62. Die Arminia hat die Doppelchance, doch vergibt sie! Zunächst spielt Wörl von links auf Schreck in die Mitte, dessen Schuss Seimen zur Seite pariert. Aus spitzem Winkel hält Wörl drauf, doch wieder pariert Seimen. Der Abpraller landet bei Kania, der direkt abzieht, doch wieder rettet Nothnagel als letzter Mann.

59. Chase legt sich im Dribbling den Ball zu weit vor und steigt seinem Gegenspieler auf den Fuß. Folgerichtig wird er für die Aktion verwarnt.

59. Anrie Chase VfB II Gelbe Karte für Anrie Chase (VfB Stuttgart II)

58. Um genau zu sein, handelt es sich sogar um einen Vierfachwechsel. Boakye, Kastanaras une Sessa kommen in die Partie und werden jetzt versuchen, dass Ruder hier noch herumzureißen.

58. Luca Mack VfB II Auswechslung bei VfB Stuttgart II: Luca Mack

58. Nicolás Sessa VfB II Einwechslung bei VfB Stuttgart II: Nicolás Sessa

58. Jarzinho Malanga VfB II Einwechslung bei VfB Stuttgart II: Jarzinho Malanga

58. Justin Diehl VfB II Auswechslung bei VfB Stuttgart II: Justin Diehl

58. Thomas Kastanaras VfB II Einwechslung bei VfB Stuttgart II: Thomas Kastanaras

58. Wahid Faghir VfB II Auswechslung bei VfB Stuttgart II: Wahid Faghir

58. Jannik Hofmann VfB II Auswechslung bei VfB Stuttgart II: Jannik Hofmann

58. Benjamin Boakye VfB II Einwechslung bei VfB Stuttgart II: Benjamin Boakye

56. Bei den Gästen gibt es Bewegung auf der Bank. Fiedler wird demnächst gleich dreifach wechseln in der Hoffnung, dass neue Impulse gesetzt werden.

53. Meyer setzt sich auf der linken Seite gut durch, doch seine Flanke landet in den Armen von Kersken. Berechtigt beschwert er sich über die Strafraumbesetzung und die Laufwege, denn auf den kurzen Pfosten ging überhaupt niemand.

51. Und dann hat Wörl die Chance auf das 4:0! Er läuft bei einer Hereingabe ein, doch trifft den Ball nicht richtig, weswegen er ihn nicht an Seimen vorbeibekommt.

50. Stuttgart kommt hier mit einer anderen Energie aus der Kabine. Hofmann wird auf rechts geschickt, wo er zunächst sein enormes Tempo zeigen kann, dann aber hängen bleibt.

47. Das war die Gelegenheit auf den Anschlusstreffer! Bielefeld begeht einen Fehler im Spielaufbau und Di Benedetto läuft auf die Abwehr zu. Dort geht er am ersten Gegner vorbei, verpasst den Moment des Abspiels und schießt dann selbst. Doch wie so häufig bisher wird der Schuss geblockt.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Die Alm ist zufrieden, denn die Arminia geht mit einer 3:0 Führung in die Pause. Dabei ist es gar nicht so, dass Bielefeld sich hier Chance um Chance herausspielt, sie sind einfach effizient und werden dazu immer wieder von den Gästen eingeladen. Die Stuttgarter machen in dieser ersten Halbzeit wieder zwei Schritte zurück und begehen unzählige Fehler im Spielaufbau. Aus solchen resultierten sowohl der Elfmeter als auch das 3:0. Matchwinner ist bis dato definitiv Grodowski, der den Strafstoß herausholte und darüber hinaus noch zwei Treffer erzielte.

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Nachspielzeit: Es werden 1 Minuten nachgespielt.

45. Endlich gibt es auch den Stuttgarter Abschluss aus dem Strafraum! Diehl dribbelt auf die Abwehr zu, täuscht gut an und bedient dann Meyer links. Der Schienenspieler sieht die freie Schussbahn in Richtung Tor und hält drauf, doch der Schuss geht nur an das Außennetz.

43. Seimen verhindert das vierte Gegentor! Grodowski läuft den Konter und rennt Di Benedetto mit Ball komplett davon. Von rechts dringt er in den Strafraum ein und versucht es erneut mit dem Schuss aus spitzem Winkel. Diesmal ist der Stuttgarter Keeper aber auf der Höhe und lenkt zur Ecke.

42. Stuttgart versucht wieder nach dem Gegentreffer aufzudrehen, doch der Schuss von Di Benedetto wird geblockt. Man hat einfach das Gefühl, dass Bielefeld immer einen Schritt schneller ist.

39. Grodowski schnürt den Doppelpack! Wieder ist es ein Fehler im Aufbauspiel, der Corboz vor dem Strafraum in Ballbesitz bringt.. Er spielt Wörl mit dem Rücken zum Tor an, der sich überragend dreht und Grodowski rechts im Strafraum bedient. Mit seinem Schuss in die lange Ecke lässt er Seimen keine Chance.

39. Joel Grodowski Bielefeld Tooor für Arminia Bielefeld, 3:0 durch Joel Grodowski

37. Jetzt kaufen die Stuttgarter mal einen Konter über Hofmann, die in die Mitte ziehen. Den Abschluss blockt Großer dann aber, sodass Kersken nicht eingreifen muss.

36. Die Männer aus der Autostadt fallen heute in alte Muster. Fehler im Aufbauspiel und schlechtes Zweikampfverhalten hat man bei ihnen in den letzten Wochen kaum gesehen. Heute lassen sie vieles missen.

33. Wieder muss Seimen eingreifen! Russo hat auf der linken Seite erneut viel Raum und bringt die Kugel in die Mitte. Dort klärt Stuttgart nur unzureichend und Schreck kommt aus dem Rückraum zum Abschluss. Sein erster Treffer in dieser Saison bleibt ihm jedoch weiterhin verwehrt, weil Seimen den ungefährlichen Schuss entschärft.

32. Stuttgart antwortet beinahe im Gegenzug! Ulrich steckt für Faghir durch, der sich robust durchsetzt. Rechts im Strafraum aus spitzem Winkel schießt er jedoch Kersken an, der zur Ecke klären kann.

30. Die Arminia baut die Führung aus! Sie spielen eine Ecke kurz aus und Wörl passt schön durch die Schnittstelle in den Lauf von Russo. Der passt eigentlich an den kurzen Pfosten, doch von dort rutscht der Ball in die Mitte zu Grodowski durch, der kompromisslos reinhaut!

30. Joel Grodowski Bielefeld Tooor für Arminia Bielefeld, 2:0 durch Joel Grodowski

28. Stuttgart klärt auf der Linie! Corboz hat auf der linken Seite viel Platz und flankt an den zweiten Pfosten zu Grodowski. Eigentlich ist Seimen dazwischen, doch er trifft den Ball bei seiner Abwehr nicht richtig. Von seiner Hand geht der Ball gegen Grodowski und von da in Richtung Tor, aber Nothnagel steht richtig und klärt in höchster Not(h).

27. Seimen schießt Kania an und hat dann Glück, dass er den Ball im Anschluss aus der Luft fangen kann, ehe der Stürmer in Position kommt. Auch beim 1:0 sah er durch den Pass zu Di Benedetti in Bedrängnis nicht sonderlich gut aus.

24. Durch die Führung stehen die Hausherren in der Blitztabelle wieder auf dem 4. Tabellenplatz und lauert mit vier Punkten Rückstand auf Patzer der Konkurrenz.

22. Bielefeld kontrolliert zwar das Spiel, aber Chancen konnten sie sich ehrlicherweise auch noch nicht herausspielen. Auch der Treffer kam ja durch einen Elfmeter zu Stande, der sich nicht wirklich angebahnt hat.

19. Diehl geht auf der linken Seite an Grodowski vorbei und ist nur per Foul zu stoppen. Der anschließende Freistoß bleibt jedoch erneut ungefährlich. Bei Standards müssen die Gäste noch zulegen, denn so werden sie daraus keinen Treffer erzielen.

17. Die Stuttgarter reagieren wenig geschockt auf den Rückstand. Sie erspielen sich direkt eine Ecke, die jedoch zu nichts führt. Dennoch bleiben sie in Ballbesitz und schieben sich in der gegnerischen Hälfte die Kugel zu.

14. Kania schnappt sich den Ball und legt ihn sich auf den Elfmeterpunkt. Vom Punkt aus behält der Stürmer die Nerven, verlädt Seimen und beschert seinem Team die Führung!

14. Julian Kania Bielefeld Elfmetertooor für Arminia Bielefeld, 1:0 durch Julian Kania

14. Es gibt Elfmeter für Bielefeld! Stuttgart will kurz herausspielen und Seimen passt im Strafraum zu Di Benedetto. Der legt sich die Kugel zu weit vor und foult den dazwischen gehenden Grodowski klar im Strafraum.

13. Grodowski versucht es aus der Distanz, doch sein Schuss von der rechten Seite wird geblockt. Der Abpraller landet rechts im Strafraum bei Kania, der hereingeben will, doch auch seine Flanke wird geblockt. Schlussendlich berührt er die Kugel zuletzt, weswegen es nur Ecke gibt.

11. Die Stuttgarter konnten sich bisher kaum mit dem Ball in die gegnerische Hälfte kombinieren. Da fehlt einerseits die Genauigkeit, aber andererseits verteidigen die Hausherren das auch einfach gut.

8. Wörl kommt auf der linken Seite in Position und flankt auf Kania in die Mitte. Der kann sich vorerst nicht durchsetzen, doch kann fast bei einem Rückpass auf Seimen im Strafraum dazwischen spritzen. Da fehlte nicht viel für die Arminia.

6. Diese bringt der Mann mit der Nummer zehn, Ulrich, mit Gefühl in den Strafraum, doch da gibt es ein Offensivfoul, weswegen die Situation abgepfiffen wird.

5. Nach einem Ballverlust muss Russo das Foul in der eigenen Hälfte ziehen. Die Gelbe Karte bleibt zwar in der Tasche von Exuzidis, doch die Freistoßposition ist für eine Hereingabe nicht schlecht.

3. Bielefeld versucht das Spiel zu machen, doch es ist noch recht zerfahren hier in den ersten Minuten. Die Gäste laufen früh an und wollen den Aufbau der Arminia stören.

1. Spielbeginn

Auch bei Stuttgart gibt es zwei Veränderungen im Vergleich zum Sieg gegen Cottbus. Di Benedetto rückt wieder in die Startelf und Faghir wird beginnen. Dafür schauen Malanga und Kastanaras zunächst von der Bank zu.

Trotz des Erfolges im DFB-Pokal gibt es drei Wechsel beim Team von Kniat im Vergleich zur Pokalpartie. Für Kunze, Lannert und Felix sind Grodowski, Hagmann und Grosser neu dabei!

Das Hinspiel gewannen die Jung und Wilden, wie sie sich selber bezeichnen, mit 3:0 sehr deutlich! Für die Tore sorgten Faghir, Boakye und Malanga. Da dürfte aus Bielefelder Seite noch eine kleine Rechnung offen sein.

Der Gegner aus Bielefeld strotz nur so vor Selbstvertrauen. Zuletzt gab es zwei Siege in der Liga gegen Aue und 1860 München. In der vergangenen Woche folgte dann das vorzeitige Saison-Highlight. Bielefeld ließ die Alm beben und bezwang mit einem überzeugenden 2:1 Sieg den Bundesligisten Werder Bremen im DFB-Pokalviertelfinale und steht damit als einziger Drittligist im Halbfinale des wichtigen Pokals. Dementsprechend breit dürfte die Brust heute sein, aber es wird natürlich ein anderes Spiel als gegen die Männer von der Weser unter anderen Bedingungen. Kommt ihnen auch der Stuttgarter Fußball entgegen?

Durch die Siege von Mannhein, Osnabrück, 1860 und Essen sind die Stuttgarter etwas unter Zugzwang, denn es sind nun wieder drei Punkte bis zum rettenden Ufer. Dafür ist der Gegner heute nicht der leichteste, dazu aber gleich mehr. Die Stuttgarter selbst sind allerdings seit drei Sielen ungeschlagen und konnten dabei sogar Dresden und Cottbus schlagen. Diese beiden Siege resultierten aber je aus Heimspielen. Das letzte Auswärtsspiel war ein 1:1 bei Ingolstadt inklusive eines Gegentreffers in der ersten Minute und eines gehaltenen Elfmeters von Seimen.