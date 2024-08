67. Kapitän Franz Pfanne wird nach seinem Fehler zum 2:0 für Viktoria Köln von Trainer Bernd Hollerbach ausgewechselt.

67. Franz Pfanne Rostock Auswechslung bei Hansa Rostock: Franz Pfanne

67. Marco Schuster Rostock Einwechslung bei Hansa Rostock: Marco Schuster

66. Albin Berisha Rostock Auswechslung bei Hansa Rostock: Albin Berisha

66. Antonio Jonjic Rostock Einwechslung bei Hansa Rostock: Antonio Jonjic

65. Lex-Tyger Lobinger Vikt. Köln Tooor für Viktoria Köln, 2:0 durch Lex-Tyger Lobinger

Was war das denn?! Max Hagemoser spielt einen Abstoß kurz auf Franz Pfanne an der Strafraumgrenze. Der sieht nicht, dass er im Rücken von Bryan Henning angelaufen wird. So landet der Ball bei Lex-Tyger Lobinger, der aus kurzer Distanz das Leder nur noch am Torhüter vorbeischieben muss.

63. Starker Schuss! Said El Mala hält aus 19 Metern halblinker Position einfach mal auf das lange Eck drauf. Max Hagemoser muss sich ordentlich strecken, um den Ball ins Toraus abzuwehren.

61. Adrien Lebeau Rostock Gelbe Karte für Adrien Lebeau (Hansa Rostock)

Adrien Lebeau meckert lautstark nach einem ausbleibenden Pfiff und wird dafür verwarnt.

60. Knapp vorbei! Ein traumhafter Flugball von Adrien Lebeau landet in der rechten Strafraumhälfte bei Jan Mejdr. Der setzt die Kugel aus acht Metern haarscharf am langen Pfosten vorbei.

59. Der FC Hansa Rostock ist gut in den zweiten Durchgang gestartet. Die Angriffe sind in den Ansätzen alle aussichtsreich. Im letzten Spieldrittel fehlt jedoch die Präzision.

55. Für Kevin Pytlik ist es sein Debüt in der 3. Liga. Er kam zu dieser Saison vom Wupptertaler SV.

53. Lars Dietz geht ohne Gegnereinwirkung zu Boden. Er fasst sich an den Oberschenkel und zeigt sofort an, dass es für ihn nicht weitergeht. Der Wechsel wird sofort vorbereitet.

50. War das Elfmeter? Nach einer Hereingabe von Alexander Rossipal von der linken Seite geht Albin Berisha im Strafraum nach einem Trikotzupfer zu Boden. Den geforderten Strafstoß bekommt er jedoch nicht. FCH-Coach Bernd Hollerbach ist mit der Entscheidung sichtlich unzufrieden.

48. Jonas Dirkner versucht es mit einer Flanke vom rechten Strafraumeck. Die wird jedoch ins Toraus abgeblockt. Es gibt Eckball für den FCH.

46. Christian Kinsombi Rostock Einwechslung bei Hansa Rostock: Christian Kinsombi

46. Kevin Schumacher Rostock Auswechslung bei Hansa Rostock: Kevin Schumacher

46. Die Teams sind zurück auf dem Rasen. Während die Kölner unverändert aus der Kabine kommen, gibt es beim FC Hansa Rostock mit Christian Kinsombi ein neues Gesicht auf dem Rasen. Weiter geht's!

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Nach den ersten 45 Minuten führt Viktoria Köln mit 1:0 gegen den FC Hansa Rostock. Die Hausherren erwischten einen perfekten Start. Bereits in der 5. Minute brachte Lex-Tyger Lobinger die Elf von Olaf Janßen in Führung. Kurz darauf parierte Dudu die beste Torgelegenheit der Gäste durch einen Kopfball von Franz Pfanne (7.). Zwischenzeitlich war der FCH anschließend auch die bessere Mannschaft, doch eindeutige Torchancen kamen kaum zustande. So wurde die Begegnung mit zunehmender Spielzeit ausgeglichener und zum Ende der ersten Hälfte hatte Viktoria die Partie weitgehend im Griff. Doch noch ist auch für die Rostocker alles drin.

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

42. Said El Mala Vikt. Köln Gelbe Karte für Said El Mala (Viktoria Köln)

Said El Mala kommt bei einem Zweikampf an der Seitenlinie zu spät - dafür sieht er den gelben Karton.

40. Fünf Minuten sind im ersten Durchgang noch auf der Uhr. Wird es vor einem der beiden Tore nochmal gefährlich?

37. Alexander Rossipal Rostock Gelbe Karte für Alexander Rossipal (Hansa Rostock)

Für ein Foulspiel im Mittelfeld sieht Alexander Rossipal die erste Gelbe Karte des Spiels.

35. Aus dem linken Halbfeld schlägt Niklas May einen Freistoß druckvoll in den Rostocker Strafraum. Ein FCH-Verteidiger kann die Hereingabe jedoch direkt mit dem Kopf aus der Gefahrenzone befördern.

33. Viktoria Köln hält das Leder wieder länger in den eigenen Reihen. Die Rostocker wirken derzeit etwas ideenlos.

29. Einen steilen Pass in die Box probiert Albion Vrenezi noch zu erreichen. Er trifft dabei jedoch einen Verteidiger. Schiedsrichtern Fabienne Michel entscheidet richtig auf Offensivfoul.

26. Die Partie spielt sich in diesen Minuten vor allem zwischen den beiden Strafräumen ab. Torraumszenen werden von den kompakten Abwehrreihen verhindert.

23. Immer wieder stoßen die Rostocker jetzt in die gefährlichen Zonen rund um den Kölner Sechzehner vor. Dennoch kommt die Hollerbach-Elf noch nicht zu eindeutigen Torchancen.

20. Nach den ersten 20 Minuten sehen die Zuschauer ein ausgeglichenes Fußballspiel. Die Hausherren haben den schwachen Start der Gäste direkt mit dem 1:0 bestraft. Der FCH hat sich jedoch in die Begegnung zurück gekämpft.

17. Die Gäste sind mittlerweile besser im Spiel. Mit längeren Ballbesitzphasen drückt Hansa den Gegner tief in die eigene Hälfte hinein. Das Team von Bernd Hollerbach kommt aber bisher selten zum Abschluss.

14. Fast das 2:0! Sidny Lopes Cabral probiert es einfach mal aus der zweiten Reihe. Der Ball senkt sich gefährlich auf das Tor von Max Hagemoser, der die Kugel aber mit Mühe mit den Fäusten abwehrt.

10. Der FC Hansa Rostock sucht nach Rückstand zielstrebig den Weg nach vorne. Eine Flanke von Adrien Lebeau landet aber in den Armen von Dudu.

8. Aus dem linken Halbfeld bringt Adrien Lebeau einen Freistoß hoch in die Box. Franz Pfanne kommt aus zehn Metern gefährlich zum Kopfball. Mit einer starken Flugparade entschärft Viktoria-Keeper Dudu aber die Situation.

6. Ein perfekter Start in die Begegnung für die Elf von Trainer Olaf Janßen. Welche Reaktion zeigt jetzt der Zweitliga-Absteiger?

5. Lex-Tyger Lobinger Vikt. Köln Tooor für Viktoria Köln, 1:0 durch Lex-Tyger Lobinger

Drin ist das Ding! Den ersten Torschuss bringen die Gastgeber direkt im Tor unter. Aus halbrechter Position steckt Enrique Lofolomo das Leder auf Lex-Tyger Lobinger in den Strafraum durch. Der Neuzugang aus Osnabrück nimmt den Ball auf und setzt ihn aus spitzem Winkel mit einem platzierten Schuss in die Maschen.

3. Der Ballbesitz gehört in den ersten Minuten der Viktoria. Ein Vorstoß in das letzte Spieldrittel gelingt allerdings noch nicht. Hansa agiert noch etwas zögerlich.

1. Der Ball rollt in Köln! Welches Team erwischt den besseren Start?

1. Spielbeginn

Angeführt von Schiedsrichterin Fabienne Michel kommen die Mannschaften auf den Rasen. Gleich geht's los mit dem 4. Spieltag!

Zweimal ging die Rostocker Kogge in der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung. Am 1. Spieltag glich jedoch die Zweitvertretung vom VfB Stuttgart in der 70. Minute aus und am vergangenen Spieltag Borussia Dortmund II in der 5. Minute der Nachspielzeit. Dazwischen kehrte der FCH mit einer 0:1-Niederlage beim SV Wehen Wiesbaden wieder in die Heimat zurück. Die Startaufstellung verändert sich zum BVB-Spiel auf einer Position: Es beginnt Jonas Dirkner für Cedric Harenbrock.

Mit einer 1:2-Niederlage gegen Dynamo Dresden startete die Mannschaft von Olaf Janßen in die neue Saison. Mit Siegen gegen Waldhof Mannheim (2:1) und den TSV 1860 Mannheim (3:1) sorgten seine Spieler schließlich aber dennoch für einen ordentlichen Saisonstart. Die Starelf bleibt daher im Vergleich zur Vorwoche beinahe unverändert. Lediglich zwischen den Pfosten kehrt die Nummer 1 Dudu wieder zurück. Ersatztorhüter Kevin Rauhut nimmt wieder auf der Bank Platz.

Die Hausherren dürften mit dem Start in die neue Saison zufrieden sein. Sechs Punkte aus drei Spielen bedeuten derzeit den Relegationsplatz. Beim Zweitliga-Absteiger von der Ostsee stehen hingegen erst zwei Zähler auf dem Konto. Damit steht die Elf von Bernd Hollerbach nur auf Rang 18 - Abstiegsplatz.