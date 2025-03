81. Mladen Cvjetinovic Ingolstadt Tooor für Viktoria Köln, 3:1 durch Mladen Cvjetinovic (Eigentor)

Dann gelangen die Gäste links in den Sechzehner. Serhat-Semih Güler spielt fast von der Grundlinie mit Übersicht zurück in die Mitte. Dort kommt Simon Handle herangerauscht, nagelt seinen Direktschuss an die Lattenunterkante. Die Kugel springt kurz vor der Torlinie auf den Fuß von Ingolstadts Mladen Cvjetinovic, der unglücklich ein Eigentor fabriziert.

79. Im eigenen Sechzehner fängt Kölns Zoumana Keita das Dribbeln an. Max Besuschkow geht dazwischen, doch der Ball springt direkt in die Arme von Dudu.

77. Sabrina Wittmann schöpft ihr Wechselkontingent restlos aus und verhilft Marcel Costly zu einem Jubiläum, zu dessen 250. Drittligaspiel.

76. Nach einem Foul von Malek El Mala liegt Elias Decker am Boden und muss behandelt werden. Entsprechend muss die Partie unterbrochen werden.

75. Köln rackert sich ab, beißt sich aber an den gut stehenden Ingolstädtern die Zähne aus. Es gibt nicht den Hauch einer Idee, wie die gegnerische Abwehr zu knacken wäre.

70. Elias Decker Ingolstadt Gelbe Karte für Elias Decker (FC Ingolstadt 04)

Erstmals greift Schiedsrichter Luca Jürgensen zum gelben Karton. Den bekommt Elias Decker wegen einer Spielverzögerung zu sehen - seine dritte Verwarnung der laufenden Spielzeit.

69. Über einen Einwurf von Simon Handle gelangt die Viktoria in den Sechzehner. Dort aber ist rasch Endstation, die Schanzer verteidigen und bereinigen ohne Probleme.

66. Nach wie vor kommen die Domstädter nicht über Ansätze hinaus. Auf der Gegenseite bemühen sich die Ingolstädter, nicht ganz so passiv wie zum Ende der ersten Hälfte zu werden.

64. Olaf Janßen mischt also ordentlich durch und möchte, dass seien frischen Kräfte - vier Männer an der Zahl - hier noch etwas bewegen. Jetzt muss aber bald etwas passieren, wenn die Hoffnung nicht vollends schwinden soll.

61. Abermals ist es Sidny Lopes Cabral, der für Köln an den Ketten zerrt, auf rechts zur Grundlinie gelangt. Deine hohe Hereingabe segelt in den Torraum. Pelle Boevink wischt den Ball mit einer Hand über die Querlatte.

60. Für die Gäste wird der Weg immer weiter. Gute Ansätze reichen nicht. Das gefällige Aufbauspiel, welches die Rheinländer auch derzeit wieder zeigen, führt nicht zum Erfolg, weil im letzten Drittel kein Zug rein kommt und die Präzision fehlt.

56. Benjamin Kanurić Ingolstadt Tooor für den FC Ingolstadt 04, 3:0 durch Benjamin Kanurić

In ziemlich zentraler Position liegt der Ball zum Freistoß für die Oberbayern bereit. Benjamin Kanurić nimmt sich der Sache an, schießt aus etwa 22 Metern direkt und platziert seinen Rechtsschuss unhaltbar in den linken Torwinkel.

54. Im Mittelkreis nimmt Luca de Meester den Ball bei einer Körperdrehung sehr gut mit, spielt dann rechts in den Lauf von Sidny Lopes Cabral. Dieser ist sehr aktiv, sucht im Strafraum erneut den Anschluss, vermag Pelle Boevink aber nicht ernsthaft zu prüfen.

53. Jetzt bemüht sich die Viktoria, tastet sich über rechts nach vorn. Sidny Lopes Cabral passt flach in die Mitte - aber zu nah ans Tor. Pelle Boevink greift zu und Lex-Tyger Lobinger schaut in die Röhre.

51. Über links läuft ein Angriff der Gastgeber. Dort ist Gustav Christensen unterwegs, bringt den Ball flach zur Mitte. Unter Bedrängnis kommt Pascal Testroet nicht kontrolliert zum Abschluss. Ohne Mühe nimmt Dudu die Kugel auf.

50. So hat Ingolstadt erst einmal die Kontrolle, spielt das weiter aktiv, orientiert sich nach vorn.

48. Nach diesem Blitzstart haben die Schanzer alle Trümpfe in der Hand und können aufgrund der bisherigen Harmlosigkeit der Gäste äußerst zuversichtlich sein. Die Kölner müssen diesen Rückschlag jetzt erst einmal wegstecken.

46. Benjamin Kanurić Ingolstadt Tooor für den FC Ingolstadt 04, 2:0 durch Benjamin Kanurić

Erneut starten die Hausherren besser, benötigen diesmal nur etwas mehr als eine halbe Minute. Nach einer kurzen Ablage von Gustav Christensen bewegt sich Benjamin Kanurić im linken Halbfeld dem Sechzehner entgegen. Dort angekommen, schlägt der der Mittelfeldspieler einen Haken zur Mitte und schießt mit dem rechten Fuß aus etwas 15 Metern flach ins kurze Eck und markiert seinen siebten Saisontreffer.

46. Ohne personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

Nach dem äußerst pünktlichen Pausenpfiff geht es für den FC Ingolstadt im Heimspiel gegen den FC Viktoria Köln mit einer 1:0-Führung in die Kabine. Das Tor fiel bereits in der fünften Minute, weshalb sich die Schanzer den Treffer erst in der Folge verdienen konnten – und das auch taten. Die Oberbayern wirkten zielstrebiger und sorgten im Gegensatz zu den Gästen auch mal für Torgefahr. Allerdings rückten die Oberbayern Mitte der ersten Hälfte von ihrem Kurs ab, zogen sich zurück. Fortan ergatterte Viktoria reichlich Ballbesitz, wusste damit aber kaum etwas anzufangen. Trotz allen Bemühens blieben die Rheinländer komplett harmlos und müssen sich nun überlegen, wie sie zur nötigen Durchschlagskraft finden.

45. Ende 1. Halbzeit

44. Von links segelt der Ball in den Sechzehner. Diesmal ist Luca de Meester zur Stelle, legt per Kopf nach hinten ab. Sidny Lopes Cabral fackelt nicht lange und jagt seinen Linksschuss deutlich über die Kiste.

42. Über rechts kommt Sidny Lopes Cabral ganz gut voran, passt flach in die Mitte. Doch erneut fehlt es an Präzision, es wird einfach kein Mitspieler gefunden.

39. Mittlerweile spielen die Kölner ganz gefällig. Doch spätestens 20 Meter vor dem Tor ist Schluss, da fehlt es dann komplett an Durchschlagskraft. Zudem verpufft eine Ecke nach der anderen, obwohl man dabei zumindest in die Box gelangt.

37. Bei einem langen Ball in den Ingolstädter Strafraum geht Lex-Tyger Lobinger zu Boden, beschwert sich gegenüber den Unpartteiichen, die nicht dergleichen tun, da einen Elfmeter zu verhängen. Das wäre bei diesem leichten Körperkontakt auch nicht angebracht.

35. Nun haben die Oberbayern offenbar genug verschnauft, zeigen selbst wieder Interesse, etwas fürs Spiel tun zu wollen. Doch auch hier fehlt es den Aktionen momentan am nötigen Zug.

33. Zumindest Ecken holen die Gäste heraus. Doch bei diesen zwei Standards in Folge ergibt sich nicht viel. Aus dem Hintergrund zieht lediglich Sidny Lopes Cabral ab. Dem Linksschuss fehlt es gehörig an Genauigkeit.

30. Während sich die Hausherren zurückziehen, stehen sie defensiv sicher, lassen dem Kontrahenten gar nichts zu. Beim Team von Sabrina Wittmann wirkt das sehr gut ausbalanciert. Die Führung geht demnach auch in Ordnung.

28. Zumindest nehmen die Rheinländer über derzeit ausgiebigen Ballbesitz am Spiel teil und versuchen, etwas nach vorn zu unternehmen. Beim FCI schaut das gerade wieder nach einer kleinen Verschnaufpause aus.

26. So erarbeitet sich die Viktoria einen Eckball, den Tobias Eisenhuth von rechts hereinbringt. Halblinks im Sechzehner kommt Lex-Tyger Lobinger recht unbedrängt zum Schuss, kann diesen aber nicht aufs Tor platzieren.

25. Von den Gästen kommt seit geraumer Zeit nichts, die können sich nach vorn gar nicht mehr entfalten. Erst jetzt bahnt sich mal wieder ein wenig Offensivdrang an.

23. Der nächste Einwurf von Elias Decker fliegt von rechts in die Box. Nach einer Verlängerung kommt Gustav Christensen in ziemlich zentraler Position zum Kopfball, bringt dabei aber weder Druck noch Präzision rein. So wird das zu einer leichten Fangübung für Dudu.

21. Bei einem weiteren Einwurf der Oberbayern geht im Strafraum Mladen Cvjetinovic zu Boden, wird da von Jonah Sticker durchaus gezogen. Dem Unparteiischen reicht das nicht, um die Pfeife zum Mund zu führen.

19. Derzeit geben die Hausherren den Ton an, halten sich dauerhaft in des Gegners Hälfte und erarbeiten sich eine Vielzahl von Standards. Und selbst bei den weiten Einwürfen von Elias Decker liegt immer etwas in der Luft - wie beim Tor.

17. Halblinks an der Strafraumgrenze kommt Benjamin Kanurić zum Schuss. Der Ball fliegt rechts aufs Tor zu. Dudu sieht das Spielgerät rechtzeitig kommen, orientiert sich dort hin und fängt ohne Mühe.

14. Vielleicht ergibt sich für die Viktoria etwas über eine Standardsituation. Tobias Eisenhuth tritt einen Freistoß von rechts hoch herein. Erneut ist kein Mannschaftskollege zur Stelle, um damit etwas anzufangen. Ähnlich geschieht das wenig später bei einer Ecke von links.

12. Dann gelangen die Jungs von Olaf Janßen tatsächlich mal rechts in den Sechzehner. Von dort spielt Sidny Lopes Cabral flach und scharf zur Mitte, findet am Torraum aber keinen Abnehmer für diese Hereingabe.

10. Nach der Führung nehmen sich die Schanzer jetzt etwas zurück, lassen den Gegner machen, behalten aber dennoch die Kontrolle, weil den Kölnern wenig einfällt.

8. In der Folge bemüht sich die Viktoria verstärkt um den Ball, sammelt Spielanteile, ohne dabei allerdings zielgerichtet zu Werke zu gehen. Von einer Torszene sind die Rheinländer noch ein ganzes Stück entfernt.

6. Im Spielaufbau über ihre rechte Abwehrseite patzen die Gäste, Sidny Lopes Cabral verleirt den Ball. Schon tauchen die Hausherren mit Tim Heike wieder links in der Box auf. Der Stürmer schließt freistehend ab, setzt seinen Rechtsschuss am langen Eck vorbei.

5. Simon Lorenz Ingolstadt Tooor für den FC Ingolstadt 04, 1:0 durch Simon Lorenz

Einen Einwurf von Elias Decker von der rechten Seite verlängert Tim Heike im Strafraum per Kopf. Der Ball fliegt in leicht nach links versetzter Position zu Simon Lorenz. Dieser nimmt das Ding volley und trifft mit dem rechten Fuß aus etwa neun Metern ins Tor. Für den Innenverteidiger ist das der fünfte Saisontreffer. Damit beschenkt er sich zu seinem 28. Geburtstag selbst. Herzlichen Glückwunsch!

4. Als Heimmannschaft bemühen sich die Ingolstädter redlich, zeigen sich häufiger in der gegnerischen Hälfte. So tasten man sich an den Sechzehner heran.

2. Behutsam gehen es beide Mannschaften an. Es gilt erst einmal, an Sicherheit zu gewinnen. Riskante Pässe sind da noch nicht gefragt.

1. Spielbeginn

Am elften Spieltag der Hinrunde lieferten beide Mannschaften ein Spektakel, trennten sich in Köln 4:4. Beim letzten Aufeinandertreffen in Ingolstadt siegte die Viktoria vor gut einem Jahr 3:1 und ist inzwischen fünf Partien ungeschlagen (vier Siege). Der letzte Erfolg des FCI geht auf Februar 2021 und ein 2:1 hier im Audi Sportpark zurück. Das war der einzige Sieg der Oberbayern in den bislang neun Pflichtspielen seit 2019. Dem stehen stattliche sieben Kölner Siege gegenüber.

Zwei Pflichtspiele ist die Viktoria ungeschlagen, gewann Mitte des Monats daheim gegen Essen mit 1:0 und spielte danach in Dortmund 1:1. Die letzte Niederlage geht auf ein Gastspiel Anfang März in Aue zurück (1:2). Für einen Kölner Auswärtssieg müssen wir bis in den Januar zurückschauen, da wurde in Dresden 3:2 gewonnen. Seither konnten in der Fremde vier Partien nicht gewonnen werden, es gab aber auch dreimal zumindest einen Punkt. Ingolstadt hat sein letztes Heimspiel vor knapp drei Wochen gegen Aachen 0:3 verloren. Darauf folgten das 4:1 in Verl und am vergangenen Wochenende das Aus im Bayerischen Pokal. Im Halbfinale unterlag man beim Regionalligisten Illertissen mit 0:1. Der letzte Heimerfolg in einem Pflichtspiel liegt knapp einen Monat zurück. Anfang März gewannen die Schanzer an dieser Stelle gegen Sandhausen mit 2:1.

Mit Blick auf die aktuelle Tabelle hat hier der Sechste den Achten zu Gast. Beide Mannschaften sind lediglich durch einen Punkt voneinander getrennt. Die Viktoria könnte also mit einem Sieg an den Schanzern vorbeiziehen. Den Oberbayern fehlen sechs Zähler zu den Aufstiegsregionen. Bei einem Dreier würden sie Platz fünf zurückerobern und den Abstand nach vorn verkürzen. Wo wir gerade bei den Zahlen sind, der FCI stellt mit 55 Saisontreffern die beste Offensive der Liga, hat zehn Tore mehr erzielt als die Rheinländer, die dafür sieben Gegentreffer weniger kassiert haben. Interessant ist ferner der Blick auf die Rückrundentabelle. Da liegen beide Teams mit vier Siegen, drei Unentschieden, drei Niederlagen, 15 Punkten und zwölf Gegentoren gleichauf. Eine Abweichung gibt es lediglich bei den erzielten Toren, da hat Köln zwei mehr zu bieten (14).

Im Vergleich zum 4:1-Erfolg im letzten Punktspiel vor der Länderspielpause in Verl nimmt Sabrina Wittmann vier Wechsel vor. Anstelle von Max Plath, Marcel Costly, Yannick Deichmann (alle Bank) und Sebastian Grønning (Sprunggelenksverletzung) rücken Max Besuschkow, Felix Keidel (zurück nach Gelbsperre), Gustav Christensen und Pascal Testroet in die Ingolstädter Startelf. Aufseiten der Gäste gibt es nach dem 1:1 vor zwei Wochen bei der Dortmunder Bundesligareserve ebenfalls vier Veränderungen. Niklas May (Bank), Enrique Lofolomo (Gelbsperre), Robin Velasco (Rotsperre) und Malek El Mala (Bank) sind nicht in der Kölner Anfangsformation zu finden. Dafür beordert Olaf Janßen heute Donny Bogićević, Said El Mala, Paul Pöpperl und Luca de Meester von Beginn an auf den Platz.