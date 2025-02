Gelbe Karte für Joel Felix (Arminia Bielefeld) Mit dieser Gelben Karte ist Joel Felix sehr gut bedient. Nach Ballgewinn in der eigenen Hälfte zieht Dickson Abiama dem Bielefelder davon. Der tritt dem Löwen-Angreifer mit voller Absicht zwischen die Beine und unterbindet damit den möglichen Konter. Schiedsrichter Marc Philip Eckermann belässt es aber bei einer Gelben Karte. Joel Felix wird aufgrund seiner 5. Gelben Karte ebenfalls in der kommenden Woche fehlen.

Tooor für Arminia Bielefeld, 0:1 durch Joel Grodowski Der Gästeblock jubelt! Einen langen Abstoß von Jonas Kersken holt Roberts Uldriķis in der Hälfte von 1860 stark herunter. Anschließend leitet er den Ball in die Spitze auf Joel Grodowski, der den Ball stark über den herauseilenden Marco Hiller hebt.

33.

Gelbe Karte für Christopher Lannert (Arminia Bielefeld)

Am linken Strafraumeck verhindert Christopher Lannert, dass Julian Guttau in den Sechzehner einzieht. Er sieht dafür das 5. Mal in dieser Saison die Gelbe Karte. Damit fehlt er in der kommenden Woche gegen den VfB Stuttgart II.