42. Auf der eigenen linken Defensivseite arbeitet Martinovic gut mit nach hinten und erobert das Leder mit einer Grätsche gegen Goppel. Anschließend marschiert er nach vorne, begeht an der Mittellinie bei einem intensiven Zweikampf mit Mockenhaupt jedoch ein Offensivfoul.

40. Eine Ecke von rechts bringt Gözüsirin herein, am ersten Pfosten kann Kaya das Leder jedoch nicht an Eitschberger vorbei bugsieren. Zum Unverständnis des Stürmers wird dabei auf Abstoß entschieden, es hätte jedoch einen weiteren Eckstoß geben müssen.

38. Tom Moustier RW Essen Gelbe Karte für Tom Moustier (Rot-Weiss Essen)

Nach einem Pfiff gegen ihn beschwert sich Moutier beim Schiedsrichter. Für das Meckern sieht er die erste Gelbe Karte.

36. Der Rasen wurde bis jetzt schon sehr in Mitleidenschaft gezogen, war auch davor nicht in einem passablen Zustand. Das Kombinationsspiel beider Teams wird dadurch natürlich nochmal schwerer.

34. Mit einem kurzen Pass zurück nimmt Martinovic links Kraulich mit, der Innenverteidiger nimmt Tempo auf. So geht er an gleich drei Gegenspielern vorbei, legt sich das Spielgerät dann jedoch zu weit vor, somit kann Carstens bereinigen.

32. Einen langen Einwurf von links klärt Wiesbaden nicht richtig, so kommt Safi aus 17 Metern halblinker Position zum Abschluss. Vor Stritzel herrscht viel Verkehr, doch Stritzel bekommt den Fuß ran. Hinter ihm wären aber auch noch zwei Mitspieler gewesen, die ebenfalls hätten klären können, allzu hart war der Schuss nicht.

29. Nach einer guten Kombination hat Brumme links die Möglichkeit zu einer Flanke, bleibt jedoch an Mockenhaupt hängen. Das gleiche Schicksal ereilt Moustier, der den Abpraller aufgesammelt hatte, im Dribbling jedoch nicht am Verteidiger der Gastgeber vorbeikommt.

27. Auf der rechten Seite macht es Martinovic zunächst gut, bekommt den Ball dann von Safi jedoch nicht zurück, weil Carstens mit der Fußspitze dazwischen ist. Das Leder trudelt so zu Stritzel, der neu aufbauen kann.

25. Es ist bisher ein Spiel auf Augenhöhe, bis auf die Brumme-Möglichkeit fehlt es aber noch an Chancen. Sowohl Wehen als auch Essen streuen nach vorne noch zu viele Ungenauigkeiten ein, um wirklich gefährlich werden zu können.

23. Mit einem langen wie tiefen Ball sucht Kraulich den einstartenden Safi. Der Pass ist jedoch zu weit und so kann Stritzel locker aufnehmen.

21. Die Behandlungspause dauert lange, beide Spieler hat es hart erwischt. Sowohl Eitschberger als auch Arslan bekommen einen Turban, beide scheinen es demnach zumindest vorerst zu versuchen.

18. In der gegnerischen Hälfte rauschen Eitschberger und Arslan mit dem Kopf zusammen, da hatten sie sich nicht abgesprochen. Beide müssen behandelt werden, bleiben zunächst liegen.

16. Das Spiel nimmt Fahrt auf! Im Anschluss an die Kaya-Chance kontert Essen, Brumme wird rechts in den Strafraum geschickt und zieht gut zurück, setzt Taffertshofer so auf den Hosenboden. Aus neun Metern halbrechter Position zieht er dann ab, doch Stritzel ist mit dem zu zentralen Versuch nicht zu überwinden.

15. Jetzt wird es mal gefährlicher. Mit einem tiefen flachen Ball findet Mockenhaupt zentral Kaya, der sich klasse am Sechzehner um die eigene Achse dreht und umgehend abzieht. Der flache Schuss aus 16 Metern geht nicht allzu weit rechts vorbei, Golz muss noch nicht eingreifen.

12. Aus dem rechten Halbfeld fast von der Außenlinie bringt Gözüsirin einen Freistoß in die Mitte. Dort kommt Janitzek aus dem Stand zum Kopfball, kann diesen aus elf Metern jedoch nicht Richtung Kasten bringen.

11. Diese Ecke von links wird kurz auf Safi gespielt, dessen Abschluss vom Sechzehnereck jedoch geblockt wird. Noch warten wir auf die erste wirklich gute Chance.

10. Safi wird rechts an die Grundlinie geschickt, bleibt mit seiner Hereingabe jedoch an Janitzek hängen. Die anschließende Ecke bringt dann nicht direkt Gefahr, führt jedoch zu einem weiteren Versuch von der anderen, linken Seite.

8. Nun können sich die Hausherren mal vorne festsetzen, Gözüsirin kommt aus 22 Metern halbrechter Position zum Abschluss. Der Versuch rauscht weit drüber, Golz kann in Ruhe hinterherschauen.

5. Wiesbaden lässt das Leder durch die eigenen Reihen laufen, über die Mittellinie kommen sie dabei jedoch nicht. Die Gäste pressen sehr hoch und intensiv, wollen keinen geordneten Spielaufbau zulassen.

3. Brumme bringt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld in den Sechzehner, doch der kann ohne Probleme geklärt werden. Essen versucht gleich zu Beginn, Druck auszuüben.

1. Dann rollt der Ball auch schon. Die Gastgeber haben angestoßen.

1. Spielbeginn

Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichter Michael Näther den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

Eine lange Historie hat das Aufeinandertreffen dieser beiden Teams nicht, erst drei Duelle stehen in den Büchern, alle drei gingen an Wiesbaden. In der Saison 2022/2023 hieß es zweimal 3:1, das Hinspiel dieser Spielzeit endete sogar mit 3:0 für Wehen. Essen hat demnach gegen diesen Kontrahenten immer drei Gegentore kassiert. Im Hinspiel besorgten Kaya per Doppelpack und Gözüsirin die Treffer, heute hoffen wir natürlich auf eine etwas engere Partie, aber gerne mit ähnlich vielen Toren.

Genau diese Spur haben auch die Gäste wiederentdeckt. Seit drei Partien ist Essen ungeschlagen, gegen die Zweitvertretung von Hannover und gegen Bielefeld hat man dabei sogar gewonnen. Da muss das 1:1 gegen Schlusslicht Unterhaching zuletzt schon als Dämpfer angesehen werden, den es auszumerzen gilt. Denn insgesamt befindet sich Rot-Weiß mit 24 Punkten weiter in unmittelbarer Abstiegsgefahr, nur das bessere Torverhältnis bringt sie über den Strich. Im Ruhrpott muss man weiter daran arbeiten, diese verkorkste Saison in ruhige Fahrwasser zu bringen.

Kommt Wiesbaden nochmal oben ran? Das ist die Frage, die man sich stellen muss, denn mit 34 Punkten und Rang neun der Tabelle ist der Aufstiegsrelegationsplatz sieben Zähler entfernt. Wenn heute also kein Sieg gelingt, dann sollte es das gewesen sein für Wehen mit dem direkten Wiederaufstieg. Zuletzt war man dabei eigentlich gut in Schwung, sowohl Rostock als auch die Zweitvertretung des VfB Stuttgart konnte souverän besiegt werden. Am letzten Spieltag setzte es dann mit einem 1:2 gegen Tabellenführer Cottbus allerdings einen Dämpfer, heute will man beim SVWW wieder zurückfinden in die Erfolgsspur.

Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei Wiesbaden beruft Trainer Nils Döring mit Janitzek und Greilinger zwei Neue im Vergleich zum letzten Spiel in die Startelf. Für sie müssen Luckeneder und Johansson weichen. Luckeneder fehlt dabei wegen seiner 5. Gelben Karte, dazu kommen die verletzten Bätzner, Hübner, Kiomourtzoglou und Wegmann. Auf der anderen Seite rotiert Essen-Coach Uwe Koschinat nicht, vertraut seiner eingespielten Anfangsformation. Dabei muss er unverändert verletzungsbedingt auf Çelebi, Kaiser, Müsel und Wintzheimer verzichten.