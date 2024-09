22. Nun liegt die Kugel auf der Gegenseite in den Maschen! André Becker köpft eine Hereingabe von links mutterseelenallein in das kurze Eck. Dass er so viel Platz hat, ist allerdings einem vorangegangenen Schubser zu verdanken - das Tor zählt nicht.

20. Mittlerweile reißen die Veilchen das Spiel immer mehr an sich, finden offensiv immer wieder kreative Lösungen. Gerade ist es ein schnell ausgeführter weiter Einwurf, der Marcel Bär auf die Reise schickt. Der Schuss von der linken Strafraumkante zischt nur knapp am langen Winkeleck vorbei!

17. Eine Flanke von Maxim Burghardt segelt lange durch die Luft. Mehrere Mitspieler lauern im Sechzehner, darunter Borys Tashchy. Der Angreifer geht zu Boden und das ganze Stadion reklamiert Elfmeter, doch der Kontakt reicht lange nicht für einen Strafstoß.

16. Mizuta sackt zu Boden und bittet um eine medizinische Auszeit. Der Ausfall des Japaners wäre nach der starken Anfangsphase natürlich schmerzhaft, vorerst scheint es aber weiterzugehen.

14. Michél Kniat Bielefeld Gelbe Karte für Michél Kniat (Arminia Bielefeld)

Nicht einmal eine Viertelstunde braucht der grantelnde Mitch Kniat, um sich die Gelbe Karte abzuholen. Schon im Hinspiel der Vorsaison war er verwarnt worden.

13. Es geht auf und ab, nun prüft Kaito Mizuta ebenfalls mit einem Flachschuss auf das kurze Eck Martin Männel. Der anschließende Eckball wird aber umgehend aufgrund eines Offensivfouls abgepfiffen.

12. Da ist die erste Riesenchance! Marvin Stefaniak prescht auf links bis an die Grundlinie und legt zurück auf Borys Tashchy, der direkt abzieht und Jonas Kersken im kurzen Eck prüft. Der Torwart kann nur nach vorne abwehren und die Szene bleibt heiß.

10. Zehn Minuten sind um, das Topspiel wird seinem Namen bislang gerecht. Die Arminia macht in der Anfangsphase den etwas ballsicheren Eindruck, Aue scheint eher auf Gegenstöße zu lauern.

7. Auf der Gegenseite erobert Marcel Bär den Ball und wird überhaupt nicht angegriffen. So entscheidet er sich selbst für den Abschluss aus zentraler Position, dieser kommt aber zu mittig auf Jonas Kersken. Der Pass rechts raus auf Borys Tashchy wäre auch eine Option gewesen.

6. Eine solch schlecht ausgeführte Ecke hat man allerdings selten gesehen. Der ruhende Ball wird kurz ausgeführt und umgehend zum Schützen zurückgegeben. Dabei steht Stefano Russo im Abseits.

5. Auf links macht Merveille Biankadi viel Dampf, lässt sich auch vom im Weg liegenden Mitspieler nicht beeindrucken. Sein Abschluss wird zur ersten Ecke abgelenkt.

3. Beide Teams klappen die Visiere sofort hoch und verbuchen erste Vorstöße. Einen langen Seitenwechsel pflückt der neu in die Startelf gerückte Kaito Mizuta herunter, kommt aber nicht am Gegenspieler vorbei.

1. Mit Anstoß für die Veilchen geht es los! Schiedsrichter der Begegnung ist Florian Heft, der auch in der 2. Bundesliga regelmäßig eingesetzt wird.

1. Spielbeginn

Die Spieler kommen aus dem Schacht und werden von zwei uniformierten Bergmännern empfangen. Die Stimmung wird allerdings kurzzeitig getrübt, denn es wird noch eine Schweigeminute für den im Alter von 87 Jahren verstorbenen Martin Henselin abgehalten. Der gebürtige Ueckermünder war über zehn Jahre Vizepräsident und entscheidend an der finanziellen Rettung des Klubs beteiligt.

Das Wetter im Erzgebirge ist natürlich immer ein Mysterium, hält sich momentan aber stabil. Über 10.000 Zuschauer werden heute erwartet.

In der Länderspielpause war Bielefeld im Verbandspokal bei Westfalenligist SC Peckeloh gefordert, setzte sich erst in der Nachspielzeit mit 1:0 durch. Julian Kania war dabei der goldene Schütze und wurde heute als Kandidat für die Startelf gehandelt. Letztlich erhält André Becker aber wieder den Vorzug. Christopher Lannert und Noah Sarenren Bazee fehlen heute angeschlagen und werden durch Felix Hagmann und Kaito Mizuta ersetzt.

Die Arminia hat eine noch deutlich turbulentere Saison hinter sich, will im zweiten Jahr von Mitch Kniat nun aber ebenfalls oben angreifen. Mit einem gelungenen Saisonstart und drei Auftaktsiegen wurde der Grundstein bereits gelegt, allerdings kamen die Ostwestfalen gegen Essen und Sandhausen zuletzt nicht über Punkteteilungen hinaus. Zudem ist Aue nicht der liebste Reiseort der Arminen, seit 2013 gelang im Erzgebirge kein Sieg mehr.

Saisonübergreifend könnte Aue heute das achte Heimspiel in Folge gewinnen und damit einen Drittliga-Rekord einstellen. Dabei mithelfen kann von Beginn an Routinier Marvin Stefaniak, der das Auswärtsspiel in Aachen aufgrund von Knieproblemen verpasst hatte. Einzig Erik Majetschak fällt mit einem grippalen Infekt aus, dafür gibt der aus Nürnberg ausgeliehene Ali Loune sein Startelfdebüt.

Pavel Dotchev hat es schon in der durchwachsenen Vorsaison angedeutet: Der Aufstieg sollte erst in dieser Spielzeit zum Thema werden. Und tatsächlich stehen die vom 58-Jährigen gebürtigen Bulgaren trainierten Veilchen an der Tabellenspitze, könnten sich heute mit einem Dreier sogar ein wenig absetzen. Im letzten Heimspiel gewann man das Prestigeduell und Sachsenderby gegen Dynamo Dresden mit 2:0 und konnte bei den eigenen Fans noch zusätzliche Euphorie entfachen.