49. Die Gäste kommen druckvoll aus der Kabine, doch die ruhenden Bälle kann der Aufsteiger bisher noch nicht gefährlich ausspielen. Köln übersteht jeden Eck- und Freistoß ohne Mühe.

46. Bei Köln bleibt der Torschütze leicht angeschlagen in der Kabine: El Mala wird durch May ersetzt. Aachen kommt unverändert aus der Halbzeit.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Eine unterhaltsame erste Halbzeit zwischen Viktoria Köln und Aachen endet 1:1! Beide Teams legten von Beginn an eine hohen Intensität an den Tag, die erste Chance des Abends ließ El Mala im direkten Duell mit Olschowsky liegen (26.). Die Alemannia wurde danach etwas besser und dominierte für eine kurze Zeit, der Führungstreffer von Gorden krönte die beste Phase der Gäste (40.). Doch mit dem Halbzeitpfiff fand El Mala die richtige Antwort, traf aus vollem Lauf ins kurze Eck (45.+3).

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +3 Said El Mala Vikt. Köln Tooor für Viktoria Köln, 1:1 durch Said El Mala

Mit dem Halbzeitpfiff gleicht Köln aus! Engelhardt spielt aus dem Mittelfeld heraus einen tollen Pass durch die Schnittstelle auf den gestarteten El Mala. Der 18-Jährige lässt sich auf der linken Seite nicht mehr stoppen und versenkt aus spitzem Winkel im kurzen Eck!

45. +2 Lobinger lässt den Ausgleich liegen! Wieder ist es Lopes Cabral, der von rechts hoch in die Mitte flankt. Stürmer Lobinger hat zwischen den Innenverteidigern genug Platz und Zeit, bringt das Leder aber per Kopf nicht druckvoll aufs Tor. Diese Hereingabe hätte Kölns Nummer neun sogar noch annehmen können!

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45. El Mala steht wieder im Abseits! Der Offensivkünstler ist Abnehmer einer hohen Lopes Cabral-Flanke, trifft jedoch per Kopf nur das Außennetz. Erneut geht die Fahne hoch, der Ausgleich hätte nicht gezählt.

43. Die Gäste sind nun seit wenigen Minuten am Drücker, bestimmen das Tempo und drängen die Viktoria hinten rein. Das 1:0 für den Aufsteiger geht in Ordnung!

40. Kevin Goden Aachen Tooor für Alemannia Aachen, 0:1 durch Kevin Goden

Ein klasse Angriff bringt Aachen in Führung! El-Faouzi verarbeitet nahe des Mittelkreises einen hohen Ball, leitet weiter zu Bakhat und der steckt wiederum durch auf seinen Sturmkollegen Goden. Alemannias Nummer elf umkurvt noch den Keeper und schiebt mit links aus wenigen Metern zur Führung ein.

37. Die Intensität reißt nicht ab: Bogićević räumt neben dem Ball auch Gegenspieler Scepanik ab. Der Schiedsrichter moderiert das gut, knöpft sich die Streithähne vor und dann geht es auch schon weiter.

36. Christoph Greger Vikt. Köln Gelbe Karte für Christoph Greger (Viktoria Köln)

Heister vernascht Sticker per Beinschuss an der Seitenlinie und zieht in Richtung Strafraum. Viktoria-Kapitän Greger geht früh runter zur Grätsche und räumt den Aachener ab.

34. Das Spiel findet nun wieder zwischen den Strafräumen statt und die Gastgeber haben etwas mehr Ballbesitz. Doch die zweitbeste Defensive der Liga reißt keine Lücken, Aachen steht enorm stabil!

30. Beide Mannschaften hatten in den letzten zehn Minuten je eine gute Torchance, doch die Null steht! Die Viktoria wird im Ballbesitz nun höher angelaufen, kann sich dadurch nun nicht mehr so leicht in die gegnerische Hälfte kombinieren wie noch in der Anfangsviertelstunde.

26. Olschowsky verhindert den Rückstand! Bakhat leistet sich einen fatalen Rückpass, El Mala erläuft den Ball und zieht völlig allein in den gegnerischen Strafraum ein. Hat der Youngster zu viel Zeit zum Nachdenken? Der 18-Jährige scheitert im direkten Duell an Olschowsky!

23. Scepanik knapp drüber! Strujić macht einen langen Diagonalball nochmal scharf, weil er ihn artistisch hoch in die Mitte bringt. Scepanik steht zentral zwischen Strafraumkante und Elfmeterpunkt, nimmt das Leder volley und setzt seinen Abschluss rund einen Meter über das Tor.

22. Das Spiel lebt weiterhin von seiner Intensität und dem 0:0. Die Abwehrreihen stehen auf beiden Seite sehr stabil, nur Olschowsky musste bisher einen Schuss aus zweiter Reihe parieren (9.).

19. Auf der anderen Seite schlägt die Viktoria einen ruhenden Ball aus dem Halbfeld hoch in die Mitte. Dietz kommt im Zentrum zwar per Kopf an die Kugel, verlängert aber nur ins Toraus.

16. Nach Foul von Engelhardt an Strujić bekommt Aachen rund 22 Meter vom Tor entfernt einen Freistoß in aussichtsreicher Position zugesprochen. Scepanik findet zwar eine Lücke in der Mauer, doch der Schuss hat zu wenig Tempo und Dudu fängt den Ball ohne Probleme.

12. Der Ballbesitz wechselt aktuell munter hin und her, keines der beiden Teams kann dem Spiel bisher seinen Stempel aufdrücken und trotzdem ist der Spielverlauf sehr unterhaltsam bisher.

9. Köln jubelt, aber das Tor zählt nicht! Olschowsky hält einen verdeckten Schuss aus der zweiten Reihe und lässt zur Seite abprallen. El Mala steht goldrichtig und verwandelt aus spitzem Winkel, doch sofort geht die Fahne des Assistenten hoch.

8. Die Intensität in den Zweikämpfen stimmt, der Schiedsrichter lässt bisher viel laufen und beide Mannschaft damit erstmal im Spiel ankommen. Die Gastgeber legen wieder gewohnt viel Ruhe in den Spielaufbau, Aachen ist da noch etwas hektischer unterwegs.

4. Guter Angriff von Köln! Mit wenigen vertikalen Pässen überbrücken die Gastgeber das Mittelfeld und die Kugel wird aus dem Zentrum heraus halblinks durchgesteckt auf El Mala. Der Youngster wird vom herausgelaufenen Olschowsky am Abschluss gehindert.

3. Aachen beansprucht das Spielgerät in der Anfangsphase für sich, doch die Viktoria geht hoch ins Pressing und jagt den Spieler in Ballbesitz. Ein vielversprechender Start!

1. Los geht's - die Gäste stoßen an!

1. Spielbeginn

Im Hinspiel am 5. Spieltag feierte Aachen durch das 1:0 gegen Viktoria Köln den ersten Heimsieg im Profifußball seit elf Jahren. Matchwinner damals: Strujić, der heute in die Startelf der Alemannia rückt. Gute Vorzeichen für rund 4.000 mitreisende Gästefans? Viele Treffer gibt es in Spielen mit Aachener Beteiligung übrigens nicht, denn in 23 Spielen fielen überschaubare 46 Tore.

Die Alemannia aus Aachen ist in 18 von 23 Saisonspielen ungeschlagen, hat mit Abstand am häufigsten Remis gespielt (12 Spiele). Auch am letzten Wochenende zu Gast in Aue teilte man beim 1:1 die Punkte. Vor dem West-Duell im benachbarten Köln verändert Trainer Heiner Backhaus sein Startpersonal ebenfalls doppelt: Gadino und Beleme müssen auf die Bank und werden durch Strujić und Goden ersetzt.

Am letzten Spieltag holte Köln gegen Rostock ein 1:1, im Verfolgerduell konnte man sich demnach nicht durchsetzen. Im Vergleich zu dieser Partie wechselt die Viktoria auf zwei Positionen: In der Innenverteidigung startet Dietz nach seiner Gelbsperre anstatt von Eisenhuth (Bank) und im linken Mittelfeld bekommt Bogićević den Vorzug gegenüber May (Bank). Im Sturm beginnt erneut Lobinger, der gegen Hansa seinen 10. Saisontreffer erzielte.

Die Kölner belegen vor dieser Partie den fünften Rang und würden den Rückstand auf den Relegationsplatz auf zwei Punkte schrumpfen lassen. Aktuell ist Saarbrücken fünf Zähler vor der Viktoria. Doch die Heimbilanz der Gastgeber sieht gut aus: 22 der 36 Punkte heimste die Viktoria zuhause ein. Zu Gast ist Aufsteiger Aachen, der auf Platz zwölf steht und den Blick eher in Richtung Abstiegsränge richtet. Mit sechs Punkten Vorsprung hat sich die Alemannia jedoch einen guten Puffer erspielt.