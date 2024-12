30. Voufack muss nun einstecken, Stehle gibt ihm einen Schlag in den Rücken mit. Spielerisch tut sich momentan nicht so viel.

27. Dann geht es rasant auf beide Seiten: Brünker fällt im Strafraum viel zu leicht gegen Golz, RWE kontert und schließlich foult Müsel Rizzuto im Halbfeld.

26. Voufack und Krahn bekommen ein Gespräch mit Schiedsrichter Bacher, der sie ermahnt.

24. Nächste Chance! Ríos-Alonso setzt seinen Mitspieler gut in Szene, Vonić nimmt die Kugel gut an und will sich dann am Keeper vorbeischummeln - Becker bedrängt ihn noch ausschlaggebend.

22. Neudecker lupft die Kugel von der halbrechten Strafraumkante Richtung langen Pfosten. Günther-Schmidt ist aber zu klein, um mit dem Kopf an die Kugel zu kommen.

20. Eitschberger bekommt die Kugel rechts nahe der Grundlinie nach einer Seitenverlagerung und hat viel Platz, Rizzuto klärt dann zur Ecke - die ist ungefährlich.

18. Es gibt Eckball für die Saarländer: Auf Umwegen bekommt Fahrner die Kugel und zieht aus der Distanz ab - ungefährlich.

15. RWE erhöht den Druck Richtung Tor der Gastgeber, Vonić verpasst zentral im Strafraum die Vorlage von Voufack.

13. Es geht weiter mit Schiedsrichterball.

11. Das Spiel muss unterbrochen werden, da ein Feuerwerkskörper auf dem Spielfeld landet.

10. Rizzutos Abschluss aus der halblinken Distanz geht weit links am Tor vorbei, der Favorit kann noch keine wirkliche Chance vermerken.

8. Vonić will kontern, verliert anschließend im linken Halbfeld die Kugel gegen Stehle.

7. Gute Freistoßsituation für die Hausherren: Mittig aus 25 Metern versucht es Neudecker direkt und schießt drüber.

5. Brünker bekommt die Kugel mit dem Kopf nicht auf das Tor! Und das obwohl Gegner Schultz direkt bei ihm, mittig im Strafraum, wegrutscht und nicht ganz so hoch steigen kann

4. RWE bestimmt die ersten Minuten, kriegt nun aber den Ball im Mittelfeld abgeknöpft.

2. Joseph Boyamba startet! Er bekommt die Kugel direkt in den Laufweg halbrechts im Strafraum, Menzel kommt raus und hat den Ball. Da war deutlich mehr drin! Dennoch guter Auftakt der Gäste.

1. Schiedsrichter Michael Bacher pfeift die Partie an, das Spiel läuft!

1. Spielbeginn

Rüdiger Ziehl nimmt keine Veränderungen vor und schickt dieselbe Elf wie gegen Dresden in das Heimspiel. Ziehls Gegenüber Dabrowski wechselt hingegen zwei Mal und bringt Kaparos für den gelbgesperrten Arslan sowie Boyamba für Kelsey Meisel.

Die Mannschaft von Christoph Dabrowski konnte am vergangenen Spieltag gegen den SV Sandhausen ebenfalls einen Punkt holen. Nachdem Lucas Wolf in der 1. Minute für den Traumstart der Sandhäuser sorgte, legte Essen in der zweiten Halbzeit einen Gang zu und erzielte durch Leonardo Vonić das 1:1-Unentschieden. In der Tabelle führt Essen als 17. die Abstiegsplätze an. Mit einem Dreier könnte man einen Platz hochspringen und Stuttgart II überholen. Von hinten lauern Hannover II (15 Punkte) und Unterhaching (13 Punkte), auf Osnabrück liegt der Vorsprung bei fünf Zählern.

Im Topspiel Dynamo Dresden gegen den 1. FC Saarbrücken gab es am vergangenen Spieltag eine Punkteteilung. Kai Brünker brachte den FCS in der 60. Minute in Führung, ehe David Kubatta in der Nachspielzeit für das Unentschieden sorgte. Der FCS ist in der Tabelle auf dem fünften Rang zu finden, mit einem Sieg kann man auf den Relegationsrang springen und punktemäßig sogar auf Dresden aufschließen - auch Cottbus wäre dann nur einen Punkt entfernt.

Ein klares Spiel verspricht das Duell des 1. FC Saarbrücken gegen Rot-Weiss Essen – zumindest auf dem Papier. Denn während der Gastgeber fest im Aufstiegskampf dabei ist, kämpft Essen gegen den Abstieg. In der Tabelle trennen die beiden Mannschaften genau zehn Punkte. Topscorer beim FCS ist Kai Brünker mit bislang sechs Toren, auf der anderen Seite hat Ahmet Arslan mit vier Treffern die meisten seiner Mannschaft erzielt.