59. Zum ersten Mal kann die Viktoria in Durchgang zwei nun mal etwas den Ball kontrollieren. Raumgewinn gibt es jedoch dadurch nicht, man bewegt sich größtenteils in der eigenen Hälfte.

57. Soufiane El-Faouzi Aachen Gelbe Karte für Soufiane El-Faouzi (Alemannia Aachen)

Im Mittelfeld nimmt El-Faouzi im Zweikampf mit Henning die Hände zu Hilfe. Dafür wird nun auch er verwarnt.

57. Said El Mala Vikt. Köln Gelbe Karte für Said El Mala (Viktoria Köln)

Offenbar hat sich El Mala etwas zu deutlich über eine Entscheidung des Schiedsrichters beschwert. Somit sieht er eine Gelbe Karte.

54. Die Aachener wirken nach Wiederbegin griffiger, Köln kommt kaum hintenraus. Eine Flanke von Heinz von links findet in der Mitte keinen Abnehmer.

51. Nun wechseln auch die Gastgeber ein erstes Mal. Winter ersetzt Heister auf der rechten Seite positionsgetreu.

51. Nils Winter Aachen Einwechslung bei Alemannia Aachen: Nils Winter

51. Florian Heister Aachen Auswechslung bei Alemannia Aachen: Florian Heister

49. Eine Ecke von links bekommt die Viktoria nicht geklärt, mehrere Male kann der Ball nicht weggehauen werden. So kommt letztlich Heinz aus halblinker Position zum Abschluss, schießt das Spielgerät jedoch klar am kurzen Pfosten vorbei.

48. Florian Heister Aachen Gelbe Karte für Florian Heister (Alemannia Aachen)

Obwohl bereits abgepfiffen ist, nimmt Heister einen Ball in die Hand und will ihn vom Ort des Vergehens wegtragen. Dafür sieht er die Gelbe Karte.

46. Das Spiel läuft wieder. Schulz wird bei Köln durch May ersetzt, der unter der Woche grippekrank war, aber offenbar fit genug ist für eine Halbzeit.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Dann ist Pause, Alemannia Aachen führt gegen Viktoria Köln mit 1:0. Die Partie war über weite Strecken ausgeglichen mit leichten Vorteilen im Ballbesitz für die Gäste. Auf wirkliche Torchancen mussten wir dabei größtenteils verzichten. Kurz vor der Pause ging dann jedoch die Alemanni etwas aus den Nichts doch noch in Führung. In Durchgang zwei müssen nun die Gäste kommen und mehr investieren, wenn sie tatsächlich die Tabellenführung übernehmen wollen. Spannung ist somit garantiert, bis gleich.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. Zwei Minuten gibt es nun noch obendrauf. Kann Köln noch zurückschlagen?

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45. Saša Strujić Aachen Tooor für Alemannia Aachen, 1:0 durch Saša Strujić

Dann fällt tatsächlich doch noch ein Treffer. Heister flankt von rechts in die Mitte, Scepanik legt das Leder mit der Brust für El-Faouzi ab, der wiederum Strujić mit einem kurzen Pass links an den Fünfer schickt. Vor Dudu wird er hart bedrängt, schafft es aber dennoch, irgendwie das Spielgerät durch die Hosenträger des Keepers zu stochern. Die Alemannia führt.

43. Aus 18 Metern kommt Lobinger frei zum Abschluss, zuvor hatte sich die Alemannia einen Fehlpass geleistet. Der Schuss saust weit drüber, daraus kann man durchaus mehr machen.

40. Mit einem langen Sprint stößt Güler rechts in den Sechzehner vor, eigentlich will er dann flanken, verzieht das Leder jedoch auf das kurze Eck. Johnen lässt sich davon nicht überraschen und pflückt das Leder locker runter.

39. Es schleicht sich der eine oder andere Fehler in das Aufbauspiel der Kölner, Aachen kann sich so vorne festsetzen. Ein gewinnbringender Abschluss ist dabei jedoch noch nicht zustande gekommen, eine flache Hereingabe von rechts von Putaro kann Greger abfangen.

36. Lex-Tyger Lobinger Vikt. Köln Gelbe Karte für Lex-Tyger Lobinger (Viktoria Köln)

Einen langen Ball nimmt Johnen im eigenen Sechzehner locker auf. Beim anschließenden Abschlag wird er leicht von Lobinger gerempelt und fällt schnell, dennoch sieht der Stürmer dafür eine Verwarnung.

36. Den anschließenden Freistoß führt die Alemannia kurz aus, Scepanik wird aus halblinker Position zentral am Sechzehner bedient. Sein direkter Schuss ist hart, aber auch zentral, somit kann Dudu sicher parieren.

35. Sidny Lopes Cabral Vikt. Köln Gelbe Karte für Sidny Lopes Cabral (Viktoria Köln)

Am eigenen Sechzehner verliert Lopes Cabral den Ball gegen Scepanik und muss diesen deshalb festhalten. Dafür sieht er die erste Gelbe Karte der Partie.

33. Es ist wesentlich temporeicher geworden. Links verliert El Mala erst den Ball gegen Hanraths, setzt dann aber toll nach und holt ihn sich durch eine Grätsche zurück.

30. Es kommt Tempo rein, links hat El Mala etwas Platz und zieht in die Mitte. Sein Abschluss aus 15 Metern ist dann jedoch zu zentral, Johnen hat ihn im Nachfassen.

29. Jetzt klappt das Ganze mal, Lobinger kommt entgegen und kann so rechts Henning freispielen. Der gibt in der gegnerischen Hälfte scharf flach in die Mitte, wo Güler eigentlich viel Platz hat, sich das Leder aber zu weit vorlegt, wodurch Hanraths klären kann.

28. Das Aufbauspiel der Kölner ist wirklich ansehnlich, da stimmen die Abläufe. Allerdings fehlt es dann ab der Mittellinie an der Anschlussaktion, weshalb die Viktoria nicht wirklich gefährlich vor das gegnerische Tor kommt.

25. Einen Freistoß aus dem linken Halbfeld zieht Heinz frech flach auf das kurze Eck, alle hatten eine Flanke erwartet. Allerdings ist der Schuss nicht stark genug, so kommt Dudu noch rechtzeitig herüber und kann locker aufnehmen.

23. Weller bekommt mehr zu tun, die Zweikämpfe werden intensiver geführt inzwischen. Noch kommt der Schiedsrichter aber ohne Gelbe Karte aus, belässt es auf beiden Seiten bei mündlichen Verwarnungen.

20. Die Anfangsphase ist ausgeglichen, die Gastgeber haben etwas mehr Spielanteile, wissen damit jedoch noch nicht wirklich etwas anzufangen. Auf große Torchancen warten wir bisher vergeblich.

18. Den anschließenden Freistoß zieht Heinz aus 25 Metern halbrechter Position auf das Tor, der Versuch ist jedoch sehr zentral. So kann Dudu das Leder ohne Probleme über die Latte wehren. Die wiederum anschließende Ecke pflückt sich der Keeper sicher runter.

17. Heinz tunnelt zentral in der gegnerischen Hälfte Schulz und wird dann von diesem gefoult. Da hat der Verteidiger Glück, dass er für dieses taktische Vergehen noch nicht verwarnt wird.

14. Riskant, aber sehr schön anzuschauen kombiniert sich Köln hinten heraus, Lobinger legt den Ball an der Mittellinie ab. Der Steilpass auf den startenden El Mala misslingt dann jedoch, ansonsten wäre es ein vollendeter Angriff gewesen.

12. Ein Freistoß aus dem rechten Halbfeld rutscht an den zweiten Pfosten zu Lopes Cabral durch. Der will das Leder nochmal in die Mitte geben, trifft es jedoch nicht richtig. So verpufft die Situation.

10. Das ist ein toller Einsatz von Hanraths. Henning spielt einen tollen langen Ball aus der eigenen Hälfte nach links zu El Mala, der alleine in den Sechzehner eindringt und abziehen will. Doch der Kapitän ist mit langen Schritten herangeeilt und kann mit einem riskanten Tackling tatsächlich noch eingreifen und den Abschluss verhindern. Das war wichtig.

8. Von rechts flankt Heister in die Mitte, dort kommt Scepanik gegen Schulz zu Fall, doch einen Elfmeter bekommt man dafür nicht. Das war ein fairer Körpereinsatz des Verteidigers.

5. Die Gäste wollen den Spielaufbau der Alemannia früh unterbrinden, stellen hoch zu. Der Viktoria ist das Selbstvertrauen aus den guten Leistungen durchaus anzumerken.

3. Die erste Chance gehört den Gastgebern, denn ein Freistoß aus dem linken Halbfeld wird nur unzureichend abgewehrt. So kommt Rumpf aus zwölf Metern frei zum Abschluss, der Versuch kann jedoch geblockt werden.

1. Dann rollt der Ball auch schon. Aachen hat angestoßen.

1. Spielbeginn

Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichter Felix Weller den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

Es ist das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams in der 3. Liga, aus gemeinsamen Zeiten in der Regionalliga West, zuletzt 2018/2019, kennt man sich jedoch bestens. Zudem gab es auch diverse Duelle im Landespokal Mittelrhein, letzte Saison behielt das damals unterklassige Aachen mit 2:0 im Viertelfinale die Oberhand. Baum und Müller waren damals für die Treffer verantwortlich. Wir würfen uns somit auf ein spannendes Derby freuen.

Das wird jedoch nicht einfach, denn die Viktoria ist toll in diese Spielzeit gekommen. Mit neun Zählern steht aktuell Rang sechs zu Buche, mit einem Dreier heute würde Köln jedoch sogar auf Platz eins springen. Die letzten drei Partien haben die Gäste gewinnen können, zuletzt sogar sehr deutlich mit 3:0 gegen Hansa Rostock. Die Form stimmt demnach bei der Viktoria, die vor allem defensiv mit erst vier Gegentreffern auf sich aufmerksam gemacht hat. Wenn es so weitergeht, sehen wir hier heute ein Team, das mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben wird.

Die Vorzeichen vor dieser Partie sind klar, die Alemannia liegt aktuell mit vier Zählern auf Rang 15, durch den Sieg von Cottbus ist Essen auf dem ersten Abstiegsplatz punktgleich, man benötigt demnach Zählbares. Die letzten beiden Partien verlor der Aufsteiger knapp mit 1:2, besonders im letzten Spiel gegen Aue war man dabei aber die bessere Mannschaft. Noch merkt man Aachen ein paar Anpassungsprobleme an die Liga an, insbesondere was die Kaltschnäuzigkeit angeht. Heute soll es da besser funktionieren.

Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei Aachen beruft Trainer Heiner Backhaus mit Yaarbrough, Heister und Putaro gleich drei Neue im Vergleich zum letzten Spiel in die Startelf. Für sie müssen Meyer, Winter und Goden weichen. Benschop fehlt weiterhin wegen seiner Rotsperre, Bakhat und Schell sind noch nicht fit für den Kader. Auf der anderen Seite rotiert auch Köln-Coach Olaf Janßen auf drei Positionen. Schulz, Sticker und Güler ersetzen May, Lofolomo und Vrenezi in der Anfangsformation. Lofolomo muss wegen einer Schultereckgelenkssprengung passen, mit Bogicevic, Hemcke und Velasco sind auch weitere Spieler verletzt.