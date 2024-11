90. +4 Fazit:

Am Ende passiert nichts mehr und so trennen sich Rot-Weiss Essen und der SV Sandhausen 1:1-Unentschieden. Aufgrund der leidenschaftlichen zweiten Halbzeit der Essener wäre ein Sieg für RWE durchaus möglich gewesen. Doch gegen kompakt stehende und clever verteidigende Gäste aus der Kurpfalz fanden die Essener zu selten den Weg vor das gegnerische Tor. Und so bleibt das Blitztor der Sandhäuser in der ersten Spielminute, wodurch die Gäste verdient zur Pause führten. Die zweite Halbzeit dominierte dagegen Essen und konnte durch den Treffer von Leonardo Vonić verdient ausgleichen.

90. +4 Spielende

90. +3 Tim Maciejewski Sandhausen Gelbe Karte für Tim Maciejewski (SV Sandhausen)

Maciejewski legt einen Essener an der Mittellinie.

90. +1 Die Heimelf will den Siegtreffer erzwingen und drückt nochmal.

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

87. Eckball für Essen! Arslan führt ihn schnell aus, sodass D'Haese am Ende im 16er zum Kopfball kommt. Doch der Belgier köpft den Ball deutlich über den Kasten.

85. Passiert hier noch etwas? Sandhausen macht das clever und stellt sich nicht nur hinten rein. Es geht hin und her.

84. Tim Maciejewski Sandhausen Einwechslung bei SV Sandhausen: Tim Maciejewski

84. David Otto Sandhausen Auswechslung bei SV Sandhausen: David Otto

82. Da war mehr drin! Eisfeld ist auf links außen frei durch und hebt den Ball perfekt in den Rückraum zum völlig freien Arslan, der den Ball aber nicht vollständig kontrollieren kann und somit keinen Torschuss produziert.

81. Knapp zehn Minuten sind noch zu spielen und Essen will weiter den zweiten Treffer. Doch Sandhausen schmeißt defensiv alles rein und versucht lange den Ball zu halten.

79. Entlastung für den SVS: Greil schlägt eine Ecke hoch an den kurzen Pfosten, doch Kraulich klärt für Essen per Kopf.

76. Essen macht jetzt gehörig Druck! Leonardo Vonić schießt den Ball von der Strafraumlinie aus flach aufs kurze Eck, doch Königsmann pariert stark.

74. Niklas Kreuzer Sandhausen Einwechslung bei SV Sandhausen: Niklas Kreuzer

74. Jonas Carls Sandhausen Auswechslung bei SV Sandhausen: Jonas Carls

74. Doppelchance! Greil darf gleich zweimal aufs Essener Tor schießen, doch beide Versuche kann Keeper Golz abwehren.

73. Arslan hat in der Zentrale Platz und schlenzt den Ball aus 25 Metern knapp rechts am Tor vorbei.

69. Eitschberger setzt sich rechts an der Strafraumlinie körperlich stark gegen mehrere Gegner durch und spielt den Ball flach in die Mitte, wo Safi aber nicht mehr ganz rankommt.

68. Die Gäste versuchen das Spiel zu beruhigen, doch nun kommen sie kaum aus der eigenen Hälfte. Vor allem weil die Essener jetzt deutlich aggressiver pressen.

65. Torben Müsel RW Essen Gelbe Karte für Torben Müsel (Rot-Weiss Essen)

Stattdessen unterbindet der Referee ein Foul von Müsel in der Essener Hälfte und bekommt dafür viel Gegenwind.

64. Den anschließenden Freistoß zieht Arslan halbhoch vor den Kasten der Gäste, wo Schikora sich den Ball selbst an den Arm schießt. Das Stadion will einen Elfmeter haben, doch der Referee lässt weiterlaufen.

63. Jakob Lewald Sandhausen Gelbe Karte für Jakob Lewald (SV Sandhausen)



61. Ahmet Arslan RW Essen Gelbe Karte für Ahmet Arslan (Rot-Weiss Essen)

Arslan regt sich über eine Schiedsrichter-Entscheidung auf und ist durch die Gelbe Karte im nächsten Spiel gesperrt.

60. Alexander Fuchs Sandhausen Einwechslung bei SV Sandhausen: Alexander Fuchs

60. Lucas Wolf Sandhausen Auswechslung bei SV Sandhausen: Lucas Wolf

60. Patrick Greil Sandhausen Einwechslung bei SV Sandhausen: Patrick Greil

60. Besar Halimi Sandhausen Auswechslung bei SV Sandhausen: Besar Halimi

60. Emmanuel Iwe Sandhausen Einwechslung bei SV Sandhausen: Emmanuel Iwe

60. Stanislav Fehler Sandhausen Auswechslung bei SV Sandhausen: Stanislav Fehler

60. RWE ist nun drin in der Partie und will mehr.

57. Leonardo Vonić RW Essen Tooor für Rot-Weiss Essen, 1:1 durch Leonardo Vonić

Aber jetzt! Eitschberger ist den Sandhäusern rechts enteilt und kann unbedrängt eine halbhohe Flanke an den Fünfmeterraum spielen, wo Vonić cool bleibt und den Ball souverän links ins Eck schiebt.

55. Die Essener probieren mehr Druck auf den Gegner auszuüben, doch im letzten Drittel schaffen es die Hausherren nicht so richtig gefährlich zu werden.

53. Michael Schultz RW Essen Gelbe Karte für Michael Schultz (Rot-Weiss Essen)

Der Essener Kapitän mit dem taktischen Foul.

46. Weiter geht's ohne personelle Veränderungen!

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Der SV Sandhausen führt zur Pause verdient mit 1:0 bei Rot-Weiss Essen. Schon nach wenigen Sekunden lag der Ball im Tor der Gastgeber, weil Ahmet Arslan zuvor den Ball in die Füße des Torschützen Lucas Wolf spielte. Der Mittelfeldmann netzte dann von der Strafraumkante aus zur frühen Führung ein. RWE war verunsichert und fand aufgrund vieler Fehlpässe keine Lücke in der kompakten Sandhäuser Abwehrkette. Die Gäste spielten das größtenteils locker herunter, ohne selbst viel investieren zu müssten. Auf jeden Fall wird es für die Gastgeber eine schwierige Aufgabe hier noch zu punkten.

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44. Bei den Gastgebern schleichen sich immer wieder Fehlpässe oder andere Unkonzentriertheiten in das Spiel hinein, sodass sie hier gegen souveräne Sandhäuser kein Mittel finden.

41. Halimi eröffnet eine Kontersituation und spielt von der Mittellinie einen klasse Chipball in den Lauf von Otto. Der Offensivmann nimmt den Ball herunter und zieht sofort aus über 30 Metern ab. Doch der Ball geht deutlich am Tor vorbei ins Aus.

39. Knapp fünf Minuten vor der Pause ist die kleine Essener Druckphase schon wieder vorbei, während sich die Gäste auf ihre kompakte Defensive konzentrieren und selbst nur selten nach vorne gehen.

36. Aninkorah-Meisel wird rechts im gegnerischen 16er freigespielt und will dann Müsel in der Mitte anspielen. Doch wie so oft in dieser Partie, macht er diese aussichtsreiche Chance durch einen Fehlpass zunichte.

33. Wieder Müsel! Aus 20 Metern schießt er diesmal zentral auf das Tor der Gäste. Doch Keeper Königsmann wehrt den Ball zur Seite ab.

32. Essen wird etwas offensiver und versucht sich durch die Zentrale durch zu dribbeln. Am Ende schießt Torben Müsel aus 30 Metern deutlich über den Kasten von Timo Königsmann.

31. Die Gastgeber laufen nun den Gegner etwas höher an und versuchen so Druck auf die Sandhäuser auszuüben.

28. Vonic nimmt halblinks im gegnerischen Strafraum eine Flanke von Voufack mit der Brust herunter, dreht sich um den Gegenspieler herum und schießt dann den Ball knapp am linken Pfosten vorbei.

26. Es passiert im Moment wenig hier an der Hafenstraße. Die Gäste sind dem zweiten Treffer näher, als Essen dem Ersten.

23. Sandhausen spielt mit viel Selbstvertrauen und findet immer wieder Wege in den Essener Strafraum. Das Spiel der Essener ist dagegen zu fehlerbehaftet.

19. Halimi holt an der rechten Seitenlinie den Freistoß für sein Team heraus, den er selbst gefährlich zum Tor hinzieht. Nach kurzem Durcheinander im Essener Strafraum kommt Lewald aus fünf Metern zum Schuss, welcher jedoch geblockt werden kann.

17. RWE fällt weiter nicht viel ein. Gegen die kompakte Abwehr der Kurpfälzer holen sie sich immerhin mal einen Eckball heraus. Doch Schultz und Kraulich bekommen den Ball per Kopf nicht gefährlich auf den Kasten.

14. Julian Eitschberger RW Essen Gelbe Karte für Julian Eitschberger (Rot-Weiss Essen)

Eitschberger kommt gegen Carls zu spät und hält den Fuß drauf.

12. Essen lässt sich tief in die eigene Hälfte fallen und lauert auf Kontersituationen. Doch die Sandhäuser haben die Partie jetzt voll unter Kontrolle.

10. Die Gäste beruhigen das Spiel mit einem kontrollierten Aufbauspiel aus der eigenen Hälfte heraus.

7. Ein munterer Beginn an der Hafenstraße! Der SVS kann vor der Essener Fankurve den nächsten Eckball in den 16er schlagen, doch am Ende packt Keeper Golz sicher zu.

5. Jeremias Lorch Sandhausen Gelbe Karte für Jeremias Lorch (SV Sandhausen)

Lorch foult Aninkorah-Meisel und unterbindet einen Essener Konter.

4. Essen antwortet! Voufack hat auf links außen viel Platz, zieht nach innen in den Strafraum und zieht ab. Der Ball wird geblockt und fällt genau vor die Füße von Safi, der halblinks im 16er völlig frei steht und den Ball deutlich neben den linken Pfosten schießt.

3. Wie reagieren die Essener auf diesen frühen Rückschlag? Sie versuchen sich erst einmal mit viel Ballbesitz in diesem Spiel zurechtzufinden.

1. Lucas Wolf Sandhausen Tooor für SV Sandhausen, 0:1 durch Lucas Wolf

Blitzstart der Gäste! Arslan spielt am eigenen Strafraumeck einen katastrophalen Fehlpass direkt in die Füße von Wolf, der ein paar Schritte in die Mitte macht und dann den Ball aus 20 Metern halbhoch links ins Tor schießt.

1. Los geht's!

1. Spielbeginn

Auch beim SVS gab es in der Länderspielpause die Gewissheit, dass mit Richard Meier ein Spieler noch sehr lange ausfallen wird. Mit Christoph Ehlich gesellt sich kurzfristig noch ein weiterer Spieler dazu und steht heute nicht im Kader. Im Vergleich zum Heimsieg gegen Aachen verändert Trainer Ristic seine Startelf zweimal: Anstelle von Meier und Iwe beginnen Otto und Fehler.

Ganz anders die tabellarische Situation bei den Gästen aus der Kurpfalz! Das klare 4:0 gegen Alemannia Aachen bescherte dem SV Sandhausen vor der Länderspielpause die Tabellenspitze. Nach dem gestrigen Sieg von Energie Cottbus wurden sie zwar von der Tabellenspitze verdrängt, doch mit einem Sieg heute kann der SVS sich diese wieder zurückholen. Trainer Sreto Ristic will trotz der guten Ausgangslage "demütig bleiben" und will mit seinem qualitativ starken Team auswärts weiter ungeschlagen bleiben. Nur vier Gegentreffer ließ die Sandhäuser Defensive auf fremden Platz zu.

Nicht nur die Tabellen-, sondern auch die Personalsituation spitzt sich bei den Essenern zu. Wie unter der Woche bekanntgegeben wurde, fällt mit Manuel Wintzheimer schon der zweite Stürmer lange aus. Nur noch Leonardo Vonic steht Trainer Dabrowski in vorderster Reihe zur Verfügung. Neben dem gesperrten Brumme fehlen weiterhin Doumbouya, Kaiser und Celebi. Mit dem zuletzt gesperrten Rechtsverteidiger Eitschberger kehrt allerdings eine wichtige Stütze zurück und ersetzt außen Brumme.

Nur ein Sieg aus den letzten fünf Partien führte dazu, dass Rot-Weiss Essen nach mehr als einem Drittel der Saison nur mit einem Tor Differenz vor den Abstiegsplätzen steht. Die 1:2-Auswärtsniederlage bei Erzgebirge Aue vor der Länderspielpause tat den Essenern besonders weh, da sie zahlreiche Chancen nicht verwerten konnten und am Ende durch die Gelb-Rote Karte von Lucas Brumme noch einen weiteren Spieler verlor. Auch das Pokalspiel am letzten Samstag bei Oberligist SV Sonsbeck stellte RWE-Coach Dabrowski nicht zufrieden, da sie bis zur 87. Minute in Rückstand lagen und erst spät den 3:1-Pflichtsieg eintüten konnten.