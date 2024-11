24. Niklas May gibt aus dem linken Halbfeld eine scharfe Hereingabe in die Mitte, wo Serhat-Semih Güler wartet. Der Angreifer kann die Kugel nicht sofort im Sechzehner unter Kontrolle bringen und so kommt Dennis Slamar im letzten Augenblick nochmal dazwischen, ansonsten hätte Güler aus elf Metern aus zentraler Position den Abschluss suchen können.

22. Die anschließende Ecke bringt jedoch keine Gefahr, doch die Gäste bleiben in Ballbesitz und nisten sich regelrecht in der Hälfte der Gastgeber ein.

20. Der Druck der Cottbuser führt zu einem Einwurf kurz vor der rechten Eckfahne. Lucas Copado bittet Niklas May zum Tanz und holt einen Eckstoß heraus.

18. Nach einem langen Flugball von der Mittellinie kann Serhat-Semih Güler das Leder kurz vor der Torauslinie erlaufen und legt die Kugel rechts raus. Die Flanke von Albion Vrenezi wird zur Ecke geblockt. Nachdem die Hereingabe nach dem Eckstoß zu kurz geklärt wird, kommt Vrenezi aus 18 Metern und einer halbrechten Position zum Abschluss. Sein strammer Schuss fliegt in Richtung des rechten Pfostens, sodass Elias Bethke durch die Luft fliegt. Mit der Hand lenkt der Torhüter das Leder ins Aus, sodass es eine weitere Ecke gibt. Diese Standardsituation verpufft jedoch.

15. Energie Cottbus läuft den Gegner bereits am eigenen Sechzehner an, was den Spielaufbau stark erschwert. Daraus resultieren immer wieder schnelle Ballverluste, sodass die Gäste besser im Spiel sind.

12. Viktoria Köln findet aktuell keine Möglichkeit, sich spielerisch aus der eigenen Hälfte zu befreien, sodass Energie Cottbus das Zepter des Handelns übernimmt.

10. Zehn Minuten benötigte es, bis es den ersten Abschluss des Spiels gibt. Nach einem Doppelpass an der Strafraumkante kommt Maximilian Pronichev an der linken Strafraumecke zum Schuss. Sein Schlenzer fliegt ins lange Eck, allerdings kann sich Dudu erstmalig auszeichnen und klärt zur Ecke, die keine Gefahr einbringt.

9. Tolcay Ciğerci zieht auf der rechten Seite bis zur Grundlinie und möchte eine Ecke herausholen. Am Ende geht die Kugel jedoch vom Verteidiger gegen seinen Fuß, weshalb es mit einem Abstoß weitergeht.

7. Dudu versucht Henry Rorig auf der rechten Seite zu schicken, jedoch ist sein Pass in den Lauf zu weit und so wechselt der Ballbesitz wieder auf Höhe der Mittellinie. Daraus kann Energie Cottbus jedoch kein Kapital schlagen.

5. Die Hausherren versuchen, das Mittelfeld mit langen Bällen schnell zu überbrücken, jedoch kann sich Lex-Tyger Lobinger noch nicht durchsetzen und das Leder festmachen. Somit gibt es einige Ballverluste auf beiden Seiten.

3. Beide Mannschaften bauen sehr früh Druck auf den gegnerischen Ballträger aus, sodass ein geordneter Aufbau bislang nicht zustande kommt.

1. Die Gäste stoßen an und spielen in den schwarzen Auswärtstrikots. Die Viktoria ist wie üblich in ihren rot-weißen Jerseys unterwegs.

1. Spielbeginn

An einem recht kalten Freitagabend herrschen in Köln rund drei Grad Celsius beim Anstoß. Nachdem es am späten Nachmittag immer wieder geregnet hatte, wird die Begegnung wohl bei trockenem Wetter angestoßen werden. Der Platz ist jedoch nass, was den spielstarken Akteuren entgegenkommen dürfte.

Die Gastgeber finden sich aktuell im gesicherten Mittelfeld der Tabelle wieder und haben sowohl fünf Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz als auch fünf Punkte Rückstand auf Platz drei. Demzufolge könnte die Partie gegen Energie Cottbus ein wichtiges Spiel sein, wohin die Reise in den kommenden Wochen geht. Obwohl die Gäste Ende Oktober noch Erster waren, sind die Hausherren heute nicht völlig chancenlos. In der Bilanz der besten Heimmannschaften belegen die Kölner Platz fünf mit 13 Punkten. Energie Cottbus hat auf fremdem Geläuf bislang zehn Zähler für sich verzeichnen können, womit man Rang sechs belegt.

Viktoria Köln hat nach 14 Spieltagen 20 Punkte auf dem Konto, womit man aktuell Platz neun belegt. Das Team von Claus-Dieter Wollitz kommt unterdessen auf 24 Zähler, was Rang fünf bedeutet. Allerdings grüßte Cottbus nach der zwölften Ligapartie von der Tabellenspitze, jedoch verlief der November bislang alles anderes als nach Plan. Während man am Monatsanfang mit einer 0:4-Klatsche gegen Rot-Weiss Essen startete, gab es eine Woche später auch gegen Borussia Dortmund II nur ein mageres 3:3, wobei der Ausgleich erst in der dritten Minute der Nachspielzeit gelang. Demzufolge haben die Cottbuser einiges gutzumachen und werden in Köln angreifen wollen.

Die letzte Länderspielpause im Jahr 2024 ist überstanden und so geht es wieder mit dem Ligaalltag weiter. Im Vergleich zur 0:2-Pleite gegen Armina Bielefeld gibt es bei den Hausherren gleich zwei Wechsel zu vermelden. Während Bryan Henning nicht im Kader steht, muss sich Said El Mala vorerst mit einem Platz auf der Bank begnügen. Dafür starten Niklas May und Serhat-Semih Güler von Beginn an. Am üblichen 4-2-3-1-System von Olaf Janßen hat sich allerdings nichts geändert. Bei den Gästen gibt es nach dem 3:3 gegen Dortmund II lediglich eine Veränderung. Maximilian Pronichev rückt für Maximilian Krauß in die Startelf. Aus der 4-5-1-Formation, in der man zuletzt auftrat, wird ein 4-3-3.