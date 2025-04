90. +2 Justin Butler Sandhausen Gelbe Karte für Justin Butler (SV Sandhausen)



90. Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.

89. Lorch will Kreuzer auf der rechten Außenbahn anspielen und passt die Kugel dabei ins Aus. Eine sinnbildliche Aktion für die heutige Leistung der Sandhäuser.

88. Emmanuel Iwe Sandhausen Einwechslung bei SV Sandhausen: Emmanuel Iwe

88. Jonas Weik Sandhausen Auswechslung bei SV Sandhausen: Jonas Weik

88. Charlison Benschop Aachen Einwechslung bei Alemannia Aachen: Charlison Benschop

88. Gianluca Gaudino Aachen Auswechslung bei Alemannia Aachen: Gianluca Gaudino

86. Die Alemannia überlässt jetzt den Gästen den Ball und lässt sich zurückfallen. Die Sandhäuser versuchen die Kugel zirkulieren zu lassen, kommen aber nicht durch, weil keine Ideen vorhanden sind. Die Aachener lauern auf einen entscheidenden Konter.

83. Lorch kommt nach einer Ecke von rechts am Elfmeterpunkt zum Kopfball. Dabei hat er aber schlechtes Timing und köpft das Leder deutlich am Tor vorbei.

81. Wiebe findet Heinz links am Strafraum. Der Stürmer bekommt viel Platz und kann sich den Ball zum Schuss bereitlegen. Sein Abschluss aus rund 20 Metern geht knapp am rechten Pfosten vorbei.

79. Sebastian Stolze Sandhausen Einwechslung bei SV Sandhausen: Sebastian Stolze

79. Dominic Baumann Sandhausen Auswechslung bei SV Sandhausen: Dominic Baumann

78. Der Innenverteidiger scheint weitermachen zu können.

77. Yarbrough liegt am Boden und braucht medizinische Behandlung. Dadurch wird das Spiel unterbrochen.

76. Der eingewechselte Heinz tritt sofort zum Freistoß aus dem rechten Halbfeld an und bringt diesen scharf in den Strafraum. Dieses Mal sind die Sandhäuser aufmerksam und klären per Kopf.

76. Anton Heinz Aachen Einwechslung bei Alemannia Aachen: Anton Heinz

76. Anas Bakhat Aachen Auswechslung bei Alemannia Aachen: Anas Bakhat

73. Die Sandhäuser sind immer noch völlig einfallslos. Meistens werden lange Bälle geschlagen, die allesamt von der Aachener Abwehr geklärt werden. Das ist viel zu durchsichtig.

69. In dieser Phase lässt das Spiel noch auf richtige Torchancen warten. Die Alemannia hat hier aber alles im Griff und es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis das 3:1 fällt.

66. Eine Sandhäuser Ecke von links kommt gefährlich auf den zweiten Pfosten. Dort steht Schikora ziemlich frei und setzt den Ball aufs lange Eck. Bördner streckt sich und pariert souverän.

65. Bentley Bahn Aachen Einwechslung bei Alemannia Aachen: Bentley Bahn

65. Niklas Castelle Aachen Auswechslung bei Alemannia Aachen: Niklas Castelle

64. Diekmeier bringt zwei neue Kräfte, die jetzt wieder mehr Energie ins Spiel der Gäste bringen sollen. Von ihnen kommt in Halbzeit zwei nämlich viel zu wenig.

64. Niklas Kreuzer Sandhausen Einwechslung bei SV Sandhausen: Niklas Kreuzer

64. Luca Zander Sandhausen Auswechslung bei SV Sandhausen: Luca Zander

63. Justin Butler Sandhausen Einwechslung bei SV Sandhausen: Justin Butler

63. Richard Meier Sandhausen Auswechslung bei SV Sandhausen: Richard Meier

62. Der umtriebige Castelle kann sich wieder im Zentrum aufdrehen und sucht den sofortigen Abschluss. Sein Schuss geht aber deutlich über den Kasten.

60. Aachen zieht wieder ihren Ballbesitz auf und lässt die Sandhäuser kaum in die Zweikämpfe kommen. Die Alemannia spielt hier wirklich sehr reif und hat die Partie komplett unter Kontrolle.

57. Sandhausen zeigt sich nochmal in der Offensive. Baumann wird bis zur Grundlinie geschickt, von wo er zur Flanke ansetzt. Diese wird von Meyer geblockt.

54. Kurz vor dem Sechzehner wird Castelle freigespielt, der versucht Bakhat in Szene zu setzen. Sein Pass ist aber zu lang und so unerreichbar für seinen Teamkollegen.

51. Aachen startet wie schon in Halbzeit eins mit mehr Energie als die Gäste. Sie gehen jetzt auf das 3:1.

48. Im Aufbau spielt Wolf einen haarsträubenden Fehlpass genau in die Füße von Gauino. Der Aachener zieht mit Tempo in die Mitte und zieht aus rund 20 Metern mit der linken Innenseite ab. Der Schuss stellt Richter vor keine Probleme, weil er zu wenig Power hat.

46. Diekmeier bringt Wolf für den Gelb-Rot gefährdeten Halimi.

46. Lucas Wolf Sandhausen Einwechslung bei SV Sandhausen: Lucas Wolf

46. Besar Halimi Sandhausen Auswechslung bei SV Sandhausen: Besar Halimi

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +4 Halbzeitfazit:

Das Spiel zwischen Alemannia Aachen und SV Sandhausen geht mit 2:1 in die Pause. Die erste Halbzeit zeigte genau das, was man im Vorhinein erwarten konnte: einen großen Kampf zwischen zwei Teams, die um den Klassenerhalt kämpfen. Die Gastgeber zeigten dabei mehr spielerische Klasse, hatte mehr vom Ball, ging am Ende aber durch zwei Eckbälle in Führung. Die Gäste hatten abgesehen vom Elfmeter nur eine klare Chance, die Baumann dann auch direkt zum zwischenzeitlichen Ausgleich nutzte. Für Halbzeit zwei wird weiterhin ein hart umkämpftes Spiel erwartet.

45. +4 Ende 1. Halbzeit

45. +4 Sandhausens erste Ecke bleibt völlig ungefährlich. Lorch kommt zwar zum Kopfball, doch das Leder fliegt deutlich über den Kasten.

45. +1 Lamar Yarbrough Aachen Tooor für Alemannia Aachen, 2:1 durch Lamar Yarbrough

Wieder führt eine Ecke zum Tor für Aachen. El-Faouzis Ecke von links kommt mit Zug auf den ersten Pfosten und wird in den Rückraum geklärt. Dort kommt Meyer zum Schuss, sodass der Ball mit etwas Glück im Fünfer zu Yarbrough springt. Aus dieser Position drückt der Innenverteidiger die Kugel über die Linie.

45. Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.

44. El-Faouzi geht links im Strafraum ins Duell gegen mehrere Sandhäuser und wird dann am Schienbein getroffen von Halimi. Der Aachener bleibt jedoch auf den Beinen und verliert im Anschluss den Ball.

41. Bakhat kommt mit etwas Glück links im Strafraum an den Ball und sucht direkt den Abschluss. Girdvainis steht gut und fälscht den Schuss zur Ecke ab.

39. Castelle kann sich im Zentrum aufdrehen, weil er zu viel Zeit bekommt und zieht dann aus gut 25 Metern einfach mal ab. Der Schuss zischt knapp über den Querbalken.

38. Die erste Halbzeit ist bisher von intensiven Zweikämpfen geprägt. Das Spielgeschehen findet fast ausschließlich im Mittelfeld statt. Spielerisch kommt von beiden Teams noch nicht so viel.

34. Nach Hanraths Flanke von rechts ist Zander vor Bakhat am Ball und kann zunächst klären. Die Kugel kommt in den Rückraum zu Yarbrough, der direkt mit rechts abzieht und das Tor nur knapp verfehlt.

32. Momentan ist das Spiel kein wirklicher Leckerbissen. Beide Teams nutzen immer wieder lange Bälle, spielen diese aber viel zu ungenau.

29. Gelbe Karte für Soufiane El-Faouzi (Alemannia Aachen)

El-Faouzi stoppt einen Sandhäuser Konter, indem er Baumann festhält und sieht dafür die Gelbe Karte.

28. Beide Mannschaften tun sich in dieser Phase schwer spielerisch zu Chancen zu kommen. Aachen ist etwas aktiver als die Gäste.

26. Richard Meier Sandhausen Gelbe Karte für Richard Meier (SV Sandhausen)

Meier kommt gegen Wiebe deutlich zu spät und grätscht den Aachener voll um. Klare Gelbe Karte.

23. Das Spiel ist jetzt auf Augenhöhe und wird intensiv geführt. In den Zweikämpfen brennt der Platz .

20. Dominic Baumann Sandhausen Tooor für SV Sandhausen, 1:1 durch Dominic Baumann

Da ist der Ausgleich! Nach einem Seitenwechsel hat Weik auf links viel zu viel Platz und zirkelt die Flanke maßgeschneidert auf den zweiten Pfosten zu Baumann. Der Stürmer steht völlig frei und nickt den Ball ins kurze Eck ein.

19. Castelle sucht Bakhat mit einem Steilpass hinter die Kette. Der Pass gerät etwas zu lang, sodass der Stürmer nicht rankommt.

16. Luan Simnica Sandhausen Gelbe Karte für Luan Simnica (SV Sandhausen)



16. Besar Halimi Sandhausen Elfmeter verschossen von Besar Halimi, SV Sandhausen

Halimi schießt den Elfmeter schlecht platziert in die Mitte. Bördner pariert den Schuss mit den Beinen.

15. Otto zieht den Elfer für die Gäste! Rechts im Strafraum macht er den Ball gut fest und wird dann im Zweikampf von El-Faouzi gelegt. Dennoch eine harte Entscheidung, weil das Einsteigen des Aacheners nicht hart war.

13. Heister bringt eine Flanke von rechts in den Strafraum zu Castelle, der den Ball ohne wirklichen Druck festmachen kann. Im Anschluss will er per Hacke auf Gaudino ablegen, wird dabei aber gestoppt.

10. Aachen hat die Partie bisher voll im Griff. Sie sind sehr sauber im Aufbau und bewegen so den Abwehrblock der Gäste.

7. Die Alemannia ist in der Anfangsphase voll da und überpowert die Gäste regelrecht. Die Sandhäuser müssen hier richtig aufpassen, dass sie nicht noch höher in Rückstand geraten.

5. Castelle schickt Bakhat mit einem Steilpass auf die Reise. Der Aachener Stürmer dringt von links in den Sechzehner und versucht sich gegen gleich mehrere Sandhäuser durchzusetzen. Das misslingt ihm.

3. Luan Simnica Sandhausen Tooor für Alemannia Aachen, 1:0 durch Luan Simnica (Eigentor)

El-Faouzis Ecke kommt auf den zweiten Pfosten, wo Simnica klären will. Dessen Abwehrversuch geht unter die Latte ins eigene Tor. Sehr bitter für die Sandhäuser.

2. El-Faouzi gewinnt in der eigenen Hälfte den Ball und will dann das Spiel schnell machen. Über Bakhat soll es direkt nach vorne gehen. Dessen Steilpass in Richtung Castelle wird aber abgefangen.

1. Das Spiel ist angepfiffen. Die Sandhäuser stoßen an.

1. Spielbeginn

Aufgrund von Verzögerungen im Einlass wird die Partie mit einer Verspätung von 15 Minuten angepfiffen.

Bei der Alemannia gibt es im Vergleich zum 1:1-Unentschieden in Hannover zwei Wechsel. Strujić (Gelbe Karten) und Scepanik (Muskelfaserriss) müssen für Meyer und Gaudino weichen.

Das Interimsduo Kleppinger und Diekmeier entscheidet sich im Vergleich zur 2:0-Niederlage in München für drei Wechsel. Für Stolze, Iwe und Mühling kommen Simnica, Meier und Girdvainis in die Startelf.

Auch das neue Interimsduo Kleppinger und Diekmeier konnte in ihrer ersten Partie keinen Umschwung schaffen. Ein Sieg ist heute Pflicht für die Gäste, denen momentan sechs Punkte auf einen Nicht-Abstiegsplatz fehlen.

Die Sandhäuser stecken momentan in einer handfesten Krise und befinden sich in größter Gefahr, den Abstieg in die Regionalliga antreten zu müssen. Für die heutigen Gäste, die von 2012 bis 2023 in der 2. Liga zuhause waren, wäre der Abstieg ein harter Tiefschlag. Die letzten Partien geben den Fans der Sandhäuser allerdings wenig Hoffnung. Sie haben aus den letzten neun Spielen nur einen Punkt holen können und haben zurzeit eine Niederlagenserie von fünf Spielen.

Die Aachener erwarten heute mit Sandhausen einen Gegner aus dem Tabellenkeller, den sie weiter auf Abstand halten wollen. Mit einem Sieg könnte die Alemannia einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Alemannia Aachen steht mit 41 Punkten auf einem ordentlichen Platz 13 in der Tabelle. Sie konnten in den letzten fünf Spielen, mit zunächst drei Siegen in Folge und zuletzt einer Niederlage und einem Unentschieden wichtige Punkte holen. Dadurch haben sie nun einen kleinen Puffer von vier Punkten auf die Abstiegsplätze.