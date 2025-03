22. Kuriose Situation im Mannheimer Strafraum. Bartels will eine Flanke aus der Luft pflücken, lässt aber die Kugel direkt wieder fallen, da er in der Aktion von Klünter behindert wird. Am Ende kann ein Verteidiger zur Ecke klären.

18. Führung für Mannheimer! Fein macht seinem Namen alle Ehre und flankt butterweich von halbrechts in den Strafraum. Am Fünfer kommt Becker eingelaufen und muss nur noch den Fuß hinhalten. Olschowsky ist machtlos.

18. André Becker SV Waldhof Tooor für Waldhof Mannheim, 1:0 durch André Becker

14. Waldhof spielt schnell in Richtung Tor der Gäste. Oft geht es dabei über die rechte Seite.

11. Scepanik kommt in eine aussichtsreiche Kontermöglichkeit, doch hat Probleme bei der Ballkontrolle. Am Ende sind genügend Mannheimer hinter der Kugel und die Situation versandet.

8. Pfostentreffer von Aachen! Heinz kommt in rund 20 Meter Torenfernung an die Kugel, legt sich das Leder auf den linken Fuß und schlenzt in Richtung Kasten an den linken Torpfosten.

8. Die ersten Minuten verlaufen ausgeglichen. Beide Teams sind erstmal darum bemüht keine Fehler im Spielaufbau zu begehen.

4. Thalhammer tritt Bahn im Mittelfeld von hinten in die Beine und wird dafür direkt verwarnt.

2. Waldhof wird direkt mal gefährlich! Ferati bedient Lohkemper im Sechzehner mit einem feinen Heber. Der Abschluss aus rund zehn Metern geht dann aber knapp links am Tor vorbei.

1. Spielbeginn

Personell gibt es bei Mannheim keine Umstellungen zur Vorwoche. Auf der anderen Seite tauscht Heiner Backhaus dreifach: Yarbrough, Wiebe und Heinz starten anstelle von Nkoa, El-Faouzi und Hanraths,

Besser sieht es da in den letzten Wochen schon bei der Mannschaft von Bernhard Trares aus. Trotz der kritischen Tabellensituation konnten die Mannheimer am vergangenen Spieltag einen Zähler aus Osnabrück entführen. In der Vorwoche wurde gar die Kogge mit 5:0 besiegt. Man darf gespannt sein, ob sich dieser positive Trend fortsetzt.

Am vergangenen Wochenende verspielten die Gäste gegen den BVB II eine 2:0-Führung und mussten sich mit einem Punkt zufrieden geben. Insgesamt sind die Mannen von Trainer Backhaus seit fünf Partien sieglos.

Die heutige Partie ist ein echter Abstiegskracher. Der Tabellen-18. aus Mannheim empfängt mit Aachen den 16. Beide Mannschaften trennen vier Punkte. Mit einem Sieg könnte das Heimteam also wieder ganz nah an das rettende Ufer heranrücken.