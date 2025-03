58. Christoph Daferner Dresden Auswechslung bei Dynamo Dresden: Christoph Daferner

58. Aljaž Casar Dresden Einwechslung bei Dynamo Dresden: Aljaž Casar

58. Tony Menzel Dresden Auswechslung bei Dynamo Dresden: Tony Menzel

58. Claudio Kammerknecht Dresden Einwechslung bei Dynamo Dresden: Claudio Kammerknecht

58. Jonas Sterner Dresden Auswechslung bei Dynamo Dresden: Jonas Sterner

57. Der nächste Zusammenstoß im Mittelfeld, der zu einer längeren Unterbrechung führt. Die Betreuer zeigen sofort an, dass es für Heinz nicht weitergeht. Zuvor hatte sich auf Dresdner Seite schon ein Dreierwechsel angebahnt.

55. Immerhin mal ein Lebenszeichen der Alemannia! Anton Heinz plückt die Kugel fast 30 Meter vor dem gegnerischen Kasten herunter und versucht den Kunstschuss auf das linke Winkeleck. Deutlich vorbei, doch immerhin ist das Publikum nun wieder wach.

53. Man fragt sich, warum die SGD derzeit so große Räume für Konter bekommt. Denn es ist keineswegs so, dass die Alemannia hier schon alles nach vorne wirft.

51. Wieder sehr viel Platz für die Sachsen. Jakob Lemmer hätte gut und gerne auch zu den zwei mitgelaufenen Angreifern im Zentrum rüberlegen können, probiert es aber ebenfalls von der rechten Strafraumkante und zielt genau auf Jan Olschowsky.

49. In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit sieht es eher so aus, als würden die Dynamos nun mit mehr Selbstvertrauen agieren. Jonas Sterner setzt aus der zweiten Reihe zum Wuchtschuss an, jagt die Kugel aber recht deutlich vorbei.

46. Der zweite Durchgang läuft. Man darf gespannt sein, wie die Alemannia auf den unerwarteten Rückschlag vor der Pause reagiert.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Das alte Aachener Muster wiederholt sich. Nach einer ereignisarmen ersten halben Stunde drehten die Kartoffelkäfer in der Schlussphase des ersten Durchgangs richtig auf, hatten nach Eckbällen zwei Riesenchancen durch Saša Strujić und schnürten Dynamo teils powerplayartig im letzten Drittel ein. Durch einen Abwehrfehler geriet die Alemannia in der Nachspielzeit jedoch sogar noch in Rückstand, Niklas Hauptmann behauptete sich gegen mehrere indisponierte Verteidiger.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Niklas Hauptmann Dresden Tooor für Dynamo Dresden, 0:1 durch Niklas Hauptmann

Ist das unglücklich für die Alemannia! Ein weites Zuspiel vom rechten Flügel könnte eigentlich von mehreren Aachenern abgefangen werden. Doch während niemand in Gelb wirklich entschlossen zum Ball geht, nimmt der Dresdner Kapitän die Kugel auf dem holprigen Rasen wunderbar mit und schließt halb im Fallen präzise in das rechte untere Eck ab!

45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45. +1 Im Nachgang geht Bentley Bahn im Sechzehner zu Boden. Jonas Sterner scheint ihm da durchaus auf den Fuß gestiegen zu sein, doch die Pfeife bleibt stumm und auch die Proteste halten sich in Maßen.

45. Powerplay Aachen! Doch der letzte Pass gerät meist zu umständlich. So bleiben Anas Bakhat und Gianluca Gaudino nacheinander noch an gegnerischen Abwehrbeinen hängen.

42. In der Schlussphase des ersten Durchgangs dreht die Alemannia noch einmal auf! Wieder sorgt ein Eckball für Gefahr, und wieder ist Saša Strujić der Abnehmer. Diesmal köpft er das Leder auf das weite Eck, wo Jonas Sterner auf der Linie gerade noch den Einschlag verhindert!

41. Christoph Daferner Dresden Gelbe Karte für Christoph Daferner (Dynamo Dresden)

Erneut muss Saša Strujić einstecken. Christoph Daferner lässt, auch aus taktischen Gründen, das Bein stehen.

38. Die Kartoffelkäfer scheinen Blut geleckt zu haben! Eine halbhohe Hereingabe von Soufiane El-Faouzi nutzt Anas Bakhat in Nähe des Elfmeterpunkts für eine feine Drehung, der Volley segelt dann aber weit über den Kasten.

37. Das ist der Reiz an solch engen Spielen. Eine einzige Aktion, ein einziger Fehler, kann das Geschehen komplett auf den Kopf stellen.

36. Der Standard beschert Aachen die Riesenchance zur Führung! Die Kugel flutscht zu Saša Strujić am zweiten Pfosten durch. Der Verteidiger ist mit sechs Saisontreffern bester Torschütze der Alemannia, lässt die Riesengelegenheit aber liegen und trifft aus fünf Metern nur das Außennetz!

35. Nun zirkelt Soufiane El-Faouzi eine Hereingabe immerhin direkt auf den Kasten. Tim Schreiber hat damit gegen die tiefstehende Sonne seine Probleme, lenkt die Kugel zum ersten Eckball der Partie.

32. Niklas Hauptmann hält von der linken Strafraumkante drauf! Zwar nimmt Jan Olschowsky den viel zu zentralen Versuch problemlos mit beiden Händen auf, doch immerhin steht damit der zweite Abschluss der Partie zu Buche.

31. Kurz darauf schlägt El-Faouzi eine Halbfeldflanke auch noch direkt ins Aus. Seine Startelfnominierung zulasten von Lukas Scepanik hat sich noch gar nicht gelohnt.

29. Während die SGD immerhin an und an offensive Annäherungen verbucht, geht bei der Alemannia im gegnerischen Drittel noch gar nichts zusammen. El-Faouzi und Bahn leisten sich das nächste Missverständnis, da stimmen die Laufwege überhaupt nicht.

27. Tony Menzel Dresden Gelbe Karte für Tony Menzel (Dynamo Dresden)

Szenenapplaus der Lamar Yarbrough! Der Verteidiger erobert die Kugel mit einer Spagatgrätsche an der Mittellinie, lässt den Gegenspieler stehen, spielt einen Doppelpass und zieht im gegnerischen Drittel das Foul.

25. Nun allerdings die nächste Unterbrechung. Bentley Bahn scheint einen Stein in der Socke zu haben und muss einmal das gesamte Schuhwerk ablegen.

23. In der 23. Minute verbucht der auffällige Tony Menzel den ersten Abschluss der Partie! Der Versuch aus der zweiten Reihe wäre zwar am Tor vorbeigegangen, tischt aber noch einmal tückisch auf und zwingt Jan Olschowsky so tatsächlich zum Hechtsprung!

21. Immerhin geht nun mal ein leichtes Raunen durch die Arena. Bentley Bahn hat Platz und Zeit, sieht aber den mitgelaufenen Florian Heister nicht und vertändelt die Kugel.

20. Die SGD setzt sich im gegnerischen Drittel fest und versucht Menzel mit einer weiten Hereingabe von rechts in Szene zu setzen. Die Alemannen sind aber dicht am Mann.

17. Tony Menzel, eben noch mit dem Foul, wird nun selbst am Schienbein getroffen. Auch die SGD lässt sich mit der Ausführung des Standards sehr viel Zeit. Ein wenig unverschämt, dass Sascha Risch gnadenlos ausgepfiffen wird - bei dem Freistoß auf der Gegenseite hatte es mindestens genauso lange gedauert.

15. Eine Viertelstunde ist um, Torraumaktion sind bislang noch komplette Mangelware. Kein Wunder also, dass die Alemannia nun auch einen Freistoß von der Mittellinie ausgiebig zelebriert. Die langen Vorbereitungen nützen allerdings nichts, die weite Hereingabe wird umgehend geklärt.

12. Erneut versuchen es die Gäste mit einem schnellen Vorstoß über den Flügel. Jakob Lemmer wird allerdings von Ginaluca Gaudino und Lamar Yarbrough gestellt. Auch die Aachener Mittelfeldspieler arbeiten intensiv im Defensivgeschehen mit.

10. Anton Heinz vereilt eine gegnerische Umschaltaktion mit einem Griff gegen Dominik Kother. In einer anderen Phase der Partie hätte es hier auch Gelb für ein taktisches Foul geben können.

9. Die Stimmung ist weiter ungebremst. Rund 3.000 Fans sind aus der sächsischen Landeshauptstadt angereist.

6. Jetzt hält sich Gianluca Gaudino die Nase, bekommt ein strammes Zuspiel von Sterner aus kurzer Distanz ab. Spielfluss ist am Tivoli noch ein Fremdwort.

4. Nun geht es auch für Strujić weiter, die Alemannia ist wieder komplett.

3. Sterner steht immerhin schon wieder und scheint keine Sterne zu sehen. Strujić sitzt weiter auf dem Hosenboden.

2. Nach anderthalb Minuten muss der Unparteiische Tobias Wittmann erstmals unterbrechen, denn Saša Strujić und Jonas Sterner rasseln mit den Köpfen zusammen und müssen noch auf dem Rasen behandelt werden.

1. Mit Anstoß für die weinrot gekleideten Gäste geht es los!

1. Spielbeginn

Die Stimmung ist prächtig, zu den Klängen von "You'll never walk alone" laufen die Akteure ein. Allerdings hat sich der Rasen im Vergleich zum letzten Heimspiel (unglückliches 2:2 gegen Dortmund II) nicht gebessert und hat eher das Prädikat Acker verdient.

Die heutige Begegnung stellt den Auftakt in eine Englische Woche dar. Für die Alemannia hat es das Programm mit Dresden, Ingolstadt und Rostock durchaus in sich - sollte die Backhaus-Elf gegen die Teams aus der oberen Tabellenhälfte nicht punkten, könnte es für den Trainer in der darauffolgenden Länderspielpause sehr ungemütlich werden. Dynamo hat mit Aachen, Dortmund II und Essen ein zumindest auf dem Papier leichteres Programm.

Heiner Backhaus nimmt im Vergleich zur knappen 1:2-Niederlage gleich drei personelle Änderungen vor. Mika Hanraths und Jan-Luca Rumpf rücken für Danilo Wiebe und Felix Meyer in die Dreierkette. Soufiane El-Faouzi darf offensiv für Lukas Scepanik ran. Auf Dresdner Seite gibt es nur eine Änderung, Dominik Kother ersetzt Mika Baur.

In Aachen herrschen nach zuletzt sechs sieglosen Spielen in Folge ganz andere Sorgen, denn mit einer heutigen Niederlage könnte man unter den Strich in die Abstiegszone rutschen. Ganze elf Jahre mussten die Kartoffelkäfer auf die Rückkehr in die dritthöchste Spielklasse warten, als ehemalige Zweitligadino träumt man sicherlich auch von größeren Sprüngen. Stattdessen könnte es nach einem Jahr schon wieder runtergehen.

Gelingt es Dynamo diesmal, das Aachener Abwehrbollwerk zu brechen? Immerhin stellen die Sachsen mit 52 Toren die stärkste Offensive der Liga. In der Rückrunde tut sich die SGD auswärts allerdings sehr schwer, konnte im Kalenderjahr 2025 noch keinen Dreier auf fremdem Platz einfahren. Gerade diese fehlenden Punkte sind der Hauptgrund, warum sich die Stamm-Elf im Aufstiegsrennen noch nicht absetzen konnte und mit einer Niederlage heute sogar auf den ungeliebten Relegationsplatz zurückfallen könnte.

Bei 18 Grad und strahlendem Sonnenschein herrscht im Dreiländereck bestes Fußballwetter. Allerdings besteht die Gefahr, dass die Fans auf dem Tivoli wie so oft nicht unbedingt ein Spektakel auf dem Rasen erleben dürfen. Die Alemannia ist mit einer Tordifferenz von 26:31 nicht nur das offensivschwächste Team der Liga, aufgrund der starken Defensive fallen in Spielen mit Aachener Beteiligung allgemein die wenigsten Treffer. Das Hinspiel Ende September endete torlos.