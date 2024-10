64. Hauptmann kommt links in den Strafraum eingelaufen und schießt einen Gegenspieler an. Der kommt mit der Hand dran, aber aus so kurzer Distanz, dass es kein Elfmeter sein kann.

61. Essen steht tief in der eigenen Hälfte und Dresden versucht sich durchs Mittelfeld zu kombinieren. Noch haben die Hausherren rund eine halbe Stunde Zeit.

60. Claudio Kammerknecht Dresden Gelbe Karte für Claudio Kammerknecht (Dynamo Dresden)

Kammerknecht spielt klar den Ball und rutscht in seinen Gegner hinein. Obwohl er noch zurückzieht sieht er dennoch gelb.

57. Dresden wechselt zum ersten mal und bringt Kutschke für Meißner.

57. Stefan Kutschke Dresden Einwechslung bei Dynamo Dresden: Stefan Kutschke

57. Robin Meißner Dresden Auswechslung bei Dynamo Dresden: Robin Meißner

54. Die SGE kontrolliert weiterhin die Partie und haben sich in der Hälfte der Essener festgesetzt. Ein Eckball von rechts kommt scharf an den ersten Pfosten, doch der Keeper klärt mit der Faust.

51. Dresden versucht direkt zu antworten und lässt die Köpfe nach der schnellen Antwort nicht hängen. Dynamo steht hoch und übt Druck aus.

48. Julian Eitschberger RW Essen Tooor für Rot-Weiss Essen, 2:1 durch Julian Eitschberger

Die direkte Antwort! Eitschberger macht seinen Fehler wieder wett. Erneut schalten die Essener schnell um und Eitschberger kommt halbrechts im Sechzehner an den Ball nachdem Wintzheimer den Ball mit dem Kopf verlängert. Aus rund acht Metern netzt er unten rechts ein.

47. Niklas Hauptmann Dresden Tooor für Dynamo Dresden, 1:1 durch Niklas Hauptmann

Perfekte Antwort! Nach einer Flanke von rechts von Lemmer kann Eitschberger am zweiten Pfosten den Ball nicht kontrollieren und die Kugel rutscht zu Hauptmann durch. Der versenkt die Kugel aus kurzer Distanz.

46. Die zweite Hälfte beginnt! Beide Teams kommen unverändert aus der Kabine.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt Rot-Weiss Essen mit 1:0 gegen Dynamo Dresden. Die Gastgeber übten von Beginn an enormen Druck und die ersten zehn Minuten gingen klar an Dynamo. Dann kam aber auch Essen ins Spiel und erspielte sich mehrere Halbchancen. Eigentlich hatte die SGD alles im Griff, doch eine eigene Ecke wurde ihr zum Verhängnis. RWE schaltete blitzschnell um und ging nach einem sauber ausgespielten Konter mit 1:0 in Führung. Der Treffer fiel ein wenig überraschend, doch für Dynamo ist in der zweiten Hälfte noch alles drin, da es in der ersten Hälfte das bessere Team war.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +2 fast das 2:0! Eitschberger bringt nach einem Freistoß den Ball von rechts vor den linken Pfosten. Dort wird Safi nicht gedeckt, setzt den Ball aber knapp links vorbei!

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Kammerknecht flankt von rechts an den zweiten Pfosten, wo Daferner bereitsteht. Er wird bei seinem Kopfballversuch aber von einem Gegner bedrängt und der Ball geht ins Aus.

43. Wieder will Essen es nach einer Balleroberung schnell machen, doch diesmal wird der Angriffsversuch von Arslan von den Dresdnern im Keim erstickt.

40. Der Treffer kommt ein wenig überraschend und die Sachsen versuchen noch vor der Halbzeit zu antworten. Im Moment kommen die Gastgeber aber nicht ins letzte Angriffsdrittel.

37. Manuel Wintzheimer RW Essen Tooor für Rot-Weiss Essen, 0:1 durch Manuel Wintzheimer

Essen geht in Führung! Nach der Ecke schaltet RWE blitzschnell um und schickt Safi über die rechte Seite. Er schließt aus halbrechter Position ab, aber sein Schuss wird von Schreiber nach vorne abgewehrt. Wintzheimer lauert und staubt schließlich ab.

37. Lemmer kommt über rechts und wird nicht richtig angegangen. Aus rund 20 Metern schießt er flach aufs kurze Ecke, aber ein Gegenspieler kommt dazwischen und es gibt einen Eckball, der zu einem weiteren führt, doch beide bringen keine Gefahr.

34. Wieder Šapina! Halbrechts vor dem Strafraum lässt der ehemalige Essener einen Verteidiger stehen und zieht aus 16 Metern ab. Sein Schuss geht aber relativ deutlich links vorbei.

32. Eine halbe Stunde ist um und Dynamo ist bisher das bessere Team, doch auch die Gäste sind nicht chancenlos. Auf der Dresdner Seite sorgt vor allem Šapina für Aufsehen.

29. Niklas Hauptmann Dresden Gelbe Karte für Niklas Hauptmann (Dynamo Dresden)

Hauptmann beschwert sich nach einem Handspiel über den Pfiff und sieht seine vierte Gelbe Karte der Saison.

29. Meißner geht links bis an die Grundlinie und legt den Ball zurück auf Šapina. Der schließt aus rund 17 Metern ab, aber sein Schuss wird zur Ecke abgefälscht, der Versuch wäre definitiv aufs Tor gekommen. Der Eckball bringt nichts ein.

26. Šapina dribbelt sich an der Strafraumgrenze gleich an drei Spielern vorbei. Doch dann grätscht Kraulich dazwischen und entschärft die Situation.

24. Menzel kommt links bis an die Grundline und flankt ins Zentrum. Kraulich klärt mit dem Kopf zur Ecke, die harmlos bleibt.

21. Die ersten zehn Minuten gehörten klar den Dresdnern, aber nun kommt auch Essen immer besser rein. Aktuell verliert Dynamo viele Bälle im Aufbauspiel.

20. Torben Müsel RW Essen Gelbe Karte für Torben Müsel (Rot-Weiss Essen)

Müsel kriegt gelb, weil er nach einem Pfiff den Ball wegschießt.

18. Eitschberger flankt aus dem rechten Halbfeld an den langen Pfosten, aber ein Gegenspieler kommt dazwischen und klärt zunächst. Arslan bekommt aber aus rund 20 Metern den Nachschuss und setzt den Ball knapp rechts vorbei.

15. Arslan zirkelt einen Freistoß aus rund 18 Metern aufs Tor. Sein Versuch gerät aber ein wenig zu hoch und geht knapp links über die Latte.

13. Nun kommt auch Essen mal ins letzte Angriffsdrittel. Voufack kommt mit Tempo über den linken Flügel und zieht in den Sechzehner. Dabei wird er allerdings von einem Verteidiger gestellt und er passt die Kugel wieder zurück in die eigenen Reihen.

10. Lemmer hat Platz auf der rechten Seite und kann unbedrängt vor den Fünfer flanken. Dort kommt Menzel mit dem Kopf dran, erwischt die Kugel aber nicht richtig und verfehlt das Ziel recht deutlich.

9. In den ersten Minuten geben die Gastgeber hier klar den Ton an. Essen kommt kaum aus der eigenen Hälfte und wenn doch, dann erobert Dynamo den Ball wieder schnell aber dennoch mit Ruhe.

6. Šapina steckt halblinks vor dem Sechzehner auf Meißner durch. Der Stürmer kommt bis fast an die Grundlinie und hebt den Ball anschließend deutlich über den Kasten.

3. Hauptmann tankt sich durchs rechte Halbfeld und wird erst an der Strafraumgrenze von Kraulich gestoppt. Das hätte durchaus gefährlich werden können.

1. Der Ball rollt! Essen hat Anstoß.

1. Spielbeginn

Christoph Dabrowski nimmt nach dem Sieg gegen Viktoria Köln zwei Veränderungen vor. Für den angeschlagenen Brumme startet Ríos-Alonso und Voufack startet für Berisha, der vorerst auf der Bank Platz nimmt.

Nach der Niederlage gegen die Zweitvertretung von Dortmund, verändert Thomas Stamm seine Startelf auf drei Positionen. Anstelle von Bünning, Sterner und Batista Meier spielen heute Boeder, Menzel und Meißner von Beginn an.

Anders sieht die Situation für Rot-Weiss Essen aus. RWE befindet sich nach vier Niederlagen, drei Siegen und zwei Unentschieden mit elf Punkten auf dem 15. Platz und bewegt sich damit aktuell im Tabellenkeller. Doch die aktuelle Form könnte den Anhängern Mut machen. Am letzten Spieltag schlugen die Essener die formstarken Kölner knapp mit 2:1 durch ein Tor von Arslan in der Nachspielzeit. Auch im Landespokal Niederrhein ist RWE eine Runde weiter. Das Team von Chefcoach Christoph Dabrowski schlug den VfB Hilden mit 2:0.

Dynamo Dresden hat hohe Ansprüche und will zurück in die zweite Liga und bisher sieht das auch gut aus was die Sachsen zurzeit liefern. Mit einer Bilanz von fünf Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen steht die Mannschaft von Thomas Stamm auf dem dritten Platz und könnte mit einem Sieg bis auf einen Punkt auf den SV Sandhausen rankommen. Doch zuletzt lief es nicht mehr nach Maß für Dynamo. Das letzte Ligaspiel gegen Dortmund II wurde mit 1:2 verloren. Auch vergangene Woche im Landespokal Sachsen mussten die Dresdner einen Rückschlag hinnehmen. Gegen den Regionalligisten Chemnitzer FC verlor Dynamo nach Verlängerung mit 1:3.