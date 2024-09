Und die Ecke wird noch einmal brandgefährlich! Die Flanke kommt an den Fünfmeterraum am kurzen Pfosten, dort befördert Arweiler den Ball aufs eigene Tor, Schulze reagiert aber glänzend und wischt die Kugel über die Latte.

Arweiler hat die Chance zum Doppelpack! Verl erobert in der eigenen Hälfte den Ball, dann geht es schnell über Taz nach vorne. Der spielt einen perfekt getimten Vertikalpass auf den Stürmer, der dann mit seinem Schuss aus halblinker Position aber an Kersken im kurzen Eck scheitert.

Den tritt Taz gefährlich in die Mitte, am Ende kann aber keiner mehr die Kugel erreichen, sodass Kersken sicher zupackt.

Der Sportclub greift schnell im Gegenzug im Drei-gegen-Drei an. Am Ende kann Kersken Taz' Schuss von der Strafraumkante aber mühelos zur Ecke parieren.

Tooor für SC Verl, 0:1 durch Jonas Arweiler Arweiler wird von Baack in die Tiefe geschickt und dringt dann in den Strafraum ein. Dort bleibt er vor Kersken gelassen und verlädt ihn. Der Torwart ist dabei beim Schuss aus zwölf Metern ins rechte Eck unterwegs, Arweiler schibet mit dem starken linken Fuß aber halblinks ein.

Die Gastgeber in den blauen Trikots stoßen an, die Gäste treten in Weiß auf.

Heimtrainer Michél Kniat tauscht im Vergleich zur 0:3-Niederlage gegen Stuttgart II zweimal durch. Dabei rotieren Kania und Young für Becker und Corboz in die Startelf. Auf der Gegenseite nimmt Alexander Ende im Vergleich zur 0:3-Niederlage gegen Dresden vergangenen Spieltag keine personelle Veränderung vor und vertraut derselben Anfangself. Geleitet wird die Partie heute von Schiedsrichter Felix Weller, seine Assistenten an den Linien sind Tobias Severins und Kristijan Rajkovski.

In der Rückrunde letzte Saison trennte man sich in Bielefeld mit einem 0:0-Unentschieden, diese Saison liegt die Favoritenrolle wohl eher etwas auf Seiten der Hausherren. Die sehen ihren Vorteil gegenüber Verl vor allem in der Defensivarbeit. Während die Gäste nämlich in den sieben bisherigen Partien ganze 13 Gegentore kassierten, mussten die Bielefelder davon erst sieben hinnehmen- genauso viele also, wie man selbst erzielen konnte. Dennoch muss auch die Arminia sich langsam wieder fangen, aus den letzten fünf Partien konnte man nur fünf Punkte mitnehmen und damit nur einen mehr als der SC.