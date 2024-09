68. Jarzinho Malanga VfB II Tooor für VfB Stuttgart II, 3:0 durch Jarzinho Malanga



66. Die Arminia kommt einfach nicht wirklich rein, kann so auch nicht dauerhaft Drcuk entfachen. Bis auf die Gelegenheit kurz nach der Pause haben wir im zweiten Durchgang wenig gesehen. Schreck spielt nun einen Fehlpass auf die rechte Seite, Hagmann kann das Leder nicht erreichen.

Die Karten nehmen nun doch auch zu. Im Mittelfeld kommt Schreck zu spät in einen Zweikampf und wird dafür verwarnt.

62. Kurz darauf wechselt dann auch der VfB ein erstes Mal, das gleich dreifach. Faghir, Raimund und Meyer machen Platz für Kastanaras, Münst und Reichardt.

61. Der Wechsel wird dann auch zügig vollzogen, Corboz wird nach draußen gestützt. Für den Kapitän ist nun Mizuta mit dabei.

60. Bei einem Flankenversuch von rechts kommt Corboz mit dem Fuß wohl ungut auf und zeigt sofort an, dass er raus muss. Das ist der nächste Nackenschlag für Bielefeld, dass nun der Kapitän den Platz verlassen muss.

Clever zieht Simnica im Mittelfeld ein taktisches Foul, sonst hätte es bei einem schnellen Gegenstoß gefährlich werden können. Dafür bekommt der Stuttgarter eine Gelbe Karte.

58. Die Bielefelder sind heute deutlich unzufrieden mit dem Schiedsrichter, dürfen sich davon aber nicht beeinflussen lassen. Immer wieder leisten sie sich einfache Fehler, das erschwert das Spiel natürlich.

56. Links leistet sich Oppie durch einen unsauberen Kontakt einen schlimmen Ballverlust gegen Boakye, der dadurch in den Sechzehner eindringen kann. In letzter Sekunde ist der Verteidiger dann wieder zur Stelle und kann den Stuttgarter per Grätsche am Abschluss hindern, das war enorm wichtig.

Nach einem Foul von Corboz an Di Benedetto beschwert sich Wörl lautstark. Für dieses Meckern bekommt er eine Gelbe Karte.

52. Und dann ist da die Chance auf den Anschlusstreffer! Links erobert sich Wörl den Ball und geht in den Strafraum bis zur Grundlinie durch. Von dort legt er zurück, doch Corboz kann das Leder aus sieben Metern halblinker Position nicht Richtung Tor bugsieren. So geht das Spielgerät klar rechts vorbei, der muss eigentlich rein.

51. Geändert hat sich bei Bielefeld die Herangehensweise, sie pressen nun enorm hoch, wollen nicht mal den ersten Ball von Drljača zulassen. Dadurch drücken sie den VfB aktuell tief hintenrein, ohne zu Chancen zu kommen.

48. Die Gäste wollen natürlich mit Schwung aus der Kabine kommen, ein schneller Treffer würde beim Projekt Aufholjagd enorm helfen. Erstmal gibt es aber einen langen Ball auf Faghir, der jedoch Großer foult.

46. Das Spiel läuft wieder. Bei der Arminia sind gleich drei neue Akteure mit dabei, Biankadi, Hagmann und Schreck ersetzen Becker, Russo und Lannert.

46. Merveille Biankadi Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Merveille Biankadi

46. André Becker Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: André Becker

46. Felix Hagmann Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Felix Hagmann

46. Christopher Lannert Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Christopher Lannert

46. Sam Schreck Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Sam Schreck

46. Stefano Russo Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Stefano Russo

45. +3 Halbzeitfazit:

Dann ist Pause, die Zweitvertretung des VfB Stuttgart führt mit 2:0 gegen Arminia Bielefeld. Eigentlich ist es eine ausgeglichene Partie, doch in den entscheidenden Momenten haben die Gastgeber ihre Spielklasse gezeigt und sich dann vor dem Tor eiskalt präsentiert. Gegen Ende des ersten Durchgangs wurde das Spiel durch intensivere Zweikämpfe etwas zäher, da müssen sich die Ostwestfalen etwas einfallen lassen, um im zweiten Abschnitt zurückzuschlagen. Bis gleich.

45. +1 Dann aber zeigen sich die Gastgeber nochmal vorne. Halbrechts legt Olivier den Ball für Boakye ab, der aus 17 Metern den Abschluss sucht. Sein Schuss geht Richtung langes Eck, doch Großer hält den Kopf rein und kann abblocken.

45. Zwei Minuten gibt es noch obendrauf. Aktuell sieht es nicht nach einem weiteren Treffer aus.

Im Mittelfeld behindert Di Benedetto die schnelle Ausführung eines Freistoßes von Corboz. Dafür sieht er eine Gelbe Karte.

43. Auf der rechten Seite hat Felix einen langen Ball eigentlich schon erlaufen, lässt sich diesen aber doch noch von Boakye abluchsen. Anschließend wird dieser von Oppie gefoult, der Freistoß bleibt aber ungefährlich.

40. Eine Ecke von links von Russo ist eigentlich ungefährlich, rutscht aber doch durch. Allerdings kann kein Armine da rankommen und so gibt es keinen Abschluss.

38. Die Partie ist immer wieder unterbrochen, kleine Fouls nehmen den Spielfluss. So gehen wir bereits auf die Halbzeit zu, unterstützt von den mitgereisten Fans ist die Arminia auf der Suche nach dem Anschlusstreffer.

36. Schroers geht mit viel Tempo auf die letzte Kette zu und legt sich den Ball dann an Nothnagel vorbei, wird von diesem aber körperlich umgeräumt. Da hat der Verteidiger Glück, dass er keine Gelbe Karte sieht. Die Freistoßflanke von Russo fliegt dann in die Arme von Drljača.

33. Die Gastgeber zeigen sich hier eiskalt, eigentlich gibt der Spielverlauf bisher kein 2:0 her. Allerdings, das muss auch gesagt werden, die Arminia ist nun schon länger nicht mehr wirklich gefährlich geworden. Die Gäste hadern doch arg mit dem Schiedsrichter.

31. Benjamin Boakye VfB II Tooor für VfB Stuttgart II, 2:0 durch Benjamin Boakye

Die Schwaben erhöhen. Rechts gewinnt Olivier einen Zweikampf gegen Oppie etwas zweifelhaft, Raimund schickt Boakye dann schön rechts in den Sechzehner. Der Angreifer zieht in die Mitte und lässt einen Gegenspieler ins Leere rutschen, vollendet dann aus zwölf Metern flach zentral. Kersken sieht da nicht optimal aus, kann aus der Distanz aber wohl einfach nichts mehr machen.

Auf der linken Seite kann sich Malanga zunächst gegen Lannert durchsetzen und zieht dann nach der Mittellinie in die Mitte. Dort ist dann aber gegen Russo Endstation, denn dieser grätscht ihn um und wird dafür verwarnt.

27. Eine Flanke aus halbrechter Position rutscht bis ganz nach links durch. Dort nimmt Kunze das Leder direkt, der Schuss kann jedoch vom einspringenden Boakye abgeblockt werden.

25. Nach kurzer Pause geht es für Boakye dann aber weiter. Unterdessen wird rechts Schroers von Kunze rechts an die Grundlinie geschickt, seine flache Hereingabe kann aber Nothnagel vor Becker klären.

23. Nun ist es Boakye, der auf dem Rasen liegt und behandelt werden muss. Allerdings ist da kein Zweikampf vorausgegangen, er scheint sich ohne Gegnereinwirkung wehgetan zu haben.

21. Die Zweikämpfe werden inzwischen etwas intensiver geführt. Becker räumt Nothnagel im Mittelfeld um, kommt aber noch ohne Verwarnung davon.

19. Bei einer Arminia-Ecke rauschen Drljača und Nothnagel etwas zusammen, der Verteidiger bleibt kurz liegen. Allerdings kann es auch ohne Behandlung für ihn weitergehen.

16. Corboz setzt links Oppie ein, der umgehend scharf und halbhoch in die Mitte gibt. Am Fünfmeterraum kommt Becker nicht ganz an das Leder, der wäre aber auch enorm schwer zu nehmen gewesen.

15. Eigentlich hatte die Arminia bisher die besseren Gelegenheiten und wirkte auch etwas forscher, doch Stuttgart ist enorm spielstark. Es zeichnet sich ein spannender Schlagabtausch ab, den der VfB nun eröffnen konnte.

13. Wahid Faghir VfB II Tooor für VfB Stuttgart II, 1:0 durch Wahid Faghir

Der Freistoß bringt die Führung. Vor Kersken ist viel Verkehr, Faghir nimmt sich den Standard aus 17 Metern zentraler Position. Mit viel Wucht jagd er das Leder rechts ins Torwarteck, doch bei der Geschwindigkeit kann der Keeper nicht mehr wirklich reagieren.

11. Das Spiel lässt bisher keine Atempause. Zentral setzt Boakye zum Dribbling an und wird von drei Gegenspielern nicht richtig angegriffen. Letztlich ist es dann Felix, der den Angreifer Zentimeter vor dem Strafraum zu Fall bringt, das ist eine herausragende Position für einen Freistoß.

9. Und gleich gibt es die nächste Möglichkeit hinterher. Becker wird zentral gut mit einem Steckpass an den Strafraum geschickt und legt sich das Leder rechts am herauseilenden Drljača vorbei. Allerdings bleibt der Keeper gut auf den Beinen und kann so in Zusammenarbeit mit Hendriks den Winkel verkürzen, sodass der Angreifer aus spitzem Winkel nicht zum Abschluss kommen kann. Am Ende gibt es ohne Torschuss sogar Abstoß.

8. Latte! Was wäre das für ein Treffer gewesen? Wörl schnappt sich einen Fehlpass in der gegnerischen Hälfte und kann dann zentral Richtung Strafraum ziehen. Aus 22 Metern hält er dann drauf, jagd das Leder aber rechts an den Querbalken. Drljača schaut nur hinterher, hätte nicht eingreifen können.

7. Dieser Freistoß wird jedoch überhaupt nicht gefährlich, die Hereingabe kann gleich vom ersten Gegenspieler bereinigt werden. Dennoch ist es eine muntere Anfangsphse.

6. In halbrechter Position der gegnerischen Hälfte wird Russo zu Fall gebracht. Bielefeld bekommt einen Freistoß in aussichtsreicher Position.

4. Diese Gelegenheit ist dann schon größer. Über rechts kommt die Arminia nach vorne, Wörl wird dort in den Sechzehner geschickt. Seine flache Hereingabe rutscht an den zweiten Pfosten durch, wo Oppie aus acht Metern frei zum Abschluss kommt. Allerdings trifft er das Spielgerät nicht richtig, dadurch muss Drljača nicht eingreifen, denn zuvor kann geklärt werden.

2. Die Gastgeber bekommen eine erste Ecke von links, diese kann Hendriks Richtung Tor köpfen, allerdings wird der Versuch noch abgefälscht. Dadurch hat Kersken überhaupt keine Probleme, das Spielgerät locker aufzunehmen.

1. Dann rollt der Ball auch schon. Stuttgart hat angestoßen.

Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichter Timon Schulz den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

Beim Blick auf die Statistik müssen wir differenziert vorgehen. Zum einen sind da bisher sechs Duelle zwischen dem VfBII und Bielefeld, das letzte im März 2015. Dabei gibt es eine ausgeglichene Bilanz, die Arminia steht bei drei, Stuttgart bei zwei Siegen. Zum anderen aber haben die Gäste vor nicht allzu langer Zeit gegen die erste Mannschaft der Schwaben gespielt, noch in der Spielzeit 2021/2022 traf man in der Bundesliga aufeinander. Und dabei sieht, das ist durchaus erstaunlich, die Bilanz der Bielefelder mit zuletzt drei Siegen und einem Unentschieden besser aus als in der 3. Liga. Man sollte sich aus Sicht der Ostwestfalen also lieber daran erinnern.

Auf der anderen Seite gab es am Wochenende ebenfalls die Euphoriebremse. Nachdem Bielefeld bisher ungeschlagen durch die Saison gegangen war, gab es ein äußerst unglückliches 0:1 gegen 1860 München inklusive spätem Traumtor. Dadurch verweilt die Arminia mit elf Zählern auf Platz sechs des Tableaus, hat aber weiter Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen. Mit einem Dreier heute kann man sogar bei entsprechenden anderen Ergebnissen den Platz an der Sonne übernehmen. Ganz im Gegenteil zum heutigen Kontrahenten glänzt Bielefeld bei vier Gegentoren mit der besten Defensive der Liga, allerdings gelangen auch nur sieben eigene Tore. Mal sehen, wer heute sein Spiel durchbekommt.

Wäre da nicht der letzte Spieltag, würde man beim VfB sagen, dass es ein sehr guter Saisonstart war. Aktuell belegen die Schwaben mit acht Punkten den 11. Tabellenplatz, das ist für einen Aufsteiger durchaus respektabel. Dann kam aber am Wochenende die heftige 0:4-Klatsche gegen Mitaufsteiger Cottbus in die Bücher, das war schon eine heftige Pleite. Dadurch teilt man sich mit Ingolstadt nun die schlechteste Defensive, zwölf Gegentreffer kassierte Stuttgart bereits. Bei allerdings auch neun geschossenen Toren ist Spektakel garantiert bei den Gastgebern, hoffentlich auch heute.

Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei Stuttgart beruft Trainer Markus Fiedler mit Drljača, Di Benedetto, Faghir, Hendriks, Malanga und Meyer gleich sechs Neue im Vergleich zum letzten Ligaspiel in die Startelf. Für sie müssen Seimen, Reichardt, Laupheimer, Schumann, Münst und Kastanaras weichen. Sessa fehlt dabei wegen seiner Gelb-Roten-Karte, dazu kommen die verletzten Amaniampong, Glück und Herwerth. Auf der anderen Seite rotiert auch Bielefeld-Coach Michél Kniat, allerdings nur auf einer Position. Schroers ersetzt Young in der Anfangsformation. Dabei muss er verletzungsbedingt noch auf Belkahia, Boujellab und Hiltermann verzichten.