30. Der nächste Sandhäuser Eckstoß von rechts wird brandgefährlich! Greil steigt am höchsten und nickt den Ball in Richtung langes Eck. Dort wird Stolze in letzter Sekunde von Jessen behindert, denn sonst kann der frei zum 2:0 treffen.

29. Mühling schickt Iwe auf dem linken Flügel, wo den Dortmundern erneut der Zugriff fehlt. Die flache Flanke von Iwe ins Zentrum kann Ostrzinski aber im Nachfassen parieren, ehe Greil zur Stelle gewesen wäre.

28. Beide Spieler gehen mit Platzwunden vom Feld und werden dort weiterbehandelt. Der Ball rollt auf dem Rasen weiter.

26. Baumann und Hüning prallen im Mittelfeld in einem Kopfballduell mit den Köpfen zusammen. Beide bleiben auf dem Boden liegen und benötigen eine Behandlung.

25. Die Partie gönnt sich eine kleine Verschnaufpause. In oder an den beiden Strafräumen spielt sich aktuell kaum etwas ab.

22. Wieder schickt Schikora Ehlich mit einem Ball hinter die Kette. Erneut kann der Flügelspieler einen Eckstoß herausholen. Auch dieser wird gefährlich, weil die Dortmunder keinerlei Zugriff finden. Nur mit viel Mühe können die Gäste klären. Zudem behindern sich Stolze und Schikora gegenseitig.

19. Die Badener haben Glück, dass ein Fehlpass im Spielaufbau nicht postwendend bei Hettwer im Sechzehner gelangt. Zuvor hat Schikora unglücklich über den Ball getreten.

17. Nach dem folgenden Standard kommt Schikora frei zum Kopfballabschluss aus dem Zentrum. Das Leder hoppelt nur knapp am linken Pfosten vorbei. Der BVB ist weiter zu sorglos in der Abwehr.

16. Der SVS kommt über Iwe und Ehlich auf links nach vorne. Ehlichs Flanke kommt am rechten Pfosten vor Stolze runter, der wieder völlig blank steht. Von dort scheitert er am stark parierenden Ostrzinski.

14. Wieder macht Drakas über die rechte Seite Dampf. Seine ungenaue Hereingabe ins Zentrum klären die Hausherren zu kurz. So kann Eberwein aus 13 Metern aus halbrechter Position zum Schuss kommen. Diesen können die Sandhäuser aber blocken. Auch der dritte Ball ist beim BVB, doch daraus kann Roggow nichts machen.

12. Drakas ans Außennetz! Eberwein hat im halbrechten Mittelfeld zu viel Platz und sieht die Lücke zwischen den Sandhäuser Abwehrspielern. Dragas startet gegen Lewald ein und zieht mit der Kugel in die Box. Von rechter Position aus sehr spitzem Winkel trifft der Dortmunder nur das Außennetz.

11. Die BVB-Reserve presst sehr hoch, womit die Gastgeber bislang allerdings keine Probleme haben. Die teilweise sehr erfahrenen Mannen von Sreto Ristić können sich daraus immer wieder clever befreien.

8. Da ist eine solche Umschaltaktion. Ein Dortmunder Fehlpass landet auf Linksaußen bei Ehlich. Der kann gegen den schnellen Jessen aber nichts unternehmen und verliert das Leder direkt wieder.

7. Die Gäste versuchen durch viele Kurzpässe ins Spiel zu kommen. Sandhausen wartet derweil erstmal ab und steht tief, lauert jedoch auf Ballgewinne und auf die Umschaltaktionen.

4. Ein früher Nackenschlag für die jungen Dortmunder. Wie reagieren diese nun?

2. Jakob Lewald Sandhausen Tooor für SV Sandhausen, 1:0 durch Jakob Lewald

Das ging fix! Stolze holt am rechten Flügel gegen den unaufmerksamen Mogultay den Ball. Der Dortmunder kann daraufhin nur noch foulen. Den fälligen Freistoß schickt Mühling ins Zentrum. Da kommt Baumann am langen Pfosten an das Leder. Der legt frei per Kopf zurück zu Stolze, der sehenswert per Hacke an das rechte Fünfmeterraumeck weiterleitet. Dort steht Lewald völlig blank. Mit aller Ruhe bugisert er den Ball mit seinem Rechten ins Tor, wo Ostrzinski aus der Distanz machtlos ist. Ein völlig vermeidbarer Gegentreffer für den BVB!

1. Der Ball rollt am Hardtwald! Die Gastgeber eröffnen die Partie vor ausbaubarer Kulisse.

1. Spielbeginn

Außerdem wird heute der ligaweite Aktionsspieltag für Nachhaltigkeit eröffnet. Unter dem Motto "Gemeinsam: Gutes Spiel" wollen die 32 Vereine der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga an diesem und am nächsten Spieltag Aufmerksamkeit dafür schaffen, Nachhaltigkeit über ökologische Aspekte hinaus zu verstehen.

Geleitet wird die Begegnung von Felix Wagner. Für ihn ist es sein zweites Spiel in der Liga. Bei seiner Premiere Ende August bei Verl gegen Mannheim war es eine unglückliche Vorstellung. Da erkannte er dem Waldhof in der 87. Minute unberechtigt den Siegtreffer ab. Hoffentlich hat der 23-Jährige heute ein besseres Händchen.

So bringt Zimmermann mit Mogultay, Elongo-Yombo und Drakas drei frische Kräfte im Vergleich zum Remis gegen Osnabrück. Kabar, Campbell (beide nicht im Kader) und Fóti (Bank) machen dafür Platz.

"Dortmund hat eine hochgradig talentierte Mannschaft und sehr viel Tempo. Wir werden Antworten auf Fragen finden müssen, die uns Dortmund stellt.", so der Sandhäuser Cheftrainer über den heutigen Gegner. Dass die Zweitvertretung des BVB viel Talent im Team hat ist unbestritten. Dennoch sind die Borussen bisher nicht zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf. „Wenn man die Gegner sieht, dann stehen wir gut da. Auf die Spielverläufe gesehen wäre aber am Ende noch mehr für uns drin gewesen und genau da wollen wir ansetzen.“, so Trainer Jan Zimmermann vor dem Spiel. Zuletzt wurde gegen Osnabrück und Rostock jeweils ein 1:1 erspielt. Während der Länderspielpause fehlten Zimmermann zudem einige Spieler aufgrund von Reisen. So konnte also auch nicht viel trainiert und einstudiert werden. Bei einem Testspiel gegen die U23 vom FC Schalke 04 kam der BVB nicht über ein 0:0 hinaus. Dass der DFB die Dortmunder nun auch noch für das frühmögliche Spiel des Spieltages einplant, ist nicht optimal für die Schwarz-Gelben.

In der Aufstellung stellt der serbische Coach im Vergleich zum Bielefeld-1:1 auf einer Position um. Patrick Greil ist neu für Alexander Fuchs in der Dreierkette. Dahinter wird erneut Timo Königsmann im Tor stehen. Er ersetzt den Stammkeeper Nikolai Rehnen, der wegen einer Meniskus-OP lange ausfallen wird.

Bei den Schwarz-Weißen war der Saisonstart sehr gelungen. Mit zwei Siegen startete die Mannschaft von Trainer Sreto Ristić in diese Spielzeit. Es folgte ein hartumkämpfter Pokalfight gegen den 1. FC Köln, welcher knapp nach Verlängerung mit 2:3 verloren ging. Gefolgt von der ersten Ligapleite gegen die Reserve aus Hannover, welche unter dem Strich in Ordnung ging, da vom SVS im gesamten Spielverlauf zu wenig kam. Anders vor der Länderspielpause, als sich die Sandhäuser in Bielefeld ein Remis erspielten. So stehen drei Spiele in Folge ohne Sieg auf dem Papier, was gleichbedeutend mit Platz sechs ist. Immerhin gab es am vergangenen Wochenende im Verbandspokal beim Landesligisten Grünsfeld einen 4:0-Sieg. Dieses Spiel nutzte Ristić, um einigen Neuzugängen die Chance auf Spielminuten zu ermöglichen. Der Trainer dazu: "Niklas Kreuzer und Jonas Carls haben einen guten Eindruck hinterlassen, bei Stanislav Fehler ist bezüglich der Fitness noch Potenzial da. Dennoch waren wir zufrieden mit dem, was er auf den Platz gebracht hat.".

Nach der ersten Länderspielpause der noch jungen Saison geht es weiter in der 3. Liga. Zur Eröffnung des Spieltags will der SV Sandhausen seine zurückhaltenden Aufstiegsambitionen unterstreichen und endlich wieder ein Ligaspiel gewinnen. Nach zuletzt zwei sieglosen Spielen soll der Anschluss an die vorderen Plätze nicht abreißen. Auch beim BVB gab es zuletzt zwei Spiele ohne Dreier. Aktuell befinden sich die Borussen mit fünf Zählern auf Rang elf. So kann diese Partie heute am Hardtwald bereits richtungsweisend für die kommenden Wochen sein.