenen Hälfte stark aus dem Gegnerdruck und spielt den Ball umgehend in die Tiefe in den Lauf von Heike. Der Stürmer kommt aber knapp nicht an den Ball, weil Kersken weit rauskommt und ins Seitenaus klärt.

36. Zum wiederholten Mal führen die Gäste eine Ecke kurz aus. Die Ingolstädter haben sich mittlerweile aber gut darauf eingestellt. Dadurch kommt Russo noch nicht einmal zur Flanke, sondern es gibt Einwurf für den FCI.

34. Mit der 1:0-Führung im Rücken sind die Bielefelder quasi unschlagbar. Die letzten 23 Partien, in denen der DSC in Front lag, gingen nicht mehr verloren. Das ist wirklich eine unglaubliche Serie. Ingolstadt hat mit 19 auch einen sehr guten Lauf, aber liegt eben bereits seit der dritten Minute hinten. Dementsprechend haben sie aber natürlich die Chance die Serie der Arminia zu brechen.

31. Wörl treibt den Ball über die linke Halbspur aus dem Mittelfeld bis kurz vor den Strafraum. Dabei verpasst er jedoch das richtige Timing für das Anspiel auf den noch etwas weiter links mitlaufenden Grodowski, der beim Pass dann bereits knapp im Abseits steht. Sein Schlenzer aus spitzem Winkel geht aber ohnehin am langen Eck vorbei.

28. Die Ecke von der rechten Seite kommt flach zurück an die Strafraumgrenze zum freien Max Besuschkow. Der 27-Jährige schließt direkt mit rechts ab. Maël Corboz schmeißt sich aber in den Weg und kann den Schuss blocken.

27. Der FCI wird in den letzten Minuten aktiver und findet vermehrt den Weg bis in das letzte Drittel. Dadurch kommen sie nun sogar mal zu einem Eckstoß. Womöglich können sie nach einem Standard für Gefahr sorgen.

25. Costly wirft den Ball auf der rechten offensiven Seite ganz weit ein. Im Strafraum wird der Ball noch zu Lorenz verlängert und der Innenverteidiger legt fast vom Elfmeterpunkt alles in den Kopfball, um den wuchtig auf das Tor zu kriegen. Allerdings zielt er etwas zu hoch und der Ball rauscht knapp über die Latte hinweg.

22. Oppie, Lannert und Russo spielen sich den Ball nach einer kurz ausgeführten Ecke von der rechten Seite hin und her. Am Ende ist es dann der Linksverteidiger, der den Ball mit dem linken Innenrist von knapp innerhalb des Sechzehners hoch in Richtung zweiter Pfosten zirkelt. Allerdings segelt der Ball dort an allen vorbei.

21. Jetzt gelingt es der Heimelf mal sich über einen kurzen Zeitraum in der gegnerischen Hälfte festzusetzen. Allerdings steht die Arminia auch im defensiven Block gut und es gibt kein Durchkommen.

18. Ingolstadt findet gegen das weiterhin ganz hohe Pressing der Gäste einfach kein richtiges Mittel. Immer wieder müssen sie sich mit langen Schlägen von Pelle Boevink befreien, weil sie spielerisch nicht hinten herauskommen.

15. Für die Arminia läuft nach dem Blitzstart natürlich alles nach Plan. In der Blitztabelle sind sie damit jetzt sechs Punkte vor dem Relegationsplatz und nur noch ein Pünktchen hinter dem Spitzenreiter aus Dresden. Ausgerechnet in der kommenden Woche kommt es zum direkten Aufeinandertreffen bei dem vermutlich der Kampf um die Meisterschaft entschieden wird und das siegreiche Team sogar den Aufstieg perfekt machen könnte.

12. Einen langen Ball von Boevink legt Testroet rechts in der DSC-Hälfte mit dem Kopf für Christensen ab. Der Däne dribbelt nach innen und sucht von zentral vor dem Strafraum mal den Abschluss. Der Schuss ist jedoch zu unplatziert, um Kersken vor Probleme zu stellen. Trotzdem ist es zumindest mal ein offensives Lebenszeichen der Schanzer.

9. Auch auf den Rängen herrscht bei dem DSC absolute Euphorie. Über 1000 Fans haben die Auswärtsreise aus Ostwestfalen angetreten und sorgen beinahe für eine Heimspiel-Atmosphäre.

7. Bielefeld ist klar die tonangebende Mannschaft und spielt weiter nach vorne. Die Ingolstädter haben wirklich Probleme.

5. Für Maël Corboz ist es als zentraler Mittelfeldspieler bereits das neunte Saisontor. Das ist wirklich ein fantastischer Wert. Zudem ist es der 1000. Treffer der laufenden Saison.

3. Maël Corboz Bielefeld Tooor für Arminia Bielefeld, 0:1 durch Maël Corboz

Die Arminia marschiert einfach weiter! Schreck verlängert einen langen Ball rechts im Mittelfeld weiter auf Grodowski. Der Angreifer läuft den Flügel entlang, hat den Kopf oben und bringt den Ball perfekt flach an den zweiten Pfosten zu Corboz. Der DSC-Kapitän muss nur noch den Fuß reinhalten, um den Ball aus wenigen Metern an Boevink vorbei im kurzen Eck zu versenken.

1. Los geht's! Die Gäste stoßen an und spielen komplett in Weiß. Ingolstadt hält in den schwarzen Trikots mit roten Streifen dagegen. Mit Dr. Robert Kampka leitet ein erfahrener Unparteiische die Partie.

1. Spielbeginn

In der 3. Liga trafen die beiden Vereine bereits dreimal aufeinander. Die Arminia konnte dabei beide Heimspiele für sich entscheiden. In Ingolstadt gab es vor knapp einem Jahr ein 1:1-Unentschieden. Louis Oppie brachte die Bielefelder dabei in Front und lange schien der Treffer zu reichen. In der sechsten Minute der Nachspielzeit sorgte Sebastian Grønning, der noch verletzt fehlt, für den vielumjubelten Ausgleich.

Die Arminia ist aktuell das Team der Stunde. Die Ostwestfalen sind seit neun Pflichtspielen ungeschlagen. Dadurch stehen sie im DFB-Pokalfinale, dem Finale des Landespokals und kurz vor Aufstieg in die 2. Bundesliga. Seit dem Erfolg gegen Leverkusen befindet sich der DSC in einem absoluten Flow und konnte die vier darauffolgenden Ligaspiele sogar allesamt für sich entscheiden. Dadurch haben sie sich sogar bereits einen Vorsprung auf die Verfolger aus Cottbus und Saarbrücken aufbauen können und könnte den mit einem weiteren Dreier auf sechs Punkte ausbauen. Bei dann nur noch drei ausstehenden Begegnungen wäre ihnen der Aufstieg also fast nicht mehr zu nehmen.

Bis zum 30. Spieltag mischte Ingolstadt komplett mit im Aufstiegsrennen und lag nur drei Zähler hinter dem dritten Platz. Daraufhin folgten allerdings drei Unentschieden und zuletzt die Pleite gegen Osnabrück. Im April blieb der FCI also komplett sieglos. Dadurch beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz mittlerweile acht Punkte. Für den erhofften Aufstieg bräuchten die Bayern nun also ein kleines Fußballwunder. Ein Erfolg gegen Bielefeld wäre aber auf jeden Fall nochmal ein großes Ausrufezeichen im Saisonendspurt.

Bei der Arminia hat sich eine absolute Stammelf gefunden. Deshalb gibt es nach dem 4:0-Erfolg gegen Osnabrück nur eine Veränderung. Noah Sarenren Bazee übernimmt die rechte offensive Außenbahn von Merveille Biankadi.

Sabrina Wittmann tauscht im Vergleich zur 1:0-Niederlage in Osnabrück doppelt. Elias Decker fehlt gelbgesperrt und wird durch Gustav Christensen ersetzt. Zudem beginnt Tim Heike für Deniz Zeitler.