Fast der Ausgleich! El Mala setzt sich im Mittelfeld gut im Zweikampf durch, dreht dann auf und hat viel Rasen vor sich. Am linken Strafraumrand flankt El Mala flach ins Zentrum, wo Lobinger eingelaufen kommt, den Ball jedoch nicht sauber trifft und so rechts am Kasten von Eisele vorbeischießt.

Das ist ein richtig munterer Beginn hier in Köln bei herrlichstem Sonnenschein. Beide Teams spielen unbekümmert nach vorne und halten sich nicht lange in der eigenen Häfte auf.

Gute Chance auf die direkte Antwort für die Gastgeber. Lobinger kommt im Fünfer nach einer flachen Flanke von rechts an den Ball. Eisele ist aber auch zur Stelle und klärt gerade so noch zur Ecke.

2.

Tooor für SpVgg Unterhaching, 0:1 durch Leander Popp

Das ist die ganz frühe Führung für den Außenseiter. Ein langer Ball aus dem Mittelfeld fliegt über den Kopf von Lofolomo, der sich in der Situation wohl verschätzt hat, und findet auf halblinks Popp. Der Hachinger läuft mit dem Ball am Fuß in den Strafraum und hat wenig Probleme am herauslaufenden Dudu ins Tor zu vollenden. Traumstart!