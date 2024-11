26. Ein Freistoß von der Mittellinie rutscht durch zu Töpken in den Strafraum, der alleine vor Wechsel auftaucht, aber am Keeper, der clever verkürzt, nicht vorbeikommt. Da hätte durchaus mehr entstehen können.

24. Gaudino bringt einen Freistoß aus dem Halbfeld in die Box, dort kann sich die Angriffsreihe der Gastgeber aber nicht durchsetzen, 96 klärt.

22. Es bleibt dabei, das Spiel läuft ohne großartige Vorkommnisse weiter.

19. Beide Mannschaften treten bislang gleich stark auf, weshalb es zu Recht noch 0:0 steht. Die Defensiven stehen stabil, in den Angriffsdritteln fehlen auf beiden Seiten noch die zündenden Ideen.

16. Ene Flanke von rechts findet Töpken in der Box, dessen Abschluss wird aber von Uhlmann abgeblockt. Das hat das Gespann allerdings nicht richtig gesehen und gibt Abstoß.

14. Die Hannoveraner kombinieren sich gut über die halblinke Seite in den Strafraum. Der letzte Pass für Stepantsev ist aber etwas zu lang, weshalb er nur noch mit der Fußspitze an die Kugel kommt und deshalb mit seinem Abschluss am herauseilenden Bördner scheitert.

11. Matsuda spielt einen schönen Ball in den Lauf von Frauendorf, der hat im Laufduell aber das Nachsehen und nur mit einem Offensivfoul an den Ball kommen. Das Foul wird vom Unparteiischen korrekterweise geahndet.

10. Strujić schickt auf dem linken Flügel Töpken auf die Reise, dessen Flanke wird aber abgeblockt.

8. Hannover holt einen Eckball auf dem rechten Flügel heraus. Den Standard spielen die Gäste kurz aus und legen den Ball flach in den Rückraum auf Matsuda. Der zieht mit dem starken linken Fuß ab, setzt den Ball aber rund einen Meter links neben das Tor.

5. Allgemein sind es ausgeglichene erste Minuten, abgesehen von Strujićs Abschluss. Beide Teams lassen den Gegner in dessen eigener Hälfte agieren und spielen abwartend.

2. Es geht feurig los. Nach einem langen Einwurf fällt der Ball halblinks im Strafraum Strujić vor die Füße, der nicht lang fackelt und das Leder auf das kurze Eck drischt. Sein Abschluss geht hauchzart über den Querbalken.

1. Die Gäste in Rot stoßen an, Alemannia läuft in Gelb auf.

1. Spielbeginn

Auf beiden Seiten gibt es Veränderungen in der Startelf. Heiner Backhaus wechselt im Vergleich zum 1:1-Remis gegen Bielefeld zweimal und gibt heute El-Faouzi und Töpken den Vorzug vor Heinz und Scepanik. Daniel Stendel tauscht gleich dreimal durch im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen Dresden. Wechsel, Engelbreth und Stepantsev rücken für Stahl, Chakroun und Wallner in die Anfangsformation. Das Schiedsrichtergespann besteht heute aus Jarno Wienefeld sowie seinen Assistenten Florian Pötter und Marvin Tennes.

Hinzu kommt, dass die Gastgeber momentan gut in Form sind. Seit sechs Spieltagen hat man nicht mehr verloren und ergatterte in diesem Zeitraum immerhin zehn Punkte. 96 auf der anderen Seite hat die letzten beiden Spiele verloren und kommt mit einer Bilanz von sieben Punkten aus den letzten sechs Ligapartien. Einen Vorteil, den die Hausherren den Hannoveranern gegenüber haben, ist die defensive Stabilität. In dieser Saison fing sich der Aufsteiger erst 13 Gegentreffer, beschränkte sich im Durchschnitt also knapp auf einen pro Partie. Die Gäste hingegen- ebenfalls aufgestiegen- mussten bislang schon 20 Gegentore hinnehmen.

Sieht man auf die Tabellensituation, sollte das heute eine klare Angelegenheit im Tivoli sein. Die Gastgeber belegen mit 17 Punkten Rang neun und gehen als Favorit in dieses Spiel. Die Gäste hingegen belegen mit ihren elf Punkten nur Rang 18 und möchten heute als Außenseiter unbedingt punkten, um dem Tabellenkeller zu entfliehen. Bei einem möglichen Sieg wäre man in der Lage, unter Umständen bis auf Platz 13 zu springen. Die Hannoveraner holten auswärts schon sieben Punkte, Aachen zuhause allerdings auch schon neun, eine besondere Schwäche gibt es da also nicht.