46. Die Teams sind zurück auf dem Rasen. Weiter geht's!

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Nach den ersten 45 Minuten geht es ohne Treffer in die Halbzeitpause. Es ist ein temporeiches und intensives Spiel, in dem beide Teams ein Tor verdient hätten. Dortmunds Cole Campbell sorgt immer wieder für Gefahr, doch auch Essen hat gute Gelegenheiten liegen lassen. Viele Zweikämpfe prägen ansonsten die die Partie. Ben Hüning musste verletzt ausgewechselt werden - allerdings ohne Gegnereinwirkung. Noch ist alles offen für den zweiten Durchgang!

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. Nachspielzeit: Es wird 1 Minute nachgespielt.

44. Ben Hüning Dortmund II Auswechslung bei Borussia Dortmund II: Ben Hüning

44. Danylo Krevsun Dortmund II Einwechslung bei Borussia Dortmund II: Danylo Krevsun

43. Für Ben Hüning geht es nicht weiter. Die medizinischen Betreuer zeigen an, dass er ausgewechselt werden muss. Danylo Krevsun macht sich bereit.

42. Die Begenung ist kurz unterbrochen. Ben Hüning scheint muskuläre Probleme zu haben. Er muss behandelt werden.

40. Fünf Minuten sind im ersten Durchgang noch auf der Uhr. Beide Clubs hätten sich bereits ein Tor verdient. Ist vor der Halbzeitpause noch was drin?

35. Gute Gelegenheit für RWE! Ein weiter Einwurf von der linken Seite landet über Umwege in der rechten Strafraumhälfte bei Dominik Martinovic. Der schließt aus sieben Metern mit einem Seitfallzieher ab. Der Abschluss ist aber zu unplatziert. Silas Ostrzinski fängt das Spielgerät ab.

33. Dicke Chance! Die RWE-Verteidigung kommt bei Cole Campbell mal wieder nicht hinterher. Allerdings wird der Dortmunder in der rechten Strafraumhälfte zur Grundlinie abgerängt. So kann sein Abschluss aus spitzem Winkel von Michael Schultz ins Toraus geklärt werden.

30. Die Begegnung wird von beiden Seiten intensiv geführt. Immer wieder gibt es Unterbrechungen aufgrund von Foulspielen.

27. Klaus Gjasula hält bei Kjell Wätjen den Fuß drauf. Dafür zückt Schiedsrichter Kevin Behrens den gelben Karton.

25. Es hat sich ein richtig gutes Fußballspiel entwickelt. Beide Teams spielen sich immer wieder gefährlich das letzte Spieldrittel vor. Wer erzielt den ersten Treffer?

21. Der Arm von Almugera Kabar landet während einem Zweikampf im Gesicht seines Gegenspielers. Dafür sieht er die Gelbe Karte.

21. Almugera Kabar Dortmund II Gelbe Karte für Almugera Kabar (Borussia Dortmund II)

19. An der rechten Seitenlinie gewinnt Ahmet Arslan stark den Ball. Er marschiert in Richtung Sechzehner. Aus 14 Metern sucht er den Abschluss, den Silas Ostrzinski am kurzen Eck abwehrt. Anschließend springt Julian Eitschberger an der Strafraumgrenze der parierte Ball vor die Füße. Sein Schuss geht links am Gehäuse vorbei.

17. Im direkten Gegenzug kommet Borussia Dortmund zur nächsten Gelgenheit. Cole Campbell legt an der Strafraumgrenze für Jordi Paulina in halblinker Position auf. Der setzt den Ball knapp am langen Eck vorbei.

15. Da hat nicht viel gefehlt! Aus zentraler Position lässt Tom Moustier einfach mal einen strammen Distanzschuss ab. Sein Abschluss aus etwa 25 Metern fliegt haarscharf rechts oben über den Querbalken.

13. Einen frechen Schlenzer von António Fóti aus halbrechter Position blockt Tobias Kraulich ins Toraus ab. Es gibt den nächsten Eckball für den BVB.

10. Die Spielanteile verteilen sich in der Anfangsphase gleichmäßig. In der Vorwärtsbewegung wirken die Gastgeber allerdings etwas spritziger. Bei den Torschüssen führen die Schwarz-Gelben mit 2:0.

7. Starke Aktion! Cole Campbell tankt sich von rechts mit einem schnellen Dribbling an drei Gegenspielern vorbei in den Sechzehner durch. Den Abschluss aus spitzem Winkel pariert Jakob Golz jedoch zur Ecke.

4. Erneut kommt es zum Duell zwischen Rodney Elongo-Yombo und Julian Eitschberger. Dieses Mal auf dem rechten Flügel. Das Duell geht an den BVB-Spieler, der den Ball stark abschirmt und ins Toraus rollen lässt.

2. Ein Foulsspiel von Rodney Elongo-Yombo an Julian Eitschberger bringt RWE den ersten Standard aus dem rechten Halbfeld ein. Die Hereingabe wird aber bereits an der Strafraumgrenze abgefangen.

1. Der Ball rollt! Welches Team erwischt den besseren Start?

1. Spielbeginn

Die Startelf der Hausherren verändert sich zur Vorwoche auf drei Positionen. Im Tor beginnt Silas Ostrzinski für Marcel Lotka. Zudem weichen Franz Roggow und Patrick Göbel für David Lelle und António Fóti. Bei Rot-Weiss Essen gilt: Never change a winning team. Uwe Koschinat nimmt keine Auswechslungen vor.

Rot-Weiss Essen kämpft sich mit Trainer Uwe Koschinat seit dem Jahreswechsel aus der Krise. Mittlerweile ist sein Team mit vier Siegen und einem Remis seit fünf Begegnungen ungeschlage. In den vergangenen beiden Wochen gingen die Essener beim SV Wehen Wiesbaden (3:1) und gegen den FC Ingolstadt 04 (2:0) als Sieger vom Platz. Beim Gastspiel in Dortmund werden über 4.000 mitgereiste Fans erwartet - der Gästebereich ist ausverkauft.

Nach drei Niederlagen in Serie gegen Arminia Bielefeld (0:4), Hansa Rostock (0:2) und den VfL Osnabrück (0:1) kam die Borussia zuletzt wieder in die Spur. Es gab einen 1:0-Erfolg im Heimspiel gegen den SV Sandhausen und nach 2:0-Rückstand ein 2:2-Unentschieden bei Alemannia Aachen. „Das hat uns für diese Woche eine sehr gute Stimmung gegeben – man merkt, dass die Mannschaft derzeit eine gute Energie mitbringt. In Aachen so zurückzukommen, zeigt die Stärke des Teams“, sagte Trainer Jan Zimmermann.

Der BVB (11.) liegt mit drei Punkten Vorsprung knapp vor den Gästen aus Essen (14.). Beide Teams müssen nach unten schauen, denn die Abstiegsränge sind bedrohlich nah: Dortmund hat nur fünf Zähler Abstand, Essen sogar nur zwei. Dementsprechend zählt auch heute jeder Punkt für den Klassenerhalt.