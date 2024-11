90. +4 Fazit:

Es ist Schluss in der BRITA-Arena. Ein ereignisloses Topspiel endet mit einem 0:0-Unentschieden. Alles in Allem geht diese Punkteteilung in Ordnung, beide Mannschaften hatten wenige Chancen und taten sich offensiv allgemein schwer. Den Sprung an die Tabellenspitze verpassen damit beide, worüber sich Cottbus freuen dürfte. Bielefeld klettert trotzdem auf Rang zwei und ist nun seit sieben Spieltagen ungeschlagen. Wiesbaden kann einem Konkurrenten einen Punkt abknöpfen, bleibt aber weiter auf Tabellenplatz sechs.

90. +4 Spielende

90. +3 Jeredy Hilterman Bielefeld Gelbe Karte für Jeredy Hilterman (Arminia Bielefeld)

Hiltermann grätscht Johansson zu hart um und sieht Gelb.

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90. Mockenhaupt hat auf rechts noch einmal den Ball, lässt seinen Gegner aussteigen und schließt dann ab, der Flachschuss wird aber abgeblockt.

88. Auf der Gegenseite hat Hiltermann die große Chance auf das 1:0. Der Stürmer wird rechts in die Box geschickt und kann dort abschließen, aus recht spitzem Winkel setzt er den Ball aber am langen Eck vorbei.

87. Der eingewechselte Johansson erzielt fast die Führung! Eine Flanke von Mockenhaupt vom rechten Flügel landet beim Dänen an der Strafraumkante. Der nimmt die Kugel einmal mit der Brust an und zieht dann ab, Kersken taucht aber ab und pariert glänzend.

86. Ole Wohlers Wiesbaden Einwechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Ole Wohlers

86. Nick Bätzner Wiesbaden Auswechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Nick Bätzner

86. Nikolas Agrafiotis Wiesbaden Einwechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Nikolas Agrafiotis

86. Fatih Kaya Wiesbaden Auswechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Fatih Kaya

82. Nach einem Gewimmel im Strafraum springt der Ball einem Verteidiger der Gäste an den Arm, der Unparteiische zeigt aber sofort an, dass das Handspiel aus seiner Sicht nicht strafbar ist. Diese Entscheidung ist durchaus vertretbar.

79. Es geht in die Schlussphase, kann vielleicht noch eines der beiden Teams einen Treffer erzielen?

76. Orestis Kiomourtzoglou Wiesbaden Einwechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Orestis Kiomourtzoglou

76. Gino Fechner Wiesbaden Auswechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Gino Fechner

76. Ryan Johansson Wiesbaden Einwechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Ryan Johansson

76. Fabian Greilinger Wiesbaden Auswechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Fabian Greilinger

76. Julian Kania Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Julian Kania

76. Isaiah Young Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Isaiah Young

76. Lukas Kunze Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Lukas Kunze

76. Kaito Mizuta Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Kaito Mizuta

76. Nassim Boujellab Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Nassim Boujellab

76. Marius Wörl Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Marius Wörl

72. Marius Wörl Bielefeld Gelbe Karte für Marius Wörl (Arminia Bielefeld)

Wörl zieht das taktische Foul gegen Franjić im Mittelfeld.

72. Lannert bringt eine Halbfeldflanke von rechts, die Wiesbaden in der Box aber wegverteidigen kann.

68. Franjić schließt links im Strafraum unter Druck von Großer mit links ab, Kersken kann aber problemlos sicher parieren.

65. Eine weite Freistoßflanke von Russo segelt in den Strafraum, wird dort von Stritzel aber mit beiden Fäusten geklärt.

62. Beide Teams könnten mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen, dafür spielen beide aber doch zu risikoscheu.

59. Der fällige Freistoß wird ebenfalls gefährlich! Bätzners Flanke findet am langen Pfosten Fechner, der per Kopf noch einmal querlegt. Dort kann die Bielefelder Defensive den Abschluss aus rund acht Metern aber abblocken.

58. Felix Hagmann Bielefeld Gelbe Karte für Felix Hagmann (Arminia Bielefeld)

Mockenhaupt geht mit einem Beinschuss an Hagmann vorbei, der ihn dann zu Boden reißt. Folgerichtig gibt es die erste Gelbe Karte der Partie.

57. Ivan Franjić Wiesbaden Einwechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Ivan Franjić

57. Moritz Flotho Wiesbaden Auswechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Moritz Flotho

54. Der Ball läuft jetzt durch die Reihen der Bielefelder, die sich aber nur schwer gegen das aggressive Verteidigen von Wiesbaden durchsetzen können.

51. Nach diesen guten Anfangsminuten im zweiten Durchgang haben beide Teams wieder einen Gang zurückgeschaltet, das Spiel ähnelt wieder dem vor der Halbzeit.

48. Young setzt sich rechts auf der Grundlinie durch und gibt dann in die Box. Dort kommt Mizuta zum Abschluss, sein Schuss geht aber über Stritzels Kasten.

46. Jeredy Hilterman Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Jeredy Hilterman

46. André Becker Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: André Becker

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

Für ein Spitzenspiel ist in Wiesbaden noch nicht viel offensiver Fußball geboten. Beide Teams scheuen noch ein wenig vor dem großen Risiko zurück, weshalb der Großteil der Partie daraus besteht, dassein Team sich den Ball hin- und herschiebt, während das andere engmaschig verteidigt. Ein paar Ansätze im Angriff gab es aber, vielleicht können die Trainer so auf ihre Mannschaften einwirken, dass das in den zweiten 45 Minuten noch öfter passiert.

45. Ende 1. Halbzeit

43. Die letzten Minuten der ersten Hälfte laufen, momentan läuft alles auf einen 0:0-Pausenstand hinaus.

40. Russo bringt einen Freistoß von der linken Seitenlinie, der ist aber etwas zu kurz und bleibt ungefährlich.

37. Bei einer ähnlichen Situation auf der Gegenseite schließt Gözüsirin in gleicher Manier ab, trifft den Ball aber suboptimal, sodass er in einem hohen Bogen drübergeht.

35. Und dann versucht es auch Mizuta nochmal. Der Ball wird am linken Sechzehnereck hochgelegt und dann von Mizuta nach einem Aufsetzer direkt genommen, geht aber knapp über die Latte.

34. Nun ist es Bielefeld mit der guten Gelegenheit. Wörl wird von Young im Strafraum angespielt und zieht dann halbrechts im Fünfer ab, scheitert aber an Stritzels Schulter.

31. Auf der Gegenseite wirds kurz schmerzhaft für Bätzner. Erneut spielt Carstens einen schönen Ball auf den startenden Bätzner in die Box. Der nimmt die Kugel einmal mit und schließt dann mit dem langen Bein ab. Kersken pariert und Bätzner rauscht gemeinsam mit Gegenspieler Großer nach dem Laufduell in die Bande hinter dem Tor. Der Wiesbadener kann aber weitermachen.

30. Young dribbelt nach einer Bielefelder Balleroberung auf rechts an und zieht dann ins Zentrum. Dort legt er auf die andere Seite zu Mizuta, welcher aber wegrutscht.

27. Im Anschluss gibt es auch auf der Gegenseite Eckball. Die kurze Variante wird auf Russo gespielt, der den Ball ins Zentrum flankt. Dort steigt Stritzel aber hoch und pflückt die Flanke herunter.

27. Und auch der nachfolgende Standard bringt Gefahr. Wieder ist es Bätzner, der den Ball nach innen bringt, der anschließende Kopfball geht aber knapp links am Tor vorbei.

26. Fast kommt es zum Eigentor bei der Ecke. Der Ball wird von Bätzner scharf an den Fünfer getreten und prallt dort nach mehreren Zwischenstationen von Großers Bein knapp rechts neben das Tor ab.

25. Carstens bringt erneut einen scharfen Ball aus dem rechten Halbfeld in die Box, dort kann die Arminia aber vor Kaya zur Ecke klären.

21. Wiesbaden wird jetzt stärker und presst hoch gegen die Bielefelder, die defensiv alle Hände voll zu tun haben.

18. Die bislang beste Chance geht an die Hausherren! Carstens bringt einen herrlichen Ball aus dem rechten Halbfeld an das rechte Fünfereck. Dort ist Kaya eingelaufen und nimmt die Hereingabe artistisch per Seitfallzieher volley, setzt die Kugel aber ans Außennetz.

16. Torraumszenen sind in dieser Phase jetzt Mangelware, beide Teams verteidigen diszipliniert.

13. Die Arminia hat in dieser Anfangsphase leicht die Oberhand, noch ist Wiesbaden aber noch stark genug, um sich gut im Spiel zu halten.

10. Beim folgenden Abstoß wird Stritzel nach kurzer Ausführung unter Druck gebracht und spielt einen unsauberen Ball ins Mittelfeld, den Lannert abfängt. Auch er versucht es dann wuchtig aus der Distanz, schießt aber ebenfalls recht deutlich über das Tor.

10. Der Ball wird vom Strafraum zurückgelegt für Corboz, der aus der zweiten Reihe einfach mal abzieht. Sein Schuss geht aber deutlich drüber.

7. Nun wird der Gastgeber in der Box aktiv. Mockenhaupt bringt den Ball nach einer Balleroberung von rechts in den Strafraum, dort wird aber gegen Wiesbaden auf Offensivfoul entschieden.

5. Der zweite Anlauf wird schon gefährlicher. Die Hereingabe flippert durch den Strafraum und landet schließlich bei Mizuta, der die Kugel volley nimmt. Sein Schuss wird aber zu einer erneuten Ecke abgefälscht, die Wiesbaden schließlich geklärt bekommt.

5. Bielefeld bekommt den Eckball auf rechts, die kurze Variante wird aber zu einer erneuten Ecke geklärt.

2. Stritzel muss doppelt eingreifen. Young zieht eine Flanke von rechts nah ans Tor, sodass sie sich mehr oder weniger zum Torschuss entwickelt. Der Schlussmann der Gastgeber pariert zur Seite, dort läuft Mizuta ein und befördert den Ball per Kopf im hohen Bogen nochmal auf das Tor, hier hält Stritzel aber sicher.

1. Spielbeginn

Nils Döring bietet heute die exakt selbe Anfangself auf, die auch zuletzt beim 2:2 gegen Waldhof Mannheim begann. Michél Kniat hingegen tauscht im Vergleich zum überraschenden 2:0-Sieg gegen Erstligist Union Berlin im DFB-Pokal gleich viermal. Dabei ersetzen Becker, Hagmann, Mizuta und Young heute Kunze, Oppie, Sarenren Bazee und Schreck. Das Gespann besteht heute aus Schiedsrichter Robin Braun sowie seinen Assistenten Asmir Osmanagic und Felix Grund.

Der Arminia könnte heute vor allem die disziplinierte Abwehrarbeit helfen, die sich mit einer Bilanz von elf Gegentoren in zwölf Partien durchaus sehen lässt. Zudem ist Bielefeld seit fünf Spieltagen ungeschlagen und konnte in dieser Zeitspanne 14 Punkte ergattern. Auch die Gastgeber sind derzeit gut in Form und konnten aus den letzten fünf Ligaspielen 13 Punkte holen, einzig gegen Hannover II musste man sich mit einem satten 1:5 geschlagen geben. Die Hessen holten zudem vier ihrer sechs Siege zuhause, aber auch Bielefeld kann mit einer Auswärtssieg-Quote von 50% bei sechs Siegen insgesamt gut mithalten.

Dieses Spiel hat wahrlich den Titel "Topspiel" verdient. Die Gastgeber belegen mit 22 Punkte Rang vier, die Gäste mit einem weniger Platz sechs. Aufgrund der Patzer der Tabellenspitze- Cottbus und Sandhausen verloren jeweils, Dresden spielte nur unentschieden- können beide heutigen Kontrahenten die Tabellenspitze angreifen, sollten sie einen Sieg einfahren. Dementsprechend ist die Erwartungshaltung für das in Kürze folgende Duell riesig.