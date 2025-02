Der Cottbusser Rasen verhindert das Tor von Taz! Nach Ballverlust der Heimelf geht es schnell und Berkan Taz wird in Richtung gegnerisches Tor auf die Reise geschickt. Dann wird es kurios: Taz läuft auf den Energie-Torwart zu und will zum Abschluss ausholen, doch in diesem Moment verspringt der Ball durch eine Platzunebenheit und der Verler trifft den Ball nicht. Bitter für die Gäste!

Verls Sechser Benger lässt sich im Spielaufbau zwischen die Inneverteidiger fallen, um dadurch Räum im Mittelfeld zu schaffen. Cottbus läuft die Ostwestfalen von Beginn an hoch an.

Claus-Dieter Wollitz muss heute auf seinen Linksverteidiger Bretschneider verzichten, der gelbgesperrt fehlt. Auf seiner Position übernimmt heute Kapitän Borgmann, der aus dem Mittelfeld nach hinten rückt und dafür kommt auf der Achterposition Yannik Möker in die Mannschaft. Der Rest der Startaufstellung bleibt unverändert. Auf Seiten des SCV fällt Kapitän Lars Lokotsch weiterhin verletzungsbedingt. Alexander Ende tauscht im Vergleich zum 1:0 Sieg gegen Hannover II seine Inneverteidigung aus: Anstelle von Schulz und Stöcker dürfen heute Köhler und Fynn Otto von Beginn an ran. Im Mittelfeld startet außerdem Yari Otto für Onuoha.

Der Tabellenführer aus der Lausitz empfängt heute die siebtplatzierten Ostwestfalen. Die Cottbusser dürfen heute das zweite Heimspiel in Folge bestreiten, nachdem sie am letzten Wochenende mit 2:1 gegen Wehen Wiesbaden erfolgreich waren. Verl musste zwar unter der Woche eine 4:2-Niederlage im Landespokal Westfalen gegen Rödinghausen hinnehmen, ist aber in der Liga seit zehn Spielen ungeschlagen und gehört damit inzwischen zu den direkten Verfolgern des Spitzenreiters. Hält die Serie heute in Cottbus weiter an?