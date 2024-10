24. Elfmeter für Viktoria Köln!

23. Beide Klubs nehmen sich eine kleine Auszeit und schieden das Leder unaufgeregt von A nach B. Dortmund steht mit neun Mann in der eigenen Hälfte und macht ca. 15, 20 Meter hinter der Mittellinie Druck.

20. Bislang sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer eine muntere Drittligabegegnung. Während die Reserve vom BVB eiskalt knipst, verbuchen auch die Hausherren die ein oder andere Chance. Für den ganzen Ballbesitz macht Viktoria indes einen Tick zu wenig. Dennoch ist beim Stand von 0:2 aus Hausherrensicht noch alles machbar.

17. António Fóti Dortmund II Tooor für Borussia Dortmund II, 0:2 durch António Fóti

Zweiter richtiger Abschluss, zweite Bude! Nach einer durchaus dominanteren Phase der Kölner sorgen die Borussen früh für klare Verhältnisse. Michael Eberwein zieht im rechten Halbfeld das Tempo an und schickt Julian Hettwer mustergültig in die Tiefe. Der hat aus dem Lauf das Auge für den parallel freien António Fóti. Aus kurzer Distanz muss der nur noch mit rechts einschieben. keine Chance für Keeper Dudu.

16. Mein lieber Onkel Otto! Christoph Greger packt am Mittelkreis die Sense aus und kommt nur mit einer kurzen Ermahnung des Schiedsrichters davon. Das ist äußerst kulant.

15. Nach einem weiten Einwurf geht ein Kölner Spieler im gegnerischen Strafraum zu Boden. Zudem wird leicht ein Handspiel reklamiert. Auch in der Wiederholung ist weder von einem Foul noch von einem etwaigen Handspiel etwas zu erkennen. Gut gesehen vom Unparteiischen.

14. Erwartungsgemäß hat Viktoria Köln deutlich mehr Ballbesitz (70%). Borussia Dortmund II lässt die Gastgeber vor allem in den Halbräumen gewähren und geht dann aber rechtzeitig dazwischen. Nach vorne hat der BVB ein klein wenig an Spritzigkeit verloren.

11. ...und auch hier wird es gefährlich. Jonah Sticker kann das Spielgerät am Fünfmeterraum allerdings nicht mehr richtig verarbeiten und jagt den Ball über das Gehäuse.

11. Zu eigensinnig! Said El Mala dribbelt sich schön auf der linken Außenbahn an den Verteidigern vorbei und macht dann einen Schlenker nach innen. Statt vielleicht noch den ein oder anderen mitgelaufenen Kollegen zu bedienen, schließt er selbst aus ca. 19 Metern ab. Sein Versuch wird zur Ecke geklärt...

8. Erste Chance für die Viktoria. BVB-Keeper Marcel Lotka spielt einen Fehlpass und Florian Engelhardt versucht es direkt aus der Distanz. Sein Schuss geht jedoch relativ klar am linken Pfosten vorbei.

8. Inzwischen schieben die Hausherren etwas weiter vor und drängen den BVB zurück. Die Gäste stehen kompakt und setzen nach wie vor auf schnelles Umschaltspiel.

6. Ayman Azhil trennt seinen Gegenspieler souverän vom Ball, doch dann kann der BVB nicht sauber nach vorne gehen. Dennoch wird klar, dass die U 23 von Borussia Dortmund gut drauf ist und neben einer schnellen offensive auch eine engagierte Defensive besitzt.

5. Sehr früh fällt auf, dass der BVB extrem schnell umschaltet und aggressiv auf den Ball geht. Köln bekommt recht wenig Zeit und Raum, um das Leder zu verarbeiten und wird hoch angelaufen. Vier Gäste stehen mindestens in der gegnerischen Hälfte.

3. Franz Roggow Dortmund II Tooor für Borussia Dortmund II, 0:1 durch Franz Roggow

Und dieser erste Standard führt über den zweiten Anlauf zum frühen Führungstor der Borussen. Köln bekommt die Kugel nicht aus dem Sechzehner und Innenverteidiger David Lelle köpft die Murmel aus halbrechter Position an den linken Pfosten. Dortmund behält die Lufthoheit und so nickt Roggow aus kurzer Distanz ein. So schnell kann es gehen!

2. Gleich in der frühen Anfangsphase geht es schnell hin und her. Erst setzt sich Said El Mala auf der linken Seite durch, aber Dortmund kann den Ball abfangen. Dann kontern die Gäste und holen eine Ecke von links raus...

1. Dortmund stößt an und spielt in schwarz-gelben Trikots zunächst von links nach rechts. Köln agiert in rot-weißen Shirts entsprechend von rechts nach links.

1. Und damit rein in das Geschehen am Sportpark Höhenberg. Geleitet wird das Nachmittagsduell von Schiedsrichter Mario Hildenbrand. An den Seitenlinien assistieren ihm Roy Dingler und Mathias Heilig.

1. Spielbeginn

Es ist bereits das 16. Aufeinandertreffen von Viktoria Köln und Borussia Dortmund II. Sechs Siege gab es für die Rheinländer, vier für den BVB und hinzu kommen fünf Punkteteilungen. Vergangene Saison gewannen die Dortmunder beide Duelle (2:1, 3:1).

Beide Vereine müssen auf ein paar Akteure verzichten. Bei Viktoria Köln fehlen neben dem gelbgesperrten Lars Dietz noch die zwei Verletzten Bogićević und Velasco. Borussia Dortmund II muss in der Fremde ohne die drei Verletzten Aning, Besong und Irorere auskommen.

"Köln hatte vor der Saison einen großen Umbruch, sie spielen aber bereits einen ähnlich attraktiven Fußball wie vergangene Saison. Die Spiele, die sie gewonnen haben, haben sie auch verdient gewonnen. Wir müssen ihr Spiel unterbinden und selbst präsent sein, uns dominant präsentieren. Das sind immer spannende und enge Spiele und wir wollen das am Samstag gewinnen", gab Dortmunds U23-Trainer Jan Zimmermann die Marschroute vor.

Etwas schlechter gestaltet sich hingegen die Tabellensituation bei Dortmunds U 23, die mit der Partie in Köln auch in die Englische Woche startet. Für die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann stehen drei Spiele in den nächsten sieben Tagen an! Vor der Länderspielpause verbuchte die Reserve von Borussia Dortmund einen 2:1-Heimsieg gegen Dynamo Dresden und grüßt momentan mit elf Zählern von Platz elf. In der naturgemäß engen 3. Liga trennen den BVB II damit vorerst nur zwei Pünktchen von der Abstiegszone...

Das Warten hat ein Ende. Nach der Länderspielpause wird in den deutschen Ligen wieder gekickt. Die heute gastgebenden Kölner befinden sich - trotz der jüngsten 1:2-Niederlage bei Rot-Weiss Essen immer noch im oberen Tabellendrittel. Mit aktuell 15 Punkten belegt das Team um Trainer Olaf Janßen den sechsten Tabellenplatz und könnte unter Umständen sogar bis auf Rang zwei springen.