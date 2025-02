78. Ryan Naderi Rostock Gelbe Karte für Ryan Naderi (Hansa Rostock)



77. Franz Pfanne Rostock Gelbe Karte für Franz Pfanne (Hansa Rostock)

Pfanne unterbindet den Konter der Kölner und räumt im Anschluss auch noch Schiedsrichter Braun ab. Der Schiri zückt lachend den gelben Karton.

74. Harenbrock findet Mejdr rechts an der Strafraumkante. Der Schienenspieler legt sich den Ball auf rechts und zieht aus rund 17 Metern mit rechts ab. Dudu ist zur Stelle und pariert den Ball souverän.

72. Es kommt der Rekordjoker. Kinsombi traf in die letzten vier Partien jeweils nach Einwechslung und stellte so einen Rekord für die 3. Liga auf.

72. Christian Kinsombi Rostock Einwechslung bei Hansa Rostock: Christian Kinsombi

72. Ryan Naderi Rostock Einwechslung bei Hansa Rostock: Ryan Naderi

72. Nils Fröling Rostock Auswechslung bei Hansa Rostock: Nils Fröling

72. Sigurd Haugen Rostock Auswechslung bei Hansa Rostock: Sigurd Haugen

70. Chance zum 1:2! El Mala geht übert links ins Duell mit Gürleyen und legt den Ball quer in die Mitte. Dort kommt Bogićević zum Schuss, wird aber geblockt. Die Kugel kommt zu Güler, der auch direkt abzieht und ebenfalls geblockt wird.

68. Florian Engelhardt Vikt. Köln Gelbe Karte für Florian Engelhardt (Viktoria Köln)

Engelhardt kommt gegen Pfanne zu spät und sieht dafür den gelben Karton.

67. Adrien Lebeau Rostock Gelbe Karte für Adrien Lebeau (Hansa Rostock)

Lebeau tritt Lobinger mit der Sohle auf den Fuß und sieht dafür seine fünfte Gelbe Karte. Somit fehlt er in der nächsten Partie.

64. Das Spiel ist bisher in der zweiten Halbzeit von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt. Im Moment ist nicht abzusehen, wer hier in Führung gehen wird.

61. Brinkmann bringt einen neuen Offensivmann. Harenbrock rückt für Schuster ins zentrale Mittelfeld.

61. Adrien Lebeau Rostock Einwechslung bei Hansa Rostock: Adrien Lebeau

61. Marco Schuster Rostock Auswechslung bei Hansa Rostock: Marco Schuster

60. El Mala trifft zum vermeintlichen Führung. Lopes Cabral bringt den Ball von rechts hoch in die Mitte, wo Lobinger die Kugel auf den Youngster verlängert, der den Ball über die Linie drückt. Er stand aber wohl im Abseits.

57. In dieser Phase haben die Gäste aus Köln mehr vom Spiel. Sie schaffen es immer wieder, sich sauber ins letzte Drittel der Rostocker zu kombinieren. Dort fehlt bisher noch die zündende Idee.

54. Lofolomo schickt El Mala mit einem hohen Ball ins Duell mit Pfanne. Der Kölner Youngster setzt sich durch und zieht dann von links in die Mitte. Sein Abschluss knapp vor dem Sechzehner ist dann aber zu lasch.

52. Harenbrock zirkelt einen Freistoß von rechts aus rund 17 Metern auf den rechten Pfosten. Die Kugel fliegt nur knapp am Tor vorbei.

50. Köln bekommt einen Freistoß aus dem Halbraum, weil der eingewechselte Bogićević bei seiner direkten Weiterleitung gefoult wird. Pfanne klärt die Flanke souverän.

47. Hansa startet offensiv in die zweite Halbzeit. Harenbrock bringt den Ball von der linken Strafraumkante auf den zweiten Pfosten. May passt auf und klärt zur Ecke.

46. Der Deutsch-Kroate kommt für den unauffälligen Velasco.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Das Spiel zwischen Hansa Rostock und Viktoria Köln geht mit 1:1 in die Pause. Die Gastgeber gingen sehr früh durch ein Eigentor von El Mala (3.) in Führung. Sie waren zu Beginn auch die deutlich bessere Mannschaft und erlaubten die Kölnern zu keinem Zeitpunkt, für etwas Entlastung zu sorgen. Diese Überlegenheit konnten sie aber nicht in eine Zwei-Tore-Führung ummünzen. Stattdessen glich Köln mit der ersten Chance durch Lobinger (26.) aus. Danach war das Spiel dann auf Augenhöhe, sodass das Halbzeitergebnis so in Ordnung geht.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Köln steht jetzt tief und will das Unentschieden mit in die Kabine nehmen. Die Gastgeber haben gegen den defensivstehenden Block keine Ideen.

42. Das Spiel geht in die Schlussphase der ersten Halbzeit. Im Moment sind beide Mannschaft weit weg von einem Treffer, weil immer wieder Fehler im Passspiel passieren.

39. El Mala bleibt nach einem Freistoß der Gäste liegen. Er kann aber ohne medizinische Behandlung weitermachen.

36. Die Gäste laufen die Rostocker jetzt früh im Aufbau an und schaffen es so eine saubere Spieleröffnung zu verhindern. Hansa muss lang rausschlagen und verliert so die Kugel.

34. El Mala bekommt an der Mittellinie den Ball und nimmt es im Dribbling mit vier Verteidigern auf. Er kommt bis zur Grundlinie und wird erst dort von Pfanne gestoppt, es gibt Ecke.

31. Schuster foult Lofolomo nach seinem Ballverlust. Die Kölner fordern die Gelb-Rote Karte, für den bereits verwahnten Rostocker. Schiri Braun lässt die Karten aber stecken.

29. Die Gäste kommen nach dem Ausgleichtreffer besser in diese Partie. Man merkt, dass ihr Selbstbewusstsein jetzt gesitegen ist und sie sich mehr trauen. Lopes Cabral zieht über rechts das Tempo an und bringt die Flanke maßgeschneidert auf Lobinger. Der Stürmer köpft den Ball aus rund acht Metern nur knapp am linken Pfosten vorbei.

26. Lex-Tyger Lobinger Vikt. Köln Tooor für Viktoria Köln, 1:1 durch Lex-Tyger Lobinger

Viktoria gleicht aus dem Nichts aus. May spielt den Ball nach einem Ballgewinn auf Lobinger, der stark auf El Mala ablegt und ihn ins Laufen schickt. El Mala zieht über links an und legt dann auf Lobinger rüber, der nur noch einschieben muss.

24. Marco Schuster Rostock Gelbe Karte für Marco Schuster (Hansa Rostock)

Schuster sieht die Gelbe Karte, weil er Engelhardt festhält.

23. Viktoria zeigt sich jetzt mal in der Offensive. Engelhardt sucht Velasco, der tefstartet, findet ihn aber nicht, weil Gürleyen aufpasst und dazwischen geht. Diese Aktionen müssen jetzt öfter gesucht werden von den Gästen, um hier auch mal ins Spiel einzugreifen.

20. Fast das 2:0! Pfanne findet Haugen rechts im Strafraum mit einem hohen Ball. Der Norweger setzt sich auch gegen Sticker durch und legt den Ball quer zu Neidhart. Der Außenspieler wird im letzten Moment gestört, sodass der Ball deutlich am Tor vorbeifliegt.

17. Haugen behauptet sich links im Sechzehner gegen Eisenhuth, dreht sich stark um den Verteidiger und zieht aus rund 13 Metern mit rechts ab. Kein Problem für Dudu, der Schuss war viel zu zentral.

17. Uphoff pflückt die schlecht getretene Ecke runter.

16. Köln bekommt die erste Ecke, nachdem Pfanne im direkten Duell gegen El Mala klärt. Vielleicht können sie jetzt mal gefährlich werden.

13. Hansa spielt in den ersten knapp 13 Minuten ein starkes Gegenpressing, wenn sie den Ball verlieren. Damit haben die Gäste richtig Probleme und können sich selten befreien.

11. Rossipal bringt den Ball von links per Flanke auf den Elfmeterpunkt zu Mejdr, der mit der Brust annimmt und mit links abzieht. Eisenhuth ist aufmerksam und blockt den Schuss.

9. Die Anfangsphase gehört klar den Gastgebern, die hier das Spiel machen. Den Gästen gelingt es bisher nicht, den Ball zu halten, wenn sie ihn gewinnen. Dadurch haben sie kaum Entlastung.

6. Hansa macht direkt weiter Druck und schnürt die Gäste am eigenen Sechzehner ein. Die Kölner müssen aufpassen, dass sie nicht schon früh mit 2:0 in Rückstand gehen.

3. Said El Mala Vikt. Köln Tooor für Hansa Rostock, 1:0 durch Said El Mala (Eigentor)

Harenbrock schlägt den Ball scharf flach auf den ersten Pfosten. El Mala kommt mit seinem linken Fuß dran und verlängert unhaltbar ins eigene Tor.

2. Dietze setzt sich an der rechten Strafraumkante gegen Engelhardt durch und wird gefoult. Hansa bekommt einen Freistoß in aussichtsreicher Position.

1. Beide Teams treten in einer 3-4-2-1-Formation auf.

1. Spielbeginn

Im Hinspiel konnten die Kölner die Rostocker deutlich durch die Treffer von Lobinger und Güler mit 3:0 schlagen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Rostocker aber noch nicht in der Form, die sie jetzt haben. Es wird spannend zu sehen sein, ob die Rostocker das Ganze heute umdrehen können.

Im Vergleich zur 2:1-Heimniederlage gegen 1860 München gibt es bei Viktoria Köln drei Wechsel. Anstelle von Dietze, Pöpperl und Bogićević bekommen Lofolomo, Velasco und May die Chance.

Hansa-Coach Brinkmann wechselt im Vergleich zum 2:0-Auswärtssieg gegen Dortmund 2 auf zwei Positionen. Für Naderi und Lebeau rücken Dietze und Haugen in die Startelf.

Viktoria Köln steht mit 35 Punkten einen Platz vor den Hanseaten und kämpft mit um die Aufstiegsplätze. Im letzten Spiel gegen 1860 München ist ihre Serie von fünf Siegen in Folge zu Ende gegangen. Das heutige Spiel ist ein sogenanntes „Sechs-Punkte-Spiel“ gegen Rostock, die nur einen Punkt hinter ihnen stehen. Mit einem Sieg könnten die Kölner an Ingolstadt vorbeispringen und den vierten Tabellenplatz für sich pachten.

Hansa steht gerade mit 34 Punkten auf dem sechsten Platz der 3. Liga. Die Rostocker sind gut ins neue Jahr gestartet und konnten aus den letzten fünf Ligapartien drei gewinnen. Heute erwarten sie mit Viktoria Köln einen direkten Tabellennachbarn. Mit einem Sieg könnten sie an den Kölnern vorbeigehen.