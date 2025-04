10. Kayo versucht es mit einem Schnittstellenball auf den rechten Flügel, erneut ist Olschowsky aber aufmerksam und kann außerhalb seines Strafraums klären.

7. Osnabrück erwischt die etwas bessere und aktivere Anfangsphase. Aachen versucht sich immer wieder an hohem Pressing, noch führt das aber zu selten zu Ballgewinnen.

4. Die Osnabrücker haben die erste große Chance! Conus flankt den Ball von links nach innen. Dort gelangt Müller ein wenig glücklich an den Ball und kann rechts am Fünfereck abziehen, Olschowsky pariert mit einem tollen Reflex. Dann wird die Situation aber ohnehin zurückgepfiffen, da Müller bei der Ballabgabe wohl im Abseits stand.

3. Aachen presst früh an, wird in dieser Situation aber überspielt. Den anschließenden Konter kann Olschowsky vor dem eigenen Strafraum klären.

1. Die Gastgeber in Gelb stoßen an, der VfL spielt gewohntermaßen in dunkelvioletten Jerseys.

1. Spielbeginn

Im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen 1860 München nimmt Heiner Backhaus zwei Änderungen in seiner Startelf vor und gibt heute Bakhat und Strujić den Vorzug vor Goden und Meyer, die zunächst auf der Bank Platz nehmen müssen. Auch auf der Gegenseite gibt es zwei Wechsel im Vergleich zum knappen 1:0-Sieg über Ingolstadt. Hier rücken Conus und Tesche in die Anfangsformation, dafür müssen Kölle und Müller Platz machen. Das Gespann besteht heute aus Schiedsrichter Jarno Wienefeld sowie seinen Assistenten Florian Pötter und Marvin Tennes.

Außerdem kommt der VfL mit Rückenwind nach Aachen. Aus den letzten fünf Spielen generierte man zehn Punkte, die letzten beiden Begegnungen gewann man jeweils. Die Gastgeber dagegen haben derzeit eine wechselhafte Form, mit der sie in den letzten fünf Spielen auf sieben erbeutete Punkte kommen. Damit haben die Osnabrücker womöglich ein wenig eher die Favoritenrolle heute inne. Allgemein dürfte es aber wie bereits beim 1:1 im Hinspiel ein ausgeglichenes Spiel auf Augenhöhe sein, das viel spannung verspricht.

Zuhause bietet die Alemannia bislang eine durchwachsene Leistung. Man musste zwar erst drei Niederlagen im heimischen Tivoli hinnehmen, allerdings spielte man ganze achtmal unentschieden- gemeinsam mit Unterhaching ist das der Höchstwert in der Liga. Dem gegenüber steht eine gewisse Auswärtsstärke der Osnabrücker, die sich in Platz acht auf der Auswärtstabelle widerspiegelt. Bislang reichte es trotz ganzen sieben Niederlagen zu fünf Siegen und fünf Remis in der Fremde.

An diesem Sonntagnachmittag steht ein Duell zwischen den Tabellennachbarn aus Aachen und Osnabrück an. Die Gäste sind mit 45 Punkten derzeit auf Rang 13 in der Tabelle angesiedelt, der Aufsteiger aus Aachen liegt einen Zähler dahinter auf Rang 14. Damit hat man zwar ein kleines Polster auf die Abstiegsränge, dennoch geht es gerade jetzt gegen Ende der Saison um jeden Punkt.