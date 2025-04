61. Deniz Zeitler Ingolstadt Einwechslung bei FC Ingolstadt 04: Deniz Zeitler

61. Tim Heike Ingolstadt Auswechslung bei FC Ingolstadt 04: Tim Heike

61. Max Plath Ingolstadt Einwechslung bei FC Ingolstadt 04: Max Plath

61. Lukas Fröde Ingolstadt Auswechslung bei FC Ingolstadt 04: Lukas Fröde

61. Jordi Paulina Dortmund II Auswechslung bei Borussia Dortmund II: Jordi Paulina

61. António Fóti Dortmund II Einwechslung bei Borussia Dortmund II: António Fóti

61. Julien Duranville Dortmund II Auswechslung bei Borussia Dortmund II: Julien Duranville

55. Tim Heike Ingolstadt Tooor für FC Ingolstadt 04, 2:2 durch Tim Heike



49. Duranville bleibt verletzt im Strafraum liegen. Im Zweikampf mit Lorenz an der Strafraumgrenze trifft Duranville am rechten Bein. Der Offensivmann der Dortmunder rutscht in den Strafraum rein und hält sich die Schulter. Nach einer kurzen Diskussion mit dem Schiedsrichter geht es jedoch weiter. Dieser hatte das Spiel zunächst nicht unterbrochen, sodass Ingolstadt in Ballbesitz ist.

46. Direkt ein vielversprechender Beginn in Hälfte zwei. Duranville läuft zentral nach vorne und legt nach rechts raus zu Eberwein. Dieser kommt zum Abschluss, doch trifft mit dem Leder nur das Außennetz.

46. Ohne Wechsel geht es in die zweite Hälfte.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Das war die erste Hälfte zwischen den Zweitvertretungen von Dortmund und Ingolstadt. In einer insgesamt ausgeglichenen Partie ging der FCI schnell in Führung und hatte das Spiel eigentlich im Griff. Doch Wätjen brachte die Dortmunder durch eine extrem starke Einzelaktion zurück ins Spiel. Seit dem 1:1 ist Dortmund richtig gut im Spiel und konnte nach einem Standard direkt nachlegen. Ingolstadt muss im zweiten Durchgang wesentlich offensiv aktiver werden, um noch im Rennen um die Aufstiegsplätze zu bleiben.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Lukas Fröde Ingolstadt Gelbe Karte für Lukas Fröde (FC Ingolstadt 04)

Aufregung im Dortmunder Strafraum. Im Luftduell mit Lelle geht der Dortmunder zu Boden. Der Unparteiische entscheidet auf Stürmerfoul.

45. Nachspielzeit: Es werden 1 Minuten nachgespielt.

42. Dortmund blüht auf! Wätjen kriegt durch einen einfachen Pass im rechten Strafraum den Ball. Der Mann mit vier Bundesligaeinsätzen kommt nach einer starken Drehung um den Verteidiger zum Abschluss. Doch der Schuss ist zu unplatziert und zentral auf Boevink. Dieser muss nur die Arme hochreißen.

39. Wie reagiert Ingolstadt auf den Rückstand? Dortmund läuft weiterhin hoch an und profitiert oft von einfachen und meist unnötigen Ballverlusten. Die Gäste in weiß müssen sich nun etwas einfallen lassen, um vielleicht noch mit einem 2:2 in die Pause gehen zu können.

37. Niklas Jessen Dortmund II Gelbe Karte für Niklas Jessen (Borussia Dortmund II)



35. Michael Eberwein Dortmund II Tooor für Borussia Dortmund II, 2:1 durch Michael Eberwein

Die Dortmunder drehen das Spiel! Hüning kann den Ball, nach einer Freistoßflanke von Reitz, im eigenen 16er nicht kontrollieren und das Leder kommt zu Eberwein. Dieser knallt den Abpraller ins Netz.

31. Kjell Wätjen Dortmund II Tooor für Borussia Dortmund II, 1:1 durch Kjell Wätjen

Da ist der verdiente Ausgleich der Dortmunder. In der eigenen Hälfte kommt der 19-jährige Dortmunder durch einen einfachen Ballverlust an die Kugel und läuft im Vollsprint zentral auf das gegnerische Tor zu. Aus gut 18 Metern schießt Wätjen eiskalt und trifft.

27. Das Spiel lässt sich nach einer knappen halben Stunde relativ gut in Phasen abzeichnen. Die Mannschaft in Schwarz-Gelb fand schnell gut ins Spiel. Durch den Treffer der Gäste in Minute 14 drehte sich das Spiel und die Gäste machten offensiv Druck. Dortmund hat sich aber aufgerappelt und spielt nun wieder gut mit dem Fünften der Tabelle mit. Dies sieht man auch am Ballbesitz, der sich mittlerweile wieder ausgleicht.

21. Erneut sucht Keidel Deichmann mit einem hohen Zuspiel. Dieses Mal kann der Ingolstädter den Ball aber nicht erwischen. Der Ball geht ins Aus. Anschließend zeigt er Schmerzen an und dehnt seine Wade. Nach ein paar Sekunden geht es aber weiter.

19. Der FCI ist jetzt besser im Spiel. Die Gäste lassen den Dortmundern weniger Räume. Das Spiel findet fast ausschließlich in der gegnerischen Hälfte statt.

14. Pascal Testroet Ingolstadt Tooor für FC Ingolstadt 04, 0:1 durch Pascal Testroet

Wieder ist Keidel beteiligt. Dieser kommt in der linken Hälfte der Dortmunder an den Ball und flankt den Ball hoch an die zentrale Linie des Strafraums. Lotka verschätzt sich, läuft raus und steht deswegen ein paar Meter zu weit vor dem Tor. Dann setzt Deichmann sich im Zweikampf mit Lelle durch und lässt den Ball für Testroet abprallen. Dieser schießt per Direktabnahme in die untere linke Ecke. Für den Keeper war nichts zu machen.

12. In vier der letzten fünf Spiele konnte der BVB nicht treffen. Heute versteckt sich der Abstiegskandidat aber keineswegs. Die Gastgeber agieren mit viel Ballbesitz und versuchen das Spiel mit viel Ruhe über die Außenbahnen aufzubauen und den Weg nach vorne zu suchen.

8. Freie Bahn für Keidel! Der Linksverteidiger der Gäste wird tief im linken Strafraum flach aus der Mitte bedient. Der Schuss mit seinem linken Fuß war jedoch zu zentral auf Lotka geschossen.

6. Reitz tritt die erste Ecke des Spiels. Diese ist jedoch zu kurz, sodass ein Dortmunder nur seinen Fuß hinhalten kann. Der Ball jedoch weit am Tor vorbeigeht.

2. Und direkt die erste Chance der Gäste. Kanuric hält aus rechter zweiter Reihe einfach mal drauf. Der Ball geht jedoch knapp am rechten Pfosten vorbei.

1. Der Ball rollt!

1. Spielbeginn

Der Schiedsrichter der Partie ist Dr. Robin Braun. An der Seitenlinie assistieren Tobias Huthmacher und Sebastian Hilsberg.

Rund um die Rote Erde wird bei frühlingshaften Temperaturen um 10 Grad mit guter Kulisse gerechnet und vielleicht ja auch mit einem kleinen Fußballfest. Für den BVB II geht es um den Klassenerhalt, für den FCI um Aufstiegshoffnungen.

Im Vergleich zum letzten Spiel bringt der Coach der Dortmunder drei frische Wechsel in die Startelf. Niklas Jessen und Jordi Paulina spielen für Kabar und Fóti von Beginn. Außerdem startet mit Julien Duranville ein Profi Spieler der ersten Dortmunder Mannschaft. Zimmermann will mit seinem Team heute ganz wichtige Punkte einfahren. Die Trainerin der Gäste aus dem Süden nimmt im Vergleich zum 3:1 Erfolg gegen Viktoria Köln nur einen Wechsel vor. Deichmann startet für Christensen.

Für Dortmunds Zweitvertretung zählt mittlerweile jeder Zähler. Aktuell steht das Team von Trainer Jan Zimmermann auf dem 17. Platz, also mitten in der Gefahrenzone. Ein Heimsieg gegen einen der Großen der Liga wäre ein echtes Ausrufezeichen und könnte das Selbstvertrauen für den Saison-Endspurt massiv pushen. Doch auch der FC Ingolstadt reist mit ordentlich Motivation an. Platz 5 bedeutet: Der Relegationsplatz ist noch in Reichweite, zumindest theoretisch. Dafür muss aber fast alles gewonnen werden. Der Druck, liefern zu müssen, ist also auch beim FCI spürbar.

Einfach waren die letzten Duelle mit dem FCI nicht. In den vergangenen sieben Aufeinandertreffen in der 3. Liga ging der BVB II nur zweimal als Sieger vom Platz, dreimal jubelte Ingolstadt, zweimal gabs ein Unentschieden. Besonders bitter: das Hinspiel in dieser Saison, das die Dortmunder mit 3:5 verloren. Ein wilder Schlagabtausch mit vielen Toren, aber ohne Punkte für Schwarzgelb. Zeit also für Revanche und für dringend benötigte Zähler im Abstiegskampf.

Alles oder Nichts im Abstiegskampf! Für Borussia Dortmund II geht es im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt um richtig viel. Die U23 des BVB steckt mitten im Kampf um den Klassenerhalt, während die Gäste aus Bayern noch leise vom Aufstieg träumen. Spannung ist also garantiert!