68. Merveille Biankadi Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Merveille Biankadi

68. Noah Sarenren Bazee Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Noah Sarenren Bazee

68. Julian Kania Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Julian Kania

68. Felix Hagmann Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Felix Hagmann

68. Louis Oppie Bielefeld Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Louis Oppie

68. Joel Grodowski Bielefeld Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Joel Grodowski

66. Etwas uninspiriert bringt Marius Wörl aus dem rechten Halbfeld eine halbhohe Flanke in den SVS-Strafraum. Grodowski kann seinen Kopf zwar an den Ball bringen, aber nicht annähernd genügend Druck aufbauen. In aller Ruhe fischt Richter das Spielgerät aus der Luft.

63. Frische Spieler könnten dem Spiel der Arminen jetzt nochmal gut tun. Der Schwung aus den ersten Minuten nach der Pause hat wieder etwas nachgelassen. Sandhausen verlagert das Spiel derzeit immer weiter vom eigenen Tor weg und baut sogar Phasen der Ballkontrolle ein.

61. Kenan Kocak bringt bereits seinen dritten frischen Spieler auf den Rasen, während Michél Kniat noch seine Startelf auf dem Platz hat. Der Gäste-Trainer hat noch einige potente Offensivkräfte auf der Bank, die auf ihren Einsatz warten.

60. Besar Halimi Sandhausen Einwechslung bei SV Sandhausen: Besar Halimi

60. Patrick Greil Sandhausen Auswechslung bei SV Sandhausen: Patrick Greil

58. Der eingewechselte Simnica wird von der linken Außenbahn mit einem Flachpass bedient und findet völlig unerwartet am gegnerischen Strafraum etwas Platz. Er nutzt den Raum, legt sich die Kugel auf den linken Fuß zurecht und zirkelt die Kugel in Richtung Kreuzeck. Nur knapp verfehlt sein Abschluss das anvisierte Ziel und geht ins Toraus.

55. Sandhausen verschafft sich erstmals im zweiten Durchgang Luft und erarbeitet sich nach einer zielstrebigen Spiel-Klatsch-Steck-Kombination einen Eckball. Während der Ball in den Strafraum fliegt, geht jedoch ein Spieler der Arminen zu Boden. Schiedsrichter Richard Hempel pfeift die Situation sofort ab und entscheidet auf Freistoß für Bielefeld.

52. Joel Grodowski bietet unentwegt Laufwege in die Tiefe an. Dieses Mal wird er bedient und erhält einen Chip-Ball von Corboz, direkt in die Bewegung. Seine anschließende Hereingabe rutscht ihm jedoch ab und landet nach einer hohen Kurve in den Armen von David Richter.

49. Bis auf die Chancenverwertung haben sich die Blauen in dieser Partie überhaupt nichts vorzuwerfen. Im Gegensatz zur letzten Woche sehen die Fans der Arminen eine bestens aufgelegte Mannschaft, die in der Kabine scheinbar auf heißen Kohlen gesessen hat und mit Volldampf in den zweiten Durchgang startet.

46. Wie im ersten Durchgang hat Bielefeld innerhalb der ersten 60 Sekunden eine riesige Chance. Christopher Lannert marschiert auf der rechten Außenbahn bis zur Grundlinie durch und flankt aus vollem Lauf exakt an den Fünfmeterraum. Dort köpft Joel Grodowski im Sinkflug auf das Tor, scheitert aber zum wiederholten Male am überragenden David Richter.

46. Stanislav Fehler Sandhausen Einwechslung bei SV Sandhausen: Stanislav Fehler

46. Jeremias Lorch Sandhausen Auswechslung bei SV Sandhausen: Jeremias Lorch

46. Luan Simnica Sandhausen Einwechslung bei SV Sandhausen: Luan Simnica

46. Emmanuel Iwe Sandhausen Auswechslung bei SV Sandhausen: Emmanuel Iwe

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Der SV Sandhausen geht mit einer glücklichen 1:0-Führung in die Halbzeitpause. Bielefeld vergab in den ersten zwölf Minuten drei Großchancen und wurde dafür in der 27. Minute durch die erste echte Abschlussmöglichkeit der Gastgeber und dem Gegentreffer bestraft. Die Arminen brauchten einige Augenblicke, konnten in den letzten Minuten der ersten Halbzeit jedoch zwei weitere Großchancen herausspielen, die sie abermals liegen gelassen haben. Trotzdem ist der 0:1-Rückstand längst noch nicht das K.O. und die Zuschauer können sich auf einen spannenden zweiten Durchgang freuen.

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Felix Hagmann Bielefeld Gelbe Karte für Felix Hagmann (Arminia Bielefeld)



42. Nur Sekunden nach diesem Abschluss gewinnt Bielefeld den Ball am gegnerischen Sechzehner zurück und kommt erneut aus hervorragender Position zum Abschluss. Joel Grodowski hat das Tor fest im Blick und schießt aus elf Metern, wird aber geblockt und rauft sich danach an den Haaren. Damit sind die Arminen bereits bei fünf liegen gelassenen Großchancen.

42. Die nächste Aktion verläuft wesentlich besser. Corboz spielt mit Joel Grodowski einen simplen, aber effektiven Doppelpass und drückt aus 16 Metern ab. Sein Schuss mit dem rechten Innenrist landet am Außenpfosten.

39. Maël Corboz dreht im Mittelfeld mit dem Ball am Fuß zum gegnerischen Gehäuse auf und spielt einen geschickten Steck-Pass auf Joel Grodowski. Der Angreifer kann den Ball jedoch erneut nicht kontrollieren und verliert die Kugel noch bevor er sie sicher am Fuß geführt hat.

36. Bielefeld ist in dieser Phase um Spielkontrolle bemüht und versucht den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen zu lassen. Viel Gefahr strahlen die Blauen zur Zeit aber nicht aus. Vermehrt findet die Begegnung im Mittelfeld statt, wo sich Zweikampf an Zweikampf reiht und die Bedeutung des Spiels an der robusten Zweikampfführung abzulesen ist.

33. Tief in der gegnerischen Hälfte und mit dem Rücken zum Tor lässt Grodowski die Kugel bei seiner Ballannahme etwas zu weit vom Fuß springen. Er kann das Leder zwar dennoch behaupten, wird allerdings unter Druck gesetzt und bis in die eigene Hälfte eng verfolgt, ehe er den Ball weiterleiten kann. Ein hervorragendes Beispiel für die energisch geführten Zweikämpfe auf beiden Seiten.

31. Jeremias Lorch Sandhausen Gelbe Karte für Jeremias Lorch (SV Sandhausen)



30. Wie schnell können sich die Arminen von diesem herben Rückschlag erholen? Von Spielfluss kann aktuell nicht die Rede sein, da viele Fouls die Begegnung unterbrechen.

27. Marco Schikora Sandhausen Tooor für SV Sandhausen, 1:0 durch Marco Schikora

Aus dem rechten Halbfeld schlägt Niklas Kreuzer einen überragenden Freistoß in den Sechzehner der Arminen. Mit viel Drall landet die Kugel auf dem Kopf von Schikora. Der trifft zunächst zwar nur den Pfosten, bringt das Leder mit seinem zweiten Versuch jedoch im Tor unter. Das ist die eiskalte Dusche für Bielefeld.

27. Trotzdem kommen die Hausherren etwas besser ins Spiel und halten Bielefeld erfolgreich vom eigenen Tor fern. Die Intensität in den Zweikämpfen ist auf beiden Seiten hoch und mündet in vielen Ballbesitzwechseln.

24. Auf der linken Seite erarbeitet sich Sandhausen mehrere Einwürfe in Serie. Fast auf Höhe der Eckfahne reicht es dann zu einer Flanke, die jedoch im hohen Bogen direkt in die Arme von Jonas Kersken. Ein Sinnbild der bisherigen Offensivaktionen des SVS.

21. Sandhausen versucht sich spielerisch aus der Bedrängnis der Arminen zu befreien, findet jedoch kaum Lösungen im Passspiel. Bielefeld geht weiterhin griffig zu Werke, bestreitet Zweikämpfe mit höchster Intensität und greift im Notfall zum Foul.

18. Nach den großen Schwierigkeiten zu Beginn ist etwas Ruhe in den Strafraum der Gastgeber eingekehrt. Bielefeld kontrolliert weiterhin das Geschehen, ist aber seit einigen Minuten nicht mehr gefährlich vor das SVS-Tor gekommen.

15. Ein seltener Vorstoß der Gastgeber wird mit einem Freistoß in aussichtsreicher Position belohnt. Vom linken Strafraumeck fliegt allerdings ein völlig harmloser Standard in den Bielefelder Strafraum.

12. Bielefeld erobert nahe der Mittellinie den Ball und schaltet über Noah Sarenren Bazee in kürzester Zeit bis zum gegnerischen Strafraum um. Seine flache Flanke fliegt perfekt durch den Sechzehner und landet vor dem völlig frei stehenden Joel Grodowski. Der Stürmer lässt mit dem linken Innenrist das sicher geglaubte Tor liegen und verpasst den linken Pfosten um einen Meter. Eigentlich müsste es hier schon 2:0 für Bielefeld stehen, doch weiterhin ist auf der Anzeigetafel ein 0:0 zu erkennen.

8. David Richter wächst schon innerhalb der ersten Minuten über sich hinaus. Wörl bedient Uldriķis mit einer butterweichen Flanke von der rechten Seite. Der Angreifer hält seinen Fuß in den Ball und will das Leder aus acht Metern einschieben. Doch erneut scheitert er am glänzend aufgelegten Torhüter der SVS und lässt die zweite Großchance liegen.

7. Michél Kniat beobachtet das Spiel mit verschränkten Armen von der Seitenlinie. Ab und an löst er sich aus dieser Position und winkt seine Mannschaft nach vorne. Die Devise ist klar: Den verunsicherten SVS so früh wie möglich anlaufen. Das klappt bisher ziemlich gut und hält Sandhausen vom Strafraum der Arminen fern.

4. Die ersten Momente in dieser Partie gehören allesamt den Gästen. Bielefeld nistet sich früh in der gegnerischen Hälfte ein und zeigt großes Interesse daran, früh in Führung zu gehen.

1. Bielefeld hat noch in der ersten Spielminute eine riesige Gelegenheit zur Führung. Im Kampf um den zweiten Ball handelt Roberts Uldriķis am schnellsten, schnappt sich die Kugel und taucht völlig frei vor David Richter auf. Der bleibt im eins gegen eins lange stehen und fährt seine Arme rechtzeitig aus, um den Schuss mit der rechten Innenseite zu parieren. Eine unglaubliche Parade.

1. Den Arminen gebührt der Anstoß in dieser Partie. Direkt rollt der Ball zu Torhüter Jonas Kersken, der sofort einen langen Ball schlägt.

1. Spielbeginn

Michél Kniat reagiert auf den blassen Auftritt gegen Essen (1:2) und bringt zwei frische Kräfte in die Startelf. Louis Oppie und Isaiah Young weichen für Felix Hagmann sowie Noah Sarenren Bazee.

Bielefeld hat dagegen eine wesentlich bessere Ausgangslage und nur vier Zähler Rückstand auf die Top-3. Trotzdem könnte die Stimmung im Lager der Arminen besser sein. Am letzten Spieltag hallten Pfiffe von der eigenen Anhängerschaft durch die Schüco-Arena, die mit dem Auftritt gegen die abstiegsgefährdeten Essener (1:2) überhaupt nicht einerstanden gewesen ist. Trainer Mitch Kniat kann dennoch mit rund 1000 mitreisenden Fans planen und will diese für ihren Aufwand natürlich belohnen. „Wir werden alles reinhauen und alles dafür geben, dass es danach ein Partyzug wird.“

Anstatt sich mit dem Aufstieg zu beschäftigen, geht der Blick für den SV Sandhausen vorerst in die Abstiegszone. Zehn Punkte trennen die Kurpfälzer vom dritten Tabellenplatz - nur sechs Zähler Vorsprung sind es auf die letzten vier Ränge. In dieser misslichen Lage wiegt der langfristige Ausfall von Top-Angreifer Dominic Baumann (9 Tore - Syndesmosebandriss) gleich doppelt schwer.

Seit fast drei Monaten trudelt der SV Sandhausen sieglos durch die 3. Liga. Trainer Kenan Kocak hat sein Team jedoch längst nicht aufgegeben. Am letzten Spieltag beendete der SVS eine Niederlagen-Serie von sechs Partien und holte zumindest einen Punkt gegen die Zweitvertretung von Hannover 96 (2:2).