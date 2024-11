76. Verl spielt es gut hintenraus, über links wird das Leder nach vorne kombiniert, zentral hat dadurch Gayret Platz. Er bedient rechts Arweiler, der aus 18 Metern halbrechter Position abschließt. Der Schuss ist ungefährlich, aber die vorausgegangene Kombination war wieder einmal ansehnlich.

73. Die Wechselspiele gehen weiter. Bei Rostock kommt Kinsombi für Fröling.

73. Christian Kinsombi Rostock Einwechslung bei Hansa Rostock: Christian Kinsombi

73. Nils Fröling Rostock Auswechslung bei Hansa Rostock: Nils Fröling

72. Nach einem guten Lauf von Gruber schließt Lokotsch aus 25 Metern zentraler Position ab. Dabei bringt er nicht genug Druck hinter das Leder und Uphoff kann das Spielgerät locker aufnehmen.

70. Eine flache Hereingabe von Naderi von links rutscht bis an den zweiten Pfosten zu Lebeau durch, wieder sieht die Verler Defensive dabei nicht gut aus. Der Schuss des Rostockers wird gerade noch so von Stöcker abgeblockt.

69. Per Kopf gibt Neidhart eine Flanke von links am zweiten Pfosten wieder in die Mitte zu Fröling, der aus sieben Metern aus der Drehung abzieht. Der schwierige Versuch war dann aber doch etwas zu ambitioniert, geht deshalb auch klar am Kasten vorbei.

66. Verl tauscht auf der Linksverteidigerposition. Kijewski macht Platz für Stöcker.

66. Michel Stöcker Verl Einwechslung bei SC Verl: Michel Stöcker

66. Niko Kijewski Verl Auswechslung bei SC Verl: Niko Kijewski

65. Immer wieder kann sich Rostock Ecken erarbeiten, nun sind es sogar zwei direkt hintereinander. Allerdings wird keine davon gefährlich.

62. Gayret versucht es mal aus der zweiten Reihe, jagd das Leder jedoch auf den Parkplatz. Unverändert haben die Gastgeber Probleme damit, sich wirklich gute Chancen zu erarbeiten. Hansa hat etwas weniger Spielanteile, wird dafür aber wesentlich gefährlicher.

60. Nun wechselt die Kogge erstmals. Naderi ersetzt Haugen in der vordersten Linie.

60. Ryan Naderi Rostock Einwechslung bei Hansa Rostock: Ryan Naderi

60. Sigurd Haugen Rostock Auswechslung bei Hansa Rostock: Sigurd Haugen

59. Und diese Ecke bringt beinahe die Führung! Von links wird diese von Lebeau an den zweiten Pfosten gebracht, wo sich Gürleyen robust durchsetzt. Den Kopfball aus fünf Metern lenkt Schulze mit einem tollen Reflex gerade noch so über die Latte.

58. Mit einem steilen Pass wird Fröling links an den Sechzehner geschickt. Mikic nimmt sein Tempo auf und kann ihn letztlich auf Kosten einer Ecke vom Ball trennen.

55. Nico Neidhart Rostock Gelbe Karte für Nico Neidhart (Hansa Rostock)

Die Linie ist nun doch sehr hart, das führt zu vielen Verwarnungen. Neidhart meckert etwas zu heftig und sieht die Gelbe Karte wie viele Akteure vor ihm.

54. Die Gastgeber wechseln erneut. Otto hat Feierabend, er wird durch Taz ersetzt, der auf die Spielmacherposition geht. Gayret rückt dadurch eins nach hinten ins Halbfeld.

54. Berkan Taz Verl Einwechslung bei SC Verl: Berkan Taz

54. Yari Otto Verl Auswechslung bei SC Verl: Yari Otto

53. Den anschließenden Freistoß aus dem linken Halbfeld zieht Gayret Richtung Elfmeterpunkt, dort kommt Arweiler per Kopf zum Abschluss. Der Versuch geht allerdings weit vorbei.

53. Sigurd Haugen Rostock Gelbe Karte für Sigurd Haugen (Hansa Rostock)

Das Spiel ist nun oft unterbrochen, sofort gibt es die nächste Gelbe Karte. Haugen sieht diese, weil er gegen Mikic den Fuß draufgehalten hatte.

51. Ahmet Gürleyen Rostock Gelbe Karte für Ahmet Gürleyen (Hansa Rostock)

Gürleyen kommt klar zu spät in den Zweikampf mit Kammerbauer. Auch der Rostocker wird für sein Vergehen verwarnt.

49. Patrick Kammerbauer Verl Gelbe Karte für Patrick Kammerbauer (SC Verl)

Auf der linken Seite verliert Kammerbauer das Laufduell gegen Lebeau und trifft ihn dann an den Hacken. Für das taktische Vergehen sieht er die Gelbe Karte.

48. Rostock kommt mit Tempo aus der Kabine. Eine Ecke von links kommt an den zweiten Pfosten, wird dort per Kopf von Pfanne auf Gürleyen zurückgelegt. Der Innenverteidiger kommt aus zehn Metern frei zum Schuss, trifft aber mit Schumacher nur seinen eigenen Mitspieler.

47. Eine Flanke von rechts rutscht durch bis zu Schumacher, der aus spitzem Winkel jedoch am gut reagierenden Schulze scheitert. Da war die Hintermannschaft der Hausherren noch nicht ganz wieder da.

46. Das Spiel läuft wieder. Bei Verl ist nun Arweiler für Steczyk mit dabei, das ist ein positionsgetreuer Tausch.

46. Jonas Arweiler Verl Einwechslung bei SC Verl: Jonas Arweiler

46. Dominik Steczyk Verl Auswechslung bei SC Verl: Dominik Steczyk

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +4 Halbzeitfazit:

Dann ist Pause, zwischen Verl und Rostock steht es 0:0. In einer intensiven wie durchaus hochklassigen Partie haben die Gastgeber schrittweise die Kontrolle übernommen, ohne sich große Chancen herauszuspielen. Gegen den Spielverlauf hatte dann kurz vor der Pause plötzlich die Kogge die guten Möglichkeiten. Beide Trainer haben für den zweiten Durchgang eine Aufgabe, der SCV muss sich Chancen herausspielen, Hansa sich Spielkontrolle erarbeiten. Wir dürfen uns auf jedenfall auf einen spannenden zweiten Abschnitt freuen, bis gleich.

45. +4 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Die Gastgeber wollen nun doch lieber mit diesem torlosen Unentschieden in die Pause gehen. Die letzten Minuten haben dann doch aufgezeigt, dass Hansa auch aus dem Nichts gefährlich werden kann. Für den zweiten Durchgang braucht es bei den Gastgebern einen besseren Plan für das letzte Drittel.

45. Drei Minuten gibt es noch obendrauf. Diese resultieren vor allem aus der Spielunterbrechung wegen der Rauchentwicklung aus dem Gästeblock heraus.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

44. Yari Otto Verl Gelbe Karte für Yari Otto (SC Verl)

Gruber bespricht die Situation nochmal mit Nouhoum, dann kommt Otto dazu und gibt auch seinen Kommentar ab. Da er aber nicht Kapitän ist, wird er für die Worte ebenfalls verwarnt.

43. Nils Fröling Rostock Gelbe Karte für Nils Fröling (Hansa Rostock)

Fröling verspringt in der eigenen Hälfte ein Ball, anschließend geht er mit viel Tempo und gestrecktem Bein in Benger hinein. Mit der Verwarnung ist er noch gut bedient, das war eine harte Aktion.

41. Die Kogge nimmt nochmal Fahrt auf! Aus zentraler Position steckt Schuster für Dirkner durch, der aus 15 Metern halblinker Position abziehen kann. Der Schuss geht hart zentral auf den Kasten, Schulze streckt sich und kann den Versuch noch gerade so über die Latte lenken.

40. Einen Freistoß aus dem linken Halbfeld bringt Rossipal an den Elfmeterpunkt. Der eingelaufene Haugen kommt zum Kopfball, bringt aber keinen Druck dahinter, weshalb Uphoff das Spielgerät locker aufnimmt.

38. Beinahe geht der Gast aus dem Nichts in Führung! Den anschließenden Freistoß zieht Lebeau aus 24 Metern halbrechter Position über die Mauer auf das Tor. Schulze fliegt und bekommt das Leder gerade noch so aus dem Eck gewischt, eine tolle Parade.

37. Tom Baack Verl Gelbe Karte für Tom Baack (SC Verl)

Rechts bietet sich Neidhart etwas Platz, mit einem Trick zieht er in die Mitte. Baack lässt das Bein stehen und bringt ihn so zu Fall, dafür sieht er die Gelbe Karte.

36. Die Kogge kommt inzwischen überhaupt nicht mehr konstruktiv hinten heraus, oft müssen es dann unkontrollierte lange Bälle sein. Diese landen jedoch direkt bei den Gastgebern, die neu und in Ruhe aufbauen können. Verl ist dem Eröffnungstreffer wesentlich näher.

33. Einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld bringt Kammerbauer an den zweiten Pfosten, dort steigt Gruber hoch. Allerdings kann der Kapitän das Spielgerät unter Bedrängnis nicht Richtung Tor köpfen.

31. Eine Ecke von links wird weit an den zweiten Pfosten gebracht, wo Benger ziemlich frei ist und es mit einer Direktabnahme versucht. Allerdings trifft er das Spielgerät nicht richtig und somit kann die Defensive klären, ohne dass Uphoff eingreifen muss.

30. Mit einem guten flachen Seitenwechsel wird Gayret rechts im Sechzehner gefunden, das ist ein wirklich tolles Zuspiel gewesen. Der Verler zieht in die Mitte, täuscht dabei mehrmals an und lässt Gegenspieler ins Leere rutschen. Beim Abschluss aus zwölf Metern sind dann aber immernoch genügend Verteidiger da, um den Schuss abzufälschen, wodurch dieser klar links vorbei geht.

29. Mal wieder befreit sich der Gastgeber über die rechte Defensivseite mit gutem Pass- wie Positionsspiel. Anschließend fehlt es im Übergang jedoch an Tempo, so kann sich Rostock wieder sortieren. Eine Flanke von links köpft Pfanne weg.

26. Eine flache Hereingabe von Kammerbauer von rechts nimmt Benger aus 17 Metern halbrechter Position direkt. Noch abgefälscht von Pfanne geht das Leder Richtung Kasten, ist jedoch zu zentral gesetzt und so kann Uphoff ohne große Probleme zur Seite abwehren.

24. Da wird es mal ansatzweise gefährlich. Nach einem Doppelpass mit Kammerbauer flankt Lokotsch von rechts in die Mitte, dort legt Gayret per Brust auf den durchgestarteten Rechtsverteidiger ab. Dessen abgefälschte Hereingabe wiederum kommt am zweiten Pfosten gefährlich runter, doch Pfanne klärt gut per Kopf vor Steczyk.

22. Mit Benger, Baack und auf der rechten Seite Kammerbauer zieht Verl immer wieder das Spiel auf. Allerdings läuft das Leder oft nur in der eigenen Hälfte.

20. Was dem Spiel fehlt, das sind die Chancen, die Strafräume sind doch selten besucht. Ansonsten aber ist es eine Partie auf hohem Niveau. Eine Flanke von Neidhart von der rechten Seite geht nur hinter das Gehäuse.

17. Immernoch ist die Partie unterbrochen, beide Trainer nutzen die Pause für neue Anweisungen. In wenigen Augenblicken sollte es dann aber weitergehen, der Rauch lichtet sich.

15. Nach und nach hat sich Verl hier ein Übergewicht erspielt, Rostock greift demnach auch später an, lässt sich etwas hintenreindrücken. Unterdessen wird im Gästeblock Pyro gezündet, durch die damit verbundene Rauchentwicklung wird das Spiel erst einmal unterbrochen.

12. Mit einem Chip findet Benger rechts im Sechzehner Otto, der sofort mit dem Kopf auf Lokotsch ablegt. Der braucht dann zu lange, weshalb zunächst geklärt wird. Allerdings bleibt Baack dran und schließt aus 14 Metern zentraler Position ab, die Direktabnahme rauscht jedoch auf die Tribüne.

11. Beide Teams versuchen es mit flachem Kurzpassspiel, das ist sehr ansehnlich, was hier geboten wird. Allerdings fehlt es dann meist im letzten Drittel an der Präzision.

8. Es ist eine intensive Anfangsphase, beide Teams zeigen an, dass sie nach vorne spielen wollen. Nach einer Flanke von rechts bringt Gürleyen den Ball etwas unglücklich Richtung eigenes Tor, doch Uphoff hat aufgepasst und packt sicher zu.

5. Lokotsch macht zentral einen Ball gut fest, dreht sich clever um seinen Gegenspieler herum und nimmt links Kijewski mit. Die Flanke des Linksverteidigers landet dann beim eingelaufenen Stürmer, dessen Kopfball aus neun Metern unter Bedrängnis aber klar über den Kasten geht.

3. Die Kogge zeigt sich ein erstes Mal vorne, Haugen versucht es aus 20 Metern zentraler Position. Sein Schuss kann allerdings geblockt werden.

1. Dann rollt der Ball auch schon. Rostock hat angestoßen.

1. Spielbeginn

Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichter Assad Nouhoum den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

Zudem hat Rostock gegen den heutigen Kontrahenten eine weiße Weste, wenngleich es noch nicht viele Duelle gab. Lediglich in der Saison 2020/2021 traf man in der 3. Liga aufeinander, beide Partien konnte die Kogge mit 3:2 gewinnen. Am Ende dieser Spielzeit stieg der FCH dann übrigens als Tabellenzweiter auf, vielleicht wäre ein Erfolg der Gäste heute also ein gutes Omen für die restliche Saison. In jedem Fall erwarten wir aber eine spannende Partie.

Denn auch Rostock hängt mit 16 Zählern relativ weit unten drin, das ist dann doch eher überraschend für einen Aufsteiger. Allerdings scheint der Trainerwechsel zu fruchten, denn die letzten beiden Partien hat Hansa gewonnen, nun steht heute das Debüt des neuen Trainers Brinkmann an. Mit dieser Form will die Kogge auch unter dem neuen Coach weitersiegen, um in dieser enorm engen 3. Liga nochmal nach vorne zu kommen. Möglich ist das allemal bei sieben Punkten Rückstand auf den Relegationsrang.

Und steht ein Duell im unteren Tabellendrittel bevor, allerdings mit Potential nach oben. Verl belegt mit 14 Punkten aktuell den ersten Nichtabstiegsrang, könnte mit einem Dreier heute aber ein gutes Polster zwischen sich und die verbotene Zone bringen. Eigentlich wären die Hausherren auch ganz gut in Form gewesen, wäre da nicht das 1:3 von letzten Spieltag gegen die Zweitvertretung des BVB gewesen. Dabei zeigte sich der SC doch sehr harmlos und verlor letztlich verdient, verpasste da gegen einen Konkurrenten schon den Sprung nach oben. Das soll heute besser werden.

Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei Verl beruft Trainer Alexander Ende mit Kijewski, Yari Otto und Steczyk drei Neue im Vergleich zum letzten Spiel in die Startelf. Für sie müssen Stöcker, Stark und Arweiler weichen. Otto kehrt dabei nach einer abgesessenen Gelbsperre zurück. Dämmung fehlt unverändert verletzt. Auf der anderen Seite rotiert Rostock-Coach Daniel Brinkmann bei seinem Debüt nicht, vertraut auf die Anfangsformation seines Vorgängers. Dabei muss er weiterhin verletzungsbedingt auf Harenbrock, Lanius und Mejdr verzichten.