88. Konstantin Gerhardt Verl Einwechslung bei SC Verl: Konstantin Gerhardt

88. Timur Gayret Verl Auswechslung bei SC Verl: Timur Gayret

88. Jonas Arweiler Verl Einwechslung bei SC Verl: Jonas Arweiler

88. Lars Lokotsch Verl Auswechslung bei SC Verl: Lars Lokotsch

86. Lars Lokotsch Verl Tooor für SC Verl, 1:3 durch Lars Lokotsch

Der Deckel ist drauf! Verl holt eine Ecke heraus und lässt sich damit ordentlich Zeit. Taz schlägt die Kugel in die Mitte, wo ein Sandhäuser die Kugel nochmal an den zweiten Pfosten verlängert, wo Lokotsch goldrichtig steht und sich dafür bedankt. Auch Richter sieht bei diesem Standard alles andere als gut aus.

85. Die Gäste haben hier natürlich alle Zeit der Welt und das merkt man auch. Sie holen die nächste Ecke heraus, was ordentlich Zeit von der Uhr nimmt.

81. Wie so häufig haben die vielen Wechsel in den letzten Minuten für noch mehr Zerfahrenheit in der Partie gesorgt. Weniger als zehn Minuten regulärer Spielzeit bleiben den Hausherren noch, das Schlimmste zu verhindern.

78. Für Zander, den Leidtragenden des Fouls von Kijewski, geht es tatsächlich nicht weiter. Für ihn kommt Kreuzer in die Partie, außerdem darf sich Meier nun vor dem gegnerischen Tor versuchen. Dafür muss Granath weichen.

77. Richard Meier Sandhausen Einwechslung bei SV Sandhausen: Richard Meier

77. Viktor Granath Sandhausen Auswechslung bei SV Sandhausen: Viktor Granath

77. Niklas Kreuzer Sandhausen Einwechslung bei SV Sandhausen: Niklas Kreuzer

77. Luca Zander Sandhausen Auswechslung bei SV Sandhausen: Luca Zander

77. Niko Kijewski Verl Gelbe Karte für Niko Kijewski (SC Verl)

Nach dem Zweikampf zwischen Kijewski und Zander muss Letzterer behandelt werden. Auch Kijewski hat Schmerzen und muss behandelt werden, für ihn geht es weiter.

72. Für Sandhausen dürfte diese Saison wie ein Albtraum wirken. Wieder sind sie nicht die schlechtere Mannschaft und wieder hatten sie gute Chancen und dennoch liegen sie erneut hinten. Was geht für sie in den letzten knapp 20 Minuten noch?

69. Eduard Probst Verl Tooor für SC Verl, 1:2 durch Eduard Probst

Verl geht wieder in Führung und wie! Nach einem Ballgewinn über die rechte Seite geht es schnell nach vorne und natürlich kommt die Kugel zu Taz. Der hat im Strafraum die Übersicht und legt an die Strafraumgrenze zum eingewechselten Probst zurück, der per wuchtiger Direktabnahme die Führung erzielt. Das nennt man dann wohl goldenes Händchen.

68. Tobias Knost Verl Gelbe Karte für Tobias Knost (SC Verl)



66. Der gelb belastete Simnica verlässt ebenso wie Halimi, der vor wenigen Minuten noch die große Chance auf die Führung hatte, den Platz. Für die beiden kommen Greil und Lokaj in die Partie!

66. Diamant Lokaj Sandhausen Einwechslung bei SV Sandhausen: Diamant Lokaj

66. Luan Simnica Sandhausen Auswechslung bei SV Sandhausen: Luan Simnica

66. Patrick Greil Sandhausen Einwechslung bei SV Sandhausen: Patrick Greil

66. Besar Halimi Sandhausen Auswechslung bei SV Sandhausen: Besar Halimi

64. Bei einer Flanke trifft Kijewski Zander aus kurzer Distanz am Kopf und bleibt liegen. Gleichzeitig liegt auch Halimi in der Nähe der Mittellinie auf dem Boden, doch glücklicherweise können beide Gästespieler weitermachen.

63. Verl hat die kurze Drangphase der Hausherren überstanden und befindet sich jetzt selber etwas im Vorwärtsgang. In das letzte Drittel zu kommen, fällt ihnen aber dann doch extrem schwer.

60. Wolf setzt sich im Mittelfeld gegen drei Verler überragend durch und bedient Zander auf der rechten Seite. Der bleibt dann aber hängen und so verpufft der nächste Angriff für die Hausherren.

59. Julian Stark Verl Einwechslung bei SC Verl: Julian Stark

59. Yari Otto Verl Auswechslung bei SC Verl: Yari Otto

59. Eduard Probst Verl Einwechslung bei SC Verl: Eduard Probst

59. Dominik Steczyk Verl Auswechslung bei SC Verl: Dominik Steczyk

57. Aber Verl lebt ebenfalls noch! Über Taz kommt der Ball im Zentrum zu Kapitän Lokotsch, der knapp rechts am Tor vorbeischlenzt. Gerade gibt es Chancen im Minutentakt!

55. Und dann hat Halimi die Chance auf das 2:1! Granath erobert den Ball an der linken Eckfahne und spielt dann in den Rückraum zu Baumann, der wiederum weiter auf Halimi gibt. Seinen Direktschuss will er aber zu präzise in den Winkel schlenzen und so schießt er aus 13 Metern knapp am Tor vorbei.

54. Ein weiter Einwurf wird von Baumann verlängert und landet schlussendlich bei Zander der die Kugel satt trifft, aber sie wird geblockt. Sandhausen holt sich die Kugel jedoch schnell wieder und Zander steckt wunderbar rechts für Baumann durch. Sein Querpass findet Granath in der Mitte, der sofort abschließt, aber Schulze reagiert stark und verhindert den Einschlag aus kurzer Distanz!

52. Eine kurz ausgeführte Ecke missglückt Taz völlig und plötzlich läuft Sandhausen den Konter! Fehler sieht sich dann aber alleine gegen zwei Gegenspieler und wird schließlich von Kijewski sauber vom Ball getrennt. Da flog ihnen beinahe der eigene Standard um die Ohren.

49. Sandhausen kommt gut aus der Kabine! Erst erspielen sie sich zwei Ecken, dann zieht Fehler zum Dribbling nach Messi Art an und schließt aus 16 Metern ab. Der Schuss ist dann aber doch etwas zu zentral und kein Problem für Schulze.

46. Kaum rollt der Ball, ist die Partie schon wieder unterbrochen. Baumann wird von Köhler mit dem Arm am Hinterkopf getroffen und muss sich kurz sammeln, doch es geht weiter für den Torschützen.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Schiedsrichter Eckermann pfeift zur Halbzeit! Das 1:1 zur Pause ist definitiv leistungsgerecht, denn die Partie ist zerfahren und von vielen Fouls unterbrochen. Zwar hat Verl leicht mehr Spielanteile, doch Chancen erspielten sich beide Teams nicht großartig. Die einzigen beiden guten Gelegenheiten nutzten sowohl Verl als auch Sandhausen für ihre beiden Treffer, wobei man den Hausherren zu Gute halten muss, dass sie nach dem Rückstand nicht auseinander brachen, sondern zügig zum Ausgleich kamen. Das ist für eine Mannschaft in so einer Negativserie nicht selbstverständlich.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Luan Simnica Sandhausen Gelbe Karte für Luan Simnica (SV Sandhausen)

Wieder gibt es das Duell Simnica gegen Taz, doch diesmal wird überhaupt kein Stück Ball gespielt, weswegen es den gelben Karton für Simnica gibt.

45. Nachspielzeit: Es werden 2 Minuten nachgespielt.

44. Wenige Sekunden später bekommt auch Steczyk ordentlich einen mit und bleibt am Boden. Hier ist offensichtlich richtig Intensität in den Zweikämpfen!

43. Im Konter wird Taz von Simnica zwar fair vom Ball getrennt, aber da ist auch viel Gegner involviert. Der Offensivspieler bleibt zunächst liegen, steht dann aber wieder auf.

40. In wenigen Minuten ist Halbzeit in Sandhausen. Jedoch wird es durch einige kurze Behandlungspausen sowie zwei Toren sicherlich noch ein paar Minuten oben drauf kommen.

37. Dann geht es allerdings doch nicht weiter und das ist vermutlich auch die gesundheitlich besser Entscheidung. Für Lorch kommt Lang neu in die Partie.

37. Niklas Lang Sandhausen Einwechslung bei SV Sandhausen: Niklas Lang

37. Jeremias Lorch Sandhausen Auswechslung bei SV Sandhausen: Jeremias Lorch

34. Zweimal kommen die Verler innerhalb kurzer Zeit durch, doch im Verbund kann Sandhausen die Situation klären. Unterdessen versucht Lorch doch tatsächlich weiterzuspielen.

32. Im Kampf um den Ball mit Taz prallen Lorch und Simnica gegeneinander und Lorch wird dabei von seinem eigenen Mitspieler komplett abgeräumt. Er hat sich da stärker am Fuß verletzt und bleibt liegen. Das sieht leider nicht so aus, als könne der Verteidiger hier weiterspielen.

30. Taz läuft einen Konter und bleibt trotz des Festhaltens von Wolf stabil. Nach einem Doppelpass mit Lokotsch schießt er aus 18 Metern aus der Drehung mit dem linken Fuß aufs Tor, doch auch bei diesem Distanzschuss fehlt die nötige Wucht.

29. Genau wie das 0:1 hatte sich auch der Ausgleich nicht wirklich angebahnt. Beide Teams trafen nun mit ihrer ersten dicken Möglichkeit.

28. Dominic Baumann Sandhausen Tooor für SV Sandhausen, 1:1 durch Dominic Baumann

Das ist die Antwort, die Sandhausen braucht! Aus einer glücklichen Situation landet ein Befreiungsschlag auf der rechten Seite beim völlig freien Zander, der nur grün vor sich hat und in den Strafraum einzieht. Vor Schulze bleibt er cool und spielt auf den mitlaufenden Baumann, der nur einschieben muss.

25. Das Gästeteam macht direkt weiter und setzt sich erneut am gegnerischen Strafraum fest. Die Ecke, die sie sich erarbeiteten, wird in dieser Variante an den kurzen Pfosten geschlagen, wo sie beinahe durchrutscht und so gefährlich wird.

22. Berkan Taz Verl Tooor für SC Verl, 0:1 durch Berkan Taz

Verl geht mit der ersten richtigen Gelegenheit der Partie in Führung! Die Gäste kombinieren sich über die rechte Seite in den Strafraum, wo Otto den Ball zu Lokotsch bringt. Der setzt sich durch, scheitert halbrechts allerdings an Richter. Den Abpraller verwandelt jedoch Taz, der goldrichtig am Elfmeterpunkt wartet, gegen den auf der Linie verteidigenden Abwehrspieler.

19. Da muss Otto aufpassen. Abseits des Balles trifft er Weik mit dem Ellbogen im Gesicht, der daraufhin liegen bleibt. Wenn das hier so weiter geht, erlebt der Verler die zweiten 45 Minuten nicht.

16. Fehler zieht von der linken Seite in die Mitte und sucht den schnellen Abschluss. Sein letzter Kontakt ist aber nicht ideal, weswegen er keinen Druck hinter seinen Schuss bekommt.

15. Yari Otto Verl Gelbe Karte für Yari Otto (SC Verl)

Otto sieht die erste Gelbe Karte der Partie, weil er an der Außenbahn gegen Weik zu spät kommt. Das ist übrigens bereits seine elfte Verwarnung in dieser Saison.

13. Diese wird flach an den Elfmeterpunkt getreten, wo sie gut freiblocken, doch auch die Sandhäuser haben scheinbar Videorecherche betrieben und sind bei den Verlern und ihren trickreichen Eckenvarianten aufmerksam.

12. Es gibt die nächste Ecke für Verl, nachdem sich Otto zuvor auf der rechten Seite stark durchsetzt und Schikora etwas überhastet ins Toraus klärt.

9. Knapp zehn Minuten sind gespielt und die Intensität der Anfangsphase deutet ganz klar an, in welche Richtung diese Partie hier gehen kann. Wenn es das Versprechen hält, dürfen die Zuschauer sich hier auf eine geile Partie freuen.

7. Sandhausen hat sich hier etwas vorgenommen! Fehler, der bereits in der letzten Woche nach Einwechslung gut war, setzt sich trickreich auf der linken Seite durch und flankt flach vorher. Wieder ist Schulze aufmerksam und geht dazwischen.

5. Auch Sandhausen kommt nun das erste Mal in die gegnerische Hälfte, doch die Flanke von der rechten Seite landet in den Armen des äußerst präsenten Schulze. Der versucht dann das Spiel schnell zu machen, doch daraus wird nichts.

3. Es gibt die erste Ecke für Verl. Das ist natürlich eine Sache für Berkan Taz, aber seine Flanke geht diesmal an Freund und Feind vorbei.

1. Bei herrlich sonnigem Wetter rollt der Ball in Sandhausen!

1. Spielbeginn

Kammerbauer muss aufgrund seiner fünften Gelben Karte heute zuschauen. Dafür rückt Knost in die Startelf. Außerdem ist Otto nach seiner Sperre zurück und ersetzt Mikic. Bei Sandhausen sind die zuletzt auffälligen Halimi und Fehler sowie Granath für Lokaj, Iwe und Butler von Beginn an dabei.

Verl hingegen kam in der letzten Woche gut aus der Länderspielpause und gewann mit 3:0 durch die Tore von Taz, der gleich zweifach traf und die Vorlage für das Tor von Gayret gab, wer wiederum ebenfalls einen Taz Treffer vorbereitete. In Westfalen schielt man weiterhin so ein bisschen in Richtung Platz drei, der mit einem Sieg weiterhin nur vier Punkte entfernt wäre.

Aufbauen lässt sich jedoch auf der Leistung gegen Stuttgart allemal. Man war definitiv ebenbürtig, doch wieder ein Mal war das Fußballglück nicht auf ihrer Seite und das Ergebnis stimmte nicht. Dennoch ist es noch nicht zu spät, um eine Serie zu starten. Bei noch sieben restlichen Spielen ist das rettende Ufer derzeit „nur“ fünf Punkte weg. Und das so eine Serie möglich ist, zeigten beispielsweise die Osnabrücker zuletzt eindrucksvoll.

Bei Sandhausen brennt der Baum lichterloh! Nach dem in der vergangenen der Abstiegsshowdown nach ordentlicher Leistung gegen die Reserve der Stuttgarter verloren ging, sieht die Lage für die Süddeutschen zunehmend schlechter aus. Der letzte und damit im Jahr 2025 einzige Sieg war Anfang Februar daheim gegen Bielefeld. Mit Ausnahme der Unentschieden gegen Mitabstiegskandidaten Unterhaching und Hannover II ging jede Partie verloren.