36. Die Stimmung ist natürlich aufgeheizt und mitten in diesem Durcheinander setzt sich RWE-Torhüter Jakob Golz auf den Boden und will behandelt werden. Dabrowski nutzt die Unterbrechung für einen Wechsel.

34. Fest steht: Berkan Taz hat sich bei der Aktion unglücklich verletzt und musste ausgewechselt werden. Julian Eitschberger hat dafür die Gelbe Karte erhalten. Schiedsrichter Nico Fuchs zückte während der Behandlungspause nachträglich die Rote Karte.

33. Julian Stark Verl Einwechslung bei SC Verl: Julian Stark

33. Berkan Taz Verl Auswechslung bei SC Verl: Berkan Taz

32. Julian Eitschberger RW Essen Rote Karte für Julian Eitschberger (Rot-Weiss Essen)

Es ist noch unklar wieso, aber Schiedsrichter Nico Fuchs gibt Julian Eitschberger während der anschließenden Behandlung von Berkan Taz die Rote Karte.

30. Julian Eitschberger RW Essen Gelbe Karte für Julian Eitschberger (Rot-Weiss Essen)

An der Mittellinie unterbricht der Außenverteidiger einen schnellen Angriff und greift zum klassischen, taktischen Foul.

29. Beide Mannschaften unterstreichen ihren spielerischen Ansatz und versuchen sich über geschicktes Kombinationsspiel in die gefährlichen Zonen zu arbeiten. Viele Torchancen sind dabei noch nicht herausgekommen.

28. Ramien Safi kriegt die Kugel am Mittelkreis, dreht sich geschickt um 180 Grad und seinen direkten Gegenspieler, legt den Ball nach außen auf Julian Eitschberger und zieht sofort einen Sprint in die Tiefe an. Der Außenverteidiger verpasst allerdings den passenden Moment für einen Steckpass und dreht wieder ab.

25. Verl erzielt den ersten Treffer, doch ein Pfiff beendet den aufkeimenden Torjubel sofort. Nach einer Flanke von Patrick Kammerbauer flippert die Kugel im Strafraum zwischen mehreren Spielern und springt letztlich Lars Lokotsch an den Arm. Der Stürmer zieht aus kürzester Distanz mit dem Vollspann ab und trifft satt ins Netz. Somit bleibt es beim 0:0.

21. Zumindest entzieht sich Essen durch diese zaghaften Versuche der Umklammerung des SCV und gestaltet das Spiel allmählich ausgeglichener.

19. Wieder versucht es RWE mit dem Spielaufbau aus dem eigenen Sechzehner heraus. Von Innenverteidiger Kraulich geht der Ball auf Außenverteidiger Kaiser, der unter Gegnerdruck einen langen Ball die Linie entlang spielt. Dort wartet aber niemand, außer die SCV-Verteidiger.

16. Erstmals traut sich die Mannschaft von Christoph Dabrowski aus der Deckung und greift über die rechte Seite an. Aus dem Halbfeld schlägt Julian Eitschberger jedoch eine harmlose Flanke, direkt in die Arme von Philipp Schulze.

14. Bis jetzt sammelten die Rot-Weißen kaum Ballkontakte in der gegnerischen Hälfte. Es ist eine extrem schwierige Anfangsphase für die Gastgeber, die sich aber zumindest noch kein Gegentor eingefangen haben.

12. Bei Abstößen gehen die Rot-Weißen großes Risiko und versuchen aus dem eigenen Sechzehner heraus das Spiel aufzubauen. Verl attackiert die Hausherren sofort nach dem ersten Pass. Die Gäste erkämpfen sich durch ihr intensives Pressing früh im Spiel einen Freistoß an der linken Strafraumkante.

9. Flüssig und ohne allzu großen Gegnerdruck rollt das Leder durch die Reihen des SCV. Essen läuft bisher zu häufig hinterher, ohne in die Zweikämpfe zu kommen.

6. Essen zieht sich mittlerweile etwas weiter zurück in die eigene Hälfte und lässt Verl im eigenen Aufbauspiel in Ruhe. Die Gäste nutzen diese Räume und kombinieren sich über die rechte Seite bis an den Strafraum. Ein kurzer Pass ins Zentrum, gefolgt von einem direkten Klatschball gibt Berkan Taz die erste Abschlussmöglichkeit. Der Zehner drückt aus 14 Metern mit dem rechten Vollspann ab, verzieht die Kugel aber und feuert das Leder über den Kasten.

4. Beide Mannschaften versuchen es zu Beginn mit kontrollierten Ballbesitzphasen und scheuen noch das Risiko.

1. Die Partie beginnt in einer fantastischen Atmosphäre.

1. Spielbeginn

In den letzten Duellen hat der Sportclub eine gewisse Vorliebe für Vergleiche mit Essen entwickelt. Verl ist seit zehn Aufeinandertreffen gegen RWE ungeschlagen. Letztes Jahr holten die Gäste im Heimspiel ein 1:1 und gewannen im Stadion an der Hafenstraße mit 5:0.

Gäste-Trainer Alexander Ende sieht nach dem 1:1 gegen Ingolstadt kaum Gründe, seine Startelf zu verändern. Sein einziger Wechsel ist die Hereinahme von Lokotsch für Onuoha (Bank). Bei RWE nimmt Trainer Christoph Dabrowski zwei Anpassungen im Vergleich zum 3:3 gegen Dresden vor. Voufack und Ríos-Alonso machen für Aninkorah-Meisel und Kaiser Platz.

Die Gastgeber sind schon seit längerem wieder auf der Überholspur und korrigieren derzeit ihren verpatzten Saisonstart. Von den letzten fünf Spieltagen verlor Essen nur eine Begegnung (0:1 vs. Mannheim). Bemerkenswert waren die letzten beiden Auftritte der Rot-Weißen. Auf den 2:1-Erfolg gegen Viktoria Köln folgte am letzten Spieltag ein spektakuläres 3:3 gegen Dynamo Dresden. Beinahe wäre auch gegen die SGD ein Dreier gelungen, doch in der fünften Minute der Nachspielzeit glich Stefan Kutschke die Partie noch aus.

Essen (14.) und Verl (18.) stecken jeweils im Tabellenkeller und liegen nur zwei Punkte voneinander entfernt. Die Gäste steigerten sich zuletzt und beendeten durch ihren Sieg gegen Unterhaching (2:0) am vorletzten Spieltag eine Serie von vier Niederlagen in Folge. Im Anschluss holte das Team von Alexander Ende einen weiteren Zähler gegen den FC Ingolstadt (1:1). Mit einem Sieg am heutigen Abend gegen RWE, könnte man an den Gastgebern vorbeiziehen.