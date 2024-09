71. Bei den Gästen stehen zwei Wechsel an. Tobias Kraulich und Nils Kaiser machen sich für ihren Einsatz bereit. Unterdessen plätschert die Partie ein wenig vor sich hin.

69. Die Partie ist nun sehr zerfahren. Viele leichte Ballverluste auf beiden Seiten führen zu einem sehr hektischen Spiel. Demzufolge ist auch kein geordneter Aufbau möglich.

66. Direkt nach dem erneuten Rückstand zeigte der FC Ingolstadt eine Reaktion und hat das Spiel nach vorne gesucht. Nun ist es wieder nur RWE, das den Ball nach vorne treibt.

63. Sebastian Grønning Ingolstadt Einwechslung bei FC Ingolstadt 04: Sebastian Grønning

63. Dennis Borkowski Ingolstadt Auswechslung bei FC Ingolstadt 04: Dennis Borkowski

63. Felix Keidel Ingolstadt Einwechslung bei FC Ingolstadt 04: Felix Keidel

63. David Kopacz Ingolstadt Auswechslung bei FC Ingolstadt 04: David Kopacz

62. In den letzten Minuten überschlagen sich regelrecht die Ereignisse. Erst der Hammer von Arslan aus rund 30 Metern, dann der Elfmeter und nun fordern auch die Schanzer einen Elfer, nachdem Testroet im Strafraum zu Boden geht.

59. Ahmet Arslan RW Essen Tooor für Rot-Weiss Essen, 1:2 durch Ahmet Arslan

Arslan nimmt die Chance dankend entgegen und haut das Leder vom Punkt nach links unten. Funk ahnt die Ecke, aber der stramme Schuss war dann doch zu platziert, sodass Essen wieder in Führung geht.

58. Elfmeter für Essen! Nach einem übereifrigen Einsteigen von Dühring im eigenen Sechzehner gibt es Elfmeter für die Gäste!

58. Ahmet Arslan fasst sich ein Herz! Arslan bekommt rund 30 Meter vor dem Kasten in zentraler Position den Ball und hat viel Platz. Er überlegt nicht lange und zieht einfach mal ab. Sein strammer Schuss fliegt in Richtung des rechten Winkels, allerdings ist Funk auf der Hut und pariert das Geschoss herausragend.

57. Rot-Weiss Essen kontrolliert das Spiel, ohne dabei jedoch torgefährlich zu werden. Unterdessen ist Boyamba nach einer längeren Behandlungspause wieder aufs Feld zurückgekehrt.

55. Joseph Boyamba bleibt nach einem Zweikampf mit Simon Lorenz auf dem Boden liegen und muss behandelt werden.

52. Essen ist nun wieder wesentlich energischer auf dem Feld und bestreitet die Zweikämpfe auch wieder härter. Das führt dazu, dass die Gäste wie im ersten Durchgang auch die Partie in den Anfangsminuten kontrollieren.

50. RWE möchte den ganzen Tag bereits den Spielaufbau flach bestreiten, sodass die Essener sich immer wieder selbst unter Druck setzen. Bisher jedoch ohne Folgen.

48. Der anschließende Freistoß aus dem rechten Halbfeld von Max Besuschkow ist jedoch zu flach, sodass der Ball geklärt werden kann.

47. Jimmy Kaparos RW Essen Gelbe Karte für Jimmy Kaparos (Rot-Weiss Essen)

Kaparos kommt gegen Borkowski einen Schritt zu spät, sodass Michel ihm die Gelbe Karte zeigt.

46. Sabrina Wittmann nimmt eine Änderung vor und bringt Pascal Testroet für Tim Heike ins Spiel.

46. Pascal Testroet Ingolstadt Einwechslung bei FC Ingolstadt 04: Pascal Testroet

46. Tim Heike Ingolstadt Auswechslung bei FC Ingolstadt 04: Tim Heike

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Mit einem 1:1-Unentschieden geht es in die Halbzeitpause. Rot-Weiss Essen konnte nach einer Viertelstunde mit 1:0 in Führung gehen, nachdem die Männer von Christoph Dabrowski das Spielgeschehen kontrollierten und dominierten. Danach gaben die Essener das Heft aus der Hand und überließen den Schanzern das Feld. Allerdings wurden die Hausherren so gar nicht torgefährlich, sodass der Schuss von Lucas Brumme (28. Minute) an den rechten Pfosten für lange Zeit der einzige Höhepunkt blieb. Rund sechs Minuten vor der Pause glich Lorenz die Partie mit einem schönen Kopfball aus vollem Lauf heraus aus und stellte den Spielverlauf leicht auf den Kopf. RWE hat bisher ein deutliches Chancenplus und auch die wesentlich besseren Abschlüsse. Jedoch hat man in der Mitte der ersten Hälfte aufgehört, Fußball zu spielen, sodass die schlechteste Defensive der Liga auch heute nicht zu null spielen wird.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Wegen der Unterbrechung durch den Zusammenprall zwischen Eitschberger und Heike gibt es zwei Minuten Nachspielzeit. Beide Teams wirken jedoch nicht mehr angriffslustig, sodass die Partie wohl mit 1:1 in die Halbzeit gehen wird.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44. Die Gäste machen deutlich mehr Druck auf den Ballführenden. Allerdings spielen die Schanzer es sehr intelligent und beziehen ihren Torhüter in den Spielaufbau mit ein. Dennoch sind die Essener nun wieder deutlich präsenter als noch vor dem Gegentreffer.

42. Der Ausgleich scheint die Essener wieder geweckt zu haben und RWE sucht den Weg nach vorne. Die Aktionen werden jedoch auf Höhe des Strafraums unterbunden, sodass keine Torgefahr entsteht.

39. Simon Lorenz Ingolstadt Tooor für FC Ingolstadt 04, 1:1 durch Simon Lorenz

Aus dem Nichts gleicht Lorenz das Spiel aus! Ryan Malone bekommt im linken Halbfeld den Ball zugespielt und guckt einmal kurz hoch. Er bringt eine butterweiche Flanke in Richtung Fünfmeterraum, wo Lorenz am zweiten Pfosten einläuft. Aus vollem Lauf heraus springt der Ingolstädter ab und trifft das Leder nahezu perfekt. Er köpft die Pille gegen die Laufrichtung von Golz, sodass sie am Ende links halbhoch einschlägt.

38. Den Schanzern fällt weiterhin nur wenig ein, sodass die Gäste gar nicht erst in Bedrängnis geraten.

35. Dem FC Ingolstadt fehlen sowohl die Ideen als auch die Präzision. Sofern es aussichtsreiche Positionen gibt, fehlt der letzte Pass oder der Mitspieler wird nicht gefunden. Dadurch plätschert die Partie etwas vor sich hin, da RWE nur das Nötigste macht.

33. Nach einem Ballverlust rund zehn Meter vor dem Sechzehner der Gäste geht es ganz schnell in die andere Richtung. Über vier Stationen dringt Brumme nach einem Doppelpass mit ARslan in den Strafraum herein. Der Linksverteidiger legt sich die Kugel zu weit vor und so rollt das Spielgerät ins Aus.

31. Obwohl RWE seit dem Führungstreffer das Tempo aus der Partie genommen hat, sind die Schanzer alles andere als torgefährlich. Die Offensivaktionen der Hausherren sind nicht sonderlich kreativ, und so sind es eher Standardsituationen, wodurch das Leder in den Strafraum der Gäste kommt.

28. Brumme trifft den Pfosten! Nach einem sehr gemächlichen Spielaufbau entschließt sich Lucas Brumme einfach mal, einen Distanzschuss abzugeben. Von der linken Seite aus rund 22 Metern zieht er ab und sein Strahl klatscht gegen den rechten Pfosten. Funk reagiert gar nicht und guckt dem Abschluss nur hinterher.

26. Das Spiel ist nach einem Zusammenprall zwischen Julian Eitschberger und Tim Heike unterbrochen. Nach einem weiten Einwurf in den Sechzehner der Gäste rasseln die Köpfe der beiden Spieler im Kampf um den Ball zusammen. Nach rund einer Minute geht es jedoch für beide vorerst weiter.

24. Essen hat in den letzten Minuten das Heft aus der Hand gegeben und zwingt Ingoldstadt zu mehr Aktionen. Abgesehen von der einen Möglichkeit von Kopacz gelingt den Gastgebern sehr wenig. Die Bewegung der Offensivabteilung ist überschaubar, sodass die Defensive von RWE keine Probleme hat, die Schanzer vom eigenen Tor weg zu halten.

22. Tim Heike verschiebt auf den rechten Flügel und legt kurz vor der Grundlinie in den Sechzehner ab. Dort lauert David Kopacz, der leichte Probleme bei der Ballannahme hat. Dennoch sucht der Ingolstädter den schnellen Abschluss. Aus rund 13 Metern und halbrechter Position fliegt die Kugel rund einen halben Meter über das Tor hinweg.

21. Die Gäste überlassen den Hausherren den Ball, die jedoch nur wenig damit anzufangen wissen. Somit spielt sich die Partie aktuell auf Höhe der Mittellinie ab.

19. Auch nach dem Treffer von Müsel geht es durchgehend in eine Richtung und die Westfalen möchten den zweiten Treffer erzielen. Abgesehen von den beiden Rettungsaktionen von Golz gab es noch gar keine Gefahr für den Kasten der Essener.

16. RWE hat die Partie bisher bestimmt und auch völlig verdient den Führungstreffer erzielt. Von den Schanzer ist aktuell nur sehr wenig zu sehen.

15. Torben Müsel RW Essen Tooor für Rot-Weiss Essen, 0:1 durch Torben Müsel

Wintzheimer und Müsel spielen an der Strafraumkante einen wunderbaren Doppelpass, sodass Wintzheimer links in den Sechzehner ziehen kann. Seinen flachen Abschluss, der ins lange Eck gehen sollte, kann Funk parieren, jedoch fliegt das Leder genau vor die Füße von Müsel, der aus elf Metern ohne Probleme ins leere Tor einschieben kann.

12. Die Gäste versuchen weiterhin, das Spiel an sich zu reißen, und haben oftmals das Leder in den eigenen Reihen. Nach einer Ecke ist es wieder Eitschberger, der das Leder in Richtung Tor bringt. Eine Kopfballablage nimmt er volley, jedoch ist der Schuss zu unplatziert und landet in den Armen von Funk.

9. Wieder retter Golz für RWE! Nach einem leichten Ballverlust kurz vor dem Sechzehner der Schanzer geht es schnell. Ein Pass in die Tiefe und David Kopacz könnte auf Golz zulaufen. Der Torhüter verlässt frühzeitig die Linie und rennt knapp 30 Meter dem Ball entgegen und setzt zur Grätsche an, sodass er hauchdünn vor dem Angreifer am Leder ist. Dadurch prallt die Kugel von Kopacz ins Seitenaus. Sehr gut mitgespielt vom RWE-Keeper. Allerdings musste er abermals ein hohes Risiko eingehen.

7. Julian Eitschberger, der zuvor den zu kurzen Rückpass spielte, hat nun eine gute Offensivaktion. Über links trägt Essen den Ball nach vorne und etwas glücklich kommt die Kugel zu Eitschberger, der zentral und rund 22 Meter vor dem Tor das leicht hoppelnde Leder direkt nimmt. Sein strammer Abschluss ist jedoch zu ungenau und Funk kann den Schuss ohne Probleme fangen. Das war die erste Chance des Spiels.

5. Tim Heike wird zentral vor dem Sechzehner angespielt und der leitet die Kugel direkt nach rechts weiter. Von dort möchte David Kopacz die Kugel ebenfalls ohne Zeitverlust in die Mitte bringen, allerdings findet er keinen Abnehmer im Sechzehner. Kurz darauf bringt sich Essen selbst unter Druck, nachdem ein Rückpass auf Jakob Golz zu kurz gerät und der Torhüter mit hohem Risiko die Situation klären kann.

3. Die ersten Minuten gehören dem RWE. Die Essener haben deutlich mehr Ballkontrolle und suchen den Weg nach vorne. Die Schanzer hingegen machen die Räume eng und wollen über eine starke Defensivleistung erst einmal ins Spiel kommen.

1. Schiedsrichterin der Partie ist übrigens Fabienne Michel.

1. Die Gäste aus Essen laufen in weißen Jerseys auf und stoßen an. Die Hausherren agieren in den gewohnten schwarzen Trikots.

1. Spielbeginn

Das Aufwärmen ist vorüber und die Spieler ziehen sich in die Kabine zurück. Nach den letzten taktischen Anweisungen geht es für beide Mannschaften in Kürze raus in die Katakomben, ehe die Teams einlaufen.

Es ist erst das vierte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften und die Bilanz ist vollkommen ausgeglichen. Während man sich die ersten beiden Male mit einer Punkteteilung trennte, gewannen in der Folge jeweils die Heimteams das Duell. Somit sprechen die Statistiken heute gegen einen Erfolg für RWE und für einen möglichen Erfolg der Ingolstädter. Allerdings haben die Essener alle Punkte auf fremdem Platz erspielt und die Schanzer haben bereits zwei Heimpleiten erfahren. Lediglich die erste Partie im Audi Sportpark gegen Waldhof Mannheim konnte gewonnen werden.

Sabrina Wittmann wechselt zum Vergleich zur Vorwoche, als man 2:3 gegen den VfB Stuttgart II verlor, auf drei Positionen in ihrem 4-4-2-System. Während die Defensivabteilung unberührt bleibt, gibt es im Mittelfeld zwei Veränderungen. Max Besuschkow und Maximilian Dittgen verdrängen Felix Keidel und Benjamin Kanurić auf die Bank. Außerdem ersetzt Dennis Borkowski seinen dänischen Teamkollegen Sebastian Grønning in der Spitze. Auch bei den Gästen gibt es drei Wechsel zu vermelden. Thomas Eisfeld, Kelsey Aninkorah-Meisel und Leonardo Vonić sind entweder gar nicht im Kader oder müssen erstmal auf der Bank Platz nehmen. Dafür rücken Jimmy Kaparos, Ramien Safi und Manuel Wintzheimer in die Startelf. Damit weicht Christoph Dabrowski von seiner 4-4-2-Formation ab und startet im 4-2-3-1.

Sowohl die Ingolstädter als auch die Essener sind alles andere als überragend in die Saison gestartet. Während die Schanzer sechs Punkte nach fünf Spieltagen auf dem Konto haben, sind es bei den Gästen sogar nur vier Zähler. Damit belegen die Westfalen den 17. Platz, der der erste Abstiegsrang wäre. Allerdings stehen nach heute noch 32 weitere Begegnungen für beide Teams auf dem Plan, sodass die Tabellensituation noch keine Sorgen schüren dürfte. Um dennoch den Anschluss an die Aufstiegsplätze nicht zu verlieren, wäre ein Erfolg für beide Mannschaften sehr wichtig. Demzufolge heißt es: Verlieren verboten!