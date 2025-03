13. Die nächste große Chance für Aachen! Der Ball rutscht etwas glücklich zentral in den Strafraum zu Heinz durch, der hellwach ist und die Kugel aufs Tor grätscht. Uphoff kommt raus, wehrt den Abschluss ab, die Kugel fliegt wieder gegen Heinz und geht dann links am Tor vorbei.

11. Erste Chance des Spiels! Gaudino setzt sich durch einen Doppelpass mit Castelle gut über die rechte Seite durch. Dann spielt er den Ball flach vor das Tor. Die Kugel rutscht nach links in den Strafraum zu Heinz durch, der aus zehn Metern mit rechts abzieht. Sein Schuss wird von einem Verteidiger geblockt.

10. Die Alemannia ist bisher die aktivere Mannschaft. Rostock ist noch nicht gut im Spiel.

7. Das Spiel ist in dieser Anfangsphase sehr umkämpft. Es gibt viele kleine Fouls im Mittelfeld, weshalb kein Spielfluss aufkommt.

4. Aachen hat eine erste Ecke. Heinz bringt den Ball von der rechten Seite vor das Tor, aber Gürleyen klärt am ersten Pfosten per Kopf.

3. Gaudino geht links in den Strafraum und will den Ball in die Mitte spielen, aber Gebuhr geht mit einer guten Grätsche dazwischen und holt für sein Team einen Abstoß raus.

2. Lebeau bringt den fälligen Freistoß als Flanke auf den zweiten Pfosten. Dort verpasst Pfanne knapp mit dem Kopf.

1. Der Ball rollt in Aachen und Rostock geht direkt in die Offensive. Die Gäste holen am rechten Strafraumeck einen Freistoß raus.

1. Spielbeginn

Daniel Brinkmann tauscht bei Rostock im Vergleich zum 4:1 gegen Aue auf drei Positionen. Gürleyen startet anstelle von Roßbach in der Dreierkette. Schuster ist heute gelbgesperrt und wird auf der Sechs durch Manu vertreten. Außerdem ist Naderi heute angeschlagen nicht im Kader. Für ihn startet Haugen im Sturm.

Zum Personal: Heiner Backhaus nimmt bei Aachen wenig überraschend keine Wechsel nach dem 3:0 gegen Ingolstadt vor und schickt dieselbe Startelf wie am Dienstag auf den Platz.

Rostock ist aber aktuell gut in Form. Zuletzt wurden drei Ligaspiele in Folge gewonnen. Dadurch hat die Kogge wieder den Anschluss zu den Aufstiegsplätzen hergestellt. Durch einen heutigen Sieg würde der Rückstand auf den 3. Platz (Saarbrücken) auf drei Punkte schrumpfen.

Aachen hat unter der Woche einen ebenso überraschenden wie wichtigen 3:0-Erfolg in Ingolstadt gefeiert. Es war der erste Alemannia-Sieg nach sieben Partien in Folge ohne Dreier. Wenn heute an dieses Erfolgserlebnis angeknüpft wird, würden die Hausherren auf Platz 13 springen und sich drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze erarbeiten.