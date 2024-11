90. +5 Fazit:

Die Alemannia und der TSV aus München trennen sich in einer umkämpften und körperbetonten Partie mit einem 1:1-Unentschieden. Über lange Zeit führten die Gastgeber mit 1:0, das aufgrund der Vielzahl an gefährlichen Chancen auch absolut in Ordnung ging. 1860 drehte am Ende etwas mehr auf und konnte die einzige wirkliche Unkonzentriertheit in der Aachener Defensive zum Ausgleich nutzen. Alles in Allem waren die Hausherren zwar die etwas bessere Mannschaft, aufgrund der unzureichenden Chancenverwertung steht am Ende aber nur ein weiteres Remis in den Büchern.

90. +5 Spielende

90. +5 Die letzte Aktion des Spiels ist ein Schuss von Scepanik halbrechts am Strafraumrand, der aber knapp am Kreuzeck vorbeirauscht.

90. +3 Fabian Schubert 1860 Gelbe Karte für Fabian Schubert (TSV 1860 München)

Das Spiel wird immer ruppiger. Schubert grätscht El-Faouzi von hinten um und sieht ebenfalls die Gelbe Karte. Damit ist er noch gut bedient.

90. +2 Deniz schließt noch einmal aus der zweiten Reihe ab, setzt den Ball aber doch deutlich drüber.

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

89. Maximilian Wolfram 1860 Gelbe Karte für Maximilian Wolfram (TSV 1860 München)

Wolfram tritt Winter von hinten um und sieht zu Recht den Gelben Karton.

87. Patrick Hobsch 1860 Tooor für TSV 1860 München, 1:1 durch Patrick Hobsch

Der späte Ausgleich fällt doch noch! Wolfram setzt sich auf halblinks gut durch und gibt den Ball dann flach nach innen auf Hobsch. Der hat genug Zeit, um sich aufzudrehen und schiebt den Ball dann durch Nkoas Beine ins rechte Eck, Johnen ist ohne Abwehrchance.

85. Goden wurde behandelt und kann weitermachen.

85. Marlon Frey 1860 Einwechslung bei TSV 1860 München: Marlon Frey

85. Florian Bähr 1860 Auswechslung bei TSV 1860 München: Florian Bähr

83. Goden wird bei einem Konter in die Spitze geschickt und setzt sich im Laufduell gut durch, seinen Abschluss von der Strafraumkante pariert Hiller allerdings überragend. Goden bleibt danach mit schmerzverzerrter Miene liegen.

81. Lamar Yarbrough Aachen Gelbe Karte für Lamar Yarbrough (Alemannia Aachen)

Yarbrough beschwert sich heftig und sieht Gelb.

80. Die letzten zehn regulären Minuten laufen, es ist viel Feuer in der Partie, München versucht natürlich alles, um noch den Ausgleich zu erzielen.

77. Nils Winter Aachen Einwechslung bei Alemannia Aachen: Nils Winter

77. Florian Heister Aachen Auswechslung bei Alemannia Aachen: Florian Heister

77. Bentley Bahn Aachen Auswechslung bei Alemannia Aachen: Bentley Bahn

74. El-Faouzi foult Bähr am eigenen Sechzehner, das ist eine gute Freistoßposition. Deniz nimmt sich der Sache aus halblinker Position an und schlenzt den Ball über die Mauer, der Aufsetzer geht dann aber knapp am Tor vorbei.

73. Schubert hat direkt die Abschlusschance am Sechzehner, sein Schuss wird aber im letzten Moment abgeblockt.

70. Fabian Schubert 1860 Einwechslung bei TSV 1860 München: Fabian Schubert

70. Julian Guttau 1860 Auswechslung bei TSV 1860 München: Julian Guttau

70. Raphael Schifferl 1860 Einwechslung bei TSV 1860 München: Raphael Schifferl

70. Max Reinthaler 1860 Auswechslung bei TSV 1860 München: Max Reinthaler

69. Aachen ist wieder nah am 2:0 dran. Heister spielt zentral vor der Box einen guten Doppelpass mit Scepanik und zieht dann wuchtig ab, der Schuss geht aber knapp drüber.

69. Charlison Benschop Aachen Einwechslung bei Alemannia Aachen: Charlison Benschop

69. Anton Heinz Aachen Auswechslung bei Alemannia Aachen: Anton Heinz

67. Aachen schaltet in Überzahl um, Verlaat kann die Kopfballablage von Scepanik nach Heisters Flanke aber klären.

65. Thore Jacobsen 1860 Gelbe Karte für Thore Jacobsen (TSV 1860 München)

Der Härtegrad der Partie nimmt zu, auch Jacobsen sieht nach seinem Foul die Gelbe Karte.

63. Florian Heister Aachen Gelbe Karte für Florian Heister (Alemannia Aachen)

Heister lässt sich beim Einwurf wohl zu viel Zeit aus Sicht des Unparteiischen und wird dafür ebenfalls verwarnt.

62. Kevin Goden Aachen Einwechslung bei Alemannia Aachen: Kevin Goden

62. Anas Bakhat Aachen Auswechslung bei Alemannia Aachen: Anas Bakhat

60. Im Anschluss kontert Aachen wieder schnell, die Flanke von links ist dann aber etwas zu hoch für Heinz in der Mitte.

59. Deniz hat viel Platz vor dem Strafraum und zieht aus der zweiten Reihe einfach mal ab, Johnen kann aber parieren.

56. Marcel Johnen Aachen Gelbe Karte für Marcel Johnen (Alemannia Aachen)

Der Keeper beschwert sich im Anschluss der Aktion vehement beim Unparteiischen und sieht dafür Gelb.

56. Nach einem Torwartfehler muss 1860 eigentlich den Ausgleich erzielen! Ein hoher Ball fällt im Strafraum nach unten, Johnen wirft sich ins Getümmel und will klären, prallt aber an der Masse an Spielern einfach ab. Dadurch ist das Tor eigentlich leer, als Schröter halbrechts im Strafraum die Kugel bekommt und abzieht, seinen Schuss aber nur ans Außennetz setzt. Da hat die Alemannia eine Menge Glück gehabt.

55. Mika Hanraths Aachen Gelbe Karte für Mika Hanraths (Alemannia Aachen)

Hanraths steht Wolfram nach einem Ballverlust Bakhat auf die Füße und ist dabei deutlich zu spät.

52. Zuerst hat München durch Deniz die Chance auf den Ausgleich, der Münchner wird aber geblockt. Dann schaltet die Alemannia blitzschnell über Heinz um. Der dribbelt in die gegnerische Hälfte und spielt im richtigen Moment auf rechts zu Heister. Der zieht am Strafraum ab und zwingt Hiller zu einer guten Parade. Der Ball bleibt aber heiß und landet ruhig sieben Meter vor dem Tor auf dem Kopf von Bakhat, der die Kugel gegen die Laufrichtung von Hiller einnetzen möchte, den Kopfball aber knapp am Tor vorbeisetzt.

49. Die Partie gestaltet sich noch ausgeglichen, auch wenn die Münchner jetzt wohl mit Hobsch und Wolfram zwei Stürmer in der Partie haben.

46. Aachen kommt auch in der zweiten Halbzeit als erstes zum Abschluss. Nach einem langen Einwurf von der rechten Seite wird der Ball noch einmal in die Box geköpft, in der Yarbrough den Ball artistisch aus der Drehung knapp über das Tor setzt.

46. Patrick Hobsch 1860 Einwechslung bei TSV 1860 München: Patrick Hobsch

46. Soichiro Kozuki 1860 Auswechslung bei TSV 1860 München: Soichiro Kozuki

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Mit einer 1:0-Führung für die Hausherren geht is in die Halbzeitpause. Allgemein sind die Aachener bis hierhin die bessere Mannschaft und hat sich im Verlauf der ersten 45 Minuten auch die besseren Chancen herausgespielt. Die Gäste tun sich allgemein schwer, auch, weil die Defensive der Alemannia kompakt steht und wenig zulässt. Trotzdem steht es nur 1:0, für die zweite Halbzeit ist also noch alles drin.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Heinz bringt die Kugel beim Freistoß aus halbrechter Position wuchtig aufs Tor, Hiller wischt die Kugel aber über den Kasten.

45. +1 Tunay Deniz 1860 Gelbe Karte für Tunay Deniz (TSV 1860 München)

Deniz bringt Heinz kurz vor dem Strafraum zu Fall und sieht dafür zu Recht die erste Gelbe Karte der Partie.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44. Gleich ist Halbzeit, momentan scheinen die Gastgeber näher am 2:0 als die Münchner am Ausgleichstreffer.

41. München kommt nochmal. Die Löwen kombinieren sich über den rechten Flügel nach vorn und spielen den Ball dann in den Rückraum. Dort lauert Guttau und zieht ab, setzt den Schuss aber doch deutlich über das Tor.

38. Wieder werden die Hausherren gefährlich. Heister setzt sich gut auf dem rechten Flügel durch und flankt die Kugel dann im letzten Moment von der Grundlinie ins Zentrum. Dort steht Heinz am Elfmeterpunkt komplett blank, bringt aber nicht genug Wucht hinter den Ball, weshalb Hiller sicher parieren kann.

35. Guttau wird zentral vor dem Strafraum angespielt und versucht es aus der Distanz, sein Schuss wird von der aufmerksamen Defensive aber abgeblockt.

33. Die Alemannia beißt sich ein wenig in der gegnerischen Hälfte fest und kombiniert sich ein ums andere Mal gut durch, der Ball in die Box fehlt aber am Ende meist.

30. Aachen bemüht sich um den zweiten Treffer, findet aber auch nur wenige Lücken bei den Gästen.

27. Das Spiel gestaltet sich mittlerweile ausgeglichen, es bleibt aber dabei, dass sich 1860 gegen die starke Aachener Defensive schwer tut.

24. Nach einem Eckball der Löwen rollt der Konter. Johnen faustet den Ball zunächst weg, dann landet der Ball über mehrere Stationen nach einem langen Ball bei Bakhat am Strafraum. Der setzt sich gut durch, scheitert dann mit seinem Abschluss aber an Hiller, der mit einer starken Parade zur Stelle ist.

20. Erneut wird Schröter auf dem rechten Flügel in Szene gesetzt, seine Flanke wird aber erneut vom gut mitspielenden Johnen abgefangen.

18. Der erste gute Angriff der Gäste ist fremdverschuldet. Yarbrough geht am eigenen Strafraum gegen Schröter ins Dribbling und verliert die Kugel. Schröter bringt den Ball dann halbhoch vors Tor, dort packt Johnen aber sicher zu.

15. Nun gibt es mal einen ersten Ansatz der Löwen, Kozuki kann sich gegen Nkoa aber nicht durchsetzen.

14. Die Aachener bleiben weiter die offensivere Mannschaft, 1860 findet sich im Angriffsdrittel noch nicht so gut zurecht.

11. Bentley Bahn Aachen Tooor für Alemannia Aachen, 1:0 durch Bentley Bahn

Bahn nimmt sich der Sache selbst an und schiebt die Kugel cool in die Mitte, während Hiller nach links unterwegs war. Die Gastgeber führen verdient mit 1:0!

10. Es gibt Strafstoß! Kozuki bringt Bahn am Strafraum zu Fall, womöglich außerhalb, in der dritten Liga gibt es aber bekanntlich keinen VAR!

8. Die Alemannia geht vermeintlich in Führung. Bakhat spielt Heinz in der Box an, der schnell aufdreht und den Ball mit links ins Tor wuchtet, der Angreifer steht beim Zuspiel allerdings im Abseits, der Treffer zählt nicht.

5. Der erste Abschluss der Partie gehört den Gastgebern. Eine Flanke von der linken Seite wird unzureichend in Richtung Strafraumkante geklärt. Dort steht Bakhat blank und nimmt den Abpraller volley, setzt ihn allerdings links am Tor vorbei.

4. Die Partie beginnt ausgeglichen und etwas hektisch. Beide Teams setzen sich gegenseitig schnell unter Druck, die langen Bälle kann die jeweilige Verteidigung bislang immer abfangen.

1. Die Gäste in Weiß stoßen an, Aachen läuft typischerweise in Gelb auf.

1. Spielbeginn

Beide Trainer nehmen im Vergleich zur letzten Ligapartie Veränderungen in der Startelf vor. Bei Heiner Backhaus fallen diese nach dem 0:4 gegen Sandhausen schwerwiegender aus, er tauscht gleich viermal. Dabei ersetzen Johnen, Bakhat, Heinz und Nkoa ihre Kollegen Bördner, Gaudino, Rumpf und Töpken. Auf der Gegenseite gibt es für Argirios Giannikis nach dem 3:0 gegen Mannheim nur auf einer Position Wechselbedarf, Wolfram erhält den Vorzug vor Hobsch, der auf der Bank Platz nimmt. Das Schiedsrichtergespann besteht heute aus Martin Wilke sowie seinen Assistenten Tobias Huthmacher und Sebastian Hilsberg.

Betrachtet man jeweils die letzten fünf Ligapartien, so erbeuteten beide Teams jeweils acht Punkte. Die Formkurve sieht dabei allerdings etwas unterschiedlich aus. Aachen hat sich in den letzten Partien immer schwerer getan, nach zwei Siegen folgten zwei Remis, dann eine Niederlage. Für die Löwen hingegen ist das Gegenteil der Fall: Nach zwei Remis und einer Niederlage gewann man in der Liga zuletzt zweimal und hat dabei die vermeintlich bessere Ausgangslage für dieses Spiel. Allerdings verloren die Münchner im letzten Pflichtspiel im Bayrischen Regional-Cup mit 1:3 gegen Unterhaching, die in der dritten Liga nur den vorletzten Rang belegen.

Die beiden heutigen Kontrahenten sind beinahe Tabellennachbarn, für beide steht daher viel auf dem Spiel. Die Gäste haben leicht die Nase vorn und belegen mit 20 Punkten Rang zehn. Die Alemannia auf der anderen Seite liegt auf Platz zwölf und hat bislang 18 Punkte ergattern können. Der größte Vorteil für 1860 dürfte heute in der Torausbeute liegen. In den bisherigen 14 Ligapartien hat man insgesamt zehn Tore mehr geschossen als die Gastgeber. Auf der anderen Seite hat man allerdings auch sieben Treffer mehr hinnehmen müssen.