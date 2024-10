45. +2 Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Arminia Bielfeld 0:0. In einer munteren und schnellen Anfangsphase kamen beide Teams zu Chancen und die beste hatte Brünker bereits nach anderthalb Minuten. Nach rund 15 Minuten flachte die Partie deutlich ab und Torschüsse waren eher selten. Vieles spielte sich im Mittelfeld ab und wenn es gefährlich wurde, dann nur nach Standardsituationen. In der zweiten Hälfte müssen beide Mannschaften spielerisch noch eine Schippe drauflegen, wenn sie auf die oberen Tabellenränge aufschließen wollen.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Die Gastgeber kontern über links mit Naifi, der bis in den Sechzehner kommt. Er passt flach und scharf an den kurzen Pfosten und findet Brünker. Allerdings hebt der Assistent an der Seite die Fahne und entscheidet zu Recht auf Abseits.

44. Rizzuto nimmt auf dem rechten Flügel Tempo auf, wird von einem Verteidiger bedrängt und kann trotzdem flanken. Seine Hereingabe landet aber genau beim Gegner.

41. Nach einer Balleroberung will der FCS das Spiel schnell machen, aber Naifi kann einen Pass von Stehle auf der linken Seite nicht kontrollieren und der Ball rollt ins Seitenaus.

38. Spielerisch kommt von beiden Teams noch nicht viel und wenn es gefährlich dann nur über Standards. Mehr Spielanteile haben aber die Saarländer.

35. Sontheimer kriegt einen strammen Schuss aus kurzer Distanz ins Gesicht und geht zu Boden. Er wird kurz behandelt, aber für den Saarbrücker wird es weitergehen.

33. Den Freistoß bringt Oppie an den zweiten Pfosten, wo Stehle sich hochschraubt und auf den Kasten köpft. Ein Verteidiger klärt erst im letzten Moment auf der Linie!

32. Louis Oppie Bielefeld Gelbe Karte für Louis Oppie (Arminia Bielefeld)

Rechts vom Strafraum zieht Oppie Krahn runter und sieht dafür die erste Gelbe Karte der Partie.

29. Rund eine halbe Stunde ist gespielt und beide Teams kommen in den letzten rund zehn Minuten kaum noch vor das gegnerische Tor. Aktuell spielt sich viel im Mittelfeld ab.

26. Bielefeld gerät immer wieder in Bedrängnis, kommt aber gut mit dem Druck klar und lässt nur wenig zu. Die Arminia probiert es oft mit langen hohen Pässen über die Außenbahnen, die aber noch zu unpräzise sind.

23. Young mit der Chance! Nach einem langen hohen Pass bringt Young den Ball kurz vor der rechten Grundlinie aus der Luft in Richtung Tor. Sein Abschluss ist aber etwas zu lang und geht links ins Aus.

20. Sontheimer flankt von links hoch in die Mitte. Seine Hereingabe ist aber zu ungenau und landet auf dem Tor der Bielefelder.

18. Nach fast 20 gespielten Minuten sind beiden Mannschaften relativ gleichauf. Die Saarländer haben bisher mehr Anteile am Spiel, hochkarätige Chancen gab es bisher aber nur eine gleich zu Beginn.

15. Direkt danach kommt Brünker mit dem Ball durchs Zentrum und tunnelt Großer kurz vor der Box. Dabei legt er sich den Ball aber ein bisschen zu weit vor und Kersken nimmt das Leder auf.

13. Russo bringt einen Eckstoß von rechts hoch an den zweiten Pfosten zu Felix, der die Kugel aber rund einen Meter am Tor vorbeiköpft. Der FCS hat allerdings Glück ins dieser Szene, weil Uaferro mit dem Arm zum Ball hingeht. Die Pfeife des Schiedsrichters bleibt aber stumm.

10. Wieder kommt ein Freistoß aus dem Halbfeld in den Strafraum und dieses Mal kommt Stehle auch zum Abschluss. Allerdings schießt er Felix dabei ins Gesicht und es gibt nur Eckball. Dieser bleibt ungefährlich.

8. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld kommt der Ball hoch in den Sechzehner. Diesmal kommt Kersken aus seinem Kasten gelaufen und fängt das Leder in der Luft.

5. Beide Team treten hier bisher selbstbewusst und sicher auf. Die erste Chance des Spiels gehörte aber den Gastgebern.

2. Fast das 1:0! Nach einer Ecke von links kommt Brünker zentral vor dem Fünfer zum Kopfball. Er köpft halbhoch nach rechts, doch Kersken ist hellwach und pariert zur Seite.

1. Der Ball rollt! Saarbrücken stößt an.

1. Spielbeginn

Am letzten Spieltag gewann die Arminia knapp mit 2:1 gegen den SC Verl. Erst kurz vor dem Schlusspfiff köpfte Felix die Bielefelder zum Sieg. Deswegen sieht Mitch Kniat keinen Grund seine Startelf zu verändern und schickt dieselben elf Spieler aufs Feld wie vergangene Woche.

Nach der 1:4-Klatsche gegen Cottbus nimmt Rüdiger Ziehl insgesamt drei Veränderungen vor. Anstelle von Becker (Schulter-OP), Vasiliadis (Knieprobleme) und Rabihic (Bank), spielen heute Uaferro, Krahn und Naifi von Beginn an.

Arminia Bielefeld kämpfte in der letzten Saison gegen den Abstieg und wurde am 14. In diesem Jahr sieht es bisher aber nicht nach Abstieg, sondern nach Aufstieg aus. Die Mannschaft von Chefcoach Mitch Kniat gewann von den bisherigen acht Spielen vier, zwei endeten Unentschieden und zwei gingen verloren. Zuletzt schwächelte die Arminia aber und ging von den letzten fünf Partien zweimal als Verlierer vom Feld zwei Duelle endeten mit einem Remis. Die Ostwestfalen haben 14 Punkte auf dem Konto und würden mit einem Dreier mit Dresden und Wiesbaden auf Platz zwei und drei gleichziehen.

Der 1. FC Saarbrücken ist derzeit recht gut in Form und entschied von den letzten fünf Partie in der Liga drei für sich und eins endete Unentschieden. Einen Dämpfer musste das Team von Cheftrainer Rüdiger Ziehl allerdings in der vergangenen Woche hinnehmen. Beim Aufsteiger Energie Cottbus gingen die Saarländer mit 1:4 unter. Doch die guten Leistungen aus den Wochen zuvor machten sich bezahlt und so steht der FCS aktuell mit 13 Punkten auf dem achten Platz und könnten mit einem Sieg heute mit den auf Rang vier stehenden Cottbussern gleichziehen.