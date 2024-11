63. Eine gute Stunde ist durch und die Arminia zeigt, warum sie ganz oben mit dabei ist. Dennoch wurde das erlösende 2:0 bislang verpasst und in den letzten Minuten macht sich die Viktoria mit guten Ansätzen wieder mehr bemerkbar. Wann reagiert Olaf Janßen und bringt Edeljoker Serhat-Semih Güler?

61. Lannert und El Mala rasseln in einem Kopfballduell zusammen und liegen auf dem Rasen. Nach kurzer Zeit geht es für beide weiter, derzeit ist das Spiel durch Aktionen wie diese allerdings ziemlich zerfahren.

58. Es ist Maël Corboz, der getroffen wurde und nun am Hinterkopf blutet. Die Wunde muss zunächst versorgt werden, Bielefeld ist kurzzeitig in Unterzahl.

57. Nun gibt es einen Eckball für die Domstädter, nachdem Henning seinen Gegenspieler Corboz anschießt. Die Ecke segelt rein, im dicht besiedelten Strafraum geht ein Armine zu Boden und der Referee unterbricht die Situation - Offensivfoul.

55. Die Gastgeber machen hier ganz deutlich, dass sie das Spiel frühzeitig entscheiden wollen. Schreck und Großer hätten das 2:0 schon erzielen können. Viktoria Köln muss mehr machen, in der zweiten Halbzeit ist es noch zu wenig.

53. Topchance für Bielefeld! Corboz behält in Bedrängnis den Überblick und legt im gegnerischen Sechzehner clever auf Großer ab, der aus zehn Metern ungestört abschließen darf. Sein Schuss rauscht nur Zentimeter am rechten Pfosten vorbei, da wäre Dudu nicht mehr rangekommen.

50. Olaf Janßen Vikt. Köln Gelbe Karte für Olaf Janßen (Viktoria Köln)

Der Kölner Trainer beschwert sich nach dem Geschmack von Schiedsrichter Ballweg etwas zu lautstark und wird verwarnt.

49. Starke Parade von Dudu! Young löffelt einen Ball von links butterweich in den Strafraum, wo Schreck artistisch verlängert. Viktoria-Keeper Dudu macht sich lang und verhindert den Einschlag der Bogenlampe mit einer rettenden Tat.

48. Oppie zieht aus 21 Metern flach ab, doch setzt seinen Schuss rechts daneben. Dudu sieht den Ball erst sehr spät und guckt ihn gekonnt um den Pfosten.

48. Lannert beißt die Zähne zusammen und probiert es noch einmal. Er wurde vom gerade eingewechselten El Mala gefoult, jedoch weder böse noch absichtlich.

47. Die Arminia sucht direkt den Weg nach vorne und erspielt sich gleich eine aussichtsreiche Situation, die die Gästeabwehr gerade noch so vereiteln kann. Kurz darauf wird Christopher Lannert in einem Zweikampf ganz unglücklich getroffen und humpelt vom Feld.

46. Der Ball rollt wieder. Bei den Kölnern gibt es einen Brüdertausch zur Pause: Anstelle von Said spielt nun Malek El Mala.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Pause in der Schüco-Arena: Die Hausherren führen mit 1:0 gegen Viktoria Köln durch ein sehenswertes Tor von Isaiah Young (19.). Die Partie gestaltet sich relativ offen mit einigen Chancen auf beiden Seiten und macht Lust auf mehr. Allerdings hadert der Gast aus der Domstadt mit dem Referee: Nach einem klaren Foul im Bielefelder Sechzehner wurde Said El Mala ein Elfmeter verwehrt. Dennoch gibt es für die Janßen-Elf noch genügend Zeit, hier noch etwas mitzunehmen.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Die Gäste wollen in der einminütigen Nachspielzeit noch einmal nach vorne gelangen, doch finden keinen Weg durch den Defensivverbund der Bielefelder.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43. Henning tritt eine Viktoria-Ecke sehr scharf vors Tor der Ostwestfalen. DSC-Schlussmann Kersken ist auf dem Posten und fängt die Hereingabe ab.

40. Louis Oppie kommt aus neun Metern zum Abschluss und versucht es kunstvoll mit dem Außenrist. Der Schuss wird geblockt und die Kölner Defensive bekommt die Situation in den Griff.

38. Nun schafft es die Arminia mal wieder nach vorne. Schrecks halbhohe Hereingabe landet auf dem Fuß von Corboz, der das Spielgerät aus zehn Metern volley nimmt, jedoch neben das Tor der Viktoria befördert.

36. Said El Mala geht erneut im Sechzehner zu Fall und beschwert sich vehement. Auch in diesem Fall gibt es einen Kontakt, doch die Pfeife des Unparteiischen bleibt stumm. Das Einsteigen von Maël Corboz ist allerdings noch gerade so im Rahmen des Erlaubten.

35. Eine Flanke von Vrenezi wird so fies abgefälscht, dass Keeper Kersken den Ball nicht richtig fangen kann. Gemeinsam rettet die Bielefelder Abwehr zur Ecke. Vrenezis Versuch ist aber viel zu flach und wird am ersten Pfosten geklärt.

32. Greger verliert die Kugel im eigenen Sechzehner und darf froh sein, dass die Fahne hochgeht, da Wörl knapp im Abseits steht.

31. Jeredy Hilterman muss aufpassen. Der vorbelastete Bielefelder leistet sich im Mittelfeld ein erneutes Vergehen und wird vom Referee eindringlich belehrt.

30. Die Arminen, die sich nach dem Führungstreffer etwas zurückziehen, liegen nicht unverdient vorne. Jedoch wird seitens der Viktoria sicherlich auf die äußerst strittige Strafstoßsituation (15.) kurz vor dem Gegentor verwiesen werden.

28. Viktoria Köln greift vermehrt über die Flügel an. Vrenezi setzt sich auf links durch, allerdings findet seine Flanke zu keinem Mitspieler.

26. Lobinger legt auf Henning ab, der von der Strafraumkante abzieht. Sein Schuss wird noch abgefälscht und geht rechts vorbei. Der anschließende Eckball bringt nichts ein.

23. Das Spiel nimmt ordentlich an Tempo auf. Zunächst verpasst Lobinger nach einem Angriff auf der rechten Seite mit einem Schuss am kurzen Eck vorbei den schnellen Ausgleich, im Gegenzug zimmert Wörl den Ball aus großer Distanz auf den Kasten und verpasst nur knapp. Sein Fernschuss saust links am Tor von Dudu vorbei.

19. Isaiah Young Bielefeld Tooor für Arminia Bielefeld, 1:0 durch Isaiah Young

Was für ein Treffer zur Arminen-Führung! Young hat auf links Zeit und Platz, da Handle nicht richtig in den Zweikampf kommt. Der Bielefelder setzt sich durch und zieht dann aus spitzem Winkel ab. Viktoria-Keeper Dudu scheint von dem Schuss aus sieben Metern überrascht zu sein und schafft es nicht, das kurze Eck rechtzeitig dicht zu machen. Der Schuss knallt vom linken Innenpfosten ins Tor.

18. Jeredy Hilterman Bielefeld Gelbe Karte für Jeredy Hilterman (Arminia Bielefeld)

Erste Gelbe Karte der Partie nach einem klaren Foul an Greger im Mittelfeld.

16. Der anschließende Eckstoß wird richtig gefährlich. Russo rettet auf der Linie, nachdem ein Kopfball rechts aufs Tor fliegt.

15. Viktoria Köln wird ein Elfmeter verwehrt. Großer foult El Mala klar im Sechzehner. Schiedsrichter Ballweg steht gut, doch entscheidet nur auf Eckball.

14. Die Bielefelder sind in der Anfangsphase die aktivere Mannschaft und konnten schon eine gute Torchance kreieren. Doch auch der Gast aus dem Rheinland ist in der Partie angekommen und spielt mit.

11. Jetzt gibt es die Konterchance für die Viktoria. Über Lobinger und Henning gelangt der Ball links raus zu Youngster El Mala, der den Ball jedoch in aussichtsreicher Position vertändelt. Da war mehr drin!

10. Unsicherheiten von Dudu bescheren Bielefeld die nächste Ecke. Oppies Hereingabe wird von der Viktoria-Defensivkette entschärft.

9. Corboz holt gegen Engelhardt die erste Ecke des Spiels heraus. Russo versucht es mit einer kurzen Variante, doch erneut wird die Situation abgepfiffen, weil eine Abseitsposition vorliegt.

7. Die Ostwestfalen bleiben vorne und versuchen es mit einer schnellen Passstafette, doch die Fahne des Assistenten geht hoch - Abseits.

5. Der Ellenbogen von Pytlik landet unabsichtlich im Gesicht von Young, es gibt Freistoß für die Hausherren. Russo versucht es von links und findet Hilterman, dessen Kopfball rechts am Tor vorbeirauscht.

3. Zu Beginn haben die Gäste aus Köln den Ball und lassen ihn durch die Reihen laufen. Bielefeld wartet zunächst ab.

1. Der Ball in der Schüco-Arena rollt.

1. Spielbeginn

Die Teams kommen auf den Rasen, in wenigen Minuten ist es so weit. Nach der Seitenwahl wird Schiedsrichter Cristian Ballweg die Partie freigeben.

Die Viktoria hat sich nach vier sieglosen Spielen am Stück mit dem 2:0-Heimerfolg gegen die Zweitvertretung des VfB Stuttgart etwas gefangen und darf aufgrund der engen Tabellenkonstellation sogar nach oben schielen. Coach Olaf Janßen glaubt an seine Mannen: „Wir müssen leidensfähig sein, die Jungs müssen immer alles geben, wenn wir erfolgreich sein wollen. Diesen Weg wollen wir Woche für Woche weitergehen.“ In der Kölner Startaufstellung gibt es nur eine Veränderung: Pytlik ersetzt den abwesenden Dietz.

Acht Pflichtspiele in Folge ungeschlagen, Tabellenzweiter und im DFB-Pokal-Achtelfinale - bei der Arminia läuft es derzeit rund. Cheftrainer Mitch Kniat stellt unter Beweis, dass es die richtige Entscheidung der Vereinsführung war, ihn trotz der Krise in der vergangenen Spielzeit nicht zu entlassen. Vor dem heutigen Spiel zeigte er sich kämpferisch: „Wir wollen unsere Serie ausbauen und oben dabeibleiben“. Es gibt insgesamt drei personelle Änderungen auf Seiten Bielefelds. Andre Becker fehlt gegen seinen Ex-Verein verletzt, Mizuta und Hagmann sitzen vorerst auf der Bank. Dafür beginnen heute Hiltermann, Oppie und Schreck.

Arminia gegen Viktoria, Zweiter gegen Siebter: Hier und heute erwartet uns ein echtes Topspiel zwischen den beiden NRW-Klubs. Der Kampf in der Spitzengruppe der 3. Liga ist so eng, dass die Kölner bei einem Sieg im anstehenden Spiel die Bielefelder überholen würden. Es ist erst die dritte Begegnung dieser beiden Mannschaften. Die heutigen Gastgeber konnten noch nie gegen die Domstädter gewinnen.