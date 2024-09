34. Die Statistiken sind bisher deutlich. Bei den Torschüssen steht es 6:3 und die Arminia hat 67 Prozent Ballbesitz. Dennoch werden die Gäste in den vergangenen Minuten deutlich mutiger.

31. Diese bringt aber nichts ein. Trotzdem bleiben die Gäste in Ballbesitz. Und die Einwürfe von Bähr sind im Endeffekt auch wie ein Standard und diesmal kommt Guttau zum Abschluss! Sein Volley geht allerdings knapp am Kasten vorbei.

29. Vielleicht klingelt es jetzt durch eine Ecke? Jacobsen legt sich den Ball zurecht

27. Bielefeld ist wieder im Vormarsch! Doch bisher steht die Verteidigung der Gäste gut und Vollath ist zur Stelle, wenn er gebraucht wird.

24. Die Gäste bleiben dran und kommen mit flanken in den Strafraum, doch da hält die Bielefelder Defensive vorerst stand.

22. 1860 taucht vorne auf! Bei einem Konter wird der Ball quergelegt, aber Hobsch trifft bei seinem Hackenversuch nicht an das Anspiel von Reich.

20. Aufgrund einer Verletzung von Guttau wurde die Partie unterbrochen. Doch nach Behandlung kann der Spieler mit der Nummer sieben weitermachen.

17. Und die Arminia macht weiter! Sie kommen zum nächsten Abschluss im Strafraum, doch diesmal kann die Münchner Defensive den Schuss blocken und Vollath muss nicht eingreifen.

16. Die erste Großchance für Bielefeld! Das Gegenpressing der Hausherren funktioniert überragend. Über Kunze und Corboz kommt der Ball rechts zu Becker, der frei im Strafraum auftaucht, mit seinem Abschluss jedoch an Vollath scheitert.

13. Die Bayern lösen sich jetzt Mal vom Torwart aus stark flach aus dem Pressing. Doch dann entscheiden sie sich überhastet für den langen Ball, den Bielefeld leicht verteidigen kann. Da wäre sicherlich die Chance gewesen, sich in der gegnerischen Hälfte etwas festzusetzen.

11. Bielefeld versucht es mit einem weiten Einwurf. Den kriegen die Gäste zwar geklärt, aber der Ball ist direkt wieder weg.

8. Der Ball war bisher wohl noch keine zwanzig Sekunden am Stück in Ballbesitz. Aber auch Bielefeld kommt nicht wirklich in die gegnerische Hälfte.

5. Bielefeld kontrolliert bisher das Spiel, aber 1860 verschiebt gut und gibt den Hausherren dementsprechend wenig Raum. Die Hausherren bleiben geduldig.

2. Es wird das erste Mal gefährlich im Strafraum der Münchner! Nach einem Foul von Deniz hat Bielefeld eine gute Standardsituation von der rechten Seite. Die Flanke wird ins Zentrum gebracht, wo 1860 erst noch Probleme hat die Kugel zu klären, ehe Deniz dann das Foul zieht.

1. Spielbeginn

Auch 1860 könnte dieses Jahr fällig sein, aber eher im negativen Sinne. Auf dem 19. Tabellenplatz mit drei Punkten und bereits elf Gegentoren ist die Stimmung alles andere als rosig. Die ersten drei Spiele gingen allesamt verloren, ehe es dann am vierten Spieltag den ersten Erfolg auswärts bei Ingolstadt gab. In der letzten Woche verlor man zwar mit 2:3 gegen Dresden, zeigte aber nach dem 1:3 Rückstand große Moral und erzielte in der Schlussphase beinahe noch den Ausgleich. Es ist also definitiv nicht alles schlecht und die Hoffnung ist nach fünf Spielen sowieso noch nicht verloren.

Ist die Arminia dieses Jahr fällig? Die Ostwestfalen stehen nach fünf Spielen mit starken elf Punkten auf dem vierten Tabellenplatz, punktgleich mit dem Drittplatzierten Wehen Wiesbaden und man ist noch ungeschlagen. Der Saisonstart ist also mehr als geglückt! Zuletzt gab es einen 3:1-Erfolg bei Aufstiegsaspirant Erzgebirge Aue, obwohl die Männer aus dem Erzgebirge durch einen Elfmeter in Führung gingen. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Kabine, doch Bielefeld behielt einen kühlen Kopf und drehte die Partie durch Tore von Russo, Corboz und Wörl. Das sollte ihnen weiteres Selbstvertrauen geben.